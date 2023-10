Review de la barra de sonido Samsung HW-Q990C

En pocas palabras Puntuación Pros Sonido envolvente, pero detallado y sutil

Sincroniza el audio con los televisores Samsung

Corrección de sala SpaceFit Sound

Compatible con AirPlay 2 y Spotify Connect Contras Sin volumen discreto para Alexa integrada

Los cables de alimentación de los altavoces satélite son demasiado cortos

Q-Symphony y Dolby Atmos inalámbrico requieren un televisor Samsung

No es compatible con Chromecast Nuestro veredicto El HW-Q990C no ofrece muchas mejoras con respecto a las recientes barras de sonido insignia de Samsung, pero sigue ofreciendo un rendimiento de audio estelar y un montón de características, especialmente para los propietarios de televisores Samsung.

Precio en el momento de escribir esta review

$1,899.99

Samsung ha optado sabiamente por mantener su exitoso rumbo con la barra de sonido HW-Q990C, la última versión de su buque insignia, la barra de sonido de 11.1.4 canales. La HW-Q990C ofrece un sonido potente y refinado, un proceso de configuración sencillo (a pesar de los cables de alimentación cortos), compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X, corrección automática de la habitación y un par de bonificaciones para los propietarios de televisores Samsung, como la conectividad inalámbrica Atmos y Q-Symphony, una función que sincroniza el audio de la barra de sonido con los altavoces del televisor.

¿Qué ha cambiado en la HW-Q990C desde la HW-Q990B del año pasado? La verdad es que no mucho. Q-Symphony ha recibido algunas mejoras, al igual que la corrección de espacio SpaceFit Sound, mientras que el modo Adaptive Sound 2.0 funciona mejor a volúmenes bajos. Por lo demás, se trata en gran medida de la misma barra de sonido, con un diseño estético en su mayor parte de aluminio, un rendimiento de audio excelente e incluso un mando a distancia esbelto.

Si ya tienes el Samsung HW-Q990B (o incluso el HW-Q950A de 2021), no veo ninguna necesidad urgente de actualizarlo al nuevo HW-Q990C; de hecho, si encuentras una buena oferta en el buque insignia del año pasado, es posible que quieras comprar ese modelo en su lugar. Además, los que no tengan un televisor Samsung quizá se resistan a pagar mucho dinero por una barra de sonido con funciones exclusivas que dependen de un televisor Samsung.

Dicho esto, la Samsung HW-Q990C produce un sonido espectacular incluso sin un televisor Sammy (la he probado sin él). Dada la calidad y la madurez de este modelo emblemático, yo consideraría que el elevado precio de 1.899 $ (que actualmente tiene un gran descuento) es una buena inversión.

Diseño y fabricación

Chasis de aluminio perforado

11.1,4 canales

22 controladores

El modelo Samsung HW-Q990C tiene un aspecto prácticamente idéntico al de su predecesor, el HW-Q990B del año pasado, y la robusta unidad principal de la barra de sonido tiene las mismas medidas (48,5 x 2,7 x 5,4 pulgadas, A x A x P) y el mismo peso (17 libras).

La Samsung HW-Q990C se encuentra en el punto óptimo entre las barras de sonido de gama alta actuales, ya que ofrece un sonido agradable y envolvente, una configuración sencilla, AirPlay 2 y calibración de la habitación”

La barra de sonido tiene un chasis de aluminio perforado, con extremos izquierdo y derecho inclinados que permiten que los transductores laterales hagan rebotar el audio en distintas direcciones por la habitación. Los dos altavoces satélite inalámbricos tienen un diseño similar, con una parte superior ligeramente abovedada, mientras que el voluminoso subwoofer (8,7 x 16,3 x 16,1 pulgadas, An x Al x Pr) tiene un diseño de “lente acústica” que potencia su respuesta de graves, según Samsung.

