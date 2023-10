Avec la sortie récente des Google Pixel 8 et 8 Pro, la question qui se pose est de savoir comment ils se comparent à leurs prédécesseurs, les Pixel 7 et 7 Pro

Dans ce comparatif, nous examinons en profondeur les caractéristiques techniques de ces itérations pour vous aider à décider lequel s’aligne mieux sur vos préférences et vos besoins. Notez que nous n’avons pas encore testé les appareils Pixel 8.

Différences entre les Google Pixel 8/8 Pro et Pixel 7/7Pro

Écran et design

Le Google Pixel 8 est doté d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Côté dimensions, il mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm et pèse 187 g.

En revanche, le Pixel 7 intègre aussi un OLED mais de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il inclut une protection Gorilla Victus, et sa taille est de 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, pour un poids de 195 g.

Si vous êtes un adepte des smartphones plus compacts, le dernier Pixel 8 sera certainement un meilleur choix ici.

Google Pixel 8 Google

Le Google Pixel 8 Pro présente un affichage LTPO OLED plus grand de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il se distingue par sa protection Corning Gorilla Glass Victus 2 et mesure 162,6 x 76,5 x 8,8 mm pour 213 g.

L’écran du Pixel 7 Pro est un LTPO OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et prise en charge HDR. Il inclut une protection Gorilla Glass Victus, qui reste très bonne mais plus fragile que la Victus 2 du Pixel 8 Pro. Ce modèle est légèrement plus imposant avec ses 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, mais pas plus lourd, pesant 212 g.

En ce qui concerne la construction des deux smartphones Pro, il n’y a pas beaucoup de différences, mais le verre d’écran plus récent est une touche agréable.

Google Pixel 7 Dominic Preston / Foundry

Logiciel et hardware

Sur le plan logiciel, les Pixel 8/8 Pro ont été lancés avec Android 14. Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, car les Pixel 7/7 Pro recevront aussi une mise à jour vers la dernière version du système.

Bien que nous n’ayons pas eu la chance de l’essayer, il apporte certainement quelques ajustements ici et là. L’achat d’un Pixel rime avec une manière agréable d’utiliser un téléphone Android avec l’assurance de profiter d’une expérience propre et pure. C’est ordonné, sans bloatware et fiable.

De plus, lorsque vous possédez un Pixel 8 ou un Pixel 8 Pro, vous bénéficiez du système d’exploitation le plus récent et des mises à jour de sécurité pendant une durée remarquable de sept ans, bien plus que les trois ans habituels. Vous pouvez également vous attendre à l’introduction de nouvelles fonctionnalités par le biais de Feature Drops tous les quelques mois.

La gamme Pixel 7, elle, n’offre qu’un minimum de cinq ans de mises à jour de sécurité à partir de sa sortie initiale, suivies de trois ans de mises à jour Android

En fin de compte, tout cela vous amènera jusqu’à Android 16 avec le Pixel 7/7 Pro et jusqu’à Android 21 avec le Pixel 8/8 Pro, c’est donc une grande différence.

Google Pixel 8 Pro Google

Les Pixel 8 et 8 Pro sont tous deux équipés du processeur Google Tensor G3. Le Pixel 8 propose 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage tandis que pour le Pixel 8 Pro c’est 12 Go de RAM avec des options de 128, 256, 512 Go ou un impressionnant 1 To de SSD.

Les deux versions devraient vous permettre de dépasser les 24 heures d’autonomie et ils sont compatibles avec la charge rapide, sans fil et le partage de batterie. Cependant, nous devons encore attendre les résultats complets des performances et de l’autonomie pour nous en faire une véritable idée.

Google Pixel 7 Pro Henry Burrell / Foundry

Les Pixel 7 et 7 Pro intègrent une puce Google Tensor G2 pour des performances fiables. Les configurations de mémoire pour ces modèles comprennent 8 Go de RAM (le Pixel 7) et 12 Go de RAM (le Pixel 7 Pro) avec des SSD de 128 ou 256 Go pour les deux modèles.

Le Pixel 7 tiendra quelques jours en matière d’autonomie, mais seulement si vous êtes du côté léger de l’utilisation. En revanche, le Pixel 8 tient souvent une journée complète d’utilisation avec plus de 40 % d’énergie restante le lendemain.

En fin de compte, les performances de ces smartphones ne devraient pas différer de manière spectaculaire, même si certainement le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ont l’avantage grâce à leur processeur plus récent.

Google Pixel 8 Google

Appareils photo

Concernant l’appareil photo, les Pixel 8 et 8 Pro disposent d’un appareil photo large de 50 Mp. Le Pixel 8 est pourvu un capteur ultra grand-angle de 12Mp, tandis que le Pixel 8 Pro va plus loin en incluant un ultra grand-angle et un téléobjectif de 48 Mp avec un zoom optique 5x. Pour les selfies, les deux arborent d’un objectif selfie de 10,5 Mp pour capturer des autoportraits détaillés.

Le Pixel 7 a un objectif grand angle de 50 Mp et un ultra grand-angle de 12 Mp à l’arrière. En revanche, le Pixel 7 Pro a une configuration plus polyvalente, comprenant un capteur principal de 50 Mp, un ultra grand-angle de 12 Mp et un téléobjectif de 48 Mp avec zoom optique 5x. Leur capteur frontal est de 10,8 Mp pour prendre des selfies de haute qualité.

