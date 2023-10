En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente sonorité

Marshall a redessiné ses intra-auriculaires à réduction de bruit Marshall Motif, et nous aimons le résultat. Les améliorations les plus marquantes concernent les performances audio et l’autonomie, qui atteint désormais 6 heures d’écoute avec l’annulation active du bruit activée et 30 heures avec les charges de l’étui. Il s’agit d’une amélioration comparé aux 4,5h et 20 heures de la première génération.

Vous trouverez également quelques légères modifications de style, et vous pouvez désormais effectuer un égaliseur en fonction de vos goûts (ce qui manquait au modèle d’origine). Les Marshall Motif ANC II sont encore plus performants, et bonne nouvelle ils affichent le même prix de 199 €. Cela les place dans la même gamme que les Google Pixel Buds Pro et près des Apple AirPods Pro, tous deux excellents, mais nettement moins chers que le Sony WF-1000XM5, leader de la catégorie.

La reproduction des fréquences haut de gamme du Marshall Motif II ANC était presque parfaite avec l’égaliseur par défaut, et les fréquences moyennes l’étaient tout autant

Il n’est plus nécessaire de préciser que les produits audio tout public Marshall sont fabriqués sous licence de marque, car Zound Industries a racheté Marshall Amplification en mars 2023. La société est désormais connue sous le nom de Marshall Group.

Design et caractéristiques techniques

Les Motif ANC II sont assez similaires aux Motif ANC originaux au niveau du design et du toucher, à l’exception des extrémités des tiges qui ont désormais une finition en laiton, rappelant les boutons des amplificateurs Marshall. Les nouveaux écouteurs conservent également l’amour de longue date de Marshall pour le Tolex alligator, le textile qui entoure les écouteurs et leur étui de chargement.

Bien que le design puisse vous sembler vieillot, nous avons vu des personnes de tout âge arborer des équipements audio Marshall. C’est sans doute parce qu’il ne s’agit pas seulement d’un bon son, mais aussi parce que son style est unique et attise la curiosité.

Marshall adore le Tolex en alligator, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Le bouton d’appairage Bluetooth est un peu difficile à repérer sous le logo, mais le voyant d’activité bleu indique que les écouteurs sont appairés Jon L. Jacobi

Les Motif ANC II sont sensibles au toucher, comme la plupart des écouteurs, et vous pouvez appuyer sur l’un ou l’autre des écouteurs pour lancer des actions. Sur ce modèle, les commandes ont été modifiées pour s’adapter à Spotify Tap : un seul tapotement pour la lecture/pause, et deux tapotements pour répondre à un appel, une action qui sert également d’avancer pendant que vous écoutez de la musique. Trois pressions vous font revenir en arrière, et une pression longue active l’ANC. Deux pressions et un appui prolongé lancent Spotify Tap, c’est-à-dire qu’il assigne des actions pour contrôler l’app Spotify.

L’appairage Bluetooth s’effectue à l’aide d’un bouton situé sous le logo. Ce bouton peut être un peu difficile à repérer, mais le voyant d’activité/état vous aide à savoir si vous l’avez sous le coude. Ce qui nous amène à notre seul reproche concernant le Motif ANC II : le connecteur USB-C situé sous l’appareil ne laisse pas d’insérer complètement l’extrémité mâle du câble. Oui, nous chipotons un peu, mais quand on nous demande de dépenser près de 200 €, nous avons le droit de faire ce genre d’observations.

Bien que les Motif II ANC ne prennent pas en charge les codecs haute résolution tels que aptX Adaptive ou LDAC, ils sont compatibles AAC et le nouveau codec LC3 qui fait partie de Bluetooth LE Audio.

Chaque écouteur pèse 4,31 g, soit environ un demi-gramme de moins que le modèle de première génération, et le boîtier pèse environ 28 g. Marshall, soucieux de l’environnement, affirme avoir utilisé 70 % de plastique recyclé dans la mesure du possible pour fabriquer ce produit. Chaque petit geste compte.

