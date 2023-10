En résumé Note de l’expert Les Plus Module carillon inclus

Abonnement gratuit si vous enregistrez des vidéos localement

Autonomie de quatre mois Les Moins Pas de détection de colis

Pas de reconnaissance des visages

Non compatible avec HomeKit Notre verdict Elle n’est peut-être pas la plus esthétique, mais la sonnette Ezviz DB2 pourrait bien avoir toutes les fonctionnalités que vous recherchez pour un prix inférieur à ce que vous attendiez.

Prix lors du test

$119

$119.99

Ezviz n’est pas une marque encore très populaire en matière de sonnettes, comme pourraient l’être Ring, TP-Link, Eufy ou encore Netatmo, mais elle mérite d’en faire partie de par sa longue expérience dans le domaine des dispositifs de sécurité domestique, en particulier des caméras de sécurité.

La DB2 est la successeur de la DB1 d’Ezviz et elle ne date pas d’hier. En effet, nous l’avons fait installé il y a un an, de sorte que, bien que l’on puisse dire que ce test a été plutôt retardé, d’obtenir un meilleur aperçu de la façon dont elle se comporte après une longue utilisation dans le monde réel.

Design

Installation par une tierce personne

Alimentation par piles

Carillon d’intérieur / prolongateur Wi-Fi

La Ezviz DB2 est vendue avec un kit comprenant tout ce dont vous avez besoin pour l’installer. Il y a la sonnette elle-même, ainsi qu’un carillon, une boîte de 100 × 55 × 35 mm avec deux antennes qui se branchent directement sur une prise secteur et qui fait également office de prolongateur Wi-Fi et récepteur vidéo.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Si vous avez une grande maison, vous pouvez ajouter plusieurs carillons, partout où vous avez une prise de courant, afin de ne jamais manquer le moment où on sonne à la porte. Vous recevez également trois jeux de plaques de montage, l’un avec tournevis, un gabarit de perçage, des guides d’installation et un câble d’alimentation USB pour le chargement.

Avant son installation, la première chose à faire est de charger la batterie à l’aide du câble USB fourni. Ezviz ne fournit pas de chargeur USB, mais vous en avez certainement un à portée de main.

Une fois pleine, utilisez les outils fournis pour percer deux trous à l’endroit où vous allez monter la DB2. Ensuite, fixez l’une des plaques de montage à l’aide des vis et des chevilles, puis ajoutez simplement le dispositif dans la plaque de montage pour un maintien en toute sécurité.

En un an d’utilisation, je n’ai eu à la recharger que deux fois.

La batterie imposante rend l’appareil assez volumineux, mais tant que l’espace n’est pas restreint cela ne devrait pas poser de problème.

En un an d’utilisation, nous n’avons eu à la recharger que deux fois. Cela fait trois au total, en comprenant la première charge initiale, ce qui signifie qu’elle a duré exactement quatre mois. C’est un résultat qu’avait annoncé Ezviz, mais cela n’en reste pas moins surprenant. On retrouve différents modes que vous pouvez sélectionner pour obtenir une meilleure qualité d’image et économiser de l’énergie pour prolonger la batterie.

Vous pouvez, si vous le souhaitez vraiment, câbler la DB2 pour ne jamais avoir à le recharger. Mais cela irait à l’encontre de l’intérêt d’acheter une sonnette de cet acabit.

Attention, notez que lors de son installation, il convient d’être prudent car la sonnette est équipée d’une alarme anti-sabotage. Si vous la déclenchez accidentellement, comme nous l’avons déjà fait, vous découvrirez qu’elle est extrêmement bruyante.

La configuration de la DB2 dans l’app Ezviz est également très simple. Le guide de démarrage rapide vous demande de la télécharger sur Android ou iOS, et après avoir créé un compte, il vous suffit de suivre les instructions à l’écran.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il y a une intégration avec Amazon Alexa, Google Assistant et IFTTT. Malheureusement, bien que ce ne soit pas surprenant à ce prix, on retrouve aucune compatibilité avec HomeKit, de ce fait la DB2 ne sera pas reconnu par Apple Home. Bien sûr, si vous êtes propriétaire d’autres appareils Ezviz, comme la caméra extérieure BC1C, ils peuvent tous être contrôlés et automatisés via l’app Ezviz.

Cette dernière est intuitive et dispose d’un grand nombre de fonctions et de paramètres personnalisables. Des mises à jour fréquentes du micrologiciel ont également introduit de nouvelles options et améliorations depuis que nous avons commencé à nous servir de cette sonnette. Comme on peut s’y attendre, les mises à jour se font via le Wi-Fi, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de toucher la sonnette ou le carillon pour l’effectuer.

