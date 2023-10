Review del Acer Swift Go 16: Una gran pantalla en un portátil muy fino

En pocas palabras Puntuación Pros Delgado y ligero para un portátil de 16 pulgadas

Pantalla OLED nítida y de alto contraste

Amplia gama de conectividad

Procesador potente Contras El diseño no destaca

El touchpad podría ser más grande

Rendimiento gráfico mediocre Nuestro veredicto El Swift Go 16 de Acer es un portátil de 16 pulgadas fino y ligero con un sólido rendimiento de procesador y una magnífica pantalla OLED, pero su rendimiento gráfico le perjudica.



Precio en el momento de escribir esta review

$1,199.99

Mejores precios hoy: Acer Swift Go 16

Tienda Precio Microcenter $1059.99 Ver oferta Producto Precio

La oleada de nuevos portátiles de 16 pulgadas que está llegando a las tiendas ha puesto patas arriba el panorama de los portátiles. Los portátiles pequeños están fuera, los grandes están dentro. El Swift Go 16 de Acer tiene problemas para destacar en este campo competitivo, pero es una buena opción si sus principales prioridades son un diseño fino, una pantalla de calidad y un procesador potente.

Por otro lado, si quieres estar al tanto de todas las opciones que tienes disponibles, tenemos una selección con los mejores portátiles del mercado.

AcerSwift Go 16: Especificaciones y características

El Acer Swift Go 16 ofrece una envoltura fina y ligera para una pantalla OLED de alta resolución y un Intel Core i7-13700H. Sin embargo, carece de gráficos discretos. Esto resulta ser un problema en los benchmarks, aunque está parcialmente excusado por el MSRP de 1.099 euros del portátil.

CPU: Intel Core i7-13700H

Memoria: 16 GB LPDDR5

Gráficos/GPU: Intel Iris Xe

Pantalla: oLED de 16 pulgadas 3.200 x 2.000 120 Hz

Almacenamiento: 1 TB SSD

Cámara web 1080p

Conectividad: 2x Thunderbolt 4 / USB-C, 2x USB-A 2.1, 1x HDMI, 1x MicroSD, 1x conector de audio de 3,5 mm

Redes: WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Biometría: Lector de huellas dactilares

Capacidad de la batería: 65 vatios-hora

Dimensiones: 14 x 9,6 x 0,59 pulgadas

Peso: 1 kg

Precio: 1.099 €

Acer Swift Go 16: Diseño y calidad de fabricación

IDG / Matthew Smith

El Acer Swift Go 16 no se desvía del típico diseño minimalista de la marca. Tiene un cuerpo sencillo de color gris plateado con un ligero brillo metálico que está adornado con un pequeño logotipo de Acer en la tapa. Por lo demás, no hay marcas distintivas de ningún tipo, lo que puede ser una ventaja o un problema dependiendo de lo a la moda que prefieras tus portátiles. El Swift Go 16 es una buena elección si quieres un portátil que no destaque.

La calidad de construcción es bastante buena. Carece de la sensación de pizarra de un MacBook de Apple o un Surface Laptop, pero los paneles de su cuerpo se ajustan perfectamente y resisten cuando el portátil se maneja con brusquedad. La tapa de la pantalla se flexiona al moverla, pero sólo un poco. Lo mismo puede decirse al levantar el portátil de una esquina. Un poco de flexión del chasis es visible, pero no es excesiva. Es un comportamiento respetable teniendo en cuenta el rendimiento y el precio del portátil.

El Swift Go 16 no es pequeño, pero su huella es compacta para un portátil de su tamaño. Mide solo 14 pulgadas de ancho y 9,6 pulgadas de profundidad, lo que lo hace más pequeño que un MacBook Pro 16 o Asus Vivobook 16X OLED. Sólo es un poco más grande que el LG Gram 16. Comparado con el XPS 15 de Dell, el Swift Go 16 es aproximadamente media pulgada más ancho y profundo.

