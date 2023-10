En résumé Note de l’expert Les Plus Un affichage vers l’avant presque unique

Excellente expérience dans la consommation de contenu

Conçu pour écrire à l’écran

Solide amélioration des performances d’une génération à l’autre

Autonomie d’une journée Les Moins Le prix élevé persiste

Le stylet coûte plus cher

Performances médiocres, sauf si activation du mode Performances élevées

Les fonctions IA pas encore tout à fait au point Notre verdict Le Surface Laptop Studio 2 de Microsoft est à la fois un ordinateur portable de création de contenu hors de prix et un appareil de consommation multimédia sous-estimé doté d’un accélérateur caché.

Prix lors du test

From $1,999.99

Les meilleurs prix : Microsoft Surface Laptop Studio 2

Le Surface Laptop Studio 2 de Microsoft sera probablement trop cher pour ce qu’il peut faire, comparativement. Mais cet ordinateur portable pour créateurs offre une possibilité presque unique de créer des films, de les éditer et de les regarder, ou encore de griffonner sur l’écran. Tous les reproches concernant ses performances s’estompent dès l’activation du mode Performances élevées de Windows.

Il arrive toutefois à un moment étrange. Le monde Windows fait des vagues au sujet de l’IA, et le Surface Laptop Studio 2 mentionne la puce Intel AI dans ses caractéristiques techniques. Toutefois, une puce Intel AI encore plus puissante (la Core Ultra de 14e génération d’Intel, connu sous le nom de Meteor Lake) est sur le point d’arriver… bien que le chatbot Windows Copilot AI de Microsoft ne l’utilise pas non plus.

Ainsi, cet appareil de 14 pouces muni d’un écran haute résolution (mais pas si haute résolution que cela), de superbes capacités d’écriture (pas de stylet fourni), d’IA (uniquement les applications d’IA de base de Microsoft, pour l’instant) et d’un excellent potentiel de performance (uniquement si vous l’activez) demande plus de 3 000 €. Sinon, l’essentiel est identique au Surface Laptop Studio d’origine. Dans cet article, nous analysons les similitudes et dissimilitudes.

Pour d’autres options, consultez notre comparatif des meilleurs ordinateurs portables disponibles à ce jour.

Configurations

Le Surface Laptop Studio 2 de Microsoft est disponible depuis le 3 octobre 2023, bien que les précommandes aient commencé deux semaines avant. Les prix démarrent à 2 239 € pour une version équipée d’un Core i7 de 13e génération, de 16 Go de RAM, d’un SSD de 512 Go et d’une carte graphique Iris Xe de base. Les utilisateurs pourront aussi choisir entre des versions dotées de 32 ou 64 Go de mémoire vive, ce qui pourrait constituer un nouveau record pour un PC portable, même pour un ordinateur de type créateur. Ce Surface Laptop Studio est également disponible avec des SSD de 512 Go, 1 To et 2 To.

Enfin, il y a les options graphiques, une gamme intéressante, allant des graphiques intégrés à une puce Nvidia GeForce RTX 2000 bien plus ancienne, en passant par une RTX 4050 ou une RTX 4060. Une version du Surface Laptop 2 avec toutes les fonctionnalités coûtera la somme astronomique de 4 159 €.

Il est important de noter que de nombreux aspects du Surface Laptop Studio 2 sont identiques ou presque au Surface Laptop Studio de première génération, notamment la taille et la résolution de l’écran, la plupart des dimensions du châssis et d’autres aspects. Le Surface Laptop Studio 2 est plus lourd et légèrement plus épais, avec deux ports inédits : un USB-A et un emplacement microSDXC. Pour le reste, les principales différences se situent à l’intérieur. Il est équipé de nouveaux processeurs Core i7 de 13e génération et de nouvelles options de GPU GeForce.

N’oubliez pas que, malheureusement, vous devrez payer environ 129,99 € pour acquérir le Surface Slim Pen 2, optimisé pour écrire sur le Surface Laptop Studio 2. Heureusement, vous pouvez vous passer de cet achat supplémentaire.

Mark Hachman / IDG

Caractéristiques techniques

Notre modèle d’essai embarquait un processeur Intel Core i7-13700H, un GPU Nvidia GeForce RTX 4060, 64 Go de RAM et un disque dur SSD de 1 To. Pour plus d’informations sur le hardware, consultez la liste ci-dessous :

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Écran : Tactile PixelSense Flow de 14,4 pouces (2400×1600 (201 PPI), jusqu’à 120Hz)

Processeur : Intel Core i7-13700H/Core i7-13800H (Core i7-13700H testé)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 4050 6 Go/4060 8 Go, ou RTX 2000 ou Iris Xe (RTX 4060 testée)

NPU : Accélérateur IA Intel Gen3 Movidius 3700VC VPU

Mémoire : 16 Go/32 Go/64 Go LPDDR5X RAM (64 Go testé)

Stockage SSD : 512 Go, 1 To, 2 To (tous amovibles) (1 To testé)

