Le dernier modèle Thermomix de Vorwerk est le TM6, ce qui en fait la sixième génération de l’appareil. Nous avons eu l’occasion de mettre à l’épreuve ce gadget “20-en-1” et de comprendre l’engouement qu’il suscite.

En alternative un tout petit moins chère que le Thermomix, alors il y a le Tokit Omni Cook (envoi en France sans frais supplémentaires). Il ne nécessite pas non plus d’abonnement.

Hacher, cuisiner et plus encore

Que fait le Thermomix TM6 en réalité ? Pour les non-initiés, il s’agit d’un robot-cuisine. Il ne peut pas être classé dans une seule et unique catégorie.

Le Thermomix est doté d’un élément chauffant, d’où le terme “Thermo”, et d’un moteur permettant de mélanger et d’agiter rapidement ou lentement, ce qui constitue la partie “mixage”. Ces deux fonctions combinées permettent au Thermomix de cuire à la vapeur, d’émulsionner, de mélanger, de chauffer avec précision, de mixer, de moudre, de fouetter, de pétrir, de hacher, de peser, de broyer et de remuer. Il est également équipé d’une balance intégrée, avec une plage de mesure allant de 1 à 3 000 g, par incréments de 1 g.

Vous ne connaissez peut-être pas la gamme Thermomix (ce qui nous étonnerait), peut-être principalement en raison de son prix exorbitant.

Le TM6 apporte quelques nouveautés à la table de cuisine. Il s’agit notamment d’un écran tactile plus grand et d’options pour la cuisson lente, le sous-vide et même la fermentation !

Plus important encore, le TM6 intègre également le service en ligne Cookidoo. Auparavant, ce service nécessitait l’achat d’une petite clé de cuisine séparée, mais le TM6 étant désormais équipé d’une connexion Wi-Fi intégrée, il n’est plus nécessaire de l’acheter.

Cookidoo comprend une base de données de plus de 80 000 recettes (dont 10 000 françaises) consultables, en couleur. Il vous permet de créer des collections de recettes personnalisées et de planifier vos repas de la semaine, et peut même automatiser votre liste de courses.

Ce service a toutefois un coût : un abonnement annuel de 48 €, soit 4 €/mois, sachez que vous bénéficiez d’une période d’essai gratuite d’un mois. Si vous n’êtes pas prêt à dépenser plus d’argent, le Thermomix est livré avec environ 200 recettes populaires et vous pouvez toujours utiliser ses fonctions individuelles.

Design et fabrication

Fabriqués en plastique et en acier inoxydable de haute qualité, le Thermomix et ses accessoires sont robustes et devraient résister à un usage régulier dans la cuisine. L’appareil est lourd (7,95 kg) et assez grand (32,6 x 32,6 x 31 cm). Il faut donc prévoir de la place sur le plan de travail de votre cuisine, ainsi qu’un espace de rangement pour les accessoires.

L’unité de base est dotée d’un cadran et d’un écran tactile couleur de 6,8 pouces, qui fonctionne très bien. L’appareil est fourni avec le même bol à mélanger en acier inoxydable de 2,2 litres que le modèle précédent, ainsi qu’un Varoma, un panier cuisson, un couvercle haute température, un fouet, un gobelet doseur et une spatule. Tous ces éléments pouvant être mis au lave-vaisselle. Il y a aussi un livre de recettes, au cas où vous préféreriez le papier.

Bien que le dernier modèle du Thermomix mette l’accent sur la cuisson guidée étape par étape, où vous suivez les instructions de la recette du début à la fin, il dispose également de modes dédiés à certaines fonctions spécifiques.

Ces modes sont accessibles en balayant l’écran vers la droite et comprennent la balance, la pâte, le turbo, le pré-nettoyage, la bouilloire, le mixage, la cuisson lente et bien d’autres encore.

En balayant l’écran vers la gauche, vous accédez au menu principal où vous trouverez vos recettes sauvegardées, celles récemment cuisinées et vos repas planifiés pour la semaine (si vous avez utilisé le site Web de Cookidoo pour les configurer). Il y a aussi les réglages et un menu d’aide. Vous y trouverez également le mode d’emploi complet, pratique en cas de perte de la version imprimée.

Performances

Comment se comporte-t-il ? Nous devons dire qu’il est facile et agréable à utiliser. L’installation a été simple et, après quelques instants et une rapide mise à jour du micrologiciel (qui se fait automatiquement une fois que le Wi-Fi fonctionne), nous étions opérationnels.

La recherche de recettes est amusante, surtout sur l’écran coloré, et les enfants adorent participer à la préparation des repas.

Vous pouvez vous servir de la fonction de recherche pour taper exactement ce que vous voulez cuisiner, ou parcourir les catégories pour trouver l’inspiration. Il est possible aussi de rechercher des ingrédients individuels que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, ou exclure des ingrédients que vous n’avez peut-être pas sous la main.

Toutes les recettes que nous avons essayées provenaient du service Cookidoo. Bien qu’ils affirment qu’il y a plus de 80 000 recettes, cela inclut des recettes dans toutes les langues.

Cependant, si vous pouvez lire une autre langue, vous aurez accès à encore plus de recettes. Toutefois, il aurait été intéressant que les recettes internationales soient traduites en français.

Presque tout ce que vous cuisinez avec le Thermomix est placé dans le bol de mixage, qui abrite quatre lames amovibles dans le fond. La balance intégrée mesure la quantité d’ingrédients mise dans le bol.

Si quelque chose doit être haché, remué ou réchauffé, il vous est demandé de placer le couvercle. L’appareil verrouille le couvercle en place avant tout mélange ou cuisson. Le couvercle dispose d’un espace au centre (généralement maintenu fermé par le gobelet doseur) pour que le flux s’échappe lors de certaines techniques de cuisson, ainsi que lors de l’utilisation du Varoma pour cuire les aliments à la vapeur.

Il est facile à utiliser, même pour un débutant, et accélère réellement le processus de cuisson, puisqu’il se charge de toutes les tâches les plus fastidieuses, en particulier le pesage et la mesure des ingrédients. Et comme vous cuisinez à partir de rien, avec des ingrédients bruts, les repas sont plus sains et ne contiennent pas de conservateurs.

Prix et disponibilité

Le TM6 n’est pas accessible à toutes les bourses, il est vendu au prix non négligeable de 1 399 €, il est uniquement disponible chez le site web du fabricant correspondant à la France et au Benelux.

Pour des alternatives, jetez un œil au Tokit Omni Cook, qui ne nécessite pas d’abonnement pour accéder à sa bibliothèque de 1 000 recettes, au Silvercrest Monsieur Cuisine Smart ou encore au Bosh Cookit.

Conclusion

Le principal atout du Thermomix est qu’il prend les pires aspects de la cuisine (à la fois banals et fastidieux) et les simplifie pour vous, avec des résultats impressionnants. Dans cette optique, le TM6 est encore plus performant que ses prédécesseurs, avec davantage de modes, une meilleure précision et une vaste base de données de recettes qui ne cesse de s’enrichir.

Ce n’est peut-être pas le meilleur appareil pour chaque tâche, mais c’est un touche-à-tout, capable de réaliser la majorité des types de cuisson suffisamment bien pour reléguer le gros de vos ustensiles de cuisine au placard.

