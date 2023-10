Test du Meta Quest 3

En résumé Note de l’expert Les Plus La réalité mixte est très amusante

Un grand pas en avant au niveau de la qualité graphique

Beaucoup moins cher que l’Apple Vision Pro Les Moins Peu de titres en réalité mixte… pour l’instant

Pas aussi abordable que le Quest 2

La transmission vidéo pourrait être meilleure Notre verdict Avec des améliorations graphiques impressionnantes et l’ajout de la réalité mixte, le Quest 3 justifie son prix plus élevé. Il y a suffisamment d’éléments pour convaincre les propriétaires du Quest 2 d’effectuer une mise à jour.

Prix lors du test

$499.99

Les meilleurs prix : Meta Quest 3

Si vous avez manqué l’annonce du Vision Pro d’Apple en début d’année, vous n’êtes peut-être pas au courant de l’évolution vers la réalité mixte. Pour les non-initiés, il s’agit d’un autre nom pour la réalité augmentée, c’est-à-dire l’ajout d’éléments virtuels à votre environnement normal.

Cela peut aller d’un écran virtuel diffusant une vidéo à une plante en pot dans le coin de la pièce. Peu importe : ce qui compte, c’est que vous puissiez voir à la fois votre environnement réel et des éléments d’un environnement virtuel.

C’est amusant, car la réalité mixte est loin d’être une nouveauté. Microsoft a lancé Windows Mixed Reality il y a 6 ans et est sorti un certain nombre de casques de réalité mixte que l’on peut brancher sur un PC ou un ordinateur portable suffisamment puissant.

Le Meta Quest 3 peut sembler être une simple évolution du Quest et du Quest 2, mais ce n’est pas le cas. Il change véritablement la donne car il prend en charge la réalité mixte.

Alors que les deux précédents modèles avaient des caméras monochromes basse résolution qui offraient une représentation granuleuse et monochrome de votre pièce, les caméras couleur haute résolution du Quest 3 produisent un rendu presque réaliste où vous pouvez marcher et interagir avec les objets comme si vous ne portiez pas le casque. Presque. Ce n’est donc pas parfait ; il y a trop d’oscillations vidéo si vous ne bougez pas, ce qui peut vous donner la nausée. De plus, la qualité devient rapidement granuleuse lorsque la pièce n’est pas assez lumineuse. Il faut vraiment beaucoup de lumière pour que la transmission vidéo soit optimale.

Bien que les principaux éléments du Quest 3 soient plus fins, ils restent assez lourds et le casque devient inconfortable au bout d’un certain temps. Le bandeau doit être bien serré pour empêcher les lentilles de bouger sur la tête et nous n’avons pas du tout apprécié la pression exercée sur nos pommettes. Après avoir essayé l’interface faciale en silicone optionnelle et le bracelet Elite, nous vous recommandons de faire ces deux perfectionnements si vous trouvez le Quest 3 standard inconfortable.

Heureusement, l’amélioration de la qualité graphique et la réalité mixte compensent largement les inconvénients du Quest 3 et justifient amplement l’augmentation du prix par rapport au Quest 2.

Caractéristiques et design

Profondeur réglable

Molette IPD

Courroie Elite en option

Le changement le plus évident par rapport au Quest 2 est la présence de trois protubérances en ovale à l’avant du Quest 3. Elles abritent les caméras et le capteur de profondeur nécessaires à la réalité mixte.

Jim Martin / Foundry

Mais l’avant de l’appareil est également 40 % plus fin, ce qui, selon Meta, corrige l’équilibre du poids sur la tête. La sangle en tissu a également été légèrement redessinée, avec une pièce en forme de Y à l’arrière.

Elle est encore trop grande pour les personnes ayant une petite tête, et la sangle centrale n’est toujours pas suffisamment ajustable pour convenir aux personnes de petite taille.

Cependant, il convient aux utilisateurs ayant une tête type ou large et il est possible de remplacer la sangle par une Elite de Meta ou par une sangle de rechange si vous n’arrivez vraiment pas à vous y faire.

