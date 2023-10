En résumé Les Plus Design discret

Précision des données

Prix

Application moderne et fluide Les Moins Incompatible avec Apple Homekit et Google Home

Nécessite le Hub H100 Notre verdict Grâce à un système de mesure de température et d’humidité, le moniteur Tapo T315 et son Hub H100 vous aident à garder votre intérieur sain, tout en vous offrant des données sûres et claires, le tout à des prix abordables.

Relativement récente dans le secteur de la domotique, Tapo est une sous-marque de TP-Link, très connue dans la fabrication de produits Wi-Fi de qualité pour maisons connectées, qui mise sur l’accessibilité et la fiabilité.

Le moniteur de température et d’humidité Tapo T315 que nous avons testé, par exemple, et qui doit être accompagné d’un Hub Tapo H100, présente un ensemble attractif ayant, sur le papier, tout pour répondre à nos besoins. Mais, qu’en est-il en réalité ? Lisez notre test pour le savoir.

Design

Petit et discret

Écran E-link

Affichage clair et précis

Pour commencer, le moniteur Tapo T315 est un petit capteur discret, moderne et soigné, que nous n’avons eu aucune difficulté à placer dans notre intérieur, sur l’une des étagères du salon. Fait de plastique blanc robuste, il se fond aisément au milieu de notre décoration.

Il arbore un bel écran monochrome E-link, de 2,7 pouces ultra lisible. Son affichage réfléchissant facilite la lecture des données, surtout que ces dernières sont de grande taille et en gras, et sont perceptibles sous presque tous les angles, même sous une forte luminosité, nous évitant ainsi de froncer les sourcils.

Il est doté d’un bouton latéral, sur la droite, qui vous permet de passer de Fahrenheit à Celsius, ou de réorganiser l’affichage des données. En revanche, la marque indique que l’écran E-ink affiche uniquement la température comprise entre 0 et 50°C, si elle dépasse ce niveau vous ne le verrez que dans l’application

Pour fonctionner, il nécessite le Tapo H100, un hub tout aussi sobre et peu imposant qu’il suffit de brancher à une prise de courant dans n’importe quelle pièce de la maison. Sa façade est faite de petits trous, le but étant de faire retentir le carillon qu’elle cache. Dans le cas du T315, il ne vous servira pas ici, mais ce concentrateur est capable d’accueillir jusqu’à 64 appareils connectés dont des capteurs sonores et des sonnettes connectées.

Configuration et application

Appairage rapide

Application intuitive

Hub facile à installer

Vous l’aurez compris, les capteurs Tapo, quel qu’en soit leur vocation, devront être liés en connexion sans-fil au hub H100. Dans un premier temps, branchez ce dernier sur un prise de courant disponible et dans la pièce de votre choix, rien ne vous oblige à le garder près du moniteur de température.

Ensuite, vient le moment d’installer le Tapo T315. L’écran étant complétement éteint, pour l’allumer vous n’aurez qu’à y intégrer les deux piles fournies, puis à appuyer sur son bouton latéral pendant 5 secondes.

Maintenant qu’il est en marche, il est temps de vous rendre sur l’application gratuite Tapo, préalablement téléchargée sur votre smartphone (iOS ou Android), d’appuyer sur l’icône +, de sélectionner votre T315 sous Capteurs, puis de suivre les instructions jusqu’à le connecter à votre réseau Internet.

Sur l’interface de l’app, vous pouvez voir la température actuelle de la pièce et son taux d’humidité. En cliquant sur le widget Capteur, vous accéderez à deux graphiques détaillant l’évolution des mesures enregistrées tous les jours et à toutes les heures, et en fonction parfois de là où se trouve votre appareil.



Vous pourrez, si vous le désirez, activer des alertes et notifications en instantané lorsque la température ou l’humidité atteignent des taux trop élevés ou différents de ceux de votre zone de confort, que vous pouvez définir dans les paramètres.

Performances et autonomie

Autonomie de 2 ans

Bonne précision

En dehors de son design passe partout, sa configuration d’une simplicité enfantine et son application à la fois fluide et complète, le capteur Tapo T315 performe plutôt bien de manière générale.

Nous avons trouvé sa détection des données en temps réel très précise (de plus ou moins 0,3°C et 3 % HR). Elles sont mises à jour toutes les 2 secondes afin de ne passer à côté d’aucune information qui pourrait être importante.

Pour garder un œil rapide sur la situation et le confort de votre intérieur, un petit emoji Sourire ou Triste, apparaît sur l’écran du moniteur.

Et, pour mieux sonder les mesures, afin de réguler la situation sur le long terme si besoin, Tapo propose 2 ans de stockage et d’exportation de données sans frais.

Le H100 est, lui, compatible avec Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit, et a différentes capacités, à condition de disposer d’un capteur compatible, comme pour déclancher une alarme dans le but de protéger votre maison ou encore pour jouer le rôle de sonnette connectée (90 dB), entre autres. Si vous êtes déjà équipé d’un capteur de fuite d’eau, alors vous pourrez être averti lorsque ce genre de problème sera détecté.

Pour éviter une recharge fréquente, et ainsi nous faciliter la vie, le moniteur Tapo tire son énergie de deux piles AAA, fournies, pour une autonomie de 2 belles et longues années.

Prix et disponibilité

Bien que le Tapo T315 ait besoin du Tapo H100 pour œuvrer, il s’agit bien de deux dispositifs distincts et donc vendus séparément.

Au moment où nous écrivons ces lignes, en France, le moniteur d’humidité et de température est proposé à 24,90 € chez Amazon, tandis que le Hub est à 19,90 €. En Belgique, vous le trouverez à 25,11 €.

Pour moins de 50 €, vous vous créerez un petit écosystème performant n’ayant pas à rougir de ses concurrents plus chers des marques Netatmo, Eve ou encore Ajax et son moniteur LifeQuality que nous avons testé mais qui est davantage dédié aux professionnels.

Conclusion

Il n’y a presque rien à reprocher à ces deux appareils Tapo, qui forme un ensemble au très bon rapport qualité/prix. Ils sont bien pensés, à l’intérieur comme à l’extérieur, et forme un système très simple à configurer, via une application intuitive et sans latence, le tout à un prix attractif.

La connexion sans fil est fiable et ne ternit en rien le transfert des données de notre moniteur et Hub sur notre smartphone. Cependant, il est dommage qu’il ne soit pas compatible avec Apple Homekit ou Google Home, et que le carillon du Hub, indispensable, ne soit pas plus puissant.