El portátil de Acer también es fino y ligero, mide solo 1,49 cm de perfil y pesa sólo 1,65 Kg. El Gram 16 de LG, que pesa 1,2 Kg es el único competidor que supera significativamente al Acer Swift Go 16 en peso. La mayoría de las alternativas pesan tanto o más y miden entre una décima y dos décimas de pulgada más de grosor.

Acer Swift Go 16: Teclado, trackpad

IDG / Matthew Smith

Acer ofrece un gran teclado en el Swift Go 16. La disposición del teclado es espaciosa y la mayoría de las teclas son de “tamaño completo” o casi, aunque las teclas de función y algunas teclas en el lado izquierdo, como Tab y Shift, son un poco pequeñas.

En el flanco derecho hay un teclado numérico que recorta unos milímetros la anchura de cada tecla del teclado numérico. En mis pruebas me resultó cómodo, aunque reconozco que no lo uso con frecuencia.

Añadir el teclado numérico hace que todo el teclado sea un poco más estrecho de lo que sería de otro modo en un dispositivo de 16 pulgadas. Sigue siendo cómodo, pero los portátiles similares que prescinden del teclado numérico lo son aún más. Esto se reduce a las preferencias del usuario. Los que usan el teclado numérico obviamente preferirán su inclusión, y los que rara vez lo usan no.

Dejando a un lado la distribución, el teclado es similar al de muchos portátiles Windows de gama media. Ofrece una buena sensación de las teclas con un recorrido aceptable, pero la activación de las teclas puede parecer ligeramente imprecisa. También noté flexión a lo largo de la mitad del teclado durante la escritura especialmente vigorosa. Aún así, el teclado me pareció funcional y cómodo durante largas sesiones de escritura.

El touchpad es una pequeña decepción. Se siente sensible y ágil, pero mide aproximadamente cinco pulgadas de ancho y tres pulgadas de profundidad. Es pequeño para un portátil moderno de 16 pulgadas. Los gestos multitáctiles de Windows son utilizables, pero algunos (como el pellizco con cinco dedos que minimiza todas las ventanas activas) resultan un poco estrechos.

Acer Swift Go 16: Pantalla, audio

IDG / Matthew Smith

La pantalla del Swift Go 16 es sin duda la estrella del espectáculo, ya que Acer ofrece una magnífica pantalla OLED no táctil de 3.200 x 2.000 con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Es una pantalla preciosa que se adapta bien a cualquier tarea que se le plantee.

OLED se beneficia de una relación de contraste infinita, ya que puede alcanzar una luminancia mínima de cero nits. Las imágenes y las escenas oscuras y sombrías parecen profundas y envolventes, atrayendo la mirada hacia el interior de la pantalla. Es una gran mejora con respecto a las pantallas LCD con retroiluminación LED. El rendimiento del color también es excelente. La gama cromática es amplia y la precisión del color respetable. Las mejores pantallas LCD pueden igualar a OLED en este aspecto, pero la mayoría no.

Acer hace bien en brillo, proporcionando un brillo SDR pico de 385 nits. Aumenta a 541 nits en HDR. Ambos resultados son buenos para cualquier portátil y geniales para un portátil con pantalla OLED. Los reflejos pueden ser un problema debido al acabado brillante de la pantalla, pero sólo es un problema serio cuando se intenta utilizar el portátil al aire libre o cerca de grandes ventanas iluminadas por el sol.

La nitidez es otro punto a favor. La resolución de 3.200 x 2.000 píxeles de la pantalla es de 235 píxeles por pulgada (ppi). Esto es mucho más alto que un monitor 4K de 27 pulgadas, que tiene 163 ppi, y generalmente más alto que los portátiles MacBook de Apple, que tienden a rondar entre 220 y 230 ppi. Una pantalla 4K sería más nítida, por supuesto, pero en este tamaño de pantalla la ventaja sería difícil de notar a una distancia de visión normal.