Notre principal reproche est qu’il est trop difficile d’ajuster la sangle une fois en place, et c’est exactement ce que le Elite permet de faire grâce à son cadran.

Jim Martin / Foundry

Par ailleurs, les sangles orange et bleues et les “interfaces faciales” que vous voyez sur certaines photos sont des accessoires. Vous ne pouvez pas les choisir lorsque vous achetez un Quest 3.

La bonne nouvelle est que la molette IPD est de retour. Cela signifie qu’il est possible d’ajuster la distance inter-pupillaire tout en portant le Quest 3 et qu’elle va de 53 à 75 mm. Officiellement. La plage réelle est de 58 à 70 mm, comme l’indique l’affichage à l’écran.

Jim Martin / Foundry

Meta déclare que le réglage de 58 mm convient aux personnes ayant un trouble de la vision de 53 à 63 mm et le réglage de 70 mm à celles dont les pupilles sont distantes de 65 à 75 mm. Cette fourchette semble convenir à tous ceux qui ont joué avec le Quest 3 que Meta nous a envoyé pour test.

Les porteurs de lunettes apprécieront particulièrement la possibilité de régler la distance entre les lentilles et le visage, sans avoir à installer un insert spécial, puis à le retirer pour que quelqu’un d’autre utilise le casque. Les boutons situés de chaque côté permettent quatre réglages différents : ils sont un peu difficiles à ajuster et doivent être réglés un à un.

Jim Martin / Foundry

Les haut-parleurs sont intégrés à la sangle et sont corrects. Pas exceptionnels, mais tout à fait corrects. Comme il ne s’agit pas d’un véritable casque, vous pouvez toujours entendre ce qui se passe autour de vous : c’est très bien dans certaines situations, mais cela gâche l’immersion dans d’autres. Il n’y a pas beaucoup de basses non plus, mais l’audio spatial fonctionne bien.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a toujours une sortie 3,5 mm pour brancher vos propres écouteurs pour une meilleure qualité et une immersion totale.

Vous pouvez également coupler des écouteurs Bluetooth, mais assurez-vous d’utiliser des modèles spécifiques à la VR afin d’éviter un retard audio qui pourrait également gâcher l’expérience.

Le dernier contrôle physique est un bouton de volume situé sous le casque, à l’avant.

Jim Martin / Foundry

Les contrôleurs de la Quest 3 sont plus compacts qu’auparavant car ils n’ont pas d’anneaux de suivi en haut. Le casque peut toujours suivre les contrôleurs, bien sûr, mais le véritable avantage est qu’ils ne se cognent pas l’un contre l’autre lorsque vous croisez vos mains ou que vous les rapprochez.

Chaque manette est alimentée par une seule pile AA, il est dommage que Meta ne les ait pas rendues rechargeables. Vous pouvez passer aux manettes Quest Touch Pro qui sont, elles, rechargeables, entre autres avantages, mais l’autonomie est beaucoup plus courte que celle des manettes Quest 3 ordinaires.

Si vous préférez, mettez les manettes de côté et laissez le Quest 3 suivre vos mains. Cela fonctionne mieux dans une pièce bien éclairée où il y a beaucoup de contraste entre vos mains et les murs/le sol.

Le suivi des mains a été amélioré avec le Quest 3, qui permet d’interagir avec les objets avec les doigts. Bien sûr, il faut que l’application, le jeu ou tout ce que vous faites le prenne en charge. Il faut un peu de temps pour s’habituer à contrôler les objets avec les mains, mais cela devient ensuite tout à fait naturel.

Le Quest 3 fait un bond en avant au niveau de la qualité graphique

Une fois le suivi des mains activé dans les paramètres, il suffit de toucher deux fois les manettes pour passer en mode correspondant. Faites apparaître un menu d’action rapide en touchant uniquement avec votre pouce et votre index, faites glisser des listes d’icônes et sélectionnez des objets en les poussant ou en pinçant votre pouce et votre doigt ensemble pour les commandes trop éloignées pour être “touchées”.

