Le Cookit de Bosch fait certainement partie des alternatives les plus connues au Thermomix TM6. Ces deux robots cuisine de renom sont commercialisés à un prix avoisinant les 1 400 € et, malgré parfois quelques réductions proposées, c’est là un coût conséquent.

La question se pose donc de savoir si l’un est meilleur que l’autre, et si vous en avez vraiment pour votre argent.

Bosch Cookit vs Thermomix TM6

Comparé au Thermomix TM6, le Bosch Cookit réunit de nombreuses fonctions similaires, et même quelques avantages. L’un d’eux est sans aucun doute sa capacité à rôtir à 200 degrés, contre à peine 160 degrés pour son concurrent.

Pour atteindre ces températures, il dispose d’une puissance de chauffage de 1 700 watts. Cela permet, par exemple, de préparer du pop-corn et de saisir un steak, ce qui n’est pas possible avec le TM6. Le mélangeur 3D, qui n’existe pas non plus sur ce dernier, est d’une grande aide. En général, le Cookit offre plus de fonctions et d’accessoires intégrés, alors que pour le Thermomix ils sont vendus à part. En revanche, l’appareil Bosch ne peut pas moudre. De plus, le TM6 présente une rotation à gauche, mais pas le Cookit.

Thomas Joos (Bosch)

Les deux appareils prennent beaucoup de place sur le plan de travail, surtout le Bosch qui mesure 310 x 345 x 460 mm et pèse 13,5 kg.

Le logiciel et le nombre de recettes

Le Cookit de Bosch soumet une cuisine guidée avec environ 3 000 recettes gratuites, paraissant tout de même dérisoire à côté des plus de 80 000 (payantes) du TM6, bien qu’il soit possible d’en créer soi-même.

Quant à l’accès aux recettes du Thermomix via l’abonnement Cookidoo, il vous coûtera 48 € par an, une somme débitée une fois votre période d’essai gratuite de 30 jours terminée.

Thomas Joos

Vorwerk emploie son propre département pour tester constamment de nouvelles idées de petits plats à concocter avant de les publier pour le Thermomix.

Les accessoires sont un autre avantage du Bosch Cookit, on retrouve un fouet jumelé et un batteur 3D pouvant mélanger de gros ingrédients dans les plats sans les écraser. À cela s’ajoutent le broyage des ingrédients de manière automatisée sans les hacher et un couteau, une spatule et un accessoire de cuisson à la vapeur, à l’instar du Thermomix.

Toutefois, le logiciel du Cookit n’est pas encore totalement au point. Il est régulièrement nécessaire de réinitialiser l’appareil et la recherche de recettes en ligne est beaucoup plus compliquée et sujette à erreurs. En outre, son écran tactile présente quelques latences, qui affectent également sa balance.

Pour ce qui est de celui du TM6, il est aussi parfois un peu lent, mais il dispose un bouton rotatif pour le réglage des valeurs, un ajout très utile lorsque vous avez les mains sales.

Le logiciel est presque inégalé sur le TM6, car il offre un lien cohérent et fluide entre le robot et l’application pour smartphone, sur laquelle vous pourrez constituer vos listes de courses, un niveau que Bosch n’a pas encore atteint avec son Cookit.

Chez Bosch, l’app Home Connect regroupe tous les appareils intelligents de la marque, et elle inclut beaucoup moins de fonctions que celle du Thermomix. Ce sont surtout la planification hebdomadaire et les listes de courses qui sont très appréciées.

Comparaison du bol de mixage

Le bol de mixage du Bosch Cookit a un volume de 3 litres, celui du TM6 est de 2,2 litres et il embarque un couteau ne pouvant pas être remplacé.

Ici, le Cookit est plus ajustable, car il est possible de changer le couteau, les fouets, le mélangeur 3D et le disque à découper. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que plusieurs variantes d’ustensiles donnent un meilleur résultat. Dans le TM6, Vorwerk maîtrise parfaitement le travail de l’insert couteau/agitateur. Bien sûr, grâce au couteau, l’appareil Bosch peut, si on le souhaite, couper des ingrédients en tranches, ce que ne peut pas faire le TM6 à moins de disposer de son accessoire payant, le découpe-minute par exemple.

Bosch

Le TM6 broie beaucoup mieux, jusqu’à la mouture de farine et de café. Le Cookit ne peut pas faire les deux. Grâce à la flexibilité du remplacement des accessoires de mélange, Bosch propose également de nombreux autres accessoires à l’achat. Citons par exemple les disques à râper, à découper et bien d’autres encore.

Prix

Quoi qu’il en soit, les deux modèles ont de superbes fonctions qui font battre le cœur des cuisiniers, mais qui ont un coût de 1 400 €.

L’appareil Silvercrest Monsieur Cuisine Smart de Lidl, disponible à partir de 450 €, constitue une solution moins chère mais tout aussi efficace.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur PC Welt

