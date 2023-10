Samsung Galaxy A34 vs Galaxy A14 : lequel choisir ?

La série Galaxy A jouit d’une grande popularité dans le monde entier depuis plusieurs années. Les téléphones de cette série font partie des appareils les plus vendus sur le marché et reçoivent fréquemment notre badge Notre sélection.

Si vous cherchez à comparer le Galaxy A34 et son homologue plus abordable, le Galaxy A14, votre recherche vient de s’achever. En effet, vous trouverez ci-dessous les principales distinctions entre ces deux modèles et saurez comment ils se comportent au quotidien. Au final, votre choix sera plus clair.

Différences entre le Galaxy A34 et le Galaxy A14

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Ecran

Le Galaxy A34 est doté d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution de 1080p. Le Galaxy A14 est équipé d’un écran PLS LCD de 6,6 pouces cadencé à 90 Hz avec une résolution de 1080p. Au niveau de la taille, ces écrans sont identiques, mais avec le A34 et son format 19,5:9 contre le A14 et son format 20:9, les formes sont très légèrement différents, mais c’est un point mineur.

Lorsque vous utiliserez ces smartphones pour diverses tâches, vous ne remarquerez pas de différence significative. Les deux offrent une excellente qualité d’image grâce à leur résolution de 1080p, ce qui permet d’obtenir des images claires. C’est particulièrement utile pour regarder des vidéos, où la qualité des rendus est importante.

Entre les deux, le A34 a un léger avantage grâce à son écran Super AMOLED par rapport à l’écran PLS LCD du A14. Le A34 propose des couleurs plus agréables, un affichage général plus lumineux, de meilleurs angles de vision et un taux de rafraîchissement plus élevé pour un fonctionnement davantage fluide, ce qui en fait le choix préféré.

Galaxy A14 Hannah Cowton / Foundry

Biométrie

En ce qui concerne les fonctions de sécurité, les deux ont la reconnaissance faciale et un lecteur d’empreintes digitales. Celui du A34 est intégré à l’écran, ce qui lui confère une touche Premium, tandis que celui du A14 se trouve sur le bouton d’alimentation. Cependant, les deux sont rapides et réactifs, sans aucun problème, ce qui revient à dire que c’est une question de préférence.

Design

Pour ce qui est du design, ces téléphones peuvent sembler assez similaires à première vue, mais le A34 se distingue par son dos en verre, alors que le A14 a une coque entièrement en plastique.

En outre, le A14 présente une encoche plus large et un cadre plus épais autour de l’écran que le A34.

Une différence notable est que le A14 embarque une prise casque, ce qui n’est malheureusement pas le cas du A34. Si vous privilégiez une meilleure qualité de fabrication et une sensation plus premium, alors optez pour le A34.

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Logiciel et harware

Dans ce domaines, les deux téléphones sont identiques, fonctionnant sous Android 13 avec la surcouche One UI 5 de Samsung. En outre, vous pouvez vous attendre à ce que les deux modèles bénéficient d’une assistance logicielle similaire dans les années à venir. Les deux sont équipés du NFC, du Bluetooth 5.3 et prennent en charge la connectivité 5G.

Parlons des performances, le A34 offre un choix de 6 ou 8 Go de RAM associé au processeur MediaTek Dimensity 1080. En revanche, le A14 a 4 Go de RAM et, selon la version, vous recevrez soit le MediaTek Dimensity 700, soit le Exynos 1330.

Pour le stockage interne, le A34 est décliné en version de 128 et de 256 Go, qui peuvent être étendues à l’aide d’une carte microSD. À l’inverse, le A14 a une ROM de 64 Go, également extensible à l’aide d’une carte microSD.

Le A34 a donc clairement l’avantage avec une capacité de stockage doublée, et avec 128 Go, la plupart des utilisateurs ne risquent pas de manquer de plac de sitôt.

Si vous êtes un utilisateur chevronné qui télécharge fréquemment des applications et des jeux et/ou prend beaucoup de photos, alors le A34 est ce qu’il vous faut. Toutefois, il convient de noter que les 64 Go du A14 restent acceptables pour les utilisateurs moins exigeants.

Galaxy A14 Hannah Cowton / Foundry

Lorsque l’on examine les résultats des tests, il est évident que le A34 surpasse le A14. Dans le test Geekbench 5 Multi-core, le A34 a obtenu un score de 2312, alors que le A14 n’a atteint que 1321. En utilisation quotidienne, le A34 affiche des performances nettement supérieures, tandis que le A14 peut sembler un peu plus lent ou léthargique lors du chargement de tâches en comparaison.

Batterie

Les deux Galaxy embarquent des batteries de 5000mAh, mais le A34 supporte une charge rapide de 25W, alors que le A14 ne supporte que 15W. Avec notre propre chargeur secteur (Samsung n’en fournit pas), le A34 s’est rechargé à 15-20 % en 15 minutes et a atteint 31 % en 30 minutes. En revanche, le A14 n’a pu atteindre que 21 % au cours de la même période d’une demi-heure.

