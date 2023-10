En résumé Note de l’expert Les Plus Amélioration de l’autonomie et des performances de la batterie

Meilleur suivi

Toujours aussi époustouflante et plus légère

Excellent logiciel Les Moins Fitbit Premium coûte plus cher

Une seule taille

Pas de recharge sans fil Notre verdict Peu différente de son prédécesseur, la Pixel Watch 2 apporte de nombreux perfectionnements et améliorations et parvient parfaitement à équilibrer les fonctions de montre connectée et de fitness. Cependant, ce n’est pas une évidence, car elle présente quelques défauts et Fitbit Premium coûte plus cher.

Prix lors du test

From $349.99

Les meilleurs prix : Google Pixel Watch 2

Il a fallu une éternité à Google pour créer sa propre montre connectée et nous sommes maintenant arrivés à la deuxième génération sous la forme de la bien nommée Pixel Watch 2.

Elle est arrivée en même temps que les smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro et, bien qu’il s’agisse toujours de l’une des montres les plus attrayantes et qu’elle présente quelques améliorations, elle est très similaire à l’originale.

Son prix a légèrement augmenté, alors Google a-t-il concentré ses efforts aux bons endroits pour que le coût en vaille la peine ?

Design

Trouvez la différence

Châssis en aluminium

Plus légère que la première génération

On pourrait croire que les photos présentées ici sont celles de la Pixel Watch originale, car la Pixel Watch 2 est identique au niveau du design.

Jusqu’à ce que vous la mettiez sous un microscope. L’un des principaux changements est un nouveau boîtier en aluminium 100 % recyclé, bien que cela ne représente en quelque sorte que 3 % du poids total selon Google. Auparavant, le boîtier était en acier inoxydable, ce qui donnait une impression de qualité supérieure et de durabilité, mais l’avantage est que la montre est désormais plus légère de 5 g (31 g).

Chris Martin / Foundry

Vous avez le choix entre les trois mêmes finitions qu’avant : Argent poli, Noir mat et Champagne doré. Deux nouvelles couleurs de bracelets ont été ajoutées : Bleu azur et Porcelaine, toutes deux associées au corps Argent poli.

Il s’agit de bracelets Sport en silicone standard (avec une attache rapide propriétaire et une taille plus grande dans la boîte si vous en avez besoin), mais Google a créé de nouveaux bracelets optionnels : fin métallisé et sport.

D’après nous, la Pixel Watch 2 est tout aussi confortable à porter que la 1ère génération et est toujours conforme aux normes IP68 et 50ATM (50 m). Nous n’avons pas particulièrement remarqué le changement de poids.

Sur les côtés, des éléments comme le bouton latéral et l’emplacement du haut-parleur sont inchangés. La couronne digitale s’est rapprochée de la montre et n’a plus besoin d’une petite découpe dans le verre. C’est plus joli, mais il faut presque une loupe pour voir la différence entre les deux (voir ci-dessous).

Chris Martin / Foundry

L’arrière de la montre est un peu différent en raison des nouveaux capteurs et de la façon dont le chargeur se connecte.

Dans l’ensemble, il ne s’agit que de petites retouches ici et là, mais nous n’en voulons pas à Google vu la beauté de la Pixel Watch originale.

Écran et audio

Toujours AMOLED

Toujours 320ppi

Toujours 1 000 nits

En ce qui concerne l’écran, il n’y a aucune amélioration. Il s’agit toujours d’un écran AMOLED circulaire recouvert de verre Gorilla Glass 5 3D personnalisé. Il présente la même densité de pixels de 320ppi et une luminosité maximale de 1000 nits, tout comme la Pixel Watch originale.

C’est un bel écran avec des couleurs éclatantes, des noirs profonds et une luminosité suffisante pour une utilisation en extérieur. Par défaut, la Pixel Watch 2 ajuste automatiquement la luminosité en fonction de votre environnement, comme votre téléphone, et nous n’avons pas eu besoin de la modifier.

