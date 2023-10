Review del sistema wifi Mesh Linksys Velop Pro 6E

En pocas palabras Puntuación Pros Velocidades Gigabit en los dispositivos más modernos

Buena cobertura general

Compatible con Wi-Fi 6E Contras Solo dos puertos Ethernet por nodo

Todavía relativamente caro Nuestro veredicto Los sistemas de malla (o Mesh) Wi-Fi 6E por fin empiezan a tener un precio razonable. El Velop Pro 6E ofrece una buena relación calidad-precio. Aunque todavía no tengas móviles o portátiles que puedan acceder a la banda de 6 GHz, sigue siendo una inversión de futuro a pesar de que el Wi-Fi 7 está en el horizonte. Recuerda que hay muchas alternativas Wi-Fi 6 más baratas si no necesitas, sí o sí, 6GHz.

Puede que la “E” de Wi-Fi 6E signifique oficialmente “ampliado”, pero hasta hace poco también significaba “caro”. Linksys pretende cambiar esta situación con el Velop Pro 6E MX6200, un sistema de malla Wi-Fi 6E disponible en un paquete de 3 unidades que puede adquirirse por unos 500 euros.

¿Por qué debería interesarte el Wi-Fi 6E? Por la velocidad. Es el último estándar Wi-Fi y ofrece velocidades más rápidas que el hardware Wi-Fi 6. Si tienes un teléfono o un portátil moderno, podrás disfrutar de velocidades superiores a 1 Gbps, y los dispositivos más antiguos también se beneficiarán de conexiones más claras y menos congestionadas en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz.

Imagina que se abre un nuevo carril en la autopista y todos los coches más rápidos aprovechan la capacidad extra. Eso es el Wi-Fi 6E, por explicarlo de una forma simple.

Aparte del rendimiento, el Linksys Velop Pro 6E ofrece las ventajas habituales que cabe esperar de un sistema Wi-Fi en malla: cobertura Wi-Fi en toda la casa sin interrupciones y gestión remota de la red doméstica a través de la aplicación Linksys.

Todo suena muy bien sobre el papel, así que nos llevamos un sistema Linksys Velop Pro 6E de 3 unidades para probarlo.

Thomas Newton / Foundry

Diseño y construcción

Seis antenas internas, sin módem interno

Un puerto WAN gigabit, un LAN gigabit

Las unidades Linksys Velop Pro 6E son como torres minimalistas con laterales curvos, salvo por una esquina que sí que tiene un borde afilado. Todas las antenas están escondidas en el interior, como en casi todos los sistemas de malla o Mesh, y al igual que las unidades Linksys Atlas 6, tienen bases de goma que protegen la superficie sobre la que se colocan.

Aunque las unidades Velop Pro 6E están fabricadas en plástico, dan la sensación (al menos visualmente) de ser bastante más pesadas y robustas de lo que son en realidad. Llegan a los veinte centímetros de altura, por lo que no caben fácilmente en cualquier sitio y, como era de esperar por su forma y dimensiones, no se pueden montar en la pared.

Solo tiene dos puertos Ethernet, uno WAN y otro LAN. La mayoría de los sistemas de malla te darán al menos un par de puertos LAN extra con los que jugar, así que esto es un inconveniente.

Si necesitas más conectividad física, puedes comprar un conmutador de red para los dispositivos del salón que se beneficiarían de una conexión por cable: videoconsolas o unidades NAS, por ejemplo. Las unidades Velop Pro 6E no tienen puertos USB ni ninguna otra conexión física.

Otro posible problema es que se trata de puertos gigabit Ethernet. Los clientes que reciben servicios más rápidos de su ISP pueden tener un módem con un puerto de 2,5 Gbps, y si es así, podrías estar perdiendo mucho rendimiento. Las unidades Asus ZenWiFi XT9 tienen puertos WAN de 2,5 Gbps, pero son proporcionalmente más caras.

Por otro lado, la mayoría de usuarios y usuarias siguen teniendo una banda ancha inferior a 1 Gbps, así que esto no será un problema. Solo es algo que hay que tener en cuenta si se planea actualizar en el futuro.

Thomas Newton / Foundry

Instalación

La aplicación móvil de Linksys simplifica la instalación

La instalación no debería llevar más de 15 minutos

Linksys ha simplificado al máximo la instalación de Velop Pro 6E. Las aplicaciones móviles de Linksys le guiarán a través del proceso, paso a paso. Prácticamente todas las empresas del sector de las redes domésticas ofrecen hoy en día una guía de configuración similar para los clientes, pero siempre es agradable ver que se ha hecho un esfuerzo por agilizar y explicar de forma útil lo que puede ser un proceso confuso, especialmente si nunca lo has hecho antes.