Si hay algún problema, es éste: la proliferación de pantallas OLED en los portátiles modernos hace que el rendimiento del Swift Go 16 sea menos notable. He analizado más de una docena de portátiles este año con un rendimiento casi idéntico en una variedad de precios, incluyendo algunos (como el Asus Vivobook 14X OLED) que son varios cientos de dólares más baratos. La pantalla del Swift Go 16 está en lo más alto de su clase, aunque es una clase bastante concurrida.

¿Y los altavoces? Bueno… no son geniales. Los altavoces orientados hacia abajo pueden sonar apagados cuando se utilizan con el portátil y tienen una calidad hueca y rasposa que resulta totalmente desagradable cuando se escucha música. Están bien para podcasts y la mayoría de los vídeos de YouTube, pero eso es todo.

Acer Swift Go 16: Webcam, micrófono, biometría

Una webcam 1080p se encuentra en el bisel superior del Acer Swift Go 16 y proporciona una imagen nítida y clara con una buena reproducción del color. El campo de visión predeterminado es amplio, lo que significa que mostrará más de su oficina en casa cuando esté en uso. Eso es molesto si no eres religioso a la hora de mantener un espacio de trabajo limpio. Por suerte, la mayoría de las aplicaciones de videoconferencia permiten reducir el campo de visión.

Me impresionó el conjunto de micrófonos del portátil. Captó mi voz con facilidad incluso cuando hablé en voz baja o me aparté del portátil, pero rechazó muchos ruidos repetitivos y no deseados, como el sonido del teclado, un ventilador cercano y el susurro de los papeles en mi escritorio.

El inicio de sesión biométrico está disponible a través de un lector de huellas dactilares oculto en el botón de encendido. Funciona bien cuando el dedo está seco y limpio, pero hasta la más mínima humedad o suciedad puede estropearlo. Inclusola condensación de un sorbo de café con leche helado puede inutilizarlo. Esto es típico de la mayoría de los lectores de huellas dactilares, por lo que prefiero el reconocimiento facial. Por desgracia, el Swift Go 16 no lo admite.

Acer Swift Go 16: Conectividad

IDG / Matthew Smith

El Swift Go 16 tiene un perfil delgado, pero no es delgado en los puertos. Cuenta con dos puertos Thunderbolt 4 / USB-C, dos puertos USB-A, un HDMI, un lector de tarjetas microSD y un conector de audio combinado de 3,5 mm.

Es una excelente gama de conectividad para un portátil delgado que cubre tanto los dispositivos modernos como los heredados. El único puerto que falta es Ethernet, pero su ausencia no es inusual: muchos portátiles modernos han prescindido de él.

Acer tampoco escatima en los puertos Thunderbolt 4 / USB-C. Ambos son capaces de cargar el portátil e incluyen DisplayPort Alternate Mode, lo que significa que pueden usarse para conectar una pantalla externa. Esta flexibilidad es clave para el atractivo de USB-C.

La conectividad inalámbrica es sencilla, pero potente, con soporte para Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 6E, el último estándar Wi-Fi. Observé un rendimiento Wi-Fi excelente, a la altura de otros portátiles y ordenadores de sobremesa de mi casa. Las velocidades de descarga alcanzaron un máximo de 900 Mbps cuando estaba cerca de mi router Wi-Fi 6E y probablemente se vieron limitadas por mi conexión Gigabit a Internet en casa.

Acer Swift Go 16: Rendimiento

El Acer Swift Go 16 se inclina hacia el rendimiento del procesador, ya que incluye un Intel Core i7-13700H pero carece de gráficos discretos. El modelo que analicé también tenía 16 GB de memoria DDR5 y una unidad de estado sólido PCIe Gen4 de 1 TB.

IDG / Matthew Smith

PCMark 10, un benchmark holístico del sistema, arroja un resultado mediocre de 5.652 puntos. Es el segundo más bajo de los cinco portátiles elegidos para la comparación, lo que puede sorprender un poco. Sin embargo, la falta de gráficos discretos del Acer Swift Go 16 es un factor importante aquí, arrastrando sus puntuaciones generales hacia abajo en relación con los portátiles con mejores GPU.

