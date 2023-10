Avec la génération suivante d’Ada Lovelace (RTX 4000), Nvidia veut à nouveau offrir des records de performance GPU. L’utilisateur Twitter AGF a appris que Nvidia avait planifié un véritable monstre GPU avec le modèle haut de gamme RTX 5090.

Celui-ci devait se baser sur une approche MCM (Multi-puces). AMD a introduit ce concept avec ses processeurs Ryzen. Plusieurs puces de processeur et une puce d’E/S fonctionnent ensemble sur un même substrat. Les puces sont ainsi plus faciles à fabriquer et les cœurs défectueux peuvent être remplacés. Mais comme AMD a refusé les puces Navi-41 et Navi-42, les plus performantes, Nvidia aurait abandonné ses plans.

Qu’est-ce qui était prévu ?

Selon le leaker, la RTX 5090 devait miser sur un design multi-puces, similaire à ce qu’AMD réalise déjà avec le RDNA 3. La puce ne devrait plus être fabriquée de manière monolithique, mais se composer de plusieurs puces individuelles. En outre, Nvidia voulait doter la RTX 5090 d’une mémoire HBM rapide. Cette mémoire plus large permet des débits de données nettement plus élevés et aurait encore accéléré le GPU.

Que va-t-il se passer à la place ?

Le leaker établi Kopite7Kimi veut en revanche savoir ce que Nvidia a réellement prévu pour la RTX 5090. Selon lui, la puce baptisée GB202 devrait disposer de 192 multiprocesseurs de streaming (SM). Son prédécesseur, la RTX 4090, ne comptait que 128 SM. Le nombre de Shader Units (CUDA Cores) passerait ainsi à 24.576 (RTX 4090 : 16.384).

Par ailleurs, Nvidia veut équiper le modèle haut de gamme de 32 Go de mémoire GDDR7, la RTX 4090 étant disponible avec un maximum de 24 Go de mémoire GDDR6x. Avec une interface de 512 bits de large, 128 Mo de cache L2 et une fréquence d’accélération de 2,9 GHz, le nouveau GPU haut de gamme pourrait néanmoins offrir un net avantage de performance par rapport à la RTX 4090.

Quand le GPU haut de gamme sera-t-il disponible ?

On ne sait toujours pas à quoi ressembleront les données de performance exactes du modèle haut de gamme de la génération RTX-5000. Mais même sans le monstre GPU prétendument prévu, Nvidia devrait à nouveau viser une nette augmentation des performances. Nous ne savons pas non plus exactement comment AMD va riposter. Les deux fabricants n’ont pas encore dévoilé de date pour la présentation de leur nouvelle génération de cartes graphiques.

Article original paru sur notre site sœur PC Welt