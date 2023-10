Auf einen Blick Note de l’expert Les Plus A l’épreuve du temps grâce à la nouvelle puce

Autonomie sensationnelle

Écran plus lumineux

Localisation plus précise (fonctionne uniquement avec l’iPhone 15) Les Moins Pas de nouvelles fonctions de santé

Peu de différences avec la Series 8 Notre verdict L’Apple Watch Series 9 représente un énorme bond en avant si vous avez une Series 6 ou plus ancienne. Contrairement aux années précédentes, nous vous conseillons d’opter directement pour la dernière génération si vous êtes nouveau dans l’univers de la montre Apple. Le fabricant a quelque peu réduit les prix, de sorte que vous ne pouvez économiser que légèrement comparé au modèle précédent.

Prix lors du test

From $399

L’Apple Watch Series 9 est la dernière mise à jour de la montre connectée d’Apple. Extérieurement, le fabricant n’a pas beaucoup retouché sa création depuis la Series 7. En effet le design reste fondamentalement celui de la montre originale qui a fait ses preuves depuis longtemps. À partir de la Series 7, l’écran a été agrandi et celui de la Series 9 est désormais plus lumineux.

La nouvelle montre constituerait un changement plus intéressant pour les détenteurs de la Series 6, au minimum. Pour ceux qui n’ont pas encore de montre Apple et qui souhaitent avoir la meilleure pour leur iPhone alors la Series 9 est leur meilleure option.

Outre tous les capteurs de santé, la Series 9 possède quelques caractéristiques qui rendent la combinaison avec l’iPhone 15 (Pro) parfaite.

Nouveau processeur (& RAM)

Pour la première fois depuis la Series 6, Apple a également mis à jour la base de son System in a Package (SiP) et a utilisé pour cela une puce plus récente, basée sur la A14. Même s’il s’agit du successeur direct de la A13, dont les noyaux d’efficacité ont servi de base à Apple pour ses SIP dans les Séries 6 à 8, il s’agit d’un grand pas en avant, car la A14 était déjà fabriquée selon le procédé de gravure en 5 nm.

Apple révèle que les deux cœurs du nouveau SiP comptent 5,6 milliards de transistors, soit 60 % de plus que sur la Series 8, et que la carte graphique dédiée est 30 % plus rapide que son prédécesseur. Nous avons également remarqué qu’Apple a ajouté un peu plus de mémoire de travail commune à la montre. Si nous avons bien interprété les données d’analyse de l’iPhone, la Series 9 dispose de 2 Go de RAM, contre 1,5 Go pour la Series 8. De même, la mémoire a augmenté, l’Apple Watch Series 9 a désormais de 64 Go de mémoire, autant qu’un iPhone 11 Pro vieux de 4 ans.

Écran

L’écran de la Series 9 a été emprunté à l’Apple Watch Ultra (première génération), il brille désormais avec un maximum de 2000 nits. En mode Toujours activé, il peut s’assombrir jusqu’à 500 nits. Dans la pratique, cette nouveauté est certes sympathique, mais c’est surtout en mode déverrouillé que l’on remarque les différences avec la Series 8.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas trouvé de situation quotidienne où un écran deux fois plus lumineux nous aurait vraiment apporté quelque chose. Ce n’est pas comme si toutes les Watch précédentes avaient des écrans peu lisibles et sombres. Même lors de notre randonnée avec les deux montres, leurs écrans étaient très lisibles, et c’est ce qui compte.

Pour cela, une autre nouveauté ajoutée est vraiment utile car elle permet d’économiser plusieurs minutes, voire des heures d’autonomie. Si vous avez réglé le focus “sommeil” sur votre iPhone et que vous l’avez également synchronisé avec la Watch, alors la luminosité de l’écran se réduit à un seul nit.

Cette réduction extrême a un impact sur la batterie puisque 8 minutes sur le disque de charge suffisent pour 8 heures de sommeil. Lors d’un de nos cycles de charge, ce réglage a permis d’économiser six points de pourcentage de charge . Nous nous sommes endormis avec 58 % avec la Series 8 et 56 % avec la Series 9, le lendemain matin la 1ère avait 38 % d’énergie restante et la 2ème 42 %. Le Series 8, avec son écran plus lumineux, a utilisé 20 % de la batterie pendant la nuit, le Series 9 seulement 14 %.

