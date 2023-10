Le Galaxy S23 de base est le moins cher des fleurons 2023 de Samsung. Malgré un lancement près de huit mois plus tard, le Google Pixel 8 est son rival le plus évident. Alors, comment ces téléphones se comparent-ils, et lequel devriez-vous acheter ?

Dans cet article, nous couvrons toutes leurs fonctions et caractéristiques techniques clés pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Différences entre le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S23

Design

Le Pixel 8 s’inscrit dans la continuité du design épuré et minimaliste des récents téléphones Pixel. Il est relativement compact par rapport aux standards des smartphones modernes, et ne pèse que 187 g. Mais cela ne signifie pas qu’il est fragile, avec un solide verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière.

Le Galaxy S23, quant à lui, a un corps légèrement plus grand et pèse 196 g. Cependant, il n’est pas encombrant et est doté du verre Gorilla Glass Victus 2, encore plus robuste, sur ses deux faces. Cependant, les deux sont généralement résistants aux rayures et aux dommages causés par les chutes.

Google Pixel 8 Google

Le Pixel 8 est doté d’un écran OLED de 6,2 pouces, 1080×2400, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz, ce qui signifie que ce dernier peut automatiquement descendre à 60Hz lorsqu’il n’est pas nécessaire pour préserver l’autonomie. Google affirme que vous pouvez obtenir jusqu’à 1400 nits de HDR et 2000 nits de luminosité maximale, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans de smartphone.

Le Galaxy S23, quant à lui, dispose d’un écran de 6,1 pouces légèrement plus petit, mais aussi d’une résolution un tantinet inférieure de 2340×1080. Toutefois, il s’agit toujours d’un écran OLED, qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz, qui peut descendre jusqu’à 48Hz. La prise en charge du HDR et une luminosité maximale de 1750 nits sont toutes deux présentes, de sorte qu’il y a très peu de différence entre les deux écrans.

Samsung Galaxy S23 Chris Martin

Logiciel

En ce qui concerne le logiciel, le Pixel 8 fonctionne sous Android 14. Le S23 sera probablement l’un des appareils Samsung à recevoir la mise à jour “plus tard cette année”, mais au moment de la rédaction de ces lignes, il s’agit toujours d’Android 13.

Tous les téléphones Pixel fonctionnent avec ce que l’on appelle souvent Android “stock”. Étant donné que c’est Google qui crée le logiciel, vous pouvez vous attendre à une interface utilisateur propre et simple qui met l’accent sur la facilité d’utilisation. Il n’y a pas non plus de logiciel préinstallé supplémentaire, comme c’est le cas sur de nombreux autres Android.

Google offrira également 7 ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité, ce qui est un record dans l’industrie. L’entreprise a confirmé que ce sera un Android 21 théorique. Les nouvelles fonctionnalités sont généralement ajoutées plus d’une fois par an, cependant.

Google Pixel 8 Google

Alors que le Galaxy S23 fonctionne sous Android 13 au moment de la rédaction de cet article, il est équipé de l’interface One UI 5 de Samsung. Lorsque la mise à jour Android 14 arrivera, elle portera le nom de One UI 6.

L’itération actuelle est assez distincte des téléphones Pixel, mais aussi relativement facile à prendre en main. L’ombre de notification et le menu Paramètres ont été redessinés, mais les applications préinstallées supplémentaires sont probablement la principale chose que vous remarquerez.

Certaines sont assurément utiles, qu’il s’agisse de Samsung Health pour les données des objets connectés ou de SmartThings pour la gestion des appareils domotiques. Cependant, beaucoup sont fonctionnellement très similaires à la version de Google, tandis que les apps comme Bixby et Samsung Internet sont d’ordinaire considérées comme inférieures à l’Assistant Google et à Chrome.

L’engagement de Samsung en matière de mises à jour n’est pas aussi impressionnant que celui de Google, mais vous pouvez toujours vous attendre à 4 ans de mises à jour du système d’exploitation (jusqu’à Android 17) et à de sécurité jusqu’en 2028.

S23 Chris Martin

Hardware

Le Pixel 8 est alimenté par le processeur Google Tensor G3, qui se concentre à la fois sur les performances et les fonctionnalités d’IA. Il embarque aussi une puce de sécurité Titan M2 pour une sécurité accrue de l’appareil.

Le Galaxy S23 est, lui, muni du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, connu pour ses performances puissantes et son efficacité.

Le Snapdragon 8 Gen 2 équipant plusieurs des meilleurs Android de 2023, nous savons déjà qu’il s’agit de l’une des puces les plus efficaces du marché. La comparaison avec le Tensor G3 n’est pas encore tout à fait claire, mais il est peu probable qu’il soit aussi puissant.

Néanmoins, la performance pure n’est pas toujours la priorité absolue de Google, de ce fait le Pixel 8 est encore susceptible d’être largement assez solide.

Google Pixel 8 Google

Le Pixel 8 et le Galaxy S23 proposent tous deux des configurations identiques c’est-à-dire : 8 Go de RAM avec 128 ou 256 Go de stockage. Mais comme aucun des deux ne prend en charge le stockage extensible, vous devrez peut-être opter pour le modèle de 256 Go au cas où vous envisagez de sauvegarder de nombreux dossiers et applications.