La parte superior de los altavoces satélite del HW-Q990C es ligeramente abovedada, como la del modelo del año pasado. Ben Patterson/Foundry

En total, la HW-Q990C incorpora 22 transductores, 15 en la unidad principal de la barra de sonido, 3 en los satélites y el woofer del subwoofer. Los 15 transductores de la unidad principal incluyen conos ascendentes a izquierda y derecha; transductores frontales para los canales izquierdo, derecho y central; y canales envolventes angulares en los extremos, mientras que los altavoces satélite tienen transductores frontales, laterales y ascendentes. Todo ello suma una configuración de 11.1.4 canales, incluidos cuatro canales de altura para bandas sonoras inmersivas Dolby Atmos y DTS:X.

Cabe destacar que, además de colocarse detrás del sofá, los dos altavoces satélite inalámbricos pueden colocarse en la parte delantera de la habitación, flanqueando la barra de sonido y reforzando así los canales izquierdo y derecho delanteros y en altura. Es una configuración que probablemente debería omitir a menos que no haya absolutamente ningún espacio en su zona de escucha para altavoces traseros, pero la opción está ahí si la necesita.

En la parte superior de la barra de sonido hay cuatro botones que se pueden pulsar, incluido un botón multifunción (que enciende la barra de sonido y activa Alexa integrada, de la que hablaremos en un momento), botones para subir y bajar el volumen y un botón para silenciar el micrófono. Por su parte, el mando a distancia cuenta con botones basculantes fáciles de encontrar para el volumen principal y del subwoofer, junto con un panel de navegación de cinco direcciones para controlar los medios y botones para recortar los niveles de los canales, cambiar los modos de sonido y sumergirse en los distintos ajustes de la barra de sonido.

Además del mando a distancia, también puedes controlar la HW-Q990C desde la aplicación Samsung SmartThings, que necesitarás para conectar la barra de sonido al router Wi-Fi de tu casa. Una vez conectada, la app SmartThings te permitirá colocar la HW-Q990C en una “habitación” de tu casa, junto a tus otros dispositivos conectados a SmartThings.

La pantalla LED del HW-Q990C asoma por detrás de las perforaciones del chasis, en el extremo derecho de la unidad, y ofrece detalles sobre el nivel de volumen, las entradas seleccionadas actualmente, los formatos de audio, etc. Por defecto, la pantalla se oscurece rápidamente después de un breve período de inactividad, por lo que nunca me distrajo.

Conectividad

HDMI-eARC y 2 entradas HDMI

Dolby Atmos inalámbrico

AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect

Bluetooth

Los distintos conectores de entrada y salida de la barra de sonido están ocultos en la parte inferior de la HW-990C (su predecesora tenía el mismo diseño). La mayoría de los usuarios optará por el puerto HDMI-eARC, que permite que un televisor envíe audio (incluidas pistas Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio sin pérdidas) a la barra de sonido desde cualquiera de las entradas del televisor, pero también hay un par de entradas HDMI para quienes prefieran conectar fuentes de vídeo directamente a la barra de sonido. En este último caso, hay que tener en cuenta que la HW-Q990C (al igual que otras barras de sonido Samsung) es compatible con 4K HDR10+, pero no con Dolby Vision passthrough.

La HW-Q990C tiene una interfaz HDMI-eARC y dos entradas HDMI. Ben Patterson/Foundry

También hay un par de formas de conectar inalámbricamente el televisor al HW-990C, pero solo si tienes una televisión Samsung. La primera es a través de Bluetooth, que envía audio estéreo a la barra de sonido (el sonido de 2 canales se puede mezclar posteriormente hasta 11.1.4), y la segunda permite Dolby Atmos inalámbrico, una función introducida con la HW-Q990B del año pasado. El Dolby Atmos inalámbrico es una rareza en lo que a barras de sonido se refiere, y aunque la barra de sonido insignia de LG también puede hacer Atmos sin cables, para ello se necesita un dongle opcional. (Por otra parte, el dongle de LG se puede utilizar con televisores de otros fabricantes)

La compatibilidad inalámbrica de la HW-990C incluye AirPlay 2 de Apple, que permite a la barra de sonido unirse a grupos de altavoces AirPlay, junto con Spotify Connect y Tidal Connect. No es compatible con Chromecast, pero los usuarios de Android siempre pueden transmitir música a la barra de sonido a través de Bluetooth.

Por último, hay una entrada óptica (Toslink) que permite conectar la HW-990C a televisores antiguos, mientras que el puerto USB-A sólo sirve para instalar actualizaciones de firmware.

