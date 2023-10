macOS Sonoma est arrivé et il s’accompagne d’une nouvelle fonctionnalité qu’Apple appelle “mode Jeu”. Lorsqu’il est activé, il se déclenche automatiquement au lancement d’un jeu pour donner la priorité au CPU et au GPU afin de maximiser les performances. Il améliore également la connectivité avec les appareils sans fil, de sorte que les éléments tels que les manettes et AirPods présentent moins de latence.

Le mode Jeu s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la marque pour rendre le Mac plus attrayant pour les développeurs et les utilisateurs en tant qu’appareil gaming.

Voici ce que vous devez savoir sur cette fonction et comment l’utiliser dans macOS Sonoma.

Qu’est-ce que le Mode Jeu ?

S’il y a une chose que les joueurs ont en commun, c’est le désir permanent de disposer d’un matériel capable de gérer les graphismes intenses utilisés dans les titres les plus modernes. Sur PC, ils sont constamment à l’affût des performances du processeur et pinaillent sur la vitesse du GPU. Depuis longtemps, les utilisateurs de Mac ne peuvent pas faire grand-chose pour améliorer la puissance matérielle.

Le passage du Mac au silicium Apple a permis de débloquer des performances qui ne pouvaient pas être atteintes avec les puces Intel et tout tourne beaucoup mieux. Les utilisateurs ne peuvent toujours rien faire pour personnaliser le matériel, comme installer un GPU plus rapide, et c’est pour remédier à ce problème que la firme a développé le mode Jeu, de sorte que les taux d’images par seconde sont plus élevés et donc plus fluides avec des paramètres graphiques davantage détaillés. De plus, la latence avec les périphériques audio et sans fil est réduite.

Lorsque le mode Jeu est activé, le jeu bénéficie de la priorité la plus élevée au niveau du processeur et en matière de graphisme. Toutes les applications fonctionnant en arrière-plan sont reléguées au second plan. De plus, le taux d’échantillonnage Bluetooth est doublé afin d’améliorer la réponse entre un contrôleur et les périphériques audio sans fil. Pour avoir une idée de la manière dont fonctionne cette priorisation, nous avons lancé Geekbench 6 sur un MacBook Pro M1 avec Resident Evil : Village en mode jeu. Il n’a pas du tout été affecté lorsque Geekbench faisait son travail en arrière-plan ; il s’est déroulé sans problème et nous n’avons pas remarqué d’interruptions. Au cas où vous vous poseriez la question, le score Geekbench 6 du portable sans jeu en cours était de 2411 (single CPU), 12499 (multi CPU), et 67569 (Compute Metal). Avec Resident Evil en mode Jeu, les scores sont nettement inférieurs : 1661, 8569 et 36846, respectivement. Il est clair que cette fonctionnalité a relégué Geekebench au second plan.

Foundry

Le mode Jeu s’active automatiquement lorsque vous lancez un titre. Une notification s’affiche pour vous indiquer qu’il est activé, et une icône de contrôleur apparaît dans la barre de menus pour vous indiquer s’il est bien en place ou non. Pour que cette fonctionnalité marche, vous devrez être en plein écran, sinon elle se mettra automatiquement en pause.

Le mode Jeu peut-il être désactivé et réactivé ? Oui. Pour ce faire, vous devrez cliquer sur l’icône du contrôleur de jeu dans la barre de menu où vous trouverez une option pour le désactiver, et inversement. Si vous désactivez le mode Jeu et quittez le jeu, il ne s’activera pas lorsque vous l’ouvrirez à nouveau, il vous faudra procéder manuellement.

Au lancement d’un jeu, une notification vous indique que le mode Jeu est activé. Foundry

Quels sont les jeux compatibles avec le mode Jeu ? Apple affirme que le mode Jeu fonctionne avec n’importe quel jeu, y compris tous ceux sur Mac récents et à venir. Lors de la présentation de macOS Sonoma, Apple en a mentionné plusieurs, dont Death Stranding Director’s Cut, Dragonheir : Silent Gods, Humankind et World of Warcraft : Dragonflight. Les jeux iPhone et iPad qui peuvent être exécutés sur Mac peuvent également utiliser Game Mode. Si un développeur propose une version Mac, ce n’est pas une priorité. Le nombre d’unités vendues n’est pas suffisant pour les inciter à se lancer… En revanche, la prise en compte des performances du Mac avec le mode Jeu est un pas dans la bonne direction, et ce n’est pas la seule chose que l’entreprise a faite. Apple a mis au point une nouvelle boîte à outils pour le portage des jeux, afin de faciliter la tâche des développeurs qui souhaitent créer une version Mac. Des progrès sont en cours, mais il faudra du temps pour créer un marché.