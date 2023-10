Review del portátil Alienware x16: Destaca su potencia

En pocas palabras Puntuación Pros Excelente potencia de CPU y GPU

La pantalla QHD+ es magnífica con una rica saturación de color

La iluminación RGB AlienFX es impresionante Contras Se calienta mucho y puede reducir el rendimiento

La ubicación de los puertos en la parte trasera hace que sea difícil enchufar cosas

La duración de la batería es bastante corta Nuestro veredicto El Alienware x16 es como la lancha motora de lujo de los portátiles para juegos de 16 pulgadas que deja a la competencia inundada a su paso. Este portátil aparentemente lo tiene todo: toneladas de potencia, estilo, conectividad y todo ello en un chasis superfino de solo 0,73 de pulgada de grosor.

El Alienware x16 es un portátil para juegos de 16 pulgadas sobresaliente en casi todos los aspectos. Es increíblemente delgado, pero resistente al mismo tiempo. Tiene un estilo impecable con un chasis difuminado con acentos RGB realmente impresionantes que van mucho más allá de lo que consiguen sus rivales. Pero no es solo vistoso, también es un dispositivo muy potente, con un silicio de calibre de sobremesa que hace picadillo a los juegos AAA. Además, cuenta con un teclado con un tacto similar al de un ordenador de sobremesa. Aunque nuestras pruebas de rendimiento muestran que el x16 puede calentarse bastante a veces, eso no parece tener mucha influencia en el rendimiento de juego, que se mantiene en el escalón superior de nuestras tablas de rendimiento.

Alienware x16: Especificaciones

El Alienware x16 está disponible en una amplia gama de configuraciones y a precios adecuados para diferentes presupuestos. Los precios empiezan en 2.099 € por la configuración con una CPU Intel Core i7-13620H, una GPU Nvidia RTX 4050, 16 GB de RAM DDR5, una pantalla QHD+ con frecuencia de refresco de 165 Hz y almacenamiento SSD de 1 TB.

Elegir el hardware más premium para cada categoría en la web de Dell te llevará a un modelo con una CPU Intel Core i9-13900HK, GPU Nvidia GeForce RTX 4090, 32 GB de RAM DDR 5, almacenamiento SSD de 4 TB y una pantalla FHD+ con frecuencia de actualización de 480 Hz o QHD+ con frecuencia de actualización de 240 Hz.

El modelo que he probado para esta review se inclina hacia el extremo superior del espectro de precios, costando 3.234,02 € en Dell. Lleva un procesador i9-13900HK, pero con una GPU RTX 4080 y una pantalla QHD+ con una frecuencia de actualización de 165 Hz. A continuación he desglosado sus especificaciones exactas de la siguiente manera:

CPU: Intel Core i9-13900HK

Intel Core i9-13900HK RAM : 32GB DDR5 / 6000MHz

: 32GB DDR5 / 6000MHz GPU: Nvidia GeForce RTX 4080

Nvidia GeForce RTX 4080 Pantalla: 16 pulgadas, resolución QHD+ (2560 x 1600), no táctil, 100% sRGB, frecuencia de actualización de 165 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, Advanced Optimus, Nvidia G-Sync

16 pulgadas, resolución QHD+ (2560 x 1600), no táctil, 100% sRGB, frecuencia de actualización de 165 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, Advanced Optimus, Nvidia G-Sync Almacenamiento: 1 TB M.2 PCIe NVMe SSD

1 TB M.2 PCIe NVMe SSD Puertos: 2 x USB-A 3.2 Gen 1 (con PowerShare), 1 x USB-C Gen 2 (con DisplayPort), puerto Thunderbolt 4, toma de audio combo de 3,5 mm, HDMI 2.1, mini Displayport, ranura para tarjetas microSD

2 x USB-A 3.2 Gen 1 (con PowerShare), 1 x USB-C Gen 2 (con DisplayPort), puerto Thunderbolt 4, toma de audio combo de 3,5 mm, HDMI 2.1, mini Displayport, ranura para tarjetas microSD Redes: Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E (802.11 ax), Bluetooth 5.3 Peso : 2,72 kg

: 2,72 kg Dimensiones: 14.36 x 11,41 x 0,73 pulgadas

14.36 x 11,41 x 0,73 pulgadas Batería: 90WHr

90WHr Precio: 3.234,02 €

¿Cómo se compara el precio del Alienware x16 con el de sus rivales?

