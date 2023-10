Peut-être avez-vous entendu dire que les ventes de Mac ont chuté au cours des derniers trimestres ou, a contrario, que le nouvel iPhone 15 Pro possède de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui ont poussé les fans d’Apple à se rendre en masse dans les magasins pour en acheter un ?

Pour contrebalancer, il semblerait judicieux qu’Apple en intègre certaines sur ses ordinateurs portables, ce qui pourrait être un moyen sûr d’augmenter les ventes.

Voici les nouveautés de l’iPhone 15 Pro auxquelles on pense.

Titane

L’iPhone 15 Pro est doté d’un boîtier en titane au lieu de l’acier inoxydable, utilisé depuis l’iPhone X. Apple le décrit comme “le matériau le plus haut de gamme” jamais utilisé sur ses smartphones. Pour cause, le titane est solide et son poids plus léger permet de réduire considérablement celui de l’iPhone lui-même.

Le boîtier en aluminium du MacBook Pro est excellent, mais il serait encore mieux s’il était en titane. Nous pensons que de nombreux utilisateurs apprécieraient sa solidité, et peut-être qu’Apple pourrait même reprendre certaines des finitions disponibles sur l’iPhone 15 Pro. De plus, le titane sur le MacBook Pro pourrait contribuer à le distinguer davantage du MacBook Air en tant qu’ordinateur portable “pro”.

Le PowerBook G4 Titanium (alias TiBook) avait un châssis en titane et était très apprécié des clients. Wikipedia/Ashley Pomeroy

Bien sûr, cette idée n’est pas nouvelle : il y a plus de vingt ans, Apple fabriquait le PowerBook G4 avec un magnifique châssis en titane, affectueusement appelé TiBook.

M3 avec ray-tracing

De toutes les fonctionnalités qu’on mentionne dans cet article, c’est celle dont il est presque certain qu’elle se produira. Apple s’est vanté de son nouveau GPU à 6 cœurs dans la puce A17 Pro de l’iPhone 15 Pro. D’après nos tests, l’A17 Pro est facilement la puce d’iPhone la plus véloce jamais fabriquée, mais c’est au niveau de la puissance du GPU qu’elle brille vraiment.

Les puces de la série M d’Apple étant basées sur celles de la série A, il est logique que la M3 apporte au Mac un grand nombre des mêmes améliorations graphiques. Les types de jeux qui peuvent réellement tirer parti de l’accélération du ray tracing sont plus susceptibles d’être joués sur un Mac que sur un iPhone, ce qui les rend tout à fait adaptés.

L’accélération du ray tracing est déjà vantée par Intel, AMD et Nvidia, donc si la firme de Cupertino l’omet dans son M3, il s’agira d’un trou flagrant dans le jeu de fonctionnalités de la puce.

Le GPU redessiné de l’A17 Pro sera probablement intégré au M3. Apple

Chargement USB-C inversé

L’iPhone 15 Pro est capable de recharger d’autres appareils via son port USB-C, ce qui est pratique si, par exemple, vos AirPods sont à plat et que vous avez besoin de les recharger rapidement. Un MacBook peut également donner du jus à tout ce qui est connecté en USB, même un autre MacBook, mais c’est lent et Apple n’en fait pas vraiment la publicité. De plus, il est recommandé qu’il soit branché, ce qui va un peu à l’encontre du but recherché.

L’absence de documentation sur le support Apple, ainsi que le fait que cette caractéristique technique soit à peine mentionnée, impliquent que la recharge inversée du MacBook n’est pas quelque chose qu’elle encourage les utilisateurs à utiliser. Peut-être n’est-elle pas optimisée pour les performances et la sécurité, mais avec la sortie de l’iPhone 15 la tendance devrait s’inverser…

Puce UWB

La puce UWB (ultra-wideband) de deuxième génération de l’iPhone 15 Pro lui permet de détecter les appareils avec plus de précision. Si elle convient à l’iPhone et à l’Apple Watch, Apple doit aussi l’intégrer au MacBook. Nous utilisons souvent l’application Localiser sur Mac et nous apprécierions tous cette fonctionnalité améliorée.

Bien qu’Apple ne l’ait pas mentionné lors de Wonderlust, des rapports antérieurs ont indiqué que la puce UWB de deuxième génération sera également utilisée pour l’intégration entre l’iPhone et le futur casque de réalité mixte Vision Pro.

Nous aimerions donc voir une intégration encore meilleure avec le Mac grâce à cette puce UWB qui débloque l’interopérabilité avec le casque.

Un Mac doté d’une puce UWB pourrait faciliter l’interopérabilité avec le Vision Pro. Apple

Capteur selfie TrueDepth de 12 Mp

Cette liste ne serait pas complète si nous ne parlions pas du capteur FaceTime du Mac. Apple utilise une caméra 1080p sur ses MacBook et l’iMac, tandis que l’iPhone dispose d’un objectif selfie TrueDepth de 12 Mp disposant d’un ensemble de fonctionnalités et produisant des images qui surpassent la caméra FaceTime.

La solution d’Apple consiste à utiliser l’iPhone comme webcam via Appareil photo Continuité. C’est une bonne alternative, mais ce n’est pas la plus fluide et transparente.