Configuración

Hardware de montaje en pared incluido

Fácil conexión Wi-Fi a través de SmartThings

Los cables de alimentación de los altavoces satélite son demasiado cortos

La forma más sencilla de instalar la Samsung HW-Q990C en el salón es colocándola frente al televisor. Dado que la barra de sonido sólo mide 5,5 cm de alto, es probable que no bloquee la parte inferior del televisor (roza la línea de visión de la parte inferior de mi LG C9 de poca altura, pero no de forma molesta). Otra opción es montar la barra de sonido en la pared debajo del televisor, y Samsung proporciona soportes de montaje, un kit de tornillos y una guía de montaje en pared para este fin.

¿Recuerdas el mando a distancia incluido con el HW-Q990B del año pasado? La nueva barra de sonido HW-Q990B incluye exactamente el mismo mando a distancia. Ben Patterson/Foundry

La unidad principal de la barra de sonido, el subwoofer y cada uno de los altavoces satélite vienen con sus propios cables de alimentación; enchúfelos y los altavoces deberían conectarse entre sí automáticamente (en mi caso, lo hicieron). Una peculiaridad molesta de la instalación es que los cables de alimentación miden apenas metro y medio cada uno, lo que no es un gran problema para la propia barra de sonido y el subwoofer, pero limita la colocación de los altavoces de sonido envolvente. Mi consejo: Coge un par de alargadores (asegúrate de que tengan enchufes de tres clavijas).

Como he mencionado antes, el HW-Q990C se conecta a la red Wi-Fi mediante la aplicación Samsung SmartThings. He tenido dolores de cabeza al conectar otras barras de sonido al router Wi-Fi de mi casa en el pasado, pero el proceso de conexión con la aplicación SmartThings fue un juego de niños.

Funciones inteligentes

Q-Symphony

Sonido SpaceFit Pro

Alexa integrada

Sonido adaptativo

Q-Symphony es el truco de audio característico de las barras de sonido de Samsung, que permite a sus barras de sonido de la serie Q de gama alta (como la que analizamos aquí) sincronizarse con los altavoces de los televisores Samsung de gama alta similares. El año pasado, Q-Symphony 2.0 añadió la posibilidad de sincronizar sus barras de sonido con todos los altavoces de un televisor Samsung, en lugar de sólo con algunos de ellos.

En la versión Q-Symphony 3.0 de este año, la tecnología aprovecha los procesadores Neo Quantum de los últimos televisores Samsung para extraer el audio de los diálogos y canalizarlo a través de los transductores de la barra de sonido, mientras que el audio envolvente va a los altavoces del televisor.

Suena muy bien (Samsung dice que la actualización de Q-Symphony ofrece “un sonido más detallado y tridimensional”), pero se necesita un televisor Samsung para usarlo y, por desgracia, yo estaba usando un LG C9 OLED para mis pruebas. Como leerá más adelante, no creo que Q-Symphony sea esencial para obtener un sonido excelente del HW-Q990C, pero si no tiene el televisor Samsung adecuado para emparejarlo con la barra de sonido, no estará aprovechando al máximo su inversión.

El subwoofer del HW-Q990C tiene una “lente acústica” que ayuda a acentuar la respuesta de graves. Ben Patterson/Foundry

Otra nueva función que funciona sin un televisor Samsung es SpaceFit Sound Pro, una función de calibración de la habitación que se ha actualizado para analizar las frecuencias de audio más bajas en lugar de centrarse simplemente en los efectos envolventes. SpaceFit Sound Pro funciona continuamente en segundo plano, utilizando el micrófono integrado de la barra de sonido para ajustar el audio sobre la marcha en función de la acústica de la habitación.

Es una función fácil de configurar y olvidar, pero probablemente no será tan precisa como el método más laborioso empleado por muchos receptores AV, que implica colocar un micrófono en varias posiciones de escucha.

Luego está Adaptive Sound, un modo de sonido que ajusta el sonido del HW-Q990C en función de lo que se esté reproduciendo. En mi experiencia con anteriores barras de sonido Samsung, Adaptive Sound realizó un trabajo impresionante al optimizar el audio de la barra de sonido en una gran variedad de contenidos, desde grandes bandas sonoras Dolby Atmos hasta dramas en 2.0 canales. El Adaptive Sound 2.0 de este año se anuncia como un mejor ajuste del audio a volúmenes más bajos.

