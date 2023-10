En résumé Note de l’expert Les Plus Très beau design

Deux tailles pour s’adapter aux différents poignets

Suivi manuel efficace

Autonomie décente Les Moins Mauvaise expérience logiciel

Pas de prise en charge par Google Notre verdict La Huawei Watch GT 4 est l’une des plus belles montres connectées que nous ayons utilisées. Elle offre un bon suivi de la condition physique et une belle autonomie. Cependant, comme d’autres produits Huawei, elle déçoit par son logiciel.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Pour la dernière itération de la gamme Watch GT, Huawei a sorti deux tailles : une de 46 mm pour les larges poignets, et une de 41 mm pour les plus petits.

C’est cette dernière que nous avons testée, et à part une autonomie raccourcie et des capacités GPS moins impressionnantes, elle a les mêmes caractéristiques que sa grande sœur. Les deux montres connectées mettent le style au premier plan, avec des cadrans ronds et classiques, ainsi qu’une jolie gamme de bracelets au choix.

Si vous envisagez d’acquérir la Huawei Watch GT 4, voici ce qu’il faut savoir.

Design

Tailles de 46 et 41 mm

Bracelets en caoutchouc, cuir et métal

Résistance à l’eau de 5ATM

Nous l’admettons, la Huawei Watch GT 4 présente un superbe design, peut-être le plus beau de toutes les montres déjà testées. Plutôt que d’être un nouveau clone de l’Apple Watch, elle arbore un cadran rond flottant qui pourrait facilement être confondu avec une montre haut de gamme standard.

Si vous optez pour la version 46 mm, son esthétique est proche de ses prédécesseurs, avec de jolies cornes et un rendu robuste et masculin dans l’ensemble. La version 41 mm est, quant à elle, délicate.

Hannah Cowton / Foundry

Trois bracelets sont disponibles pour la taille 41 mm : milanais or clair, acier inoxydable argenté et cuir blanc. Ce dernier est confortable à porter sur de longues périodes et n’absorbe pas la transpiration aussi facilement que le silicone. Il s’harmonise parfaitement avec le boîtier en acier inoxydable doré.

La montre ne pèse que 37 g sans le bracelet, ce qui signifie qu’on peut la porter pendant de longues périodes (y compris pendant la nuit) sans qu’elle ne soit lourde ou inconfortable. C’est un problème récurrent avec d’autres Huawei tels que la Watch 4 Pro et les Watch Buds, nous sommes donc ravis de voir que la marque chinoise répond finalement aux besoins des utilisateurs de petit gabarit.

L’appareil est doté d’une résistance à l’eau de 5ATM, nous l’avons porté sans problème à la piscine, bien que l’écran ne soit pas aussi réactif s’il n’est pas complètement sec.

Écran et audio

Écran AMOLED

Haut-parleur et microphone inclus

L’écran AMOLED de 1,32 pouce de l’itération 41 mm est peut-être plus petit de 0,1 pouce, mais il est toujours aussi grand, lumineux et audacieux. Il offre une résolution de 466 x 466 et 352 ppi (contre 326 ppi sur la version 46 mm).

Lors des tests, nous avons pu facilement lire les informations sur l’écran de la montre et en plein soleil. Vous pouvez activer son éclairage lorsqu’on lève le poignet. Cette technologie fonctionne aussi pendant la natation pour toujours garder un oeil sur votre fréquence cardiaque ou la distance parcourue.

À l’instar des autres Huawei, les glissements et pressions sont rapides et réactifs, nous n’avons pas rencontré de décalage ou bégaiement.

Hannah Cowton / Foundry

La Watch GT 4 intègre un microphone et un haut-parleur. On peut y écouter de la musique, passer des appels, et heureusement, le microphone est clair pour un rendu détaillé. En revanche, dans les environnements animés, nous ne recommanderions pas de vous servir de cette fonctionnalité.

Les enregistrements vocaux après chaque séance d’entraînement sont activés automatiquement, donc si vous êtes en plein cours de yoga, pensez à la désactiver. La Watch GT 4 dispose d’un coach vocal qui donne des conseils tout au long de la course. Nous avons trouvé cela ennuyeux et aurions préféré que cette fonction ne soit pas activée en standard.

Logiciels et fonctionnalités

Système d’exploitation Harmony

Pas d’emplacement eSIM

La Huawei Watch GT 4 fonctionne avec la dernière version de Harmony OS, le logiciel de la marque et non le Wear OS de Google. Vous pouvez télécharger l’app sur les téléphones iOS et Android, mais vous devrez le faire directement sur le site web de Huawei plutôt que sur le Google Play Store ou l’Apple App Store.

Huawei a apporté quelques modifications à l’écran d’accueil, avec des cartes personnalisées qui vous permettent d’accéder rapidement aux fonctions d’un simple glissement, plutôt que de faire défiler la grille principale ou la liste, selon la disposition que vous préférez.

Comme il ne fonctionne pas sous Wear OS, vous ne pourrez pas profiter de Spotify ou Google Maps. La version de Huawei, Petal Maps, s’est améliorée au fil des ans, tout comme la navigation lors de certaines séances d’entraînement.

Hannah Cowton / Foundry

On retrouve plusieurs applications d’utilisation quotidienne, notamment un chronomètre, un calendrier, une alarme, etc. Certains paramètres aident à activer les notifications pour vos applications, mais un Xiaomi 13, par exemple, n’a pas permis d’ajouter des notifications comme celles de WhatsApp.

Il n’y a pas d’emplacement eSIM, vous aurez donc toujours besoin de votre téléphone à portée de main pour naviguer et prendre des appels. La prise en charge Bluetooth et NFC est incluse.

