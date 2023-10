En résumé Note de l’expert Les Plus Abordable pour l’ensemble de ses caractéristiques

Bon son avec beaucoup de basses

Autonomie de 24 heures

Norme IP67

Prise en charge de la stéréo sans fil Les Moins Basses uniquement jusqu’à 50Hz

Pas d’entrée auxiliaire Notre verdict La Tribit StormBox Flow est une très bonne enceinte pour son prix. Elle est robuste, totalement étanche à la poussière et à l’eau, sonne juste, puissante et percutante, et fonctionne une journée entière avec une seule charge.

Avec la StormBox Flow, Tribit poursuit son habitude de fournir plus d’enceintes à prix abordable. Dans ce cas, il y a plus de basses que ce que l’on peut attendre d’un modèle de cette taille, un indice de protection IP67, le tout à moins de 80 €. Vous pourriez dépenser beaucoup plus et obtenir beaucoup moins.

Design

La Tribit StormBox Flow a un design compact avec des coins arrondis et des côtés inclinés. Elle mesure 20,1 x 9 x 5,2 cm et semble très solide, mais avec un poids de près de 700 g, elle n’est pas particulièrement légère. Ce n’est pas une critique, car un peu de poids nous rassure quant à solidité lors de déplacements ou chutes.

Malgré son poids, la StormBox Flow flotte ; sa classification IP67 signifie qu’elle est entièrement étanche à la poussière et qu’elle peut résister à une immersion dans une eau d’une profondeur maximale d’1 m pendant 30 min. Nous l’avons plongée plusieurs fois dans l’eau et elle est remontée à la surface à chaque fois.

Les commandes de la StormBox Flow sont sur le haut, comme pour les LED Jon L. Jacobi/Foundry

Sur le dessous, l’enceinte est de quatre pieds pour la surélever et que le son s’échappe correctement, tandis que l’une de ses longueurs est dotée de deux pieds supplémentaires, ce qui permet de la maintenir stable debout.

La partie supérieure de l’enceinte abrite les boutons d’alimentation, d’appairage Bluetooth (5.3), d’augmentation du volume, de lecture/pause, de diminution du volume, d’égalisation (XBass/Audibook/normal) et TWS (True Wireless Stereo). Des voyants d’état se trouvent au-dessus des boutons TWS, EQ, niveau d’alimentation/batterie et Bluetooth ; les commandes lecture/pause et de volume sont multifonctions pour gérer tous les aspects de la lecture musicale et de la gestion des appels.

Il y a une dragonne à l’extrémité droite de l’enceinte et un port de charge USB-C à gauche. L’unité affiche une puissance de 25W qui alimente un seul woofer de 62 mm. Si vous souhaitez des performances stéréo, vous aurez besoin d’une paire fonctionnant en mode TWS. Il n’y a pas de connexions filaires, la StormBox Flow, c’est Bluetooth ou rien.

Qualité audio

Le son de la StormBox Flow est bon. Nous ne dirais pas que le son est parfait, mais pour moins de 80 €, nous ne plaignons pas. Les aigus sont clairs, les médiums sont bien définis et le XBass produit plus de son que nous l’aurions imaginé en la voyant pour la première fois. Beaucoup plus, mais pas au point de gâcher la musicalité des morceaux.

Le seul vrai problème que nous avons remarqué est la chute soudaine et drastique du volume des basses juste en dessous de 50 Hz. Il est toujours là, et vous sentirez le caisson vibrer, mais il ne se projette pas. D’un autre côté, le fait qu’il descende jusqu’à 50 Hz est mieux que ce que la plupart des enceintes de ce type peuvent faire.

Les basses sont particulièrement visibles sur le morceau “Put On” de Young Jeezy, où la première sous-note est proéminente, tandis que les suivantes, plus basses, disparaissent. C’est pourquoi ce morceau figure sur notre liste de lecture lorsque l’on teste des enceintes.

Si vous souhaitez déterminer où vos enceintes reproduisent et résonnent le mieux, et où elles ne le font pas, il existe des générateurs de sons disponibles en téléchargement et en ligne. Voici un lien vers mon générateur de sons préféré.

Avec une seule enceinte à bord, il est évident que vous n’obtiendrez pas de séparation stéréo. Malgré cela, nous n’avons pas rencontré de distorsion de phase ou d’annulation de fréquence, ce qui peut se produire lors de la conversion stéréo-mono.

Nous devons également mentionner que la StormBox Flow peut être très bruyante pour sa taille. L’envoi de 25 watts à une seule enceinte permet d’atteindre cet objectif. Le son n’est pas non plus particulièrement altéré à des volumes plus élevés (du moins, pas plus que la normale, et c’est en partie la perception humaine).

Autonomie et charge

Tribit annonce 30 heures d’autonomie avec la batterie 4800mAh sans XBass actionné, et 24 heures avec XBass. Une charge complète prend 4 heures, mais la société n’indique pas de temps de charge rapide. Nous en étions à environ 10 heures et le voyant d’état est toujours bleu-blanc, elle en avait encore à revendre !

La Tribit StormBox Flow dispose d’un port USB-C pour recharger sa batterie

Faut-il acheter la Tribit StormBox Flow ?

Depuis un certain temps, Tribit fabrique des enceintes de qualité sonore supérieure et les vend à des prix très intéressants. La StormBox Flow est tout à fait à la hauteur de cette réputation. Nous aurions aimé que la reproduction des basses soit améliorée, mais dans l’ensemble, il s’agit d’un autre produit gagnant à un prix abordable.

Pour une enceinte extérieure, il y a la Stormbox Blast qui nous avait beaucoup plu également.