Bien que les mégapixels des smartphones ne soient pas un facteur déterminant pour savoir qui prend les meilleures photos, le Pixel 8 Pro est meilleur que son prédécesseur. Avec un processeur et des algorithmes de traitement d’image améliorés, ce n’est pas étonnant.

Google Pixel 7 Chris Martin / Foundry

Prix et disponibilité

Le Pixel 8 est en précommande à partir de 799 € et le Pixel 8 Pro à partir de 1 099 € directement chez Google.

Google Pixel 8

Les Pixel 7 et 7 Pro sont, eux, respectivement commercialisés dès 649 € et 899 € sur le site de la marque mais aussi chez Amazon et Boulanger. En Belgique, vous pourrez les retrouver chez Fnac.

Google Pixel 7 Prix lors du test: TBC Best Prices Today:

Si l’on considère uniquement les prix de base, les Pixel 7/7 Pro sont plus abordables, car Google a décidé d’augmenter les prix cette année.

Google Pixel 8 & Google Pixel 8 Pro Google

Conclusion

Le choix entre les Google Pixel 8/8 Pro et Pixel 7/7 Pro doit être basé sur vos préférences et besoins.

Si vous donnez la priorité à un écran haute résolution plus grand et à des capacités d’appareil photo polyvalentes, le Pixel 8 Pro pourrait être le meilleur choix. En revanche, si vous recherchez un appareil plus compact et léger avec des performances phares, le Pixel 8 sera bien suffisant. Sans oublié qu’ils seront sujet à sept ans de mises à jour du système d’exploitation.

Pendant ce temps, les Pixel 7 et 7 Pro promettent toujours des performances et des capacités d’appareil photo solides à un prix plus avantageux. Tenez compte de vos priorités et de votre budget au moment de prendre votre décision, et vous trouverez le téléphone Google Pixel parfait pour vous.

Gardez aussi à l’esprit qu’il n’y a pas tant de différences que cela entre les anciens et les nouveaux modèles, si vous possédez déjà un Pixel 7/7 Pro et que vous en êtes satisfait, il ne sera probablement pas judicieux de le remplacer.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Google Pixel 8

Écran Actua de 6,2 pouces, format 20:9, (1080 x 2400) OLED à 428 PPI, 60-120 Hz

Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus

Écran toujours allumé avec Aperçu et En écoute

Jusqu’à 1400 nits (HDR) et jusqu’à 2000 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Puce Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go / 256 Go de stockage UFS 3.1

Autonomie au-delà de 24 heures

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

4485 mAh, typique 4575 mAh

Chargement rapide jusqu’à 50 % en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement rapide sans fil

Partage de batterie

Appareils photo : Capteur panoramique Octa PD 50 MP Capteur ultra grand-angle 12 MP avec autofocus Capteur selfie PD double de 5 MP

150,5 mm x 70,8 mm x 8,9 mm

187 g

Vert Sauge, Rose, Noir Volcanique

Google Pixel 8 Pro

Écran Super Actua de 6,7 pouces, format 20:9, (1344 x 2992) LTPO OLED à 489 PPI, 1-120 Hz

Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus 2

Écran toujours allumé avec Aperçu et En écoute

Jusqu’à 1600 nits (HDR) et jusqu’à 2400 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

Prise en charge HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Puce Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

12 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To de stockage UFS 3.1

Autonomie au-delà de 24 heures

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

4950 mAh, typique 5050 mAh

Chargement rapide : jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement rapide sans fil

Partage de batterie

Appareils photo : Capteur grand-angle Octa PD de 50 MP Capteur ultra grand-angle de 48 MP Quad PD avec autofocus Téléobjectif 5x de 48 Mp Capteur selfie Dual PD de 5 MP

162,6 x 76,5 x 8,8 mm

213 g

Noir Volcanique, Porcelaine, Bleu Azur

Google Pixel 7

Écran 6,3 pouces, 20:9, 90Hz flat Full HD+ (2400×1080), OLED HDR

Puce Google Tensor G2

Puce de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5

128/256 Go de stockage UFS 3.1

Capteur grand-angle de 50 Mp avec pixels de 1,2μm, f/1,85, 82° FoV, capteur d’image de 1/1,31in, OIS + EIS, Zoom Super Res 8x

Capteur ultra grand-angle de 12 Mp avec pixels de 1,25μm, f/2,2, FoV de 114°, correction de l’objectif

LDAF (mise au point automatique par détection laser)

Capteur frontal de 8 MP avec pixels de 1,22μm, f/2,2, 92,8° FoV

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran + reconnaissance faciale

Haut-parleurs stéréo

USB-C (3.2 Gen 2)

Double SIM (via eSIM)

Batterie de 4355mAh

Chargement filaire jusqu’à 30 W (USB-PD 3.0 + PPS)

Chargement sans fil

Partage de batterie

Économiseur de batterie extrême

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

GPS

Sub6 + mmWave 5G (varie selon les marchés)

195 g

155,6 x 73,2 x 8,7 mm

IP68

Verre Gorilla Victus

Cadre en aluminium mat

Vert citron, Noir volcanique, Neige

Google Pixel 7 Pro