Otra función de audio inteligente es el Amplificador de Voz Activo, que detecta y amplifica los diálogos en el audio. Es una función muy útil para quienes se sientan frustrados por una mala mezcla de sonido que enfatice la música y las explosiones y deje los diálogos en un segundo plano, pero corre el riesgo de forzar demasiado las voces a volúmenes altos. Por suerte, puedes activar esta función desde el mando a distancia o la aplicación Samsung SmartThings.

En la parte superior del Samsung HW-Q990C hay cuatro botones: uno para multifunción, dos para volumen y uno para silenciar el micrófono. Ben Patterson/Foundry

Por último, el HW-Q990C ofrece Alexa integrada, que esencialmente convierte la barra de sonido en un altavoz inteligente. Aunque puede parecer cómodo chatear con Alexa directamente desde la barra de sonido, me molestó que el volumen de la voz de Alexa esté vinculado al volumen del altavoz principal, lo que significa que Alexa te gritará si tienes el volumen de la barra de sonido marcado a un nivel incluso moderado.

Este ha sido un problema con todas las barras de sonido anteriores de Samsung con Alexa incorporada (el problema no está aislado de Samsung, tampoco), y después de ser sacudido por el fuerte parloteo de Alexa demasiadas veces, desactivé la función.

Rendimiento

Sonido claro, detallado y natural

Excelentes efectos Dolby Atmos

Graves profundos pero controlados

Rendimiento musical sutil

En el pasado he quedado muy impresionado por el rendimiento de audio de las barras de sonido de gama alta de Samsung, y he utilizado palabras como “estupendo”, “emocionante”, “envolvente” y “palpitante” para describir su sonido. Utilizaré muchos de los mismos adjetivos cuando describa el rendimiento sonoro de la HW-Q990C.

En primer lugar, debo señalar que realicé la mayoría de mis pruebas con el modo de sonido adaptativo de Samsung, que (como ya he comprobado en otras ocasiones) era más que adecuado para manejar una amplia gama de contenidos en la barra de sonido. Los modos Surround y Game Pro también funcionaron bien, pero con Adaptive seleccionado no tuve que cambiar de modo de sonido al pasar de películas a programas de TV o música. (Adaptive Sound mezcla todo el contenido a 11.1.4 canales; si eres un purista, el modo Estándar conserva la configuración de canales original)

Empecé mi visita con el Blu-ray 4K de Star Wars: El Imperio Contraataca, que incluye una banda sonora Dolby Atmos remasterizada. Al pasar a la escena en la que Han Solo y Chewie descubren el droide sonda imperial en Hoth, me impresionó la inmersiva explosión que se produjo cuando Han alcanzó directamente al robot, mientras que los cazas Tie que zumbaban alrededor de la flota imperial emitían un convincente “raaawwrrr” a través de los canales de altura.

El subwoofer del HW-Q990C emitió un sonido profundo pero no estruendoso cuando Darth Vader “estranguló con la Fuerza” al desafortunado almirante Ozzel, mientras que el silbido de la nieve y el hielo del techo aplastado de la base Rebelde sonó como si me estuviera cayendo en la cabeza.

Los extremos izquierdo y derecho de la unidad principal de la barra de sonido HW-Q990C están inclinados para los transductores de disparo lateral. Ben Patterson/Foundry

Al pasar al Blu-ray UHD de Blade Runner 2049, la HW-Q990C manejó sin problemas la introducción de la película, notoriamente grave, transmitiendo con elegancia los efectos de baja frecuencia más bajos sin caer en el territorio retumbante. En el otro lado del espectro, la barra de sonido también se lució con la delicada atmósfera de la granja de humedad, el gorgoteo preciso de la tetera de agua caliente en la cocina del zapador Morton, por lo demás oscura y silenciosa, y el suave sonido del zumbido de K mientras flotaba sobre nosotros. Lo mejor de todo es que los súbitos estampidos del arma de fuego de K en la lucha a muerte con el replicante fugitivo de Dave Bautista eran grandes y profundos, aunque satisfactoriamente ajustados y controlados.

