En résumé Note de l’expert Les Plus Une qualité de fabrication luxueuse

Des appareils photo incroyables

Fonctionnalités logicielles utiles

Sept ans de mises à jour Les Moins Autonomie médiocre

Chargement lent

Grand et lourd Notre verdict Google a produit son téléphone Pixel le plus avancé à ce jour avec le Pixel 8 Pro, qui possède l’un des appareils photo les plus intuitifs que l’on puisse trouver sur un smartphone et de nombreuses autres fonctionnalités haut de gamme. Il simplement dommage que l’autonomie ne soit pas aussi impressionnante.

Prix lors du test

From $999

Google a publié certaines des fonctionnalités les plus impressionnantes à ce jour pour ses nouveaux smartphones Pixel 2023, bien que ces améliorations s’accompagnent d’une augmentation de prix par rapport à la génération précédente.

Le fleuron Pixel 8 Pro est muni d’une foule de fonctionnalités photos IA grâce au tout nouveau processeur Tensor G3, et des ajustements au niveau du design par rapport à la génération précédente. Mais ces changements valent-ils la hausse de prix ?

Nous avons passé du temps avec ce smartphone haut de gamme pour vous aider à décider si c’est le prochain appareil Android pour vous.

Design

Grand téléphone

Décliné en trois couleurs

Indice de protection IP68

À moins d’être un fin connaisseur des produits Google, on vous pardonnera de ne pas pouvoir différencier le Pixel 7 Pro et le Pixel 8 Pro.

Une fois de plus, on retrouve un bandeau arrière pour abriter les capteurs photo, bien que cette itération dispose désormais d’un capteur de température situé sous le flash. Les caméras sont également toutes logées dans une longue forme de pilule, ce qui donne un aspect plus cohérent de “visière” par rapport à la génération précédente.

Le reste du téléphone est en verre mat, avec un aspect et un toucher semblables à ceux de la céramique (le 8 standard est brillant). C’est très haut de gamme, même si cela nous rend nerveux à l’idée de l’utiliser sans étui par rapport à ceux qui ont des matériaux plus durables (notez qu’un étui de la marque Google vous coûtera 29,99 € supplémentaires). Cela dit, il est doté d’un verre Gorilla Glass Victus 2 et d’un indice de protection IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Le design de l’appareil est assez controversé au sein de l’équipe de Tech Advisor. Mais le téléphone est d’un bon rapport qualité/prix et possède un design distinctif qui le différencie de ses concurrents. Il est disponible en trois teintes : Bleu Azur, Noir Volcanique et Porcelaine.

Hannah Cowton / Foundry

Si beaucoup compareront les caractéristiques hardware du 8 et du 8 Pro, il faut aussi tenir compte de la taille. Il s’agit d’un appareil plus grand, mesurant 162,6 x 76,5 x 8,8 mm et pesant 213 g. C’est parfait pour regarder des vidéos, mais ce n’est pas l’idéal si vous avez des mains et des petits poches de pantalons par exemple.

Le châssis est en aluminium poli, 100 % recyclé. Notre modèle test avait une agréable finition dorée qui ajoutait à l’impression de luxe.

En résumé, il s’agit d’un produit haut de gamme et agréable à regarder, mais il peut être plus grand et plus lourd que ce à quoi vous êtes habitué.

…le téléphone est d’un bon rapport qualité/prix et possède un design distinctif qui le différencie de ses concurrents

Écran et haut-parleurs

Ecran OLED de 6,7 pouces

Haut-parleurs stéréo

Affichage variable à 120 Hz

Google a réalisé un coup d’éclat sur l’écran de son fleuron. La première grande différence est qu’il s’agit d’un écran plat, et non d’un incurvé comme sur le 7 Pro. Il s’agit d’un écran LPTO OLED Super Actua de 6,7 pouces, avec une résolution de 2992 x 1344 à 489ppi. Il est possible de réduire la résolution à 1080p si l’on souhaite préserver la batterie.

En réalité, cet écran est idéal pour regarder des vidéos et permet de mettre en valeur le capteur selfie. Il est également suffisamment lumineux pour être utilisé en plein soleil ; nous n’avons pas rencontré de problème d’éblouissement ou de difficulté à voir les détails sur l’écran. Il est également doté d’un verre Gorilla Victus 2 pour votre tranquillité d’esprit et d’un revêtement anti-traces de doigts.

Hannah Cowton / Foundry

Selon Google, le 8 Pro dispose d’un taux de rafraîchissement VRR qui, lorsqu’il est activé, peut varier de 1 à 120 Hz en fonction de la tâche à accomplir. Cependant, le nôtre n’affichait que Smooth Display comme basculant entre 60 Hz et 120 Hz. Vous ne pouvez pas non plus choisir un taux de rafraîchissement spécifique au-delà de 60 Hz, comme c’est le cas sur les rivaux.