Deux écrans en comparaison : à gauche l’Apple Watch Series 9, à droite la Series 8 Halyna Kubiv

Autonomie

D’un point de vue purement hardware, Apple n’a rien changé à la batterie de la Series 9. Lors du test, nous avions une Apple Watch Series 9 45 mm LTE et en même temps la Series 8 45 mm LTE, les deux ont, selon Apple, une identique capacité de batterie de 1,19 Wh.

L’état des deux batteries est également équivalent, actuellement la Series 8 arrive à 10 cycles de charge, la Series 9 à 7.

Même avec des batteries nominalement identiques, les deux générations se distinguent par leur comportement de recharge. Lors des trois cycles de charge, nous avons constaté que l’Apple Watch Series 9 se chargeait un peu plus rapidement ou plus efficacement. En cas de doute, la nouvelle génération respecte toujours la promesse d’Apple de recharger la batterie à 80 % en 45 minutes. Avec la Series 8, la montre était presque toujours légèrement en dessous.

Nous recommanderions de charger l’Apple Watch pendant 55 minutes à une heure, car à partir de ce moment, l’efficacité de la charge diminue quelque peu, il faut encore 15 à 20 minutes pour que la montre soit à 100 % d’énergie.

Remarque : Pour nos mesures, nous avons utilisé 2 câbles de recharge identiques de la série de modèles A2515, qui sont fournis avec chaque Apple Watch récente. Nous nous sommes servis des adaptateurs d’Apple de 29 et 67W comme chargeurs secteurs.

Lorsque nous avons établi le tableau de durée de vie de batterie, nous avons d’abord supposé une erreur de chiffre ou une erreur logique dans la conception du test. Mais voyez par vous-même : en trois tests, les Apple Watch Series 8 et Series 9 atteignent presque toujours une autonomie de 24 heures ! Apple promet en revanche seulement 18 heures…

Nous avons porté les deux montres en même temps et les avons utilisées de manière identique (avec un décalage de quelques secondes pour chaque utilisation). Lors des derniers essais, nous en avions une au poignet gauche et l’autre au droit.

Lorsque les montres étaient l’une sur l’autre, l’écran de la montre supérieure s’était toujours activé par l’actionnement du bouton latéral par la montre inférieure. Cela explique une décharge plus rapide lors des premiers tests (les deux lignes inférieures du diagramme). Les deux écrans avaient un cadran comparable, le mode Always-On était également activé.

En plus d’un utilisation standard (consultation de l’heure, vérification ou lecture des notifications, entraînements occasionnels) nous avons encore fait des captures d’écran des deux montres afin de documenter l’état de la batterie.

À l’exception d’une mesure effectuée sur la Series 8, les deux ont atteint le seuil des 24 heures avec une charge de batterie encore acceptable d’environ 20 %, parfois davantage. Si l’on poussait la montre concernée à ses limites, il pouvait parfois s’écouler 30 heures entre les deux charges.

On remarque qu’un meilleur contrôle de l’écran (1 nit en focus sommeil) et un processeur plus efficace peuvent contribuer à une autonomie légèrement plus longue. Toutefois, le Series 8 ne se laisse pas non plus aller à la facilité en matière d’autonomie et peut même tenir facilement 24 heures.

Contexte : Lors du test, nous avons utilisé des modèles 45 avec LTE pour les deux générations, cette configuration devrait en principe offrir une meilleure autonomie, car le fabricant intègre une batterie plus importante pour les Apple Watch de grande taille. En outre, une LTE est davantage optimisée, car Apple indique pour cela la même durée de fonctionnement de 18 heures, à la différence de la variante GPS, le fabricant teste la LTE avec quatre heures de connexion supplémentaires via LTE, ce qui grignote davantage son énergie. Apple déclare :

L’autonomie d’une journée est basée sur l’utilisation suivante : 90 vérifications de l’heure, 90 notifications, 45 minutes d’utilisation d’apps et un entraînement de 60 minutes avec lecture de musique depuis l’Apple Watch en utilisant le Bluetooth, sur une durée de 18 heures. L’utilisation de l’Apple Watch Series 9 (GPS) inclut la connexion à un iPhone en Bluetooth pendant l’intégralité des 18 heures. Les 18 heures d’utilisation de l’Apple Watch Series 9 (GPS + Cellular) incluent 4 heures de connexion LTE et 14 heures de connexion à un iPhone en Bluetooth.

Localisation précise

L’Apple Watch intègre une fonction géniale depuis la sortie de l’originale qui est la possibilité de retrouver son iPhone égaré. Finies les longues recherches, l’iPhone se manifestait sous l’oreiller, depuis une poche de veste dans l’armoire ou parfois depuis la cuisine.

Avec la présentation de l’Apple Watch Series 9 et de l’iPhone 15, le fabricant a intégré la puce ultra large bande de deuxième génération dans les deux appareils. Sur l’Apple Watch, il est désormais possible d’activer une localisation davantage précise, comme c’était le cas auparavant avec l’iPhone à partir de la version 11 et les Airtag. L’appareil ne fait pas seulement entendre un feedback audio, mais montre à l’aide d’animations à quelle distance et dans quelle direction l’iPhone égaré peut être trouvé. Voyez par vous-même :

Siri hors ligne

Grâce à un moteur neuronal plus efficace, Siri peut désormais fonctionner sur l’Apple Watch sans connexion Internet. Vous pouvez contrôler plusieurs fonctions de l’Apple Watch uniquement à la voix, même si la Watch et l’iPhone couplé ne sont pas connectés au réseau mobile ou au WLAN. Ces applications et commandes sont disponibles, liste non exhaustive :

Entraînement

Lire l’heure, Réveil, Minuterie, Chronomètre

Application d’activité

Utiliser les photos déjà synchronisées

Écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio

Apple Pay

App de fréquence cardiaque

App ECG

Application de saturation en oxygène

Bien-être mental

Enregistrement de notes vocales

Boussole

App de mesure du volume

Suivi de cycle

Démarrer l’évaluation du sommeil

Calendrier

Contacts

Prise de médicaments

Calculatrice

Memoji

Raccourcis déjà synchronisés qui ne nécessitent pas de connexion Internet

Lors de notre test pratique, les fonctions principales comme la minuterie, les entraînements, le niveau de la batterie, etc. ont fonctionné sans problème, à l’exception du calendrier. Siri n’a pas répondu à la question concernant le prochain rendez-vous, ni à celle concernant la date exacte.

En revanche, Siri a donné l’heure assez rapidement et avec précision. Nous n’avons en outre pas pu activer la lecture audio avec Siri en mode hors ligne. Nous avons désactivé le mode muet, mais l’assistant numérique a tout de même affiché les indications à l’écran, mais sans être accompagné de la parole.

Ce qu’il faut encore attendre

La consultation des données de santé par Siri et le Geste toucher deux fois ne sont pas encore disponibles et arriveront avec la mise à jour ultérieure, peut-être d’ici fin octobre. Il faut noter à ce sujet que les requêtes Siri ne seront disponibles dans un premier temps que pour l’anglais et le mandarin, Apple prendra certainement en charge d’autres langues, mais seulement plus tard.

Conclusion

L’Apple Watch Series 9 tient toutes les promesses d’Apple, et même un peu plus. Certes, il faut encore patienter un peu pour l’utilisation avec le Geste toucher deux fois, qui devrait arriver d’ici fin octobre avec une mise à jour de watchOS.

Mais Apple a tellement optimisé son hardware en arrière-plan que sa propre promesse de garantir une autonomie de 18 heures a été largement dépassée dans nos tests pratiques. Si vous ne jouez pas forcément sur la Watch, mais que vous l’utilisez “normalement”, vous pouvez compter sur des durées de fonctionnement de 24 heures et plus, sans mettre la montre en mode d’économie d’énergie.

