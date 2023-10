En résumé Note de l’expert Les Plus Appareil photo principal exceptionnel

Des performances impressionnantes

Excellent logiciel Android 14

Sept ans de mises à jour Les Moins Autonomie décevante

Chargement lent

Pas de téléobjectif Notre verdict Avec une hausse de prix de 150 € par rapport au Pixel 7, le Pixel 8 est plus difficile à recommander. C’est un téléphone impressionnant à bien des égards, mais certainement pas le seul autour de ce nouveau niveau de prix.

Si 2023 est l’année de l’IA, les Pixel 8 et 8 Pro la mettent en valeur plus que tous les autres téléphones.

L’intelligence artificielle est utilisée pour optimiser les performances, prendre et éditer des photos, résumer des pages web, filtrer les appels et même créer des fonds d’écran personnalisés.

Le Pixel 8 standard bénéficie de toutes ces fonctionnalités, mais beaucoup d’autres sont exclusives au Pixel 8 Pro, plus cher. Il n’est pas surprenant de constater l’absence du téléobjectif 5x et d’un appareil photo ultra grand-angle de qualité inférieure, mais vous devrez également vous contenter d’un écran moins performant, d’une finition brillante, de l’absence de capteur de température et de quelques fonctionnalités logicielles manquantes.

Ces compromis valent-ils la peine d’être faits pour économiser 300 € ? Tout dépend de ce que vous recherchez dans un téléphone.

Design et construction

Design compact mais haut de gamme

Le dos en verre attire la saleté

Léger, mais durable

Après des années d’expérimentation avec le design de ses téléphones, les appareils Google ont désormais une identité très claire. Et à part des coins plus arrondis, peu de choses ont changé sur le Pixel 8.

Cela signifie que le bandeau imposant de l’appareil photo s’étend toujours sur toute la partie supérieure du téléphone. Les modules d’appareil photo restent l’un des principaux moyens pour un smartphone de se démarquer de la concurrence, même si vous devrez supporter l’accumulation de saletés au-dessus et en dessous du bandeau.

Anyron Copeman / Foundry

Si les deux Pixel 8 ont un dos en verre, le modèle standard a une finition brillante plutôt que mate du 8 Pro. Même sur le modèle Vert Sauge que nous avons testé, il a commencé à présenter des traces de doigts et d’autres salissures après quelques minutes d’utilisation. La situation doit être encore pire sur les versions Noir volcanique et Rose, qui sont les seuls autres choix possibles.

C’est pourquoi nous recommandons l’utilisation d’une coque. La version officielle de Google offre une bonne prise en main et une belle touche de couleur, mais elle coûte 39,99 €. Comme d’habitude, il existe de nombreuses alternatives tierces.

Cependant, même sans cela, nous ne serions pas trop inquiet sur le plan de la durabilité. L’avant et l’arrière du téléphone sont équipés du verre Gorilla Glass Victus, qui a été testé pour résister à des chutes allant jusqu’à 2 m et aux rayures.

Maintenir une grande durabilité dans un smartphone aussi léger et compact est impressionnant

Et l’indice IP68 du Pixel 8 est conforme à celui de la plupart des fleurons. Cela signifie que l’appareil est entièrement protégé contre la poussière et peut supporter une immersion dans jusqu’à 1,5 m d’eau pendant 30 minutes.

Maintenir une grande durabilité dans un smartphone aussi léger et compact est impressionnant. Le Pixel 8 ne pèse que 187 g, un changement rafraîchissant par rapport à l’énorme Samsung Galaxy S23 Ultra (234 g). Ce n’est pas encore tout à fait un smartphone à une main, mais très peu de smartphones le sont de nos jours et il est plus compact que le Pixel 7.

L’aspect et la sensation premium s’étendent aux côtés en aluminium, mais il nous a fallu quelques jours pour nous habituer à l’emplacement des boutons physiques. Sur le Pixel 8, le bouton d’alimentation se trouve au-dessus des commandes de volume, à l’opposé de ce que l’on voit sur la plupart des Android.

Anyron Copeman / Foundry

Cela veut dire que le bouton d’alimentation est maladroitement placé en hauteur sur le côté droit, mais vous devez de toute façon appuyer et maintenir à la fois ce bouton et le volume haut pour éteindre l’appareil. Lorsque vous le ferez, vous remarquerez à quel point le moteur de vibration est performant, ce qui permet un retour d’information haptique dans de nombreux scénarios, y compris lors de la frappe.