IDG / Matthew Smith

El Acer Swift Go 16 alcanza una posición más favorable en Cinebench R15, una prueba de CPU de corta duración y con muchos subprocesos. Aquí alcanza un resultado de 2.182, lo que lo sitúa justo por detrás de portátiles más grandes y pesados como el Samsung Galaxy Book3 Ultra y el propio Swift X 16 de Acer. El resultado del Swift Go 16 es muy respetable teniendo en cuenta su perfil delgado y su bajo peso.

IDG / Matthew Smith

Algo similar ocurre con Handbrake, una prueba de CPU multihilo de larga duración que pone a prueba la capacidad del portátil para mantener altas velocidades de reloj a medida que se calienta. El Swift Go 16 vuelve a obtener buenos resultados, quedando por detrás de portátiles más potentes como el Samsung Galaxy Book3 Ultra y el Acer Swift X 16, pero por delante de portátiles con procesadores menos potentes como el HP DragonFly Pro y el Lenovo ThinkPad T16.

IDG / Matthew Smith

Pasando a 3DMark, sin embargo, revela el defecto más evidente del Swift Go 16: el rendimiento gráfico.

Los gráficos integrados Iris Xe de Intel dan mucha guerra con una puntuación de 2.005, que supera a la mayoría de portátiles con gráficos Iris Xe. Sin embargo, en última instancia es demasiado poco para defenderse de los portátiles con gráficos discretos RTX 4050 de Nvidia que, para ser justos, son más caros. Sin embargo, como demuestra el HP Dragonfly Pro, los portátiles con gráficos AMD Radeon 680M o Radeon 780M también ofrecen un rendimiento mejorado.

El Acer Swift Go 16 tiene un claro enfoque en tareas básicas del día a día, productividad y aplicaciones de creación de contenidos que se apoyan en la CPU. El Intel Core i7-13700H es un procesador común, pero potente, y ofrece buenos resultados en las pruebas de CPU. Sin embargo, el mediocre rendimiento gráfico del portátil le perjudica: los jugadores y creadores de contenidos que dependan de la computación de la GPU no tienen por qué presentarse.

Acer Swift Go 16: Duración de la batería

Acer proporciona una batería de 65 vatios-hora en el Swift Go 16. No es una gran batería para un portátil de este tamaño, pero el portátil aprovecha al máximo la modesta potencia disponible.

IDG / Matthew Smith

En nuestra prueba de batería estándar, en la que se reproduce un clip 4K del cortometraje Tears of Steel, la duración de la batería fue de ocho horas y 31 minutos. Es un resultado medio, pero utilizable, que se sitúa en la mitad del pelotón en comparación con portátiles similares.

La duración de la batería en el mundo real pareció ligeramente inferior al resultado de la prueba de referencia cuando lo sometí a mi flujo de trabajo habitual, que incluye navegar por Internet, escribir en Word y editar ocasionalmente fotos o imágenes en GIMP. La batería debería aguantar una jornada de trabajo de ocho horas con algunas precauciones, como bajar el brillo de la pantalla o evitar las aplicaciones que consumen mucha energía.

Acer Swift Go 16: ¿Deberías comprarlo?

El Acer Swift Go 16 es un portátil sólido, aunque pensado para un comprador particular. Su rendimiento de GPU mediocre significa que no puede manejar juegos o tareas de cálculo de GPU, por lo que sólo es adecuado para la productividad básica o aplicaciones que sólo aprovechan los recursos de la CPU. Si ese es tu flujo de trabajo, el Swift Go 16 puede ser una buena opción, ya que se sitúa por debajo del precio de otros modelos como el LG Gram 16, el Lenovo ThinkPad T16 y el Samsung Galaxy Book Ultra.