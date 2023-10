En résumé Note de l’expert Les Plus NAS puissant

Les Moinstruction compacte

Emplacement PCIe pour carte 10GbE

2 baies pour SSD NVMe Les Moins Prix élevé Notre verdict Même dans sa configuration de base, le stockage en réseau Synology Diskstation DS723+ est conçu pour la performance. Le système NAS remplit la promesse de hautes performances en mode 1GbE, notamment grâce au puissant processeur AMD. Ce n’est pas tout car la force de l’appareil 2 baies réside dans sa pérennité. Plusieurs possibilités d’extension y veillent. Elles commencent par la RAM, passent par les disques SSD NVMe et s’étendent jusqu’au réseau local multi-gigabit.



Cette dernière idée de mise à niveau est particulièrement innovante, car elle permet une transition en douceur de 1GbE à 10GbE. Ce concept est louable, même s’il suppose que vous soyez prêt à faire un investissement relativement important pour un NAS à deux baies.

Le Synology Diskstation DS723+ est un boîtier NAS vide à deux baies, conçu pour une utilisation pour les petites entreprises ou les travailleurs indépendants. Outre des performances élevées en sortie d’usine, la longévité est également importante. Le test examine dans quelle mesure le système NAS tient ces deux promesses.

Équipement : avec AMD Ryzen

Avec le Ryzen R1600 (double cœur, cadence de 2,6 GHz, 3,6 GHz Boost), le fabricant de NAS mise pour la première fois sur un processeur AMD dans cette série et se détourne ici des processeurs Intel. Dans la configuration de base, deux Go de RAM (DDR4 ECC SODIMM) s’ajoutent au CPU, un équipement de mémoire qui atteint ses limites dès que les possibilités du système NAS sont épuisées. La RAM peut toutefois être facilement étendue. Le Synology est conçu pour un maximum de 32 Go au total via deux baies.

Les deux ports LAN 1GbE se trouvent à l’arrière du boîtier. De plus, il y a un port eSATA, ce qui est devenu rare. Dans ce cas, il est destiné à un boîtier d’extension NAS. La seule interface USB 3.2 Gen1 se trouve à l’avant du NAS.

Le Synology Diskstation DS723+ offre deux baies NVMe sur la face inférieure du boîtier. C’est une solution habile Foundry

Les deux baies M.2 sur la face inférieure du boîtier montrent que le Diskstation DS723+ veut répondre à des exigences élevées. Il est possible d’y insérer des SSD NVMe de taille 2280, qui peuvent servir aussi bien à la mise en cache rapide qu’à une capacité de stockage supplémentaire. En outre, à l’arrière du boîtier se trouve une baie PCIe derrière un couvercle vissé, qui permet de porter le système NAS à un niveau multi-gigabit via une carte d’extension.

La carte réseau Synology E10G22-T1-Mini prévue à cet effet coûte environ 180 euros et fournit jusqu’à 10GbE, mais aussi les niveaux intermédiaires de 2,5 et 5GbE.

Derrière un cache à l’arrière du Synology Diskstation DS723+ a été placé une baie PCIe. Grâce à une carte d’extension optionnelle, le NAS peut être mis à niveau vers 10GbE Foundry IDG

Les deux baies de disques du Synology Diskstation DS723+ peuvent être verrouillées. Deux clés en plastique sont fournies avec l’appareil. Les supports de disques durs sont fabriqués dans le même matériau. Les disques durs de 3,5 pouces peuvent y être fixés sans outil à l’aide de clips latéraux. Pour les disques durs de 2,5 pouces (HDD ou SSD), des vis adaptées sont fournies afin de donner aux disques plus compacts le maintien nécessaire.

Synology met entre-temps l’accent sur ses propres lecteurs. Si vous voulez comparer les supports de données avec la liste de compatibilité du DS723+ sur le site web, vous devez passer de “Synology” à “Fabricants tiers” dans un menu déroulant au-dessus de la liste. Actuellement, la capacité maximale est de 36 To, 18 To par disque.