Il y a toujours un cadre assez épais autour du bord, mais Google le cache bien avec le design de l’interface et nous pensons que la taille de l’écran trouve un bon équilibre entre l’espace réel et la compacité de l’appareil.

Chris Martin / Foundry

Les modes Coucher et Cinéma font leur retour pour que vous puissiez garder l’écran éteint dans ces situations (tout en économisant la batterie), mais il y a un changement dans le fait que l’écran est toujours allumé par défaut, ce qui n’était pas le cas de la Pixel Watch.

Google a en effet amélioré l’autonomie, de sorte qu’il est possible de passer une journée sans avoir à éteindre régulièrement l’écran pour économiser de l’énergie.

Le haut-parleur émet un son pour les notifications, mais il est également utile pour prendre des appels lorsque votre téléphone n’est pas à portée de main, ainsi que pour entendre les réponses de l’Assistant Google.

Logiciels et fonctionnalités

Wear OS 4.0

Similaire avec des améliorations

Meilleure intégration de certaines applications

Bien que la Pixel Watch 2 utilise Wear OS 4.0 (la dernière version) l’expérience est en grande partie la même que sur la Pixel Watch originale, qui bénéficiera également de cette mise à jour.

Google avait fait un excellent travail avec l’édition précédente, il est donc compréhensible qu’il en soit de même ici. Depuis le cadran de la montre, vous glissez vers le haut pour les notifications, vers le bas pour les réglages rapides et vers le côté pour les widgets. Cliquez sur la couronne digitale et vous obtiendrez une liste d’applications parmi lesquelles choisir.

L’expérience est intuitive, fluide et s’adapte bien à l’écran rond

Chris Martin / Foundry

L’expérience est intuitive, fluide et s’adapte bien à l’écran rond. Les widgets sont l’un de nos éléments préférés. Ils représentent des applications et des fonctionnalités allant de la météo au suivi de la condition physique, en passant par des éléments de calendrier et bien d’autres choses encore.

Vous pouvez en avoir jusqu’à 15, disposées comme vous le souhaitez. Parmi les nouveautés, citons la réponse du corps, dont nous parlerons plus tard. L’intégration de l’agenda et de Gmail a été perfectionnée, de sorte que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, y compris répondre à des emails.

En parlant de cadrans de montre, il y a une nouvelle sélection de designs préinstallés et la personnalisation est presque infinie avec la possibilité de choisir différentes couleurs et complications pour obtenir exactement ce que vous voulez.

Vous pouvez (encore) faire beaucoup de choses avec la montre, notamment la navigation Google Maps au poignet, le contrôle de Google Home et de l’appareil photo de votre téléphone (avec certaines limites). Et avec le Play Store au poignet, vous avez accès à d’innombrables applications, dont Spotify, Strava, WhatsApp et bien d’autres encore.

Parmi les nouvelles fonctionnalités utiles de Wear OS 4, citons la possibilité de transférer votre montre sur un nouveau smartphone sans perdre de données. Vous pouvez aussi effectuer des sauvegardes et des restaurations via Google One et synchroniser vos modes (comme Ne pas déranger et Coucher) avec votre téléphone.

De nouvelles fonctions d’urgence sont également disponibles. Il est par exemple possible de programmer une minuterie et, si vous ne vous présentez pas au moment où elle se déclenche, votre position sera communiquée aux personnes à contacter en cas d’urgence.

Fitness et suivi

Nouveaux capteurs

Meilleur suivi

Fitbit Premium non inclus

C’est un domaine qui a beaucoup changé par rapport à la Pixel Watch originale et c’est en grande partie dû aux nouveaux capteurs. La Pixel Watch de deuxième génération est équipée d’un cardiofréquencemètre à trajets multiples et d’un capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée (AEDc), tous deux présents sur le Fitbit Sense 2.

grâce au AEDc et à un nouveau capteur de température cutanée, la Pixel Watch 2 est plus à même de suivre votre bien-être

Chris Martin / Foundry

Le cardiofréquencemètre est plus précis pour les séances d’entraînement et, grâce au AEDc et à un nouveau capteur de température cutanée, la Pixel Watch 2 est plus à même de suivre votre bien-être. L’appareil peut détecter des changements dans votre corps et vous inviter à consigner votre humeur, qu’il s’agisse de stress ou de bonheur.