Linksys ha simplificado al máximo la configuración del Velop Pro 6E

Para empezar, las aplicaciones móviles te permiten conectarte al sistema Velop Pro 6E desde tu teléfono a través de Bluetooth.

Como se trata de un sistema en malla, el proceso de configuración consiste en conectar la primera unidad Velop Pro 6E al módem y establecer una conexión a Internet: primero apaga el módem, luego conecta Velop Pro 6E al módem con un cable Ethernet, conecta el router a la red eléctrica y vuelve a encender el módem.

Thomas Newton / Foundry

Una vez hecho esto, puedes encender los otros dos. En cuanto a las especificaciones, todas las unidades Velop Pro 6E son iguales, así que no importa cuál elijas como nodo principal.

Linksys tiene el mérito de disponer de una aplicación con un diseño claro y fácil de navegar, repleta de información realmente útil”

Para el proceso de configuración, es necesario enchufar las otras dos unidades Velop Pro 6E a la red eléctrica en la misma habitación en la que se ha configurado la unidad principal, para facilitar el proceso de emparejamiento. Una vez vinculados todos los dispositivos, puedes cambiar el nombre de la red, establecer la contraseña wifi y crear una contraseña de administrador.

Una vez hecho esto, puedes desenchufar las otras dos unidades y colocarlas donde las necesites en tu casa. La aplicación te permite cambiar los nombres de las unidades (por defecto se llaman “Router”, “Child 1” y “Child 2”), así que una vez que las hayas colocado de forma óptima en tu casa, puedes llamarlas “Salón”, “Cocina” o como quieras.

El proceso de configuración de los tres nodos me llevó unos 15 minutos en total. Como hay tres nodos, y todavía estoy en shock por el final de la tercera temporada de la serie Sólo asesinatos en el edificio, cambié el SSID por defecto a “PickwickTriplets”, porque no puedo quitarme esa maldita canción de la cabeza.

Thomas Newton / Foundry

Funciones y gestión remota

La aplicación de Linksys ofrece una visión clara de tu red doméstica

Nueva herramienta de filtro a nivel de red Safe Browsing

Channel Finder busca los canales Wi-Fi más rápidos

WiFi para invitados, prioridad para hasta tres dispositivos y reenvío de puertos

El Linksys Velop Pro 6E cuenta con todas las funciones básicas de red doméstica que cabría esperar, además de un par más, todas ellas muy fáciles de activar gracias al ingenioso diseño de la aplicación móvil de Linksys.

El objetivo principal de la aplicación es ofrecerte una visión general de tu red doméstica. Al tocar el icono “Dispositivos” aparece una lista de todo lo que está conectado actualmente a la red, tanto si utiliza Wi-Fi de 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz, como si utiliza una conexión Ethernet por cable.

Si tocas el icono de un dispositivo en esta lista (por ejemplo, “Google Pixel 6”), podrás priorizar ese dispositivo para asegurarte de que siempre tenga el ancho de banda adecuado en tu red, lo que resulta útil si trabajas desde casa y quieres asegurarte de que siempre podrás hacer videollamadas desde un dispositivo específico. Solo puedes priorizar hasta tres dispositivos, así que elige con cuidado.

Desde esta lista, también puedes aplicar controles parentales a dispositivos específicos. Esto te permite pausar manualmente el acceso a Internet, o programar un descanso, si quieres imponer un tiempo alejado de las pantallas. También tienes la posibilidad de crear una lista de bloqueo, añadiendo direcciones web individuales: eficaz, pero lleva tiempo.

Además, hay una nueva función beta llamada Linksys Safe Browsing, que promete “bloquear el contenido no deseado en los dispositivos conectados a la red mediante la seguridad DNS”. En este caso, “contenido no deseado” es contenido para adultos. Es un filtro a nivel de red, lo que significa que se aplica a todos los dispositivos que utilizan la red, en lugar de a dispositivos individuales.

Las URL de todos los sitios propiedad de Aylo (antes MindGeek) y los sitios de algunas conocidas tiendas para adultos de la calle principal eran inaccesibles desde todos mis dispositivos de prueba cuando esta función estaba activada.

No es perfecto, pero una cadena de tiendas de renombre escapó a la trampa y se pudo acceder a las principales páginas de apuestas del Reino Unido, así como a las de venta de alcohol. Es una función en fase beta, así que no hay que ser demasiado crítico: es probable que mejore con el tiempo. Hasta entonces, lo mejor que puedes hacer es utilizar un software de control parental específico o cambiar tú mismo la configuración de DNS.

Thomas Newton / Foundry

Channel Finder, que ya vimos en el Linksys Atlas 6, está presente. Escanea todas las bandas de radio y selecciona los canales menos ocupados dentro de esas bandas para que los usen tus dispositivos. Un par de días después de configurar el Velop Pro 6E, ejecuté Channel Finder y todos los nodos cambiaron de canal en la banda de 2,4 GHz.

