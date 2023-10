En résumé Note de l’expert Les Plus Indice IP67

Il est presque impossible de parler d’enceintes Bluetooth portables sans faire de comparaison en commençant par mentionner JBL. Avec des modèles à succès comme Flip, Charge et Xtreme, ils règnent sur un segment qui semble toujours d’actualité, bien que saisonnier.

Toutefois, il ne faut pas oublier d’autres concurrents à l’instar de Sony et Marshall ou encore Bose ou encore Bang & Olufsen quelques crans plus haut en matière de prix. N’oublions pas Sonos, dont les dispositifs Roam et Move peuvent être aussi connectés au réseau sans fil de la maison.

Andreas Bergsman

Il y a ensuite Ultimate Ears, qui a défié les grands noms au fil des ans avec ses Boom, Megaboom, Wonderboom, et maintenant son dernier monstre de puissance : l’Epicboom.

Design élégant et durable

L’Epicboom est disponible en deux couleurs, noir ou blanc, et son design est très réussi. L’enceinte repose fermement sur une base caoutchoutée et est enveloppée d’un tissu rugueux en polyester recyclé. Positionnée haut sur le dos, une sangle de transport pour la porter facilement.

Comparable à la Sonos Move mentionné plus haut, ses dimensions sont exactement les mêmes (241 millimètres) et tous deux sont conçus pour résister à la poussière, l’humidité ou les chocs. L’Epicboom, conforme à la norme IP67, l’emporte même sur son rival et son indice IP56.

Quatre boutons de fonction se trouvent sur le dessus : alimentation, lecture/pause, marche/arrêt et un bouton pour activer ses différents sons. Le volume se règle avec deux boutons clairement identifiés sur la face avant de l’appareil, le tout est intuitif.

Configuration et application

L’installation se fait via l’application Boom. Celle-ci permet de définir une alarme de réveil, d’activer le mode Plein Air, d’associer l’enceinte à d’autres appareils compatibles et de mettre à jour le micrologiciel lorsqu’il est disponible. L’interface est soignée et, côté convivialité, il y a peu à redire.

Andreas Bergsman

Boom propose un égaliseur avec un certain nombre de modes préprogrammés. Vous pouvez créer vos propres favoris et les sauvegarder, mais aussi activer l’Adaptive EQ qui, avec l’aide d’un microphone interne, optimise automatiquement le son dépendamment de l’environnement.

Cela paraît intéressant, mais en même temps, nous ne constatons aucune différence notable.

Performances

L’équipement se compose d’un woofer de 4,6 pouces et de deux éléments de 1,7 pouce pour les moyennes et hautes fréquences. Pour ce qui est des ressources sonores, il est très fort, avec un pic de 95 dB lorsque le mode Plein Air est activé (sinon 94 dB). Et le rendu est vraiment bon avec une grande sensation de présence.

Cependant, à un certain point, proche du volume maximum, les basses commencent à grésiller. Une augmentation des aigus et des hauts médiums est principalement perceptible pour une diffusion plus intense et large. Il convient de noter que l’égaliseur est désactivé lorsque le mode est activé.

Epicboom est conforme à la norme IP67 Andreas Bergsman

Une enceinte d’extérieur ne doit pas seulement être performante, elle doit aussi être capable de l’être sur la durée. L’Epicboom peut supporter jusqu’à 17 heures d’écoute continue, avec un volume décent. Un choix clairement approuvé !

Prix et disponibilité

L’Ultimate Ears Epicboom est disponible sur le site de la marque et chez Fnac à 379,99 €. En Belgique, vous la trouverez également chez Fnac à 379,69 €.

Si vous n’êtes pas convaincu ou que vous préféreriez jeter un oeil aux modèles concurrents avant de vous lancer, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des meilleures enceintes Bluetooth du marché.