Les haut-parleurs stéréo du Pixel 8 Pro sont puissants et parfaits pour les podcasts et les vidéos YouTube. Il y a même un peu d’ampleur dans les basses si vous aimez écouter de la musique sur votre téléphone. Et, sans surprise, pas de prise casque.

Le système haptique est sensible, et une échelle coulissante permet d’ajuster le niveau de retour tactile de votre clavier.

Caractéristiques techniques et performances

12 Go de RAM

Quatre options de stockage

Processeur Tensor G3 axé sur les capacités IA

Ce Pixel est fourni avec une généreuse mémoire vive de 12 Go et un espace de stockage de 128, 256, 512 ou 1 To (ce dernier est exclusif aux États-Unis). Ce qui est peut-être un peu faible pour un smartphone Pro, avec seulement 128 Go.

Il est équipé d’un tout nouveau processeur, le Tensor G3. Selon Google, il s’agit du plus grand modèle d’apprentissage automatique de l’entreprise à ce jour, et il est dix fois plus complexe que le Tensor G2.

Google s’est principalement concentré sur les capacités d’intelligence artificielle de cette puce, ce que le smartphone ne manque pas de faire. Il ne se concentre pas trop sur les performances puissantes, et c’est parce qu’il n’est pas à la hauteur d’autres rivaux comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, comme le prouvent nos tests d’analyse comparative :

Google Pixel 8 Pro benchmarks

Cela dit, à moins d’être un joueur mobile massif, vous ne devriez pas remarquer ces différences dans l’utilisation quotidienne. La navigation et le multitâche sont fluides, et le balayage sur les réseaux sociaux est rapide et réactif. Il nous est arrivé une fois qu’Instagram mette un peu de temps à s’ouvrir, mais cela s’est résolu en fermant l’application.

Nous avons même réussi à jouer à Genshin Impact en configuration moyenne, bien que l’installation ait pris du temps et que l’appareil ait chauffé pendant ce temps. Les graphismes étaient un peu bruyants et lents, mais le fait que nous n’ayons pas eu à descendre en réglages bas pour ce titre exigeant a été une bonne surprise.

Appareils photo et vidéo

Excellent appareil photo principal de 50 Mp

Traitement d’image supérieur

Les outils d’édition de l’IA sont mitigés

Cette gamme de téléphones est connue pour son fantastique ensemble d’appareils photo et, une fois de plus, le Pixel 8 Pro réalise un coup d’éclat.

L’appareil photo principal est de 50 Mp, avec une ouverture de f/1,68 et un capteur d’image très généreux de 1/1,31 pouce. Cela veut dire que l’appareil photo peut laisser entrer plus de lumière, ce qui permet de capturer plus de détails et de refléter des tons naturels.

Cette technologie est extrêmement impressionnante. Les textures telles que la fourrure, les cheveux, l’herbe et les matériaux sont capturées avec une clarté extraordinaire. Dans les environnements plus sombres, le Pixel accentue avec précision les ombres et les couleurs en se rapprochant au plus près de ce que l’on perçoit à l’œil nu. Même les sujets en mouvement, tels que les oiseaux sont capturés de manière dynamique, avec un minimum de flou dans l’air.

Hannah Cowton / Foundry

Les photos de portrait ont un aspect artistique et présentent un flou d’arrière-plan juste ce qu’il faut, bien qu’il soit possible de le modifier davantage au cours du processus d’édition. La mise au point macro est également disponible sur des clichés de 2 cm, ce qui permet de capturer des détails infimes sur des objets tels que des fleurs avec une clarté incroyable. La vision nocturne est également impressionnante, conservant le ciel d’un noir d’encre naturel tout en rehaussant les tons juste assez pour qu’ils aient l’air authentiques.

Le capteur ultra grand-angle est passé de 12 à 48 Mp, avec autofocus et ouverture f/1,95. Bien que la lumière capturée ne soit pas aussi envoûtante que sur l’appareil photo principal, de nombreux détails sont toujours présents et il n’y a pas de couleurs délavées comme on peut en trouver sur des smartphones moins chers.

Le téléobjectif du Pixel 7 Pro reste le même objectif de 48 Mp avec une ouverture f/2,8 et un zoom optique 5x. Il y a également un zoom numérique jusqu’à 30x avec Super Res Zoom qui compense les tremblements de la main pendant la prise de vue.

Les images prises avec le zoom 5x sont excellentes sur le Pixel 8 Pro. Vous pouvez voir ci-dessous le niveau de détail sur l’horloge et le vitrail. Le zoom numérique n’est pas aussi impressionnant, mais si vous bénéficiez de bonnes conditions d’éclairage, les images ne sont pas aussi floues que celles que l’on peut voir chez des concurrents. L’appareil photo est plus difficile à utiliser dans les environnements sombres.