En fonction de ces informations, elle peut vous recommander de faire des exercices de respiration ou d’aller faire une promenade relaxante.

Nous avions tendance à voir les notifications un certain temps après qu’elles se soient produites et nous devions alors comprendre à ce qui se passait à ce moment-là pour savoir ce qu’il fallait enregistrer. Il nous est arrivé de recevoir des notifications pendant la nuit, mais il n’était pas possible d’enregistrer que nous dormions.

En ce qui concerne le sommeil, faites-en un suivi si vous êtes prêt à porter l’appareil pendant la nuit. La Pixel Watch 2 est la montre la plus confortable que nous ayons portée pour dormir. Cependant, nous n’avons pas trouvé le suivi particulièrement précis.

Chris Martin / Foundry

La Pixel Watch 2 est la montre la plus confortable que nous ayons portée pour dormir

Vous pouvez obtenir toutes sortes d’informations à partir de la montre, y compris les variations de la température de la peau, les niveaux d’oxygène dans le sang et plus encore. L’intérêt de ces informations est discutable, pour nous, elles n’étaient pas utiles.

Toutefois, si l’un des paramètres sort de votre plage personnelle, cela peut vous aider à identifier que quelque chose ne va pas.

Sur la montre, et encore plus dans la nouvelle application Fitbit pour téléphone, la quantité de données disponibles est énorme, presque écrasante en fait, mais c’est là que les choses deviennent personnelles.

Mais si vous aimez le suivi de la condition physique, la gamification et les objectifs, alors la Pixel Watch 2 sera très attrayante. Il y a même un entraînement au rythme maintenant et elle peut suivre automatiquement certaines activités.

Chris Martin / Foundry

Le gros problème ici, c’est qu’il faut un abonnement Fitbit Premium pour accéder à de nombreuses fonctionnalités et données telles que l’état de préparation quotidien, le profil de sommeil, les détails du score de sommeil, le rapport de bien-être et plus encore.

Étant donné que la Pixel Watch 2 coûte déjà 399 € et que Fitbit Premium est un abonnement mensuel de 8,99 €, c’est difficile de convaincre. L’appareil inclut toutefois une période d’essai de 6 mois pour que vous puissiez voir à quel point vous l’utilisez avant de décider de vous abonner ou non.

Caractéristiques techniques et performances

Nouvelle puce

Mémoire et espace de stockage identiques

LTE en option

La Pixel Watch 2 dispose toujours de 2 Go de RAM et de 32 Go de stockage flash, de sorte que le seul changement dont il faut parler est le processeur.

Google est passé de Samsung à un Qualcomm Snapdragon W5 (SW5100), ce qui signifie que la Pixel Watch 2 est désormais quadricœur, et non plus bicœur. De plus, le W5 est spécialement optimisé pour les objets connectés.

Les performances de la Pixel Watch originale étaient bonnes et l’histoire est la même ici. Dans l’ensemble, la Watch 2 est réactive et fluide, nettement plus que l’originale.

Cela doit également avoir un effet sur l’autonomie, comme nous le verrons plus loin.

Chris Martin / Foundry

Avant cela, il convient de noter que la Pixel Watch 2 intègre la technologie NFC pour les paiements sans contact et que vous pouvez dépenser 50 € supplémentaires pour obtenir la version LTE. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de compter sur votre smartphone pour une connexion internet,et ainsi de recevoir des notifications et des appels lorsque vous êtes en train de courir sans votre Android.

Sachez qu’en France, les opérateurs compatibles ne sont que SFR et Orange.

Autonomie et charge

Cellule 306mAh

Nouveau chargeur (pas sans fil)

Chargement rapide

La batterie de la Pixel Watch 2 n’est supérieure que de 12 mAh à celle de la 1ère génération, ce qui constitue une amélioration négligeable.

