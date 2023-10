iPad Pro M3 : des nouveaux modèles de 11, 12 et 14 pouces ?

La gamme actuelle d’iPad est l’une des plus fournies que nous ayons vues. Elle comprend deux itérations de l’iPad standard, l’iPad mini, l’iPad Air et les modèles iPad Pro de 11 et 12,9 pouces. Il semble qu’Apple ne s’arrête pas en si bon chemin : des rumeurs suggèrent qu’un iPad Pro encore plus grand pourrait être ajouté à la gamme. Voici tout ce que nous savons sur l’iPad Pro de nouvelle génération, y compris sur un modèle de 14 pouces faisant l’objet de rumeurs.

De plus, nous avons entendu dire qu’il est possible qu’un nouveau Magic Keyboard en aluminium soit lancé en même temps que l’iPad Pro M3.

Y aura-t-il un iPad Pro 14 pouces ?

La rumeur d’un iPad à écran plus grand a été lancée par Mark Gurman de Bloomberg en juin 2021. Il a déclaré qu’Apple envisageait de fabriquer des iPad avec des écrans plus grands, mais qu’il ne fallait pas s’attendre à quoi que ce soit avant quelques années.

Un leaker dénommé Majin Bu avait également indiqué qu’un nouvel iPad Pro de 14,1 pouces était en cours de développement.

L’analyste en affichage Ross Young a, lui aussi, affirmé en 2022 qu’un iPad Pro de 14,1 pouces était en dans les tuyaux et que “début 2023” était un calendrier de sortie probable. Il semble que le tweet ait été supprimé, mais initialement, il avait tweeté ce qui suit le 9 juin 2022 :

“Confirmation que l’iPad Pro 14,1 pouces est en cours de développement avec nos sources d’approvisionnement. Il sera équipé de MiniLEDs et de ProMotion. Nous ne sommes pas sûrs du calendrier, mais le début de l’année 2023 est plus probable”. Ross Young (@DSCCRoss) 9 juin 2022

Une sortie en 2023 n’est plus prévue aujourd’hui. En décembre 2022, Young aurait modifié cette prédiction, suggérant qu'”Apple ne prévoit plus de lancer un iPad Pro de 14,1 pouces avec un écran mini-LED au début de l’année 2023″, via Macrumors. Young poursuit en affirmant qu’Apple ne prévoit plus de lancer le nouveau format de 14,1 pouces, et qu’il pourrait donc ne jamais voir le jour.

Avec la sortie de Logic Pro et Final Cut Pro sur l’iPad, il est tout à fait logique qu’Apple propose un iPad doté d’un écran plus grand et d’une prise en charge des écrans externes.

Il semble qu’il n’y aura pas de nouvel iPad Pro avant 2024. En janvier 2023, Gurman a déclaré qu’aucune mise à jour majeure n’était prévue pour l’iPad en 2023, et que l’iPad Pro “ne recevra certainement rien de notable cette année”

La plupart des rumeurs s’orientent désormais vers 2024 pour une refonte de l’iPad Pro, qui pourrait inclure un modèle de 14 pouces aux côtés des de 11 et 12 pouces, ou peut-être que le modèle de 14 pouces remplacera l’un des deux autres.

Pour avoir quelques indices sur la date à laquelle Apple pourrait lancer le nouvel iPad Pro, nous pouvons regarder les lancements précédents, en gardant à l’esprit qu’Apple n’a pas été cohérent avec les fenêtres de lancement des modèles précédents.

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (6e génération) : octobre 2022

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (5e génération) : avril 2021

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (4e génération) : mars 2020

iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces (3e génération) : octobre 2018

iPad Pro 10,5 pouces et 12,9 pouces (2e gén.) : juin 2017

iPad Pro 9,7 pouces (1ère gén.) : mars 2016

iPad Pro 12,9 pouces (1ère gén.) : novembre 2015

Sur cette base, nous pourrions voir le nouvel iPad Pro aux alentours d’avril 2024.

Combien coûtera le prochain iPad Pro ?

À l’heure actuelle, voici les prix de départ de chaque modèle d’iPad Pro.

iPad Pro 11 pouces Wi-Fi (2022) : 1 069 €

iPad Pro 11 pouces Cellular (2022) : 1 269 €

iPad Pro 12,9 pouces Wi-Fi (2022) : 1 469 €

iPad Pro 12,9 pouces Cellular (2022) : 1 669 €

Si Apple lance un iPad Pro 14 pouces plus grand, il est probable que les prix augmenteront . Nous nous attendons donc à ce que l’iPad Pro 14 pouces démarre à plus de 1 469 €.