La principal competencia del x16 es el Razer Blade 16 y el Asus ROG Zephyrus M16, dos excelentes portátiles de 16 pulgadas para juegos.

Si nos fijamos primero en el Razer Blade 16, actualmente se puede comprar un modelo con una CPU Intel Core i9-13950HX, una GPU RTX 4080 y una pantalla QHD+ de 240 Hz. Ya analizamos una configuración con GPU RTX 4090 en mayo, y tenía una gran duración de la batería y sobresalía en la mayoría de los demás benchmarks de rendimiento, pero actualmente tiene un precio bastante más caro que el del modelo que probamos en esta review.

Por otro lado, una configuración cercana del Asus ROG Zephyrus M16 viene con una CPU Intel i9-13900HX, una GPU RTX 4080 y una pantalla QHD+ de 240 Hz, y sale por 2.299 €. Aunque no tenemos estadísticas de rendimiento de esta configuración, este análisis muestra que nuestro x16 puede superar a un modelo M16 con GPU RTX 4070 y CPU Core i9-13900H, excepto en lo que respecta a la duración de la batería y a nuestra prueba HandBrake (ver los gráficos de rendimiento más abajo).

Alienware x16: Diseño y construcción

El Alienware x16 pertenece a la serie X de portátiles de juego de Dell, que están diseñados para ser portátiles gaming especialmente finos, por lo que está hecho pensando en su portabilidad. Siendo así, es el portátil de 16 pulgadas con GPU de la serie RTX 4080 más delgado que encontrarás. ¿Cómo de delgado es? Mide solo 0,73 de pulgada por el centro, lo que supera a rivales como el Asus ROG Zephyrus M16 y el Razer Blade 16. Sus dimensiones completas son 14,36 x 11,41 x 0,73 pulgadas.

“Para mí, el trackpad es la verdadera joya del grupo. Ondea con colores brillantes como una especie de pista de aterrizaje de avión luminiscente…”

Aun así, el x16 está construido como un tanque, con un chasis de aleación de magnesio resistente y una tapa de aluminio sin flexiones. La base está reforzada con acero inoxidable y parece completamente inamovible. Si echas un vistazo al chasis, encontrarás características llamativas por todas partes, como las rejillas de ventilación con diseño de panal de abeja, los bordes redondeados y las amplias rejillas de los altavoces.

Sin embargo, el x16 es bastante pesado, ya que pesa 2,72 kg en total. Es lo bastante ligero como para poder moverlo, pero bastante pesado para levantarlo. Sin embargo, es poco probable que eso disuada a los jugadores, que probablemente se sentirán atraídos por la oportunidad de cambiar sus portátiles de 17 pulgadas, más pesados, por una unidad premium de menor tamaño.

En cuanto al estilo, los portátiles Alienware de Dell siempre me han parecido increíblemente atractivos para los jugadores, y el x16 no es diferente. El acabado de aluminio anodizado del portátil en color Lunar Silver contrasta muy bien con la base negra y los reposamanos. En la tapa encontrarás el icónico logotipo de AlienFX acompañado de una gran letra X en relieve que tiene un aspecto sublime.

Además, hay acentos RGB deslumbrantes en todo el chasis, iluminados por no menos de 100 micro-LEDs. Además del logotipo de AlienFX, destacan el touchpad RGB y un anillo tron RGB incrustado en la carcasa de plástico blanco que cubre la parte trasera del chasis.

Dominic Bayley / IDG

Para mí, el trackpad es la auténtica joya del conjunto. Ondea con colores brillantes como una especie de pista de aterrizaje de avión luminiscente. Se veía absolutamente aplomado contra la madera oscura de mi mesa auxiliar de bufé. Alienware dice que también es un 15 % más grande que el trackpad del Alienware x17 de 2022, por lo que uno de los puntos débiles del año pasado se ha resuelto acertadamente.