L’autonomie annoncée est de 24 heures, mais avec l’écran toujours allumé et non éteint. Bien entendu, l’autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que l’utilisation et les conditions d’éclairage.

Nous avons constaté qu’elle pouvait durer une journée entière sans avoir besoin d’éteindre l’écran (avec le mode Coucher activé la nuit), et voire plus longtemps que cela avec une utilisation légère.

En consultant l’heure, les notifications et en utilisant le suivi en arrière-plan (pour les pas et la fréquence cardiaque), il nous restait un peu plus de 40 % à l’heure du coucher et le suivi du sommeil utilisait environ 10 %, ce qui laissait 30 % d’autonomie le matin.

Si vous prévoyez de vous servir de la Pixel Watch 2 pour un entraînement quotidien avec suivi GPS, à l’extérieur en plein soleil et en utilisant régulièrement des applications comme Maps, WhatsApp ou autres, vous risquez de la voir faiblir ou de la trouver complètement inutilisable au moment d’aller au lit. Cela exclut le suivi du sommeil, à moins que vous ne la rechargiez à un moment opportun.

Vous recevez une notification lorsque la batterie est faible, mais il est dommage qu’il n’y ait pas d’avertissement plus avancé “chargez avant d’aller au lit” comme sur l’Apple Watch.

En ce qui concerne la charge, les choses sont un peu plus rapides qu’avant (mais seulement 2,5W) puisque Google dit que vous pouvez obtenir 50 % en 30 minutes et une charge complète en 75 minutes.

Chris Martin / Foundry

Nous n’avons vu que 44 % au bout de 30 minutes, mais la montre avait atteint un taux impressionnant de 98 % au bout d’une heure. Et ce, avec le câble USB-C branché sur un adaptateur 18W officiel de Google (qui n’est pas inclus).

Le nouveau chargeur n’est pas aussi bon que l’originale sur un point gênant. La Pixel Watch 2 ne se recharge pas sans fil (son prédécesseur ne prenait pas en charge le Qi de toute façon), mais elle utilise désormais des contacts métalliques POGO. C’est très bien, mais le chargeur doit être orienté correctement pour fonctionner, avec le fil du même côté que la couronne digitale.

Les aimants sont plus puissants qu’auparavant, ce qui est utile car c’est le genre de chargeur qui est peu stable.

Prix et disponibilité

La Pixel Watch 2 est plus chère de 20 € par rapport à son prédécesseur. La version WiFi coûte 399 € et la LTE 449 €. Le prix est identique quel que soit l’étui et le bracelet choisis.

Vous pouvez l’acheter auprès de Google et de commerçants tels que la Fnac, Amazon, Boulanger, Mediamarkt, etc.

Si la Pixel Watch 2 n’est pas très différente de la première édition, sachez que cette dernière est toujours vendue sur le Store de Google et ce à un prix inférieur : 319 €. Ce qui peut être une bonne raison de l’acheter si les nouvelles fonctionnalités de la Pixel Watch 2 ne vous impressionnent pas suffisamment.

Pour plus de choix, consultez nos comparatifs des meilleures montres connectées et des meilleurs Fitbit.

Devriez-vous acheter la Google Pixel Watch 2 ?

Si vous possédez déjà une Pixel Watch, notre réponse à cette question serait : non. Bien que nous ferions pas votre procès si vous voulez bénéficier d’une meilleure autonomie et d’un meilleur suivi.

Ceux qui n’ont pas l’originale ont une décision plus importante à prendre. Il ne fait aucun doute que la Pixel Watch 2 est l’une des meilleures montres connectées du moment, mais elle n’est pas parfaite.

Elle équilibre très bien les fonctions de montre connectée et de fitness, le tout dans un design des plus attrayant du marché. Cependant, en ce qui concerne le fitness et le bien-être, il faut payer un supplément pour Fitbit Premium afin d’en tirer le meilleur parti, ce qui semble un peu sévère.

Il existe des appareils moins chers (y compris la Pixel Watch originale), qui durent plus longtemps et qui ont un écran plus grand, alors nous vous conseillons de faire le tour de la concurrence avant de vous lancer.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