No es posible seleccionar manualmente los canales, lo que resulta un poco frustrante si sabes con certeza que determinados canales funcionan mejor en tu casa. Solo tienes que ejecutar el ‘Buscador de Canales’, que tarda unos cinco minutos en hacer su trabajo, y esperar lo mejor. Para la mayoría de usuarios y usuarias, esto no será un problema. Linksys afirma que Velop Pro 6E utiliza algo que denomina “malla cognitiva” para determinar automáticamente qué canales son los mejores, y los cambiará por sí mismo sin que tengas que hacer nada. La herramienta Channel Finder es, por tanto, una forma de forzar manualmente una nueva búsqueda de los canales disponibles.

‘Acceso de invitados’ te permite crear una subred temporal para los invitados, si no quieres darles la contraseña de tu red principal, y las opciones de redireccionamiento de puertos -en Configuración avanzada- incluyen redireccionamiento de un solo puerto, redireccionamiento de rango de puertos y activación de rango de puertos.

También tienes la opción de activar la selección dinámica de frecuencia (DFS, Dynamic Frequency Selection), que te permite acceder a una mayor parte de la banda de 5 GHz, a veces utilizada por los radares. La aplicación te advierte de que no la actives si vives a menos de 30 kilómetros de un aeropuerto, ya que podrías perder la conectividad. En las pruebas realizadas, la activación de DFS no pareció suponer una gran diferencia, pero puede que tengas más éxito en tu zona.

Linksys merece un reconocimiento por tener una aplicación con un diseño claro y fácil de navegar, repleta de información realmente útil, que podría ser un salvavidas para cualquiera que se inicie en las redes domésticas. En general, no tendrás que molestarte en abrir el panel de control del escritorio. La única razón por la que necesitarías hacerlo es si quisieras cambiar ciertos ajustes de DNS y VPN. Lo único malo es que a veces tarda un par de minutos en pasar de la pantalla de ‘Configuración del router’.

Rendimiento

Ofrece velocidades de 1 Gbps si estás en la misma habitación que el router…

…y usas un dispositivo con Wi-Fi 6E

Espera 400-700Mbps en todas las demás ubicaciones interiores

El Linksys Velop Pro 6E demuestra muy bien los pros y los contras del Wi-Fi 6GHz. Como se puede ver en los resultados de la prueba de velocidad a continuación, tomadas utilizando la aplicación WiFi Speed Test Pro Android, pude obtener de forma fiable 1,2 Gbps cuando en las proximidades del nodo Velop Pro 6E.

Esto será una gran noticia si estás planeando instalar un nodo en un espacio de trabajo de la oficina en casa, o su sala de estar es donde va a pasar la mayor parte de su tiempo con su teléfono, ordenador portátil, smartTV, y consolas de juegos.

También demuestra que la frecuencia de 6 GHz no puede penetrar ni siquiera muros finos no portantes. En todas las pruebas en las que me encontraba a más de cinco metros de distancia con una sola pared de por medio, se me pasó de nuevo a la banda de 5GHz.

Huawei Mate 10 Pro (Wi-Fi 5) Virgin Media Super Hub 3 Linksys Velop Pro 6E 1m 794Mbps 837 Mbps 5m con una pared 403 Mbps 433 Mbps Arriba, cerca de la parte trasera de la casa 14Mbps 736 Mbps Jardín Sin conexión 252Mbps

Realme X50 5G (Wi-Fi 6) Virgin Media Super Hub 3 Linksys Velop Pro 6E 1m 527 Mbps 810Mbps 5m con una pared 317 Mbps 306Mbps Arriba, cerca de la parte trasera de la casa 23Mbps 508 Mbps Jardín Sin conexión 209Mbps

Google Pixel 6 (Wi-Fi 6E) Virgin Media Super Hub 3 Linksys Velop Pro 6E 1m 535 Mbps 1305Mbps 5m con una pared 346 Mbps 710 Mbps Arriba, cerca de la parte trasera de la casa 5Mbps 1288 Mbps Jardín Sin conexión 423Mbps Nota: las pruebas de velocidad del Super Hub 3 de Virgin Media se han obtenido a partir de pruebas de velocidad anteriores.

Tanto si pruebo un único router como un sistema Wi-Fi en malla, realizo varias pruebas de velocidad en las mismas cuatro ubicaciones de una casa de dos plantas en el sur de Londres. Una de ellas se realiza a un metro del nodo primario, otra a cinco metros, con un muro no portante entre el nodo primario y yo.

Otra prueba de velocidad se realiza en el piso de arriba, a unos 15 metros del nodo primario, y la última en el jardín trasero, a unos 20 metros del nodo primario.