S’il y a un inconvénient, c’est que l’application ait connu quelques latences. Elle se bloque parfois lorsque vous essayez de lire des séquences enregistrées un ou quelques jours plus tôt, affichant un message d’erreur. Elle n’est tout simplement pas aussi élégante que l’app Ring, ou même que Home de Google.

Performances

Le capteur photo intégré enregistre en résolution 2K, ce qui semble être un bon équilibre entre une vidéo claire et des fichiers de taille raisonnable.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Vous pouvez zoomer sur un objet particulier dans le cadre pour voir plus de détails. En revanche, le mode nuit n’est pas aussi performant avec un image floue lorsqu’une personne bouge.

Il est utile d’avoir une lumière extérieure allumée ou qui s’éclaire quand un mouvement est détecté, car la DB2 n’en intègre pas. Elle utilise des LED infrarouges pour voir la nuit.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il y a deux façons de demander à l’Ezviz DB2 d’enregistrer des séquences. Soit en passant par le stockage CloudPlay, qui est un service d’abonnement, soit via une carte microSD (jusqu’à 256 Go) à insérer dans le boîtier Chime, non dans la sonnette elle-même, une manière de protéger vos données même si une personne venait à s’enfuire avec votre DB2, l’alarme d’autoprotection sonnant à ses oreilles.

L’avantage de l’enregistrement local est que vous n’avez pas à payer pour le service CloudPlay si vous ne le souhaitez pas

Bien sûr, l’avantage de l’enregistrement local est que vous n’avez pas à payer pour le service CloudPlay si vous ne le souhaitez pas, mais vous enregistrez tout de même des séquences en toute sécurité grâce au cryptage (à l’aide d’un mot de passe que vous choisissez).

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il existe de nombreux réglages pour des choses telles que l’activation des notifications, pour vous informer lorsqu’une personne est détectée, qu’elle sonne à la porte ou manipule l’appareil.

Les paramètres audio, eux, vous permettent de choisir entre 20 sons et de désactiver complètement le carillon. Vous pouvez même modifier le ton de votre voix lorsque vous répondez à la sonnette via l’application, pour des raisons de sécurité.

Pour ce qui est de l’image, vous pourrez définir les modes jour et nuit, ou laisser la caméra sur Auto, comme le font la plupart des utilisateurs, afin qu’elle sélectionne automatiquement le mode le plus approprié. Il est intéressant de savoir qu’il existe un réglage pour la détection intelligente, avec un choix de PIR (infrarouge) ou de “détection de forme humaine” qui s’appuie sur l’appareil photo.

Nous avons constaté que la fonction PIR se déclenchait lorsque des intrus passaient à proximité, tandis que la fonction de détection des formes humaines était plus efficace pour les enregistrer. Avec la sensibilité réglée sur moyenne, il n’a pas toujours été efficace.

Si vous possédez une enceinte connectée Amazon Echo ou Google, vous pouvez également la connecter pour communiquer avec votre visiteur.

Prix et disponibilité

Alors que certaines sonnettes de marques reconnues mentionnées au début de notre article ont un coût, l’Ezviz DB2 l’est moins qu’on ne pourrait le penser, ne coûtant que 109,99 € chez Amazon.

Bien sûr, ce n’est pas la seule sonnette connectée abordable offrant l’option d’enregistrement local. Vous pouvez également d’autres alternatives dans notre comparatif des meilleures sonnettes connectées.

Conclusion

Dans l’ensemble, la DB2 est un bon produit pour son prix, avec de nombreuses fonctionnalités et une belle autonomie. De plus, la possibilité d’enregistrer des vidéos localement et le fait de ne pas payer d’abonnement pour un stockage dans le Cloud sont des arguments décisifs pour certains utilisateurs.

La qualité vidéo est bonne de jour, mais elle l’est un peu moins de nuit, comme sur la plupart des appareils concurrents. L’application n’est pas non plus la meilleure, surtout si vous souhaitez accéder à d’anciennes séquences. Mais elle vous avertira quand quelqu’un est à la porte et vous permettra de lui parler à distance, deux des tâches essentielles de toute sonnette connectée.

Vous pouvez obtenir davantage d’options et une meilleure qualité d’images si vous êtes prêt à payer plus cher. Mais dans le cas où vous n’auriez pas besoin de fonctions sophistiquées comme la reconnaissance faciale et la détection de colis, la DB2 est facile à recommander.

Article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise