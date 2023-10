En résumé Note de l’expert Les Plus Excellents appareils photo

Belle autonomie

Écran AMOLED 120 Hz

Abordable Les Moins Pas d’indice de protection

Beaucoup d’applications inutiles

Deux ans de mises à jour du système d’exploitation Notre verdict Si la qualité de l’appareil photo d’un smartphone est un élément important pour vous, alors le Reno 10 5G vaut le détour. Il allie une excellente technologie à un écran lumineux et coloré, le tout pour un superbe rapport qualité-prix.

Prix lors du test

Le Reno 10 5G se situe peut-être en dessous du Reno 10 Pro et du Reno 10 Pro Plus, pourtant il a beaucoup de qualité qui en font un smartphone de milieu de gamme à considérer.

Il intègre des caractéristiques techniques que l’on ne trouvait auparavant que sur les itérations “pro” des fabricants, et tout cela derrière un écran AMOLED de 6,7 pouces haut de gamme, si l’on ne tient pas compte de sa résolution. Et il ne coûte que 399 €, soit beaucoup moins que des concurrents similaires chez Samsung et Google.

La chose qui distingue le plus les téléphones en cette ère est le renflement de l’appareil photo, et celui du Reno 10 n’est rien de moins que distinctif car énorme

Design

Léger

Bonne prise en main

Pas d’indice de protection IP

Pour le reste, c’est un smartphone agréable à regarder, avec des côtés argentés et un dos gris qui se complètent bien. Il n’est ni trop épais, ni trop grand. Sa solidité et son étanchéité font qu’il est étonnant qu’il ne soit pas doté d’un indice de protection IP officiel, mais cette certification coûte plus cher. Quoi qu’il en soit, il vaut mieux ne pas le faire tomber dans l’eau trop longtemps.

Pour ce qui est des boutons et du port de charge, ils sont exactement là où on les attend, sans surprise sur les côtés.

Ian Evenden / Foundry

Écran et haut-parleurs

AMOLED coloré

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Grille de haut-parleurs unique

Les écrans AMOLED sont parmi les meilleurs que vous trouverez sur un smartphone en 2023, et celui du Reno 10 5G avec sa résolution juste au-dessus de 1080p en est l’exemple.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz aide certainement, rendant les interactions telles que l’ouverture de dossiers et le changement d’application fluides, mais la luminosité et le contraste des couleurs que vous obtenez de cet affichage AMOLED HDR10+ signifie que le ColorOS bien nommé, et utilisé par Oppo, peut vraiment briller.

Ian Evenden / Foundry

Il y a une boutique de thèmes à laquelle vous devrez vous inscrire si vous voulez obtenir des fonds d’écran plus lumineux mais, petit conseil, les plus discrets de la sélection seront davantage appropriés pour un usage quotidien.

Les icônes ColorOS se trouvent à environ 130 % de la valeur par défaut d’Android (mesurée par rapport à un Pixel 6), ce qui, avec l’écran contrasté, en fait un endroit idéal pour accueillir vos applications. Avec sa taille d’affichage, il y a moins d’icônes sur l’écran, mais elles sont plus faciles à trouver et à utiliser.

L’écran lui-même s’incurve sur les bords, comme un OnePlus, et est recouvert du verre AGC Dragontrail Star 2, moins connu, qui revendique une résistance aux chutes supérieure de 20 % à celle du verre Gorilla Glass 5. Le cadre est extrêmement fin, bien que la surface utilisable de l’écran ne s’étende pas tout à fait jusqu’au bord, laissant un contour noir.

Le téléphone dispose de haut-parleurs stéréo, bien qu’une seule grille soit visible sur le boîtier, parfaits pour un appel en mains libres ou pour l’utiliser comme réveil, mais vous aurez besoin des meilleurs écouteurs sans fil ou d’une enceinte Bluetooth connectée pour écouter la musique. Il n’y a pas de prise aux.

Caractéristiques techniques et performances

MediaTek avec deux cœurs rapides

Beaucoup de mémoire vive et d’espace de stockage

Surclassé par les flagships

Le processeur MediaTek Dimensity 7050 qui équipe le Reno 10 5G possède huit cœurs, mais les divise en une paire de cœurs de performance A78 et six A55 qui gèrent les tâches en arrière-plan.

C’est une bonne chose pour l’autonomie, car ces derniers consomment moins d’énergie. Par ailleurs, il n’arrive pas à la cheville des modèles équipés des derniers processeurs Snapdragon.

Ian Evenden / Foundry

Cela ne veut pas dire qu’il est lent, cependant, car les deux cœurs rapides semblent suffisamment capables d’exécuter certaines applications et même des jeux. Les 8 Go de RAM sont certainement utiles à cet égard, et avec 256 Go de stockage en standard, extensible grâce à l’emplacement microSD, il y a beaucoup d’espace de sauvegarde.

Le Dimensity 7050, aussi utilisé dans le Realme 11, est identique au Dimensity 1080 des Samsung Galaxy A34 et Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Il offre de solides performances en milieu de gamme, mais souffre d’un GPU assez faible. Ses résultats dans le benchmark GFXbench Car Chase, centré sur les jeux, le placent au même niveau que le OnePlus 5T, un téléphone datant de 2017.

En dehors du gaming, il y a assez de puissance ici pour pousser les applications en douceur sur l’écran 120Hz, et vous n’avez jamais l’impression d’attendre. Même la configuration de la bibliothèque Google Photos, qui peut prendre un certain temps lorsqu’il s’agit de données synchronisées à partir de plusieurs appareils, s’est déroulée rapidement. Le démarrage à froid peut cependant prendre du temps, comparé à d’autres appareils.

La grande vedette du Reno 10 5G est son groupe d’appareils photo

Appareils photo

Appareil photo principal de 64 Mp

Mode portrait amélioré

Ultra grand-angle un peu capricieux

On retrouve le capteur principal grand angle de 64 Mp, qui réduit ses fichiers à 16 Mp par défaut pour diminuer le bruit de l’image, mais qui peut être mis en mode haute résolution pour obtenir 64 Mp, et le téléobjectif avec son logiciel amélioré pour un mode portrait plus qualitatif et donner moins l’impression qu’un filtre flou a été grossièrement appliqué sur l’arrière-plan.

Il existe notamment un objectif ultra grand-angle de 8 Mp, mais personne ne semble en parler et un Sony IMX709 de 32 Mp rétro-éclairé.

Ian Evenden / Foundry

Les fichiers sont réduits à 8 Mp par défaut, mais la qualité des arrière-plans flous s’en trouve nettement corrigée, une fonctionnalité logicielle offerte par l’application de l’appareil photo qui passe par défaut à l’extrémité courte de la plage de téléobjectifs en mode portrait.

Cela permet d’obtenir un champ de vision similaire à celui d’un objectif de 50 mm sur un appareil photo plein format.

Les problèmes courants du mode portrait d’Android, tels que son incapacité à gérer les cheveux collés et les espaces sous les bras, sont définitivement atténués dans la mise en œuvre de la technologie par Oppo, même si elle n’est pas encore parfaite. Il y a une option pour augmenter ou diminuer le flou, présentée comme l’ouverture et la fermeture de l’objectif à l’instar des appareils photo SLR ou sans miroir.

L’application de l’appareil photo poursuit la tendance de l’Oppo qui consiste à tout agrandir légèrement. Il est beaucoup plus facile de basculer entre les modes photo, vidéo et portrait lorsque la zone de l’écran que vous devez pousser vers la gauche ou vers la droite est plus importante.

Comme on peut s’y attendre avec un smartphone doté de tels capteurs, la vidéo réalisée avec cet objectif est très bonne. Cependant, il n’y a pas de stabilisation optique de l’image, et il n’y a pas non plus de support pour le 4K/60fps, ce qui signifie que le 4K/30fps est le mieux que l’on puisse espérer.

Avec un espace de stockage de 256 Go et un emplacement pour carte microSD, il y a suffisamment de place pour stocker les énormes fichiers vidéo 4K.

Autonomie et charge

5000mAh

Chargement rapide 67 W

Longue autonomie

Avoir un chargeur et un câble USB-C inclus dans la boîte devient une rareté avec les nouveaux smartphones, donc l’adaptateur de 67W qui est vendu avec le Reno 10 5G est génial.

L’autonomie est excellente, même lorsque l’écran est allumé et que les processeurs sont sollicités

Il correspond à la puissance de charge rapide et peut apparemment faire passer le téléphone de 0 à 100 % en moins d’une heure. Il sera également utile pour les tablettes et même les ordinateurs portables que vous devez recharger, bien que la norme Quick Charge soit plus largement adoptée.

L’autonomie est excellente, même lorsque l’écran est allumé et que les processeurs sont sollicités, comme dans le test de référence PCMark qui simule une utilisation variée. Le Reno 10 a réussi à tenir 13 heures en utilisation constante, à égalité avec d’autres smartphone avec 5000 mAh comme le Sony Xperia 5 IV.

L’écran AMOLED est très énergivore. En effet, l’autonomie est plus longue lorsque l’affichage est réglé en mode automatique. Si vous parvenez à réduire la luminosité, il tiendra encore plus longtemps.

Ian Evenden / Foundry

Logiciels et applications

Un système d’exploitation lumineux et coloré

Fenêtres flottantes innovantes

Beaucoup d’applications inutiles

ColorOS 13 semble suffisamment proche d’Android 13 pour ne pas remarquer une énorme différence, contrairement à MIUI de Xiaomi.

Il conserve le champ de recherche sur la page d’accueil et les applications Google sont affichées à la bonne place, mais des éléments comme les fenêtres flottantes le distinguent. Vous pouvez ouvrir une application dans une petite fenêtre qui n’occupe qu’une infime partie de l’écran, et la faire glisser jusqu’à la taille qui vous convient, de plus elle flotte au-dessus des autres applications. Vous ne pouvez en avoir qu’une d’ouverte à la fois, et l’affichage en mosaïque est aussi disponible si vous en avez besoin.

Il y a beaucoup d’applications bloatware que vous ne voudrez probablement pas voir occuper l’espace de stockage du téléphone, même si vous refusez qu’elles soient installées au premier démarrage. Nous avons trouvé des jeux gratuits, l’application booking.com, LinkedIn, Netflix et bien d’autres encore sans qu’on le demande. Heureusement, il est facile de les désinstaller.

Oppo propose également sa boutique d’applications, de thèmes mais aussi un hub de jeux et une application télécommande IR utile pour contrôler votre télévision.

Le support logiciel est de deux ans de mises à jour Android et de quatre ans de sécurité, il atteindra donc probablement son maximum avec Android 15.

Prix et disponibilité

Le Reno 10 est abordable, mais encore peu populaire. À l’heure où nous écrivons ces lignes, vous pouvez vous le procurer sur le site de la Fnac ou d’Amazon, à 490 €.

Ce prix est inférieur à celui du Samsung Galaxy A54, du Google Pixel 7a et de l’iPhone SE de 2022, tout en offrant une meilleure gamme d’appareils photo.

Il est un peu plus cher que le Samsung Galaxy A34, qui partage le même processeur mais en intégrant des capteurs moins bons que ceux de l’Oppo car sans téléobjectif, préférant un macro de 5 Mp. Toutefois, il bénéficie d’une stabilisation optique de l’image.

Consultez notre comparatif des meilleurs smartphones de milieu de gamme pour découvrir d’autres alternatives.

Faut-il acheter l’Oppo Reno 10 5G ?

Nous passons une grande partie de notre temps à être sur nos téléphones, alors autant en choisir un qui soit agréable à regarder.

C’est le cas de l’Oppo Reno 10 5G, avec sa combinaison d’un écran lumineux et lisse et d’un système d’exploitation qui fait de son mieux pour rendre les choses simples à utiliser. Il embarque même un ensemble d’appareils photo décents, d’une grande autonomie et d’une charge rapide, l’adaptateur étant même inclus dans la boîte.

Pour 490 €, c’est un modèle facile à recommander, mais un indice de protection IP aurait vraiment été un plus.

Fiche techniques