À l’avant, il y a un capteur selfie de 10,5 Mp, avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision large de 95 degrés, ce qui signifie que vous avez l’option d’obtenir plus de portée pour les selfies. Nous avons été impressionnés par les prouesses du traitement de l’image, les selfies semblant naturels, bien que quelques mèches de cheveux aient été floutées en arrière-plan. Le triple réseau de microphones est également là pour passer des appels vidéo.

Du côté de l’édition, on retrouve les classiques Pixel tels que l’Astrophotographie, les commandes Pro pour la prise de vue manuelle et l’Antiflou pour le visage. Cependant, de nombreux utilisateurs pourraient être attirés par les nouveaux outils de l’appareil photo à intelligence artificielle.

L’Éditeur magique vous laisse modifier la composition des photos d’une myriade de façons. Vous pouvez combiner des éléments tels que l’Effaceur magique et la mise en évidence d’une personne pour modifier sa taille et sa position en fonction de vos préférences. Tout cela peut être fait manuellement, mais l’outil généré automatiquement a bien fonctionné.

Outil Magic Editor en action

L’autre fonctionnalité phare est Meilleure prise, qui sert à intervertir les différentes expressions des personnes lorsque vous prenez plusieurs photos. Nous avons des doutes moraux concernant cette fonction. Ceci mis à part, elle n’est pas infaillible à 100 %.

Elle marche certainement mieux sur l’appareil photo arrière principal. Sur certaines photos, il est difficile de voir que le visage a changé, l’intelligence artificielle déplaçant les cheveux et le cou de manière très convaincante. Si une personne est complètement éloignée de l’appareil photo, l’outil ne la reconnaît pas toujours comme un sujet à éditer.

Meilleure prise – repérez la différence

Sur la caméra frontale, les bizarreries classiques de l’IA ont commencé à se manifester, les traits du visage étant déformés sur certains clichés. Tout bras mal placé déclenche également une petite crise de l’outil.

Côté vidéo, le Pixel 8 Pro est capable de filmer en 4K et 1080p à 60, 30 et 24 i/s. L’une des fonctions les plus impressionnantes est l’Audio Magic Eraser, qui a réussi à étouffer proprement les bruits de la route. Il n’a pas réussi à se débarrasser des signaux sonores des feux de circulation, mais nous avons été satisfaits du résultat.

Night Sight en vidéo signifie également que le Pixel 8 Pro peut appliquer ses capacités de traitement en basse lumière aux enregistrements de films. Nous étions capables d’obtenir des nuances plus précises lors d’une promenade nocturne qu’avec d’autres smartphones.

Meilleure Prise n’est pas infaillible à 100 %

Autonomie et charge

Autonomie d’une journée avec les réglages les plus bas

Prend en charge la charge de 30 W avec le chargeur de Google

Sur le papier, le Pixel 8 Pro dispose d’une batterie légèrement supérieure à celle du Pixel 7 Pro avec 5050, contre 5000mAh. Cependant, cette autonomie accrue n’a pas apporté d’amélioration marquée lors des tests.

Nous avons réussi à la faire durer toute la journée en baissant la résolution et le taux de rafraîchissement. Sans cela, le Pixel 8 Pro se déchargerait plus rapidement. Lors de nos tests internes, le 8 Pro a réussi à tenir 9 heures et 33 minutes. Pour un téléphone de cette taille, c’est dommage.

Si vous n’avez pas le propre chargeur secteur de 30 W de Google (non fournie car Google ne vous donne qu’un câble USB-C vers USB-C), alors la charge est également lente. En 30 minutes, il n’est arrivé qu’à 24 %, et il faut environ 2 heures pour atteindre les 100 % un chargeur Vivo de 44W que nous avions sous la main.

Le chargeur de Google devrait donner de meilleurs résultats, la marque annonçant une charge de 50 % en 30 minutes. Quoi qu’il en soit, même ce chiffre est inférieur à celui de certains concurrents tels que Xiaomi et Oppo. Le téléphone est aussi compatible avec la recharge sans fil de 23W et la sans fil inversée.

Hannah Cowton / Foundry

Logiciels et applications

Android 14

Fonctionnalités d’IA pratiques pour l’accessibilité

Capteur de température

Sept ans de mises à jour

Si vous vouliez mettre la main sur Android 14, les téléphones Pixel 8 sont les premiers à vernir avec la version complète. La disposition des apps est propre et concise, et un large choix de widgets est disponible. La fonction En un coup d’œil indique la météo, la date et peut afficher d’autres informations telles que des minuteries, des suggestions d’heures de trajet et plus encore. Bien que pratique, elle ne peut pas être supprimée et le design ne peut pas être modifié, ce qui peut être gênant pour certains.