Mise en service facile

Comme d’habitude chez le fabricant de NAS, le Synology Diskstation DS723+ est facile à mettre en service. Après la connexion à votre réseau, vous le recherchez soit via le navigateur et http://find.synology.com, soit via l’outil d’aide Synology Assistant, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site d’assistance du fabricant sur le PC client.

Dans les deux cas, vous arrivez sur l’assistant web pour l’installation du firmware Diskmanager (DSM). Avec la version 7.2, le Synology Diskstation DS723+ utilise la version actuelle au moment du test. Lors des premières étapes de l’installation, vous pouvez choisir individuellement certains paramètres, entre Btrfs et Ext4 comme système de fichiers, et vous avez également plusieurs possibilités pour le mode raid. Nous restons sur le SHR (Synology Hybrid Raid) recommandé par le fabricant, qui ressemble à un Raid 1.

Vitesse : des débits de données élevés

Le fait que le boîtier vide NAS Synology Diskstation DS723+ s’adresse à l’utilisateur NAS expérimenté se manifeste par exemple dans le fait que vous configurez vous-même des répertoires comme “Home” ou “Public”. Sur les appareils d’entrée de gamme, ils sont généralement créés automatiquement. Mais comme l’interface utilisateur DSM est très claire, cela ne constitue pas un obstacle particulier, même pour un utilisateur de NAS moins expérimenté. C’est d’autant plus vrai qu’il est possible d’obtenir une présentation des principaux paramètres de DSM lors d’un “tour rapide”.

Déjà lors des exécutions de benchmarks avec l’outil Nastester, le Synology Diskstation DS723+ montre une haute performance sur la connexion LAN 1GbE. En moyenne, les débits de données séquentiels oscillent entre 117 et 118 Mo/s aussi bien en écriture qu’en lecture, un très bon résultat.

Dès que la baie PCIe est équipée de la carte d’extension Synology E10G22-T1-Mini, le firmware signale le port 10GbE comme LAN 3 Foundry IDG

Si nous utilisons la carte multi-gigabit, le port 10GbE est signalé comme “LAN 3”. C’est là que la mémoire de travail se révèle être un frein. Aussitôt pleine, les débits de données diminuent, surtout pour les gros fichiers. Le système NAS ne peut pas exploiter pleinement la bande passante du réseau local. Dans l’ensemble, le stockage en réseau atteint la meilleure performance avec le fichier de 100 Mo de l’outil Bechmark. Il fournit ici 553 Mo/s en écriture et 642 Mo/s en lecture. À titre de comparaison, le débit du fichier de 8 Go tombe à 175 Mo/s en écriture et à 166 Mo en lecture.

Les tests pratiques en mode Gigabit sur un port LAN sont absolument convaincants : le DS723+ écrit et lit le film UHD à un peu plus de 109 Mo/s. Lors de notre sauvegarde de 2 Go avec 4195 fichiers, il atteint également une performance élevée avec près de 40 Mo/s, la meilleure valeur jusqu’à présent est de 43 Mo/s. De plus, le système NAS est résistant. En effet, il atteint également une valeur de pointe lors de l’écriture simultanée de la sauvegarde et du film UHD avec près de 79 Mo/s.

Comme lors du test de référence, le système NAS ne peut pas exploiter pleinement la bande passante sur le port LAN 10GbE : il écrit le film UHD à presque 160 Mo/s et le lit à plus de 161 Mo/s. Lors de l’écriture de sauvegarde, il atteint 66 Mo/. S’il effectue les deux tâches en même temps, il atteint 123 Mo/s. Dans l’ensemble, il ne vous est pas possible de passer d’une mise à niveau matérielle pour le multi-gigabit, absolument dans le cas de la RAM, mais aussi pour les SSD NVMe.

