Les Google Pixel 8 et 8 Pro sont les derniers-nés de la gamme. Ces deux smartphones intègrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes, mais y’en a t-il un qui se démarque de l’autre ?

Pour vous aider à le savoir et à choisir, nous les comparons.

Différences entre le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro

Design et écran

En regardant les deux smartphones, il est difficile de ne pas les confondre avec leurs prédécesseurs, les Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, car Google s’en est tenu à un design déjà bien établi. En revanche, il y a quand même quelques petites dissemblances entre les Pixel 8 et 8 Pro.

Le Pixel 8 est compact et léger (187 g), ce qui le rend confortable pour une utilisation à une main. Il est disponible en Vert Sauge, Rose et Noir volcanique. Le Pro, lui, est légèrement plus grand et lourd (213 g), donnant l’impression d’être plus substantiel. Vous le trouverez dans trois coloris : Porcelaine, Noir volcanique et Bleu azur.

Pixel 8 Google

Le Google Pixel 8 arbore un écran OLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz pour un défilement fluide et une bonne réactivité, et qui est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus. Il prend en charge les contenus HDR avec une luminosité maximale de 1 400 nits.

Le Google Pixel 8 Pro dispose plutôt d’un écran LTPO OLED imposant de 6,7 pouces avec une résolution légèrement supérieure. Son écran LTPO présente une plage de fréquences de rafraîchissement variable, allant de 1 à 120 Hz. Il est doté d’un verre Corning Gorilla Victus 2, plus résistant, et atteint une luminosité maximale impressionnante de 2 400 nits, ce qui en fait un meilleur choix pour une utilisation en extérieur.

En matière de qualité d’affichage, les deux itérations promettent des couleurs éclatantes et des taux de contraste élevés, mais le LTPO OLED du Pixel 8 Pro est plus grand et polyvalent.

Pixel 8 en Noir volcanique Google

Autonomie

Ils sont tous deux conçus pour durer toute la journée et au-delà, mais nous n’avons pas encore eu l’occasion d’utiliser ces téléphones dans le monde réel pour savoir exactement combien de temps chacun tient entre deux charges.

Le Pixel 8 prend en charge la charge rapide et Google affirme qu’il est capable d’atteindre jusqu’à 50 % en 30 minutes environ avec le chargeur USB-C officiel de 30 W. En outre, il est compatible avec la charge sans fil certifiée Qi et Partage de batterie, une fonctionnalité qui vous permet de charger d’autres appareils à partir de votre smartphone.

Le Pro, quant à lui, embarque une plus grande batterie avec environ 500mAh de capacité supplémentaire. Reste à savoir si cela se traduit par une plus longue autonomie, malgré un écran énergivore. Comme le Pixel 8, il accueille la charge rapide, sans fil et la technologie Partage de batterie.

Pixel 8 Pro Google

Logiciel et hardware

Les deux téléphones sont vendus avec Android 14 et équipés du processeur Google Tensor G3 et du coprocesseur de sécurité Titan M2. Une fois de plus, notez que nous n’avons pas encore effectué nos benchmarks pour voir exactement comment ils se comparent à leurs rivaux, et à leurs prédécesseurs, mais il est certain que ce sera un pas en avant, comme chaque année.

Compte tenu des différences de performances entre modèles de l’année dernière, on peut supposer que le Pro proposera de meilleures performances que le Pixel 8.

Ce dernier est disponible avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go ou 256 Go de stockage. Pendant ce temps, le Pixel 8 Pro se targue de 12 Go de RAM et offre des options de stockage plus étendues, allant de 128 Go à 1 To, ce qui en fait le choix évident pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de stockage et qui exécutent des applications exigeantes sur leur téléphone.

Sinon, vous pouvez toujours utiliser le stockage dans le cloud de Google (ou autres).

Appel téléphonique du Pixel 8 Google

Appareils photo

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro disposent tous deux d’un système d’appareils photo impressionnant, comme on l’attend des téléphones Google. Le Pixel 8 dispose d’un capteur principal de 50 Mp et d’un ultra grand-angle de 12 Mp, son objectif selfie fait 10,5 Mp.

Si vous optez pour le Pro, vous obtiendrez le même appareil photo principal de 50 Mp, un objectif ultra grand-angle de 48 Mp et un appareil photo 5x téléobjectif de 48 Mp. Le capteur selfie de 10,5 Mp est semblable à celui de la version Standard.

Google

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 est à partir de 799 €, et vous pouvez l’acheter directement auprès de Google, tout comme le Pixel 8 Pro commercialisé à 1 099 €.

Google Pixel 8 Prix lors du test: From $699

Google Pixel 8 Pro

Conclusion

Si vous vous demandez simplement “Quel est le meilleur des deux ?”, alors il est clair que notre réponse sera le Pixel 8 Pro. Cependant, vous n’aviez pas besoin de nous pour vous le dire. En fin de compte, la question de savoir lequel est le plus adapté à vos besoins et préférences vos priorités, mais aussi à votre budget.

Si vous recherchez un smartphone compact et léger sans pour autant lésiner sur les performances, et ayant un affichage et une qualité d’appareils photo phares, alors le Pixel 8 constitue un choix solide.

En revanche, si vous avez envie d’un appareil plus grand et puissant, avec des capacités photo améliorées et une mémoire et un espace de stockage importants, alors le Pixel 8 Pro est la voie à suivre.

Dans l’absolu, ces deux Pixel sont d’excellentes options, offrant des fonctionnalités de premier plan et la signature de l’expérience Google. La décision se résume à ce qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Fiches techniques

Google Pixel 8

Écran Actua de 6,2 pouces, format 20:9, (1080 x 2400) OLED à 428 PPI, 60-120 Hz

Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus

Écran toujours allumé avec Aperçu et En écoute

Jusqu’à 1400 nits (HDR) et jusqu’à 2000 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Puce Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go / 256 Go de stockage UFS 3.1

Autonomie au-delà de 24 heures

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

4485 mAh, typique 4575 mAh

Chargement rapide jusqu’à 50 % en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement rapide sans fil

Partage de batterie

Appareils photo : Capteur panoramique Octa PD 50 MP Capteur ultra grand-angle 12 MP avec autofocus Capteur selfie PD double de 5 MP

150,5 mm x 70,8 mm x 8,9 mm

187 g

Vert Sauge, Rose, Noir Volcanique

Google Pixel 8 Pro