Écran et haut-parleurs

Excellent écran OLED de 6,2 pouces à 120 Hz

Déverrouillage du visage amélioré

Haut-parleurs stéréo décents

Le Pixel 8 ne peut pas être considéré comme un petit smartphone, mais il est relativement compact par rapport aux normes modernes. Google a en fait légèrement réduit l’écran à 6,2 pouces (contre 6,3 pouces), ce qui rend la différence entre lui et le Pixel 8 Pro de 6,7 pouces plus clairement définie.

Sur le papier, l’écran lui-même ne semble pas remarquable. Nous avons déjà vu des panneaux OLED 1080×2400 à maintes reprises, mais ils sont toujours aussi beaux sur le Pixel 8, offrant des couleurs riches et vibrantes en mode “Adaptive” par défaut. Vous pouvez facilement remplacer ce mode par le “Naturel”, plus agréable pour les yeux, mais les deux sont parfaits.

Anyron Copeman / Foundry

Quel que soit votre choix, les excellents noirs profonds que nous avons appris à associer à l’OLED sont évidents, en particulier avec un mode sombre appliqué par défaut à l’ensemble du système. Une résolution plus élevée pourrait être appréciable, mais elle ne nous a pas manqué ; l’écran du Pixel 8 offre beaucoup de détails, et tous les contenus paraissent clairs et nets.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est la principale amélioration de l’affichage par rapport au Pixel 7 à 90 Hz, ce qui l’aligne sur la plupart des fleurons. C’est un changement relativement subtil, mais il rend tout un peu plus fluide et réactif.

Cependant, vous ne bénéficiez pas de la technologie LTPO du Pixel 8 Pro, qui permet au taux de rafraîchissement de s’ajuster dynamiquement jusqu’à 1 Hz en fonction de ce que vous faites et contribue à préserver l’autonomie.

L’écran du Pixel 8 offre beaucoup de détails, tous les contenus paraissant clairs et nets

Au lieu de cela, l’option “Affichage fluide” du Pixel 8 ne permet de basculer qu’entre 60 et 120 Hz, la seule option manuelle étant 60 Hz. Aussi agréable qu’il soit d’avoir un écran 120Hz, Google aurait pu faire un meilleur travail avec sa mise en œuvre ici.

Cependant, il y a une chose dont nous ne pouvons pas nous plaindre, c’est la luminosité. Nous avons enregistré un maximum de 950 nits en utilisant un outil de calibration SpyderX, et la visibilité est excellente dans tous les environnements, y compris en plein soleil.

L’écran est équipé d’un capteur optique d’empreintes digitales, simple à configurer mais terriblement capricieux. Nous avons enregistré le même doigt quatre fois pour augmenter les chances d’un déverrouillage rapide, mais il a fallu plusieurs essais.

Anyron Copeman / Foundry

Nous recommandons plutôt d’utiliser le déverrouillage facial. Pour la première fois dans un téléphone Pixel, il est suffisamment sûr pour être utilisé pour des applications telles que Google Wallet et les applications bancaires mobiles, la puce Tensor G3 étant supposée en être la force motrice.

Bien qu’il ne soit pas aussi transparent que le Face ID d’Apple, l’un des principaux avantages est que vous n’avez pas besoin d’une encoche ou d’une grande découpe en forme de pilule, mais seulement de l’habituelle caméra selfie en poinçon. L’IA et le ML (machine learning) font une grande partie du travail en arrière-plan, et la seconde ou les deux secondes supplémentaires que cela prend en valent la peine pour la sécurité accrue.

Le Pixel 8 prend en charge l’audio stéréo, le son étant émis par deux haut-parleurs orientés vers le bas et par l’écouteur. Il est étonnamment percutant pour un si petit téléphone, avec une quantité décente de détails et des fréquences moyennes solides.

Anyron Copeman / Foundry

Mais comme on pouvait s’y attendre, les basses et les aigus manquent, et il faudra donc brancher un casque pour écouter autre chose qu’occasionnellement.

Caractéristiques techniques et performances

Google Tensor G3 et 8 Go de RAM

Très bonnes performances

128 ou 256 Go de stockage seulement

La puce Tensor G3 de Google est l’une des principales mises à niveau de la gamme Pixel 8, et elle est disponible sur les deux téléphones. Les nouvelles capacités d’IA sont son principal argument de vente, mais les performances sont également cruciales.

Avant de tester le Pixel 8, nous craignions que seulement 8 Go de RAM ne le rende léthargique, surtout quand le 8 Pro a 12 Go, mais que nenni.

Anyron Copeman / Foundry

Les performances ne sont pas tout à fait à la hauteur de la catégorie, mais le Pixel 8 offre tout de même plus qu’assez de puissance pour la grande majorité des utilisateurs. Notre journée type comprend beaucoup de messagerie, de navigation web, de navigation, de prise de photos et de visionnage de vidéos occasionnelles. Le Pixel 8 a géré tout cela sans même chauffer de manière perceptible, même en passant rapidement de l’un à l’autre.

Le Pixel 8 offre toujours plus qu’assez de puissance pour la grande majorité des utilisateurs

Nous avons également été surpris par la façon dont il a géré les jeux mobiles exigeants, comme Asphalt 9 et Call of Duty : Mobile fonctionnant sans aucun bégaiement ou perte d’images perceptible. Cependant, nous conseillerions toujours un smartphone gamer si vous êtes vraiment sérieux à ce sujet.

La combinaison du Tensor G3 et du taux de rafraîchissement de 120 Hz donne une impression de fluidité et de réactivité, bien qu’elle ne soit pas aussi rapide que celle des smartphones Snapdragon 8 Gen 2. Cela se reflète dans les benchmarks ci-dessous, mais ce n’est pas une cause d’inquiétude.

Comparaisons avec le Google Pixel 8

Il est décevant de constater qu’il n’y a que deux options pour le stockage interne : 128 ou 256 Go. Sans option d’extension microSD et avec environ 18 Go occupés par les fichiers système, il vaut la peine de payer le supplément de 60 € pour 256 Go si vous n’êtes pas du tout sûr de vous. Il est dommage que les options 512 Go et 1 To du 8 Pro ne soient pas disponibles en France mais seulement aux États-Unis.

La connectivité a été légèrement améliorée : le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3 sont davantage destinés à assurer l’avenir qu’à être utilisés en 2023. Et, bien sûr, il y a la prise en charge de la 5G.

Appareils photo et vidéo

Superbes caméras principale et selfie

Ultra grand-angle 12 Mp décent

Pas de téléobjectif

Diverses fonctions d’édition AI

Les appareils photo ont toujours été la principale raison d’acheter un téléphone Pixel, et c’est encore plus vrai sur le Pixel 8.

Le capteur principal de 50 Mp en est la principale raison, il est identique à celui du Pixel 8 Pro, et c’est une version légèrement modifiée du 50 Mp que l’on trouve sur le Pixel 7. Avec le superbe traitement logiciel de Google (sans doute inégalé), le Pixel 8 ne peut pas être battu lorsqu’il s’agit de la photographie sur smartphone en mode point-and-shoot.

Anyron Copeman / Foundry

Nous avons testé l’appareil photo dans une variété de scénarios, et il n’y a pas eu de faiblesses. Les détails, la plage dynamique et l’exposition sont tous constamment excellents, que vous capturiez un paysage étendu ou un bâtiment de près.

Le traitement de l’image n’est pas fidèle à la réalité, mais nous pensons que les subtiles augmentations de la saturation et du contraste correspondent à la façon dont la plupart des gens voudraient les éditer. Et si vous n’aimez pas ce que Google fait ici, vous pouvez toujours photographier en RAW et faire des modifications vous-même.

Malheureusement, l’objectif ultra grand-angle de 12 Mp est une baisse significative par rapport au capteur équivalent de 48 Mp sur le Pixel 8 Pro. Les images sont donc nettement moins détaillées, mais grâce au puissant traitement logiciel, elles restent très exploitables, à moins de zoomer. Les couleurs et l’exposition sont toujours très impressionnantes.

Le Pixel 8 ne peut pas être battu lorsqu’il s’agit de la photographie sur smartphone point-and-shoot

Night Sight est disponible sur l’objectif principal et l’objectif ultra grand-angle, et il fait un très bon travail pour éclaircir les photos en basse lumière tout en conservant les détails clés. C’est l’un des modes nocturnes les plus impressionnants que nous ayons utilisés.

