Vous souhaitiez patienter avant de vous offrir un iPhone 15 afin de l’obtenir à un prix plus intéressant ?

L’occasion se présente (déjà) à vous avec Rue du Commerce, qui pour fêter ses 24 ans, et sa version de 128 Go en vente à 869 € au lieu des 969 € demandés par Apple. Vous économisez donc pas moins de 100 € !

J'en profite !

C’est la meilleure offre du moment, puisqu’en comparaison, il est à 899 € chez RedBySFR avec forfait et à 969 € sans tout comme Amazon, Boulanger, Carrefour ou encore la Fnac, enfin chez Ubaldi il est à 939 €.

L’iPhone 15 montre des bords plus fins, réduits d’environ 25 %, et incurvés. L’écran Super Retina XDR, lui, est de à 6,1 pouces et contrairement à son prédécesseur, on retrouve la Dynamic Island, sur toutes les itérations d’ailleurs. Autre nouveauté, il est équipé d’un port USB-C et non plus d’un Lightning, comme l’avait exigé l’Union européenne.

Il embarque la puce A16 Bionic avec GPU 5 cœurs et CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, tout ceci booste le reste du hardware du téléphone dont le double appareil photo avec objectif principal de 48 Mp, un ultra grand-angle de 12 Mp et un téléobjectif 2x 12 Mp.

Pour obtenir toute cette technologie à un prix défiant toute concurrence, rendez-vous dès maintenant sur Rue du Commerce, l’offre ne durera pas longtemps (une semaine seulement…).

L'iPhone 15 à moins de 870 €