Les deux sont compatibles avec la technologie 5G et Bluetooth 5.3 pour une connectivité rapide. Ils disposent aussi de haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive, d’un port USB-C pour la charge et le transfert de données, et sont conformes à la norme IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le Pixel 8 offre le Wi-Fi 7 contre le Wi-Fi 6E sur le Galaxy S23, mais il s’agit davantage d’une protection contre l’avenir.

S23 Chris Martin

Autonomie

Google affirme que la batterie de 4575 mAh du Pixel 8 peut vous amener “au-delà d’une autonomie de 24 heures”. Cela correspond essentiellement à une journée entière sur une seule charge, mais il reste à voir comment cela se passe dans le monde réel. Avec le mode d’économie de batterie extrême, l’autonomie est censée atteindre 72 heures.

La charge est toujours limitée à 30W, où l’on atteint 50 % en 30 minutes. Il y a aussi la charge Qi et sans fil inversée Battery Share, vous permettant de recharger un autre téléphone via le Pixel 8.

La batterie de 3900 mAh du Galaxy S23 semble petite en comparaison, mais vous pouvez vous attendre à une autonomie d’une journée entière. D’après notre test, il est possible d’arriver à la fin d’une journée d’utilisation modérée avec environ 10 à 20 % d’énergie restante.

Il n’y a que 25W de charge ici, ce qui est loin derrière la concurrence, mais proche du Pixel 8. Il y a également une charge sans fil Qi de 15W (avec un pad compatible) et sans fil inversée de 4,5W.

Google Pixel 8 Google

Capteurs photo

Le Pixel 8 dispose d’un appareil photo principal de 50 Mp avec un zoom optique 2x et un zoom Super Res de meilleure qualité jusqu’à 8x. Vous bénéficiez également d’un objectif ultra grand angle de 12 Mp et d’un objectif selfie de 10,5 Mp.

Le Galaxy S23 a, lui, aussi un appareil photo principal de 50 Mp et un grand angle de 12 Mp. Mais aussi un téléobjectif de 10 Mp avec zoom optique 3x, et un capteur selfie de 12 Mp.

Alors que nous attendons toujours de tester les caméras du Pixel 8, on peut supposer qu’elles ne seront pas significativement différentes de celles du Pixel 7. Après tout, les smartphones ont les mêmes caméras, mais le Tensor 3 pourrait s’avérer significatif ici.

Cependant, le Galaxy S23 a l’avantage d’avoir un zoom optique plus important, et nous savons qu’il prend de très bonnes photos lorsque l’éclairage est bon.

Prix et disponibilité

Google Pixel 8

Le Pixel 8 est proposé à partir de 799 €. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur le Google Store, avant sa sortie en magasins le 12 octobre 2023. Il est également chez MediaMarkt.

Samsung Galaxy S23 Prix lors du test: From $799 Best Prices Today:

Le Galaxy S23 est vendu à partir de 799 € (à sa sortie il était à 959 €). Il est disponible auprès de Samsung France et de nombreux revendeurs tiers. Il est plus cher chez Samsung Belgique, 899 €, pour des alternatives, tournez-vous vers Amazon Belgique ou encore Mediamarkt.

Consultez notre sélection des meilleurs smartphones pour d’autres options.

Conclusion

Choisir entre le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S23 dépend finalement de vos préférences et besoins spécifiques. Les deux offrent des performances solides, un design attrayant et des appareils photo puissants dans un design compact mais haut de gamme.

Vous souhaitez bénéficier de la polyvalence d’un téléobjectif ? Optez pour le S23. Vous préférez une expérience logicielle plus propre ? Le Pixel 8 est un meilleur choix.

Et, s’il n’y a pas de caractéristiques qui sortent du lot, le prix peut être une autre facteur à prendre en compte. Surveillez les bonnes affaires en ligne ou en magasins.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Google Pixel 8

Écran Actua de 6,2 pouces, format 20:9, (1080 x 2400) OLED à 428 PPI, 60-120 Hz

Verre de protection Corning Gorilla Glass Victus

Écran toujours allumé avec Coup d’œil et Lecture en cours

Jusqu’à 1400 nits (HDR) et jusqu’à 2000 nits (luminosité maximale)

Rapport de contraste >1 000 000:1

HDR

Profondeur totale de 24 bits pour 16 millions de couleurs

Google Tensor G3 avec coprocesseur de sécurité Titan M2

8 Go de RAM LPDDR5X ou 128 Go/256 Go de stockage UFS 3.1

Au-delà d’une autonomie de 24 heures

Jusqu’à 72 heures d’autonomie avec Extreme Battery Saver

Minimum 4485 mAh, typique 4575 mAh

Chargement rapide jusqu’à 50 % en 30 minutes environ

Certifié Qi

Chargement rapide sans fil

Partage de la batterie

Appareils photo : appareil photo panoramique Octa PD de 50 Mp appareil photo ultra-large de 12 Mp avec autofocus selfie Dual PD de 10,5 Mp

150,5 x 70,8 x 8,9 mm

187 g

Couleurs : Vert Sauge, Noir volcanique, Rose

Samsung Galaxy S23