Todo este RGB se puede personalizar con hasta 16,8 millones de colores en la aplicación de software AlienFX. Además, Alienware ha introducido nuevos comportamientos de iluminación RGB que también se pueden programar en el software AlienFX. Incluyen efectos de escáner, bucle y ondas arco iris, que llevan la experiencia RGB más allá de lo que consiguen la mayoría de portátiles para juegos.

El otro gran punto a destacar del diseño de este portátil es el sistema de refrigeración. Las numerosas rejillas de ventilación alrededor del chasis son la primera pista de que el portátil incorpora un formidable hardware de refrigeración, pero hay otra gran pista escondida a plena vista. En la parte inferior se ha añadido un gran pie perimetral para elevarlo y permitir que el aire fluya a través de los ventiladores cuádruples internos del portátil.

Estos ventiladores, combinados con la cámara de vapor del portátil y el agente refrigerante Element 31 encapsulado que Alienware ha aplicado a la CPU y la GPU, constituyen los principales componentes del sistema de refrigeración Cryo-tech del x16.

Alienware x16: Teclado

El teclado RGB iluminado por tecla de bajo perfil del x16 con interruptores mecánicos CherryMX me pareció un poco como un teclado de sobremesa. Dicho esto, me gustó mucho el clic satisfactorio de los interruptores, que me hizo sentir como si estuviera frente a un equipo de sobremesa engalanado en lugar de un portátil confinado.

Dominic Bayley / IDG

El teclado también es muy espacioso. Alienware ha tenido la consideración de omitir el teclado numérico, por lo que mis manos nunca se sintieron apretadas. Las teclas también son muy espaciosas. A pesar de ser bajas, tienen un generoso recorrido de 1,8 mm, y aún así tienen suficiente fuerza hacia arriba para responder a la velocidad de la luz, lo que me permitió disparar macros con la velocidad de una ametralladora.

Además, las teclas no se tambalean ni son blandas. Por supuesto, como el resto del RGB del x16, son personalizables hasta 16,8 millones de colores y con una gama de efectos interesantes en la aplicación de software AlienFX.

Alienware x16: Conectividad

Todos los puertos del x16 están ubicados en una ordenada ranura en la parte trasera del portátil. En general, la selección es extremadamente útil, con una selección variada para dar soporte a todas mis necesidades habituales: para juegos, streaming y gestión de archivos.

Además de los puertos USB-C, USB-A y HDMI obligatorios, encontrarás un mini-DisplayPort y una ranura para tarjetas microSD, ambas rarezas en un portátil de juegos y características agradables de tener. Uno de los puertos USB-C es también un puerto Thunderbolt 4, al que di buen uso, descargando inmediatamente mi biblioteca de juegos en una fracción del tiempo que me suele llevar.

Los puertos del Alienware x16 están situados en la parte trasera del portátil. Dominic Bayley / IDG

A pesar de estas ventajas de conectividad, la incómoda ubicación de los puertos traseros del x16 me obligó a girar continuamente el portátil para conectar dispositivos. En el lado positivo, esto también significó que gané un poco más de espacio a cada lado para mi taza de café.

Una queja mayor fue que el anillo tron RGB hacía que los puertos fueran tan difíciles de ver que tuve que usar la función de luz de mi teléfono para iluminarlos. Un pequeño inconveniente, pero que puede hacer que algunos usuarios opten por desactivar el RGB.

Alienware x16: Pantalla y audio

La pantalla QHD+ (2560 x 1600) del Alienware x16 es una auténtica joya, rebosante de colores saturados y con unos negros profundos y dominantes.

Es bastante alta, y si aún no has experimentado todas las ventajas de un panel con una relación de aspecto 16:10), te lo recomiendo encarecidamente. En mi caso, he disfrutado de un espacio extra de aproximadamente media pulgada en la parte superior para disfrutar de juegos como DOTA 2 y Age of Empires, en los que me he beneficiado del espacio extra del mapa.