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Les deux sont capables de tenir une journée entière avec 4 à 5 heures d’écran, mais il est indéniable que le A54 a une meilleure autonomie et des capacités de charge davantage rapides.

Capteurs photo et vidéo

Le A34 a une caméra frontale de 13 Mp et, à l’arrière, un triple module photo comprenant une principale de 48 Mp, une ultra grand angle de 8 Mp et un macro de 5 Mp. Ce Galaxy peut notamment enregistrer des vidéos en 4K avec les capteurs arrière et avant, une caractéristique très attrayante.

D’autre part, le A14 dispose également d’une caméra selfie de 13 Mp à l’avant, tandis que l’arrière il accueille une configuration à trois caméras (principale de 50 Mp, macro de 5 Mp et à détection de profondeur de 2 Mp). Cependant, pour l’enregistrement vidéo, le A14 est limité à une résolution maximale de 1080p pour les caméras arrière et avant, sans capacité 4K.

Samsung Galaxy A34 – Ultra grand angle Jim Martin / Foundry

Samsung Galaxy A14 capteur de 50 Mp Hannah Cowton / Foundry

Quant aux caractéristiques de l’appareil photo, les deux appareils présentent de nombreuses similitudes. Cependant, le A34 bénéficie d’un avantage avec l’inclusion d’un appareil photo ultra grand angle, dont le A14 est malheureusement dépourvu, ce qui est normal pour un appareil moins cher.

Ainsi, si vous souhaitez prendre des photos en grand angle, le A34 a l’avantage à cet égard. Au final, les deux Galaxy sont capables de prendre des photos correctes, mais le A34 offre une configuration d’appareil photo plus polyvalente et mieux équilibrée.

Prix et disponibilité

La version 6 Go/128 Go du Galaxy A34 coûte 399 € et est disponible directement auprès de Samsung, ainsi que chez des commerçants tiers tels qu’Amazon.

Samsung Galaxy A34 5G

Il est intéressant de noter qu’il existe un modèle 8 Go/256 Go disponible pour 70 € supplémentaires, mais vous avez également la possibilité d’étendre le stockage interne à l’aide d’une carte microSD.

Le Samsung Galaxy A14 est disponible au prix de 179 € et chez Amazon. La version de 5G est à 249 €.

Lorsque l’on fait le choix entre les modèles 4G et 5G, plusieurs différences importantes apparaissent. Tout d’abord, la variante 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur de 2 Mp. En outre, le taux de rafraîchissement de 90Hz du modèle 5G améliore l’expérience visuelle en assurant des transitions plus fluides à l’écran.

Samsung Galaxy A14

Conclusion

Sur la plupart des points, le Galaxy A34 s’impose comme l’appareil le plus performant. Bien que les écrans soient assez similaires, le A34 offre une qualité d’image nettement supérieure grâce à son écran Super AMOLED 120 Hz.

Il dispose aussi d’une capacité de stockage doublée, d’un design plus esthétique et premium, d’un lecteur d’empreintes digitales intégré et d’un appareil photo nettement supérieur, capable d’enregistrer des vidéos 4K, doté d’une caméra ultra grand angle et qui prend généralement des photos de meilleure qualité. En outre, le A34 a une charge plus rapide et une autonomie légèrement supérieure.

Cependant, il est important de noter que le A14 n’est en aucun cas un téléphone inférieur. C’est un excellent choix pour l’utilisateur moyen qui a besoin d’un appareil pour les tâches de base.

Il faut également tenir compte du fait que le A14 a un prix très abordable, ce qui en fait l’un des meilleurs smartphones pas chers du marché. Si le prix est l’élément le plus important pour vous alors c’est le A14 qui l’emporte.

Aussi, n’hésitez pas à en savoir plus en vous rendant sur le test complet du A34 et du A14.

Adaptation de l’article original paru sur notre site sœur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Samsung Galaxy A34

Android 13 avec One UI 5.1

Ecran AMOLED de 6,6 pouces, 2340 x 1080, 120Hz, format 19.5:9

Puce MediaTek Dimensity 1080

6 Go/8 Go de RAM

128 Go/256 Go de ROM (extensible via microSDXC)

Appareils photo : appareil photo principal 48 Mp f/1,8 OIS ultra grand angle 8 Mp f/2,2 macro 5 Mp f/2,4 selfie 13 Mp f/2,2

Double-SIM (microSDXC)

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Lecteur d’empreintes à l’écran

Batterie 5000mAh

Chargement filaire de 25W

Port de charge USB-C

161,3 x 78,1 x 8,2 mm

199 g

Samsung Galaxy A14