Environnement & santé : silencieux mais gourmand en énergie

La mémoire réseau Synology Diskstation DS723+ fonctionne très silencieusement lors du test. Le “mode silencieux” est défini en usine dans le DSM. Ce réglage a pour effet que seuls les disques magnétiques sont un peu audibles. La consommation d’énergie du Synology Diskstation DS723+ montre qu’une puissance élevée augmente les besoins en énergie.

En charge, l’appareil consomme bien 31 watts, en mode inactif, la consommation d’énergie tombe à 21 watts. La consommation peut être réduite grâce au mode de veille pour les lecteurs. Lorsque celui-ci est activé, la consommation chute à 10,2 watts, une valeur qui se situe dans le tiers supérieur de la fourchette de test. En mode 10GbE, il faut compter environ 4 à 5 watts de plus.

Prix et disponibilité

Retrouvez le Diskstation DS723+ sur Amazon, Boulanger, Cybertek, la Fnac ou encore LDLC par exemple. Il est à moins de 600 €.

Synology Diskstation DS723+ : Résultats des tests et caractéristiques techniques

Résultats des tests Version du firmware testée DSM 7.2-64570 mise à jour 1 Écriture de film UHD / lecture de film UHD (Mo/s) 1GbE : 109,1 / 109,2 ; 10GbE : 159,8 / 161,4 Écriture de sauvegarde (Mo/s) 1GbE : 39,4 ; 10GbE : 66,6 Copie de film UHD et écriture de sauvegarde (simultanée) (Mo/s) 1GbE : 78,7 ; 10GbE : 123,5 Testeur de performance NAS : 100 Mo en écriture / lecture (Mo/s) 1GbE : 116,8 / 117,9 ; 10GbE : 553,0 /642,0 Testeur de performance NAS : 400 Mo en écriture / lecture (Mo/s) 1GbE : 117,7 / 118,1 ; 10GbE : 226,6 / 770,7 Testeur de performance NAS : 8 000 Mo en écriture / lecture (Mo/s) 1GbE : 117,2 / 115,8 ; 10GbE : 174,9 / 166,4 Installation/panneau de commande/boutons simple/uniquement des LED/non Changement de disque dur / changement de disque en fonctionnement possible sans outil/oui Messages statut par Mail/SMS/signal sonore Consommation électrique : inactif/mode veille/charge/arrêt 21,4 / 10,2 / 31,4 / 0,4 watts Température : inactif/charge 26 / 27 degrés Celsius Bruit de fonctionnement : inactif/charge très silencieux/très silencieux Dimensions (L x P x H)/Poids (non équipé) 106 x 222 x 161 mm / 1,5 kg

Synology Diskstation DS723+ : Données techniques Nombre de baies de disque dur/disques intégrés 2 / 0 Connexions : USB 3.2 Gen /eSATA / réseau/antivol 1 / 1 / 2 / oui Système(s) de fichiers Btrfs, EXT4 Mémoire vive : disponible/évolutive 2048 Mo DDR4 ECC SODIMM/ oui (max. 32 Go) Processeur (cadence) AMD Ryzen R1600 double cœur (2,6 GHz (Boost 3,1 GHz)) Support Jumbo Frames oui Cryptage matériel oui (AES-NI) Contenu de la livraison Câble LAN, 10x vis (2,5 pouces), 2x câbles d’alimentation, adaptateur secteur, guide d’installation rapide ; 2x clés Programmes fournis Synology Assistant (téléchargement) Services de serveur : FTP/Impression/Serveur Web/Webaccess oui / oui / oui / oui Serveur multimédia par : DLNA/UPnP-AV/iTunes oui / oui / oui Modes raid : 0 / 1 / 5 / 1+5 / matrice / JBOD oui / oui / non / non / non / oui Compatible IPV6 oui Possibilité d’installer un disque dur/SSD de 2,5 pouces oui Extras 2x baies NVMe, 1x slot PCIe 3.0 Site français officiel https://www.synology.com/fr-fr/ Garantie du fabricant 36 mois