Les Motif ANC II eux-même sont classés IPX4 tandis que l’étui est IPX5. Cela veut dire qu’ils sont bien protégés de la sueur et de la pluie, mais Marshall ne prétend pas les protéger de la poussière.

Performances audio et annulation de bruit active

Les Motif ANC II offrent un son tout aussi excellent que leur prédécesseur, grâce à des haut-parleurs de 6 mm similaires. Les basses ne manquent pas, comme c’est souvent le cas avec les casques intra-auriculaires, car le canal auditif fait office de port pour les basses. La reproduction des hautes fréquences était presque parfaite avec l’égaliseur par défaut, et les moyennes fréquences l’étaient tout autant. La séparation stéréo est une évidence lorsque vous avez un haut-parleur dans chaque oreille, mais nous n’avons pas remarqué de diaphonie.

Les écouteurs intra-auriculaires Marshall Motif II sont beaux et sonnent bien

En ce qui concerne l’égalisation, vous pouvez désormais l’effectuer à votre guise grâce à la nouvelle application Marshall, si aucun des préréglages standard ne vous convient. La paire de la première génération ne proposait que des préréglages, avec la promesse d’une personnalisation ultérieure.

Nous avons choisi de réduire les médiums et d’augmenter légèrement les 160 Hz et les aigus, et tous les préréglages essayés pourront être écoutés par quelqu’un d’autre.

Ces captures d’écran sont celles de la version Android de l’application Marshall. C’est l’une des meilleures apps compagnons que nous ayons utilisées, avec tout ce qui est important situé sur la page d’accueil déroulante

Nos interlocuteurs nous ont dit que la qualité des appels téléphoniques sur les Motif ANC II et leurs microphones intégrés était meilleure que sur notre téléphone lui-même. Nous avons pensé la même chose de notre côté.

L’annulation de bruit active de Marshall est très efficace, et vous pouvez choisir le niveau de transparence que vous souhaitez à l’aide de l’application Marshall. Sachez qu’il peut être risqué de l’activer car cela vous déconnecte de votre environnement.

Bravo à Marshall pour l’interface utilisateur extrêmement bien conçue et efficace de l’application. Vous pouvez faire à peu près tout à partir de là, y compris l’appairage et l’activation du Bluetooth. La seule chose que nous avons pas appréciée est la fenêtre de dialogue qui se trouve au-dessus de la page principale défilante pour la lecture des médias. Nous aurions préféré qu’elle disparaisse lorsqu’il n’y a rien à lire. Oui, encore un petit reproche.

Autonomie et confort

Vous devriez obtenir 6 heures d’écoute avec une charge, avec une réserve de 30 heures dans l’étui de chargement. Ces chiffres peuvent être portés à 9h et 43 heures si vous désactivez l’annulation de bruit active.

Une charge de 15 minutes vous donnera une heure d’écoute supplémentaire, tandis qu’une charge complète des écouteurs et de l’étui prend 90 minutes avec un câble USB et un adaptateur d’alimentation. Vous pouvez également recharger l’étui sans fil à l’aide d’un chargeur Qi, mais ce transfert d’énergie est inefficace.

Les Motif ANC II sont fournis avec trois tailles d’embouts , les moyens étant déjà en place. Nous ne les avons pas trouvés inconfortables, ce n’est pas peu dire.

Devriez-vous acheter le Marshall Motif ANC II ?

Le marché des écouteurs ANC est aujourd’hui très encombré, qu’il s’agisse de casques supra-auriculaires ou de intra-auriculaires comme celui-ci. Cependant, si vous regardez ce que les gens utilisent, vous verrez toujours la même poignée de marques, et nous ne pensons pas que ce soit nécessairement parce qu’elles sont les meilleures que l’on puisse acheter.

Si vous êtes à la recherche d’un excellent jeu d’écouteurs ANC et que vous souhaitez vous démarquer de la masse tout en écoutant vos artistes préférés, considérez attentivement le Marshall Motif ANC II. Nous les recommandons vivement.

Test original paru sur notre site sœur Tech Hive