Meta a revu la vitesse de suivi de la main pour qu’elle ne soit pas loin derrière les manettes, ce qui vous laisse jouer à des jeux plus rapides sans décalage. Malheureusement, de nombreux titres ne prennent pas en charge ce suivi. Vous devrez donc toujours utiliser des manettes pour des jeux comme Beat Saber ou plus récents tels que Les Mills Body Combat.

Certains titres, à l’instar de Xponential+, sont exclusifs au suivi manuel. Cette application d’entraînement fonctionne en réalité mixte, il vous est donc possible de visualiser votre salon, par exemple, et de placer l’instructeur où vous le souhaitez dans la pièce.

Une autre fonction pratique est le fait de pouvoir double-taper sur le côté du bandeau pour basculer entre la réalité virtuelle complète et le mode “passthrough”. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de retirer le Quest 3 si vous avez besoin d’une pause ou si quelqu’un a besoin de votre attention brièvement.

Balayage de la pièce

Activée par le capteur de profondeur du Quest 3, il y a la possibilité de scanner automatiquement votre pièce et de détecter les murs et les meubles. Il vous suffit de regarder autour de vous jusqu’à ce que le balayage soit prêt. Les applications de réalité mixte comprennent alors ce qui se trouve à tel ou tel endroit, ainsi les zombies peuvent passer par les fenêtres dans The Cabin et les monstres se cacher derrière votre canapé.

Tout cela prend moins d’une minute, mais il est frustrant de constater que le Quest ne peut pas stocker plusieurs pièces. Si vous vous déplacez dans une nouvelle pièce, l’ancienne est supprimée. C’est un vrai problème si vous vous donnez la peine de dessiner manuellement autour de chaque table, canapé et étagère pour obtenir la réalité mixte la plus précise permise. Espérons que Meta y remédiera dans une prochaine mise à jour.

L’autre problème est qu’il ne fonctionne bien que dans les pièces rectangulaires avec des plafonds plats. Beaucoup le sont, mais si la vôtre ne l’est pas, cela gâche l’immersion lorsque des monstres font irruption à travers un plafond ou un mur inexistant.

Performances

Le Quest 3 fait un bond au niveau de la qualité graphique. S’il s’agit de votre premier casque VR, vous ne vous rendrez pas compte de l’ampleur de l’amélioration. Bien que la résolution ne soit pas supérieure de 30 % à celle du Quest 2, tout est bien plus net et le texte est beaucoup plus facile à lire.

Et si vous venez de l’original Quest, c’est une toute autre histoire. Là où les détails étaient flous et indistincts, ils sont clairs et précis dans le Quest 3. Encore une fois, les développeurs doivent optimiser leurs applications et leurs jeux pour le nouveau casque, mais la plupart du temps, il s’agit d’une optimisation automatique, de sorte que les jeux que vous possédez déjà, comme Beat Saber, s’affichent simplement mieux sur le Quest 3.

Chaque œil bénéficie d’une résolution de 2064×2208, contre 1832×1900 pour le Quest 2 et de 1440×1600 par œil pour le Quest original, qui était limité à un taux de rafraîchissement de 72Hz. Le Quest 3 va jusqu’à 120Hz, même si, comme pour le Quest 2, il s’agit encore d’une phase “expérimentale” qui nécessite la prise en charge d’applications.

Jim Martin / Foundry

La résolution et la fréquence de rafraîchissement ne sont qu’une infime partie de l’histoire. Avec un champ de vision 15 % plus large que celui du Quest 2, le dernier casque de Meta vous laisse voir plus de choses autour de vous. Cela fait plus naturel et nous n’avons presque jamais remarqué que notre vision périphérique était restreinte, ce qui arrivait assez fréquemment avec le Quest original (et le Oculus Rift original).

