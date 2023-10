El OnePlus 10 Pro 5G es el móvil que debes comprar este Amazon Prime Day

Un móvil que cuesta 999 € puede comprarse por 469 €. ¿Es real? Sí, gracias al Amazon Prime Day. Como cada año, navegamos buscando las mejores rebajas durante este día para ayudar a nuestros lectores y lectoras a tomar decisiones de compra acertadas. Nuestra sorpresa ha sido la de ver el móvil de gama alta OnePlus 10 Pro 5G con un 53 % de descuento. Es una oferta buenísima.

El OnePlus 10 Pro es un móvil que probamos en abril de 2022, es decir, tiene ya más de un año de antigüedad. Esto no quiere decir que sea algo malo: obviamente, no te llevas el modelo más nuevo (ya existe en OnePlus 11), pero te sigues llevando a casa un móvil Pro de gama alta con unas especificaciones que en 2023 siguen siendo excelentes.

En nuestra review del OnePlus 10 Pro, decíamos lo siguiente:



“El OnePlus 10 Pro es un buque insignia sorprendente que llega para competir con los recientes modelos de Xiaomi, Oppo y Realme. Para ello, goza de un gran rendimiento y de una excelente duración de batería.”

También le sacamos algunos fallos, como sus cámaras, que por el precio de casi 1000 euros, pensamos que podrían haber sido mejores. No obstante, esto cambia si pensamos en el nuevo precio de 469 €.

Foundry

¿Dónde puedo comprar el OnePlus 10 Pro rebajado?

Amazon. Y todo gracias al Prime Day de octubre. Como hemos dicho al inicio de este artículo, puedes comprar el móvil con un 53 % de descuento: pagarás 469 € en vez de los 1000 que cuesta normalmente.

Compra el OnePlus 10 Pro rebajado aquí

Eso sí, no corras tanto. Hay otra opción que también merece la pena considerarse. El modelo más reciente, el OnePlus 11 está también rabajado con un 29 % de descuento. Cuesta 599,99 € en vez de 849 €. No obstante, hay que tener en cuenta varios factores. El modelo Pro, aunque tenga un año más de edad, tiene también más RAM (12 GB de RAM frente a las 8 de RAM del OnePlus 11) y más GB de almacenamiento (256 GB vs 128 GB del 11).

Ambos modelos tienen una pantalla de 6,7 pulgadas. El modelo más nuevo tiene también también el sistema operativo Android 13. Y, seguramente, te durará al menos un año más, respecto a actualizaciones de software.