El detalle también era muy nítido y el movimiento eminentemente fluido, y eso a pesar de que mi unidad de análisis tenía una frecuencia de actualización de 165 Hz; ¡imagina lo rápida que debe ser la configuración con una frecuencia de actualización FHD+ (1920 x 1200) de 480 Hz!

La webcam 1080p del portátil es casi invisible en el bisel superior. En general, produce imágenes decentes, aunque a veces noté un brillo lechoso bajo luces brillantes.

Para asegurar que la calidad de audio del x16 está por encima del resto, Alienware ha incorporado nada menos que seis altavoces en el chasis, que constan de cuatro woofers y dos tweeters de disparo hacia arriba. Estos altavoces han sido co-diseñados con Dolby, para el soporte de Dolby Atmos y producen una rica y variada gama tonal con una sólida caída de graves y fuertes tonos medios que realmente aportan una profundidad a los juegos con ricos argumentos.

Alienware x16: rendimiento de la CPU

La CPU i9-13900HX de mi unidad de pruebas utiliza silicio de calibre de sobremesa en un paquete móvil. Cuenta con un total de 14 núcleos (6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos eficientes) que funcionan hasta una frecuencia turbo máxima combinada de 5,4 GHz. La CPU está respaldada por 32 GB de memoria RAM DDR5 que funcionan a una velocidad de reloj muy rápida de 6000 MHz.

Para medir la capacidad de rendimiento de la CPU, ejecuté el dúo habitual de PCWorld de pruebas basadas en la CPU y comparé los resultados con los de portátiles de alto rendimiento para juegos. Esa línea estaba bien representada por portátiles de 16 pulgadas, al menos uno de los cuales también lucía una CPU Intel HX i9: una configuración Razer Blade 16 con un Intel Core i9-13950HX.

Mencionado en este artículo… Razer Blade 16 (2023)

Los resultados de la primera prueba, la prueba Cinebench R20 Multi-Threaded de Maxon, muestran que el i9-13900HX del x16 es extremadamente potente, incluso supera al Razer Blade 16 con una puntuación de 7808. En teoría, este resultado es una prueba cómoda de que el x16 debería tener un rendimiento estelar en tareas que utilicen todos o varios subprocesos de su CPU, tareas como ejecutar juegos AAA o codificar archivos de gran tamaño.

Dominic Bayley / IDG

El siguiente resultado, que procede de una prueba a medida en nuestra utilidad HandBrake de PCWorld, arroja una pequeña sombra sobre ese excepcional rendimiento en Cinebench. En esta prueba, el portátil se encargó de codificar un archivo MKV de 30 GB a MP4 utilizando el preajuste para tabletas android, con una duración más corta considerada como un mejor resultado.

La “sombra” aquí es la ralentización térmica; el Alienware x16 terminó la tarea mucho más lento que el grupo de comparación, incluyendo algunos con CPUs menos impresionantes. También se sintió extremadamente caliente al tacto, alcanzando temperaturas de alrededor de 172 Fahrenheit cuando la tarea se acercaba a su fin. Para asegurarme de que no se trataba de una anomalía puntual, volví a realizar la misma prueba dos veces más, pero el resultado fue el mismo.

Dominic Bayley / IDG

¿Qué significa esto? Aunque la ralentización en sí no es mala para el portátil -simplemente es el portátil protegiendo su hardware de demasiado calor-, sugiere que el x16 no siempre rendirá al máximo. Viendo la delgadez del chasis y la potencia y hardware ofrecidos, es de esperar algo de ralentización, pero Alienware promete mucho con su sistema de refrigeración Cryo y debería haber estado a la altura en este caso.

Sin llevar a cabo un análisis en profundidad de lo que está causando la ralentización, es difícil decir lo que está pasando. Podría tratarse simplemente de un error de software. En cualquier caso, y a pesar de este hallazgo, los resultados de las dos pruebas siguen mostrando que hay una tremenda potencia de CPU disponible en el x16.