Mais comme le téléobjectif de 48 Mp est totalement absent, il n’y a pas de zoom optique du tout, et vous devrez vous contenter de la version numérique. Bien sûr, cette dernière n’est pas aussi performante, mais elle préserve remarquablement les détails, même au maximum de 8x.

Le capteur frontal n’est pas en reste. Malgré un capteur de 10,5 Mp apparemment de faible résolution, le Pixel 8 est capable de prendre d’excellentes photos régulières et larges. Les détails et la plage dynamique sont également excellents, et l’exposition est très bien gérée.

Le logiciel aide également de prendre d’excellentes photos de portrait, tant avec le capteur principal qu’avec le selfie. Les sujets sont nets et bien éclairés, et la détection des contours est la meilleure que nous ayons jamais vue sur un smartphone. L’image du chien dans la galerie ci-dessous a été un véritable moment de surprise.

Mais il y a aussi une foule de fonctions d’édition puissantes pour après avoir pris une photo ou une vidéo. L’ajout le plus remarquable est la fonction “Meilleure prise”, qui vous laisse changer le visage d’une personne sur une photo de groupe contre celui d’une autre photo prise à peu près au même moment. Cela semble dystopique, mais nous ne pouvons pas nier à quel point cela fonctionne bien.

Ensuite, il y a Magic Editor, qui vous laisse modifier de manière transparente la taille et la position de certains sujets sur une photo, ou de vous en débarrasser complètement. Cette fonction est plus aléatoire, le nouvel arrière-plan paraissant souvent très irréaliste. En revanche, Magic Audio Eraser est impressionnant, car il réduit très efficacement les bruits de fond gênants.

Anyron Copeman / Foundry

Cependant, la fonction Video Boost est exclusive au Pixel 8 Pro, vous ne bénéficierez donc pas de la qualité améliorée et de la prise en charge Night Sight qu’elle permet. Les images obtenues avec le Pixel 8 (jusqu’à 4K à 60 images/seconde) sont correctes, mais nettement moins bonnes que celles de l’iPhone.

Logiciels et fonctionnalités

Fonctionne sous Android 14

Excellente expérience utilisateur

Sept ans de mises à jour

Les Pixel 8 et 8 Pro sont les premiers téléphones à fonctionner sous Android 14. Beaucoup d’autres recevront la mise à jour au fil du temps, mais seuls les appareils Google bénéficient de la version dite “stock”. Et pour l’avoir exploité de manière intensive, nous comprenons totalement pourquoi Android sur le Pixel est tenu en si haute estime.

À notre avis, l’expérience utilisateur sur le Pixel 8 est la meilleure que l’on puisse trouver sur un smartphone. C’est lisse, propre et intuitif, et on a l’impression que tout a une place bien définie. Cela inclut l’écran toujours allumé, qui est simple et facile à voir en un coup d’œil.

Anyron Copeman / Foundry

Nous préférons également les icônes d’applications arrondies et les boutons de paramétrage rapide, et vous pouvez ajouter une belle touche de couleur grâce aux thèmes et aux fonds d’écran. Ce dernier prend même en charge l’IA générative, il vous est donc possible de créer un fond d’écran qui vous est totalement propre.

Le filtrage des appels reste une fonctionnalité exclusive aux Pixel, et c’est un bon moyen de filtrer les appels indésirables ou de recevoir rapidement un message (comme l’arrivée d’un colis) sans avoir à répondre. Nous apprécions aussi particulièrement la fonction “Now Playing”, qui identifie automatiquement les chansons jouées autour de vous, même lorsque vous n’êtes pas connecté.

À notre avis, l’expérience utilisateur sur le Pixel 8 est la meilleure que l’on puisse trouver sur un smartphone

Android 14 n’apporte pas d’énormes changements, mais de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, une feuille de partage mise à jour et la possibilité d’utiliser le flash comme lumière de notification sont les bienvenues.

Néanmoins, l’engagement de Google en matière de support logiciel est extrêmement impressionnant. La société affirme que le Pixel 8 bénéficiera de sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité, ce qui l’amènera jusqu’à Android 21 en 2030.

C’est le meilleur de tous les fabricants de smartphones Android, et une énorme amélioration par rapport aux 3 ans de mises à jour Android et aux 5 ans de mises à jour de sécurité du Pixel 7, ainsi qu’à la promesse de mise à jour du système d’exploitation de Samsung, précédemment en tête, de 4 ans. Nous espérons simplement sincèrement que Google tiendra sa promesse.

Autonomie et charge

Batterie de 4575mAh

Autonomie décevante

Chargement de 27W seulement

L’autonomie est sans aucun doute l’aspect le plus décevant du Pixel 8. Cela en dit long sur la qualité du téléphone, car ce ne sera pas une rupture pour beaucoup d’utilisateurs, mais nous attendions à mieux.

Google a équipé le Pixel 8 d’une cellule de 4575mAh, ce qui est plus grand que le Pixel 7 (4355mAh) mais nettement plus petit que le Pixel 8 Pro (5050mAh). Vous pouvez obtenir une journée complète d’autonomie sur une seule charge, mais seulement si vous êtes prêt à tolérer l’anxiété de la batterie ou à activer le mode économiseur de batterie vers la fin de la journée.

Anyron Copeman / Foundry

Lors de ces journées d’utilisation intensive, avec des données mobiles, des services de localisation et une luminosité élevée de l’écran pendant plusieurs heures, vous devrez trouver une source d’énergie à l’approche du soir. Un score de 10 heures et 49 minutes dans le test de batterie de PCMark est respectable, mais il ne reflète pas notre expérience dans le monde réel.

Nous pensons que plusieurs facteurs entrent en jeu. Le premier est la capacité de la batterie qui n’est probablement pas suffisante pour supporter un téléphone aussi puissant et lumineux. Un autre facteur est l’écran à haute fréquence de rafraîchissement et peut-être aussi la puce Tensor G3.

Et comme Android 14 vient tout juste d’être lancé, il faudra peut-être attendre un peu avant que le logiciel soit optimisé pour offrir la meilleure autonomie possible.

L’autonomie est sans aucun doute l’aspect le plus décevant du Pixel 8

Malheureusement, la recharge n’est pas beaucoup mieux. Le Pixel 8 est limité à des vitesses de seulement 27W, et il n’y a pas de chargeur inclus, juste un câble.

En utilisant un 65W que nous possédions déjà, le téléphone a atteint 23 % en 15 minutes et 44 % après une demi-heure, avec une charge complète prenant environ 85 minutes. Certains smartphones modernes se rechargent presque trois fois plus vite.

Vous bénéficiez au moins d’une charge sans fil Qi de 18 W, ainsi que d’une charge sans fil inversée plus lente pour tout autre téléphone compatible avec la norme Qi.

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 commence à 799 €, soit 150 € de plus que son prédécesseur, le Pixel 7. Ce nouveau prix de départ vous permet d’obtenir le modèle de 128 Go testé, mais passer à 256 Go vous coûtera 859 €.

Vous pouvez l’acheter auprès de divers commerçants, notamment Google Store et Amazon. Mais il y a beaucoup d’autres options, que vous cherchiez à acheter le téléphone directement ou avec un forfait.

Les alternatives les plus évidentes sont le Samsung Galaxy S23 standard et le OnePlus 11, mais l’iPhone 15 standard mérite également d’être considéré si vous n’êtes pas un fidèle d’Android.

Un téléphone de milieu de gamme, comme le Pixel 7a, pourrait offrir tout ce dont vous avez besoin. Gardez également à l’esprit que le Pixel 7 est toujours en vente à 649 €.

Devriez-vous acheter le Google Pixel 8 ?

Tout dépend de ce que vous recherchez. Le Pixel 8 est un très bon smartphone, mais il ne conviendra certainement pas à tout le monde.

Les superbes caméras principales et selfie cimentent sa position comme l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo du moment, en particulier lorsqu’il est associé au logiciel avancé de Google. Cependant, vous ne bénéficiez pas du capteur téléobjectif 5x du Pixel 8 Pro, et l’ultra grand-angle est un net recul.

La puce Tensor G3 de Google est une agréable surprise, offrant d’excellentes performances dans presque toutes les situations. Mais elle n’est pas aussi rapide que le fleuron de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

Le logiciel ne souffre d’aucune restriction, avec l’excellent Android 14 et une incroyable période de 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. Toutefois, la combinaison d’une autonomie décevante et d’une charge lente le freine un peu.

Et avec tant de fonctionnalités désormais exclusives au Pixel 8 Pro, le modèle standard est bien moins attrayant. Il vaut certainement encore la peine d’être considéré, mais seulement si un design compact et un excellent logiciel sont les plus importants pour vous.

Article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