Fitness et suivi

Plus de 100 séances d’entraînement différentes

Nouveaux modes pour la respiration pendant le sommeil et les calories

Problèmes sur l’app Huawei Health

Comme les autres montres connectées de Huawei, la Watch GT 4 prend en charge une centaine de modes d’entraînement différents. Ceux-ci comprennent les options classiques telles que la marche, la course, le vélo et la natation, ou encore le pilates, l’escrime et la danse de place.

La Watch GT 4 fournit une analyse complète des séances d’entraînement. Elles comportent toutes différentes sections pour les zones de fréquence cardiaque et les calories brûlées, sinon on peut aussi retrouver des données granulaires, telles que la vitesse moyenne et le dénivelé pendant le cyclisme. Elles enregistrent avec précision les tours de piste et de nages, ce que des concurrents comme Amazfit ont eu du mal à accomplir.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’application Huawei Health est loin d’être la meilleure pour le suivi de la condition physique…

Une fois encore, Huawei propose des parcours de course à pied sur cet appareil, avec différentes allures et longueurs pour s’adapter à votre niveau de difficulté. Nous qui n’apprécions pas forcément la course à pied, nous avons trouvé que l’option pour débutants était un excellent moyen de se mettre au sport.

La fréquence cardiaque, les niveaux de SpO2 (oxygène du sang) et la surveillance de la température semblaient tous conformes aux résultats obtenus avec d’autres appareils. Nous avons notamment pu activer la surveillance du stress en continu, mais avons dû répondre à un questionnaire assez particulier dans l’application Huawei pour effectuer le calibrage.

Hannah Cowton / Foundry

Le suivi du sommeil correspond aux heures auxquelles nous avons dormi, et il y a maintenant une nouvelle fonction pour le suivi de la respiration pendant la nuit, qui devrait détecter tout symptôme d’apnée du sommeil. Quant au capteur de température de la peau, il peut être utilisé pour le suivi du cycle menstruel.

Nous avons essayé les entraînements automatiques pendant des promenades, et la montre a mis du temps à s’activer, environ 15 minutes avant qu’elle ne se mette en marche. Nous espérons que ce problème pourra être résolu lors d’une mise à jour logicielle.

L’une des principales nouveautés de Harmony OS 4 est la section consacrée au journal alimentaire. Elle fonctionne de la même manière que des applications telles que MyFitnessPal, où vous retranscrivez manuellement le nombre de calories consommées au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. On peut aussi y inclure le nom du repas ou de la collation, le nombre de portions et le poids de l’aliment.

Il existe une option photo, mais nous n’avons pas été en mesure de télécharger ou de prendre une photo.

Hannah Cowton / Foundry

Comme vous l’avez peut-être remarqué, l’application Huawei Health est loin d’être la meilleure pour le suivi de la condition physique. Elle comporte quelques bugs et de nombreuses publicités qui occupent l’espace. Certaines fonctionnalités de la montre sont également enfouies dans les paramètres, ce qui peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs.

Bien sûr, il est possible de synchroniser vos données avec des applications telles que Strava et Adidas, mais vous aurez toujours besoin de l’application Huawei Health App pour cela.

Autonomie et recharge

La montre plus grande pour une meilleure autonomie

Chargement raisonnablement rapide

Si vous hésitez entre les deux tailles de la Watch GT 4, l’autonomie peut être un facteur décisif. La version 46 mm a naturellement de la place pour une batterie imposante, ce qui signifie qu’elle dure 8 jours et jusqu’à 14 si elle est utilisée de manière prudente.

L’autonomie de la 41 mm est deux fois moindre, avec 4 jours en utilisation normale et 7 jours en intensive.

Ces chiffres sont assez bons compte tenu des fonctions de suivi disponibles sur cette montre. Nous avons pu l’utiliser pour suivre un cours d’entraînement d’une heure même quand elle est tombée en dessous de 10 %, ce qui lui donne une longueur d’avance sur d’autres appareils comme la Pixel Watch.

En ce qui concerne la charge, il a fallu un peu plus d’une heure et demie pour passer d’un niveau de charge faible à élevé.

Hannah Cowton / Foundry

Prix et disponibilité

Les deux Huawei GT 4 sont vendues à partir 249,99 € et leur prix monte jusqu’à 369,99 € pour la version en acier inoxydable, argent et or. Elles sont directement disponibles auprès de Huawei et d’Amazon.

Si vous ne prévoyez pas d’utiliser votre smartwatch avec une eSIM, alors elle est bien plus avantageuse que la Watch 4 Pro. Sinon, les Apple Watch SE et Samsung Galaxy Watch 6 Classic sont d’autres options à considérer.

Vous trouverez d’autres alternatives dans notre comparatif des meilleures montres connectées du marché.

Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

La Huawei Watch GT 4 possède l’un des meilleurs designs, à la fois moderne, classe, léger et résistant. De plus, son autonomie est excellente par rapport à certaines de ses concurrentes, malgré un suivi intense et énergivore.

Cependant, c’est encore un appareil entravé par l’application qui l’accompagne, limitant certaines fonctions et la rendant moins facile à utiliser que d’autres modèles. Son incompatibilité avec les assistants vocaux signifie qu’elle n’atteint pas le niveau de certaines rivales commercialisées à des prix similaires.

Si ces éléments ne vous dérangent pas, alors il s’agit d’une montre très séduisante. Personnellement, nous préférons sa version plus fine de 41 mm que nous recommanderions aux petits poignets. Si vous préférez un look robuste et que vous souhaitez bénéficier davantage d’autonomie, alors il vous faudra opter pour la version 46 mm.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor en langue anglaise