Le processeur Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, l’autre changement majeur du Quest 3, est sans doute plus important encore. Il embarque un nouveau GPU deux fois plus performant que celui de la Quest 2. Il est évident que les écrans à plus haute résolution et à taux de rafraîchissement plus élevé nécessitent une plus grande puissance de traitement, mais ce n’est pas la seule utilité de ce processeur.

Il est également nécessaire pour la vidéo en couleur et en haute résolution qui permet la réalité mixte, mais aussi d’obtenir des graphiques de bien meilleure qualité.

Jim Martin / Foundry

Lors d’une démonstration spécialement préparée, nous avons pu appuyer sur un bouton de la manette pour passer des visuels du Quest 3 à une émulation du Quest 2. La différence était de l’ordre du jour et de la nuit.

Pour faire simple, la qualité graphique du Quest 3 rend les objets du Quest 2 plats et irréalistes. Ils sont beaucoup plus détaillés, avec un éclairage et des ombres dynamiques, une qualité de texture améliorée et bien plus encore. Ces changements font une grande différence dans les titres “améliorés” tels que Red Matter 2.

La qualité graphique de Quest 3 rend les objets de Quest 2 plats et irréalistes

Les développeurs n’ont rien à faire pour que le Quest 3 rende leurs applications à sa meilleure résolution, mais ils doivent les mettre à jour pour tirer parti d’éléments tels que l’éclairage dynamique.

Bien qu’il n’y ait que 2 Go de RAM supplémentaires comparés au Quest 2, cela n’a pas l’air d’être une limite pour le Quest 3, du moins dans les jeux et applications testés. Les temps de chargement sont généralement acceptables, la plupart ne dépassant pas quelques secondes.

Jim Martin / Foundry

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de jeux de réalité mixte. Meta en a promis 50 au lancement, mais cela paraît optimiste. Certains d’entre eux sont des applications Quest Pro destinées aux entreprises, qui n’intéresseront pas les consommateurs.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de jeux de réalité mixte

Il s’agit probablement d’une situation de poule mouillée où les développeurs attendent que le matériel soit entre les mains des gens avant de dépenser de l’argent pour mettre à jour des titres existants pour la réalité mixte, ou pour en créer de nouveaux. Soit cela, soit ils sont tout simplement en retard. Peu importe : le fait est qu’il n’y a qu’une poignée de jeux (y compris des démos comme First Encounters) qui prennent en charge la réalité mixte.

Confort et autonomie

Il convient d’aborder l’un des plus gros problèmes de la RV : le confort. Nous avons déjà évoqué l’aspect physique, mais il y a aussi le fait que la RV rend certaines personnes “malades”.

Le Quest 3 ne change pas grand-chose à cela. Le problème est la déconnexion entre ce que vos yeux voient et ce que votre corps ressent. C’est pourquoi c’est une mauvaise idée de choisir une application ou une vidéo de montagnes russes pour votre première expérience.

Les applications et les jeux sont marqués dans le Store pour que vous sachiez s’ils sont “confortables” ou non. Avec les applications de réalité mixte, le niveau de confort est généralement bien meilleur car vous pouvez voir la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui ne bouge pas et ne change pas de position.

Jim Martin / Foundry

Vous pouvez vous déplacer dans la pièce (voir la démo First Encounters ci-dessus) sans avoir la nausée. Le souci, comme nous l’avons déjà mentionné, est la qualité de la vidéo en transit. Il est impressionnant de constater que tout est au “bon” endroit. Vous pouvez prendre votre café, le boire et éviter les meubles comme vous le feriez si vous ne portiez pas de casque.

L’ennui, c’est que la vidéo présente parfois des saccades et des bégaiements, ainsi que des courbures, des déformations et des vacillements. C’est d’autant plus grave qu’il y a des objets proches et éloignés des caméras dans votre champ de vision. Par exemple, si vous êtes dans une pièce dont la porte est ouverte et que vous pouvez voir dans une autre pièce, alors les objets éloignés peuvent osciller et se déformer.

Cela peut ne durer qu’une seconde ou même une fraction de seconde, mais c’est suffisant pour vous donner la nausée. Nous vous conseillons d’éviter de vous promener dans votre maison et de rester au même endroit, de préférence dans une pièce dont les portes sont fermées.