Alienware x16: Rendimiento en juegos

En reviews anteriores que hemos realizado ya hemos podido presenciar la extraordinaria potencia de la GPU móvil GeForce RTX 4080 de Nvidia, como en el recientemente analizado Razer Blade 14 2023, que tiene una potencia gráfica total (TGP) de 140 vatios. Aquí me propuse ver qué podía hacer la misma GPU ajustada a una TGP máxima de 175 vatios en el x16.

Para ello, la prueba Time Spy de 3DMark me proporcionó una vista de águila de la potencia gráfica ofrecida. En el gráfico de abajo, se puede ver que la GPU del x16 superó cómodamente a una serie de GPUs – incluyendo el Asus ROG Zephyrus M16 con su GPU RTX 4070. Frente a la GPU RTX 4090 del Razer Blade 16, la x16 también rindió admirablemente.

Dominic Bayley / IDG

Pasamos a las pruebas de juegos, y en este caso, los resultados se obtuvieron ejecutando las pruebas de Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. En SoTTR, la x16 superó a la Razer Blade 16 y al resto de la comparativa, mientras que en RoTTR nuestra unidad de pruebas superó a su división de GPU e igualó la puntuación de fps de la Razer Blade 16, golpe a golpe.

Dominic Bayley / IDG

Dominic Bayley / IDG

Sin embargo, cuando el rendimiento de los gráficos trazados por rayos se convirtió en el principal factor definitorio, la GPU del Razer Blade 16 se distanció ligeramente de la GPU RTX 4080 del x16, como demostraron los resultados de la prueba 3DMark Port Royal.

Dominic Bayley / IDG

Esto era de esperar teniendo en cuenta el mayor número de núcleos de trazado de rayos de la RTX 4090 (76 frente a 58) y sugiere que esta configuración concreta de la Blade 16 probablemente tendrá una ventaja sobre la x16 en los juegos que dependen en gran medida de los gráficos de trazado de rayos.

En general, estos resultados demuestran que la RTX 4080 de mi x16 es una fuerza a tener en cuenta: su GPU es muy capaz de producir excelentes frecuencias de cuadro en juegos ricos en texturas y probablemente no tendrá problemas con otras tareas gráficamente exigentes, como la edición de vídeo o el renderizado de modelos 3D.

Merece la pena señalar también que estos resultados se lograron a pesar de que el portátil volvía a calentarse mucho, lo que significa que es poco probable que la ralentización que vimos antes sea un gran obstáculo para el rendimiento en juegos, al menos en esta configuración del x16 con GPU RTX 4080.

Alienware x16: Duración de la batería

Para probar la duración de la batería, esperé hasta que el portátil estuviera a plena carga y luego apagué la retroiluminación del teclado y también cambié el wifi al modo avión. También bajé el sonido al 50 % y conecté un par de auriculares baratos para controlar el ruido. Por último, desenchufé el ordenador y puse una película de Hollywood en 4K para que se repitiera. Luego cronometré el tiempo que tardaba la batería en agotarse.

Dominic Bayley / IDG

El Alienware x16 duró solo cuatro horas y 20 minutos antes de pasar al modo de espera. Esto significa que es poco probable que consigas un tiempo de juego muy largo con el cable de alimentación desenchufado: calculo que solo dos horas. Por lo tanto, el x16 es realmente un portátil que se utiliza mejor enchufado a una toma de CA.

Alienware x16: ¿Deberías comprarlo?

El Alienware x16 da en el clavo en casi todas las categorías: delgado, sólido, elegante y con una pantalla QHD+ estelar que da vida a entornos de juego texturizados con un realismo vívido. También cuenta con un teclado mecánico de sobremesa.

A pesar de calentarse bastante a veces, el x16 supera en rendimiento de GPU y CPU a un nutrido grupo de rivales de 16 pulgadas, y produce impresionantes velocidades de fotogramas en juegos AAA. Esto lo convierte en una propuesta muy interesante para los jugadores que buscan el mejor rendimiento en un portátil de 16 pulgadas para juegos.

Artículo original publicado en PCWorld.com.