También probé el Blu Ray 4K de Top Gun: Maverick, que ofrece la demostración perfecta de Atmos cuando el jet Darkstar de Mav despega directamente sobre la cabeza del almirante Kane, sacudiendo el suelo e inquietando el tejado de una cabaña cercana. Es la oportunidad perfecta para oír cómo las señales de altura se deslizan desde los controladores de disparo ascendente delanteros a los traseros, y el Samsung lo hace muy bien. (El profundo rugido del motor del Darkstar en esta secuencia no fue tan emocionante y profundo como lo fue en IMAX, pero he notado que en otras configuraciones de cine en casa también, no sólo en el HW-Q990C) Aún más impresionante es cuando Maverick maniobra su F-18 por encima del de Rooster en posición invertida, provocando un estampido casi silencioso que se siente más que se oye. Genial.

Pasando a la música, me puse a escuchar una nueva grabación de los conciertos para piano de Rachmaninoff interpretados por Yuja Wang, con Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. La interpretación, del sello Deutsche Grammophon y en Dolby Atmos a través de Apple Music (he transmitido las pistas en un Apply TV 4K), sonaba amplia pero centrada en el Samsung HW-Q990C, con un sonido suave y detallado y cambios dinámicos grandes pero naturales; en general, una experiencia emocionante pero llena de matices que te sitúa (diría yo) en la fila 10 de la sección de orquesta.

Cambiando a Taylor Swift, la efervescente “Willow” de Evermore (de nuevo en Dolby Atmos a través de un Apple TV 4K) sonó sedosa, delicada e íntima, mientras que los enormes ritmos de “Oxytocin” de Billie Eilish en Happier Than Ever no sobrecargaron el subwoofer del HW-Q990C. (Otras barras de sonido que he probado sí tienen problemas con “Oxytocin”, y a menudo requieren una cuidadosa manipulación de los niveles de baja frecuencia para evitar que la línea de graves abrume la pista) El tema “Alone Together” de Chet Baker, que no está en Atmos, sonó atmosférico y detallado, aunque cuando se mezcló en modo Adaptable, me sentí como si estuviera en el escenario, y no en el buen sentido; fue un caso raro en el que preferí el modo de sonido Estándar, que conserva la mezcla original de 2.0 canales.

Precio y disponibilidad

La Samsung HW-Q990C tiene un precio actualmente de 1.049 €, está rebajada ya que normalmente cuesta 1.299 €. La barra de sonido se rebaja con frecuencia y, de hecho, actualmente está disponible en Samsung y también en Amazon España con rebaja.

¿Debería comprar una barra de sonido Samsung HW-Q990C?

Para mí, la Samsung HW-Q990C es la mejor entre las barras de sonido de gama alta. Ofrece un sonido agradable y envolvente, fácil configuración, compatibilidad con AirPlay 2 y Spotify Connect, y calibración de la habitación, mientras que Q-Symphony y Wireless Dolby Atmos son bonificaciones agradables, si no imprescindibles, para los propietarios de televisores Samsung. (Antes me molestaba el hecho de que la característica Q-Symphony del HW-Q900C requiriera un televisor Samsung, pero el rendimiento inmediato de la barra de sonido es tan bueno que ya no me importa) Por estas razones, nombro a la Samsung HW-Q990C nuestra nueva Elección del Editor para barras de sonido de gama alta.

Entre sus competidores de precio similar, la LG S95QR de 2022 (LG no renovó su barra de sonido insignia este año) está ahí arriba en la carrera, aunque su configuración de 9.1.5 canales (que incluye un canal de altura central, exclusivo de LG) es un poco diferente de la configuración de canales de la HW-Q990C. La Sonos Arc es una excelente barra de sonido para los que están familiarizados con el ecosistema Sonos, pero ampliarla con satélites y un subwoofer es una propuesta cara y, personalmente, el sonido de la Arc es un poco brillante para mi gusto. El Sony HT-A5000 también ofrece un sonido excepcional, pero nos pareció que a veces sonaba a caja, y (al igual que con el Sonos) la actualización con altavoces adicionales le costará.

Artículo original publicado en TechHive.com