Jim Martin / Foundry

Si vous voulez regarder des vidéos en réalité mixte, vous aurez besoin d’une application qui le supporte ou d’utiliser le navigateur intégré, puis de vous rendre sur un site web tel que YouTube. Nous avons constaté que l’application Netflix n’avait pas été mise à jour pour le Quest 3, et qu’elle affichait toujours les contrôleurs du Quest 2, bien qu’il s’agisse d’un pré-lancement. Nous espérons que Netflix la mettra à jour pour prendre en charge la MR (réalité mixte).

La correction de la résolution rend le visionnage des vidéos beaucoup plus agréable : en mode “plein écran”, elles apparaissent comme un énorme écran incurvé devant vous. Le Quest 3 n’est pas assez confortable pour visionner un film.

L’autonomie devrait être suffisante pour la plupart des films, avec environ 2,5 heures. Elle varie en fonction de ce que vous faites avec le casque, mais nous l’avons trouvée conforme aux affirmations de Meta.

Un chargeur USB-C de 18 W est inclus, mais il s’agit d’une charge à peine rapide qui prend environ deux heures entre le moment où le casque est à plat et où il est à 100 %.

Prix et disponibilité

Comme vous ne le savez probablement que trop bien, le Quest 3 coûte 549,99 €. Il est disponible chez Meta, ainsi que chez d’autres revendeurs.

Si l’on se fie à l’histoire, il ne faut pas s’attendre à des réductions significatives, même un an plus tard.

Le prix du Quest 3 est supérieur à celui du Quest 2, ce qui représente une grande différence, mais qui en vaut certainement la peine.

La plupart des gens devraient se contenter du modèle de base de 128 Go, qui est suffisant pour installer de nombreux jeux en même temps. La majorité des jeux VR ne dépassent pas quelques Go, il n’est donc pas utile de payer davantage pour avoir 512 Go.

Devriez-vous acheter le Meta Quest 3 ?

Oui. Le Quest 3 est l’un des appareils les plus faciles à recommander, même si vous avez déjà un Quest 2. Nous dirions qu’il y a au moins le même saut de qualité entre le Quest 2 et le Quest 3.

Bien sûr, il y a encore de la place pour une belle évolution. Dans un monde parfait, le Quest 3 serait plus léger, plus confortable à porter pendant de longues périodes et durerait encore plus longtemps entre les charges. L’autre critique, et presque certainement quelque chose que Meta améliorera sur le Quest 4, est la résolution et la qualité de la vidéo passthrough. C’est bien, mais ce n’est pas d’un réalisme époustouflant.

De même, et nous avons délibérément laissé cela jusqu’à la fin, il y a l’absence de suivi des yeux. C’est quelque chose que l’on trouve sur le Quest Pro, le Vision Pro d’Apple et le PSVR2. Ce n’est pas une caractéristique du Quest 3 pour un certain nombre de raisons, mais la vraie question est : est-ce important ? En ce qui nous concerne, ce n’est pas un problème.

Le Vision Pro utilise le suivi des yeux pour le contrôle et l’interaction, mais il est compréhensible que le Quest 3, beaucoup moins cher, s’appuie plutôt sur les contrôleurs et le suivi des mains.

L’autre utilisation principale est le rendu fovéal c’est-à-dire faire en sorte que seule la partie de l’image que vous regardez soit vraiment belle et rendre moins de détails dans les autres zones. Cependant, comme exprimé précédemment, nous n’avons rien à redire sur la qualité graphique de la Quest 3.

En fin de compte, la RV et la réalité mixte n’en sont qu’à leurs débuts et même le Quest 3 est loin d’être à la hauteur de ce que cette technologie va devenir. Pour l’instant, la technologie actuelle étant ce qu’elle est, le Quest 3 est tout à fait remarquable pour son prix. Si vous pouvez vous le permettre, vous devriez en acheter un dès maintenant.

Article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise