Windows uniquement Notre verdict WinZip PDF Pro offre un ensemble complet d’outils pour l’édition de PDF personnels et professionnels pour une fraction du prix d’Adobe Acrobat. Son interface peut sembler complexe au début, mais vous finirez par l’apprivoiser après quelques essais.

Depuis trois décennies, WinZip est un logiciel reconnu pour l’archivage et la compression de fichiers, pourtant elle propose aussi un éditeur de PDF.

En effet, WinZip PDF Pro est un outil tout-en-un qui permet de lire, de modifier, de fusionner et de collaborer sur des documents PDF. Et comme le produit phare de WinZip, il s’agit d’une solution robuste malgré quelques bizarreries.

Son interface, disponible uniquement sous Windows, est faussement complexe. Nous avons dû faire un usage intensif du manuel d’utilisation, qui s’ouvre lorsque vous lancez l’application pour la première fois, afin de comprendre et de naviguer dans toutes ses parties.

Son principal élément est ce que WinZip appelle la barre d’action, une rangée de gros boutons d’actions contenant les principales fonctions de l’éditeur. Leurs intitulés, à savoir Lire, Commenter, Modifier, Organiser, etc, sont explicites et facilitent la recherche. Sinon, on retrouve aussi une barre d’état, contenant une variété de raccourcis, sous chaque onglet de document ouvert. Ses icônes changent en fonction de l’opération que vous sélectionnez.

WinZip PDF Pro comprend un ensemble complet d’outils de marquage pour l’annotation des documents Michael Ansaldo/Foundry

Quand un document s’ouvre, une barre d’onglets apparaît affichant son nom ainsi qu’une autre rangée d’outils pour faire défiler, réorienter, rechercher et imprimer le fichier. L’onglet Accueil comporte un panneau d’accès rapide pour ouvrir des fichiers PDF et ajouter les fonctions et sous-fonctions les plus utilisées. Enfin, le menu, représenté par trois lignes parallèles en haut de l’espace de travail, propose d’autres fonctions.

Pour naviguer dans un document ouvert, un panneau peut être affiché à gauche. Les vignettes apparaissent ici afin que vous puissiez passer rapidement d’une page à l’autre. Il est notamment possible des les organiser et en extraire à partir de ce même panneau et en visualiser les contours, ajouter des signatures et des fichiers joints.

WinZip PDF Pro est doté de toutes les fonctionnalités dont un utilisateur de PDF a besoin, notamment un ensemble complet d’outils de balisage, des options de conversion de fichiers (tous les formats Microsoft Office sont pris en charge, ainsi que plusieurs d’image), des fonctions de remplissage et de signature, et des instruments de sécurisation des documents sensibles tels que la protection par mot de passe et le caviardage de texte.

Malheureusement, il arrive que certaines fonctions ne se trouvent pas là où on les attend. Par exemple, l’outil permettant d’insérer une image dans un document se trouve sous l’action “Commentaire” avec ceux de balisage, et non sous édition comme c’est le cas dans d’autres éditeurs. Cette situation, associée à la multitude de barres, peut sembler impraticable.

Le texte est édité dans une fenêtre contextuelle plutôt que directement sur la page du document Michael Ansaldo/Foundry

Il faut également s’habituer à la modification du contenu textuel des documents. D’autres éditeurs PDF vous laissent réaliser vos modifications directement sur la page, comme vous le feriez dans un document Microsoft Word, tandis que WinZip PDF Pro adopte une approche différente. Vous devez d’abord sélectionner l’icône d’édition dans la barre d’état, puis double-cliquer sur la zone de texte contenant le contenu à changer. Une fois les modifications effectuées, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur Appliquer pour les valider.

Il y a toujours un risque que les changements apportés à un PDF existant altèrent son formatage, de fait, la première fois que vous modifiez le vôtre dans WinZip PDF Pro, une bannière contextuelle vous en avertit.

Prix et disponibilité

WinZip PDF Pro est proposé sous la forme d’un abonnement annuel au prix de 89,99 € par an. Ce prix inclut toutes les fonctionnalités, même celles que vous n’utiliserez peut-être pas, réfléchissez donc bien à vos besoins avant de l’acheter. Vous devriez notamment profiter de la version d’essai gratuite et sans engagement de 7 jours.

Conclusion

Si vous appréciez les capacités de WinZip PDF Pro et que vous pouvez vous accommoder de ses défauts, vous devriez le considérer comme une alternative performante à Acrobat. Mais nous ne le comptons pas parmi les meilleurs éditeurs de PDF.