Le prix du reste de la gamme dépendra du fait qu’Apple continue ou non à vendre tous les modèles. Apple pourrait se délester du 11 pouces et réduire le prix du 12,9 pouces, ou inversement.

Un écran mini-LED pour l’iPad Pro ?

Apple

Il y a quelques désaccords sur la technologie d’écran qui sera proposée.

L’analyste Ross Young avait initialement suggéré, en juin 2022, que l’iPad Pro 14 pouces serait doté d’un écran mini-LED, tout comme l’actuel iPad Pro 12,9 pouces. Mais dans un tweet publié plus tard dans le mois, il a indiqué que l’iPad plus grand serait plutôt équipé d’un écran LED standard, comme pour l’iPad Pro 11 pouces, citant le coût comme raison possible.

Puis, en décembre 2022, Young a laissé entendre qu’Apple prévoyait de faire passer toute la gamme d’iPad à l’OLED d’ici 2024. Cela correspond à ce que Gurman a écrit (en janvier 2023). Il a prédit que l’iPad arriverait au printemps 2024 avec “un design actualisé et des écrans OLED”.

Apparemment, selon la société d’études de marché Omdia, l’iPad Pro pourrait bénéficier de mises à jour OLED d’ici 2024. Yeux1122 affirme qu’Apple est en négociation avec LG, Samsung et des entreprises chinoises pour des OLED à matrice active (AMOLED).

Apple travaillerait également sur ses propres écrans micro-LED, qui pourraient éventuellement être intégrés dans un nouvel iPad plus grand. Gurman a aussi écrit en janvier qu’Apple commencerait à faire passer toute sa gamme à des écrans micro-LED, en commençant par l’Apple Watch.

Quelles caractéristiques techniques pour le prochain iPad Pro ?

Avant de supprimer son compte Twitter, le leaker Analyst941 avait indiqué qu’Apple prévoyait de sortir le prochain iPad Pro avec une prise en charge externe de deux moniteurs 6K fonctionnant à 60 Hz, l’inclusion potentielle d’une puce M3 Pro, ainsi qu’une “version spéciale d’iPadOS 17” en cours de développement pour les plus grands modèles Pro. Cependant, une opération d’infiltration présumée a mis fin aux fuites, qui ont jeté une ombre sur certaines de leurs prédictions concernant le prochain iPad Pro de 14 pouces.

Les iPad Pro actuels sont équipés de la puce M2, il est donc logique qu’une M3 apparaisse dans les modèles de 2024. Cependant, nous ne pensons pas que le M3 Pro soit une option probable, car les versions Pro des puces Apple ne sont apparues jusqu’à présent que sur les MacBook Pro et Mac mini de 14 et 16 pouces, et la puce M2 des iPad Pro fournit déjà plus de puissance qu’elle n’en a besoin. En outre, en raison du design fin de l’iPad, il semble plus judicieux qu’un M3 standard soit au cœur d’un iPad Pro de 14 pouces.

Un tweet de Majin Bu datant de juin 2022 suggérait que l’iPad Pro 14 pouces aurait un processeur M2, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au minimum. Nous ne nous attendons à voir le M2 utilisé dans l’iPad Pro 14 pouces que s’il est lancé séparément du reste de la gamme.

According to my resource, Apple is developing a new 14.1-inch iPad M2 with 512GB and 16GB of base memory. The new M2 line is expected to include a new 11-inch model with no major changes, a new 12.9 model with reduced bezels and this new 14.1 iPad #Apple #AppleRumor — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 8, 2022

Un nouveau clavier ?

Mark Gurman affirmait dans une newsletter de septembre qu’Apple prévoyait un nouveau Magic Keyboard en aluminium avec un pavé tactile plus grand, qui serait commercialisé en même temps que l’iPad Pro M3.

Comme vous pouvez le constater, les rumeurs et les spéculations sur l’iPad Pro de nouvelle génération ne manquent pas, mais il n’y a pas encore beaucoup d’éléments concrets. Nous mettons cet article à jour au fur et à mesure que de nouveaux détails apparaîtront.