Hannah Cowton / Foundry

Les fonds d’écran IA génératifs permettent de créer quelque chose de tout à fait unique en combinant une série de commandes. Certaines invites ne produisent qu’une seule suggestion, ce ui sous-entend qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui se développera probablement au fil du temps.

L’IA s’étend également à d’autres domaines. Google affirme que la dictée sur les messages prend désormais en charge un langage plus naturel. Le téléphone a été capable de traduire nos pauses en virgules, et même de comprendre l’argot de temps à autre. Ce n’est pas tout à fait exact, mais c’est certainement mieux que ce que nous avions vu par le passé. L’assistant Google peut désormais lire à haute voix des pages web à l’aide de commandes telles que “lire cet article”, ce qui est très utile pour l’accessibilité, il peut même les traduire dans d’autres langues.

Le capteur de température (qui n’est pas disponible sur le modèle 8 standard) du téléphone ne peut actuellement être utilisé que pour des objets. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux, tels que les aliments, les boissons et la fonte, pour des mesures prétendument plus précises. Il suffit de tenir le téléphone à 2 cm de la surface et d’appuyer sur le bouton pour obtenir une mesure.

Si le capteur pouvait prendre la température de l’utilisateur, cela changerait beaucoup plus la donne. D’ailleurs, cette fonctionnalité est en cours d’élaboration, mais Google attend l’approbation de la FDA avant de la proposer au grand public.

Hannah Cowton / Foundry

Sans aucun doute, l’une des plus grandes raisons d’acheter le Pixel 8 Pro est la promesse monstrueuse de Google de sept ans de mises à jour du système d’exploitation, d’abandons de fonctionnalités et de mises à jour de sécurité. Le 8 Pro est donc couvert jusqu’en 2030. C’est une gifle pour des rivaux comme Samsung, qui offre 4 ans de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité, même si c’était auparavant la promesse phare.

…l’une des plus grandes raisons d’acheter le Pixel 8 Pro est la promesse monstrueuse de Google de sept ans de mises à jour du système d’exploitation

Les téléphones devraient être construits pour durer, et il est bon de voir Google fournir une figure de proue de l’industrie dans ce domaine.

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 Pro est le smartphone qu’il vous faut si vous avez un budget premium, avec des prix commençant à 1 099 € pour le modèle de base de 128 Go. Il est disponible chez Amazon ou en encore MediaMarkt, par exemple. N’oubliez pas également de regarder du côté des opérateurs mobiles.

Ne tournons pas autour du pot : le Pixel 8 Pro a subi une augmentation de prix de 200 € par rapport aux générations précédentes. Google a invoqué toutes les nouvelles fonctionnalités pour expliquer cette hausse, mais il est plus probable qu’elle soit due à l’inflation.

Cette promesse de sept ans de mises à jour signifie qu’il s’agit d’un smartphone à l’épreuve du temps. Vous pourriez le conserver pendant des années, sans craindre qu’il perde le soutien de Google (en supposant qu’il tienne son engagement).

Si l’appareil photo est le maître mot de votre smartphone, celui-ci est l’un des meilleurs que l’on puisse trouver sur le marché actuellement. Toutefois, les performances ne sont pas à la hauteur de celles d’autres modèles haut de gamme comme le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Il y a aussi le Pixel 8, qui comprend toujours tous les outils de caméra IA, mais qui est fourni avec des spécifications d’appareil photo moins impressionnantes et une construction plus petite. Pour une analyse plus approfondie des différences, consultez notre comparaison des Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Hannah Cowton / Foundry

Faut-il acheter le Google Pixel 8 Pro ?

Le Google Pixel 8 Pro possède beaucoup de ce que l’on attend d’un fleuron. Il a une apparence et un toucher luxueux, possède certaines des fonctionnalités les plus intuitives sur un Pixel à ce jour, et les caméras sont sublimes.

Pour un appareil de cette taille, l’autonomie n’est pas très bonne. Elle vous permettra de tenir toute la journée, mais pas si vous êtes un super utilisateur. Le chargement est également terriblement lent par rapport à de nombreux téléphones (souvent moins chers) sur le marché. Enfin, certaines fonctions d’intelligence artificielle, comme Meilleure Prise, sont tout simplement terrifiantes.

Cela dit, la prise en charge du système d’exploitation pendant 7 ans veut dire que ce smartphone devrait durer plus longtemps que ses rivaux, ce qui pourrait justifier son prix élevé si des concurrents au prix similaire ne vous attirent pas davantage.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