En el siguiente mapa de calor de NetSpot se puede ver dónde he instalado los tres nodos Velop Pro 6E en mi casa. Las zonas rojas indican una señal wifi fuerte, los colores más fríos indican una señal más débil.

Thomas Newton / Foundry

El Google Pixel 6 tiene una radio Wi-Fi 6E, y por lo tanto es capaz de acceder a la banda más rápida de 6GHz. Los otros dos dispositivos de prueba tienen antenas Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 respectivamente. Esto debería darte una idea del tipo de velocidades que obtendrás del Velop Pro 6E en dispositivos más antiguos.

Anecdóticamente, puedo decir que el Wi-Fi 6E más rápido añade un cierto algo, si ese cierto algo significa poder cargar vídeos de YouTube y transmisiones de Bandcamp ligeramente más rápido. En general, el rendimiento estuvo a la par con la mayoría de los sistemas Wi-Fi 6 que he probado en el último año.

No pude conectar todos los dispositivos con cables Ethernet en las habitaciones en las que los instalé, por lo que no puedo opinar sobre el funcionamiento del sistema Velop Pro 6E con backhaul por cable.

El sistema utiliza lo que Linksys denomina “backhaul inalámbrico dinámico” por defecto, lo que significa que cualquiera de las bandas de radio se puede utilizar para el tráfico de red. No hay canales ni radios adicionales “dedicados”, en los que determinadas frecuencias de radio se reservan para el tráfico de red, de modo que no congestionen las frecuencias de 5 GHz que utilizan los teléfonos y portátiles.

Una forma de saber si un sistema admite backhaul inalámbrico dedicado es si el hardware cuenta con un par adicional de radios, que se expresará como “4×4” en lugar de “2×2” en la hoja de especificaciones.

Sistemas como Netgear Orbi RBK760S y Asus ZenWiFi XT9 cuentan con backhaul inalámbrico dedicado. Suele conllevar un coste adicional, pero por su precio se obtiene una cobertura más robusta y, si se trata de un hogar ajetreado, es una función que debería estar en el punto de mira; para más información, consulte nuestro resumen sobre las mejores redes Wi-Fi en malla.

Linksys afirma que su enfoque ofrece a los y las clientas velocidades 6E en una configuración 2×2 a un precio asequible, y para ser justos, es difícil no estar de acuerdo con eso. Por otra parte, las necesidades de las personas varían, y mi configuración doméstica particular, con dos adultos y sin niños, podría no reflejar las necesidades y usos de hogares más grandes y ajetreados.

Precio y disponibilidad

El Linksys Velop Pro 6E se puede comprar en España. Al ser nuevo, ahora mismo hay muy pocos sitios que vendan el Pro 6E. La opción más fácil y recomendable es hacerlo a través de Amazon. Este sistema mesh está disponible por 499,99 €.

El precio de 499,99 € es si compras el paquete de tres, pero puedes también comprar los paquetes de unidades sueltas o de dos unidades.

Thomas Newton / Foundry

El Linksys Velop Pro 6E ofrece velocidades Wi-Fi 6E por un precio inferior al de sus rivales. La gran ventaja es la nueva frecuencia de 6 GHz, que puede ofrecer grandes velocidades. Sin embargo, esto significa que atraerá a los y las compradoras que hayan actualizado recientemente a un nuevo teléfono o comprado un nuevo portátil compatible con 6E, como la gama iPhone 15. Si no lo has hecho, y ninguno de tus dispositivos puede acceder a esa nueva banda de 6GHz, entonces no vas a conseguir las velocidades más rápidas disponibles aquí.

Si todavía quieres conseguir un sistema Wi-Fi en malla, el Linksys Atlas 6 y el Atlas Pro 6 están ahora disponibles más baratos que cuando se lanzaron, así que considéralos como alternativas similares, ya que utilizan la misma aplicación.

El enfoque aquí es ciertamente Wi-Fi 6E a un precio más asequible, pero aún así, es decepcionante no tener más puertos Ethernet en al menos el router principal a este precio. Sin embargo, esto se soluciona fácilmente con un switch Ethernet económico.

También podría criticar la falta de una banda backhaul inalámbrica dedicada, pero al menos tienes la opción de enlazar todos los nodos Velop Pro 6E a través de Ethernet.

El Netgear Orbi RBK760S, un poco más caro, dispone de backhaul inalámbrico dedicado, al igual que el Amazon Eero 6, un poco más barato, pero ninguno de estos sistemas ofrece Wi-Fi 6E.

En definitiva, y respondiendo a la pregunta: deberías comprar el Velop Pro 6E si buscas un sistema Wi-Fi en malla asequible pero rápido y tienes al menos un dispositivo compatible con Wi-Fi 6E.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.