Ports : 2 USB-C (Thunderbolt 4/USB 4.0), 1 Surface Connect, USB-A, microSDXC, prise casque 3,5 mm

Capteur photo : 2304×1296 avec Windows Studio Effects

Batterie : Capacité nominale de la batterie : 58 Wh et minimale : 56 Wh

Sans fil : 802.11ax (Wi-Fi 6e), Bluetooth 5.3

Couleur : Platine

Dimensions : 323 x 230 x 22 mm

Poids modèle testé : 1,98 kg

Prix : de 2 349 € à 4 269 €

Expérience d’utilisation

Le Surface Laptop Studio 2 se différencie par une caractéristique que presque aucun autre appareil (à l’exception du Surface Laptop Studio original) offre : un écran qui s’incline vers l’avant.

Il y a une nette distinction entre le travail et le jeu. Lorsque l’écran est reculé, le Studio 2 ressemble à tout PC portable ordinaire. Mais lorsque vous le basculez vers l’avant, il se trouve presque sur vos genoux. Il s’incline alors d’environ 45 degrés, couvrant le clavier mais laissant le pavé tactile exposé.

Dans ce contexte, le Surface Laptop Studio 2 n’est plus un appareil de productivité mais de loisirs. Soyons clairs : une expérience identique est promise par le Surface Laptop Studio de 1ère génération.

Toutefois ici, elle est vraiment inégalée. Aucun autre PC portable n’est doté d’un écran inclinable vers l’avant. Microsoft n’a jamais lésiné sur la qualité des haut-parleurs, et les quatre haut-parleurs Omnisonic montés dans le châssis et orientés vers le haut donnent une vitalité satisfaisante, renforcée par le Dolby Atmos.

Ils sont clairs et puissants, et le rendu est fantastique pour des haut-parleurs de PC portable. Vous pouvez regarder des films ou des vidéos sur d’autres ordinateurs, mais nous vous promettons que vous en profiterez davantage sur le Surface Laptop Studio 2.

La seule chose que l’on peut dire à propos de cet ordinateur portable, c’est qu’il dispose d’un écran sensationnel.

L’écran PixelSense Flow de Microsoft propose deux modes de couleur, une résolution de 2400×1600 et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120Hz pour la création de contenu et l’écriture sur écran. Les concurrents ont néanmoins fait le saut vers la 4K, ce qui n’est possible qu’en comprimant l’écran dans un format 16:9. Un OLED pourrait également perfectionner la lecture de films et l’expérience multimédia du PC.

Mark Hachman / IDG

Mais si vous voulez écrire ou dessiner, c’est possible. L’écran se replie également à plat. Microsoft a toujours été un peu orgueilleux lorsqu’il s’agit de ses charnières d’écran, mais là encore, il n’y a vraiment rien de différent du Surface Laptop Studio. Et avons-nous mentionné que le Studio 2, à l’instar de son prédécesseur, range magnétiquement son stylet plat Surface Slim Pen 2 sous le clavier ?

Quelles sont les nouveautés ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le Studio 2 rafraîchit le cœur de l’appareil (CPU, GPU, mémoire et stockage) avec de nouveaux ports microSDXC et USB-A 5Gbps sur le côté de l’appareil. Il s’agit d’une reconnaissance du fait que tout le monde ne souhaite pas dépenser plus pour un hub USB-C ou une station d’accueil Thunderbolt, juste pour ajouter ces ports supplémentaires.

Vous pouvez certainement exploiter les ports supplémentaires pour une souris ou une imprimante, mais aussi pour insérer facilement la carte microSD d’un appareil photo reflex externe.

Le sans-fil est plus rapide : WiFi 6e au lieu de WiFi 6 et Bluetooth 5.3 à la place du 5.1. La mémoire a également gagné en vélocité, avec un saut de LPDDR4X à LPDDR5X.

À part cela, le Surface Laptop Studio 2 ressemble beaucoup au Samsung Galaxy Book3 Ultra de cette année, avec un Core i7-13700H en option, 16 Go ou 32 Go de RAM, jusqu’à 1 To SSD, et un GPU RTX 4050/4070. Le Studio 2 le surpasse avec des options de 64 Go de RAM et un SSD de 2 To. Microsoft indique que le SSD est “amovible”, mais seulement officiellement par un technicien de réparation qualifié…

Prêt à l’emploi

Le Surface Laptop Studio 2 est solide, le châssis en aluminium anodisé repose lourdement dans la main, avec un poids avoisinant les 2 kilos, près de 300 g supplémentaire comparé au Surface Laptop Studio de première génération. Parfois, les critiques techniques s’appuient trop sur de minuscules détails, mais si l’on compare le matériel de la première génération, il est nettement plus lourd en raison du refroidissement additionnel que Microsoft y a intégré. À cet égard, le Surface Laptop Studio 2 est plus un Studio qu’un Laptop.

Il n’est disponible qu’en une seule couleur, le Platine. L’esthétique épurée de Microsoft veut dire aussi que cet ordinateur portable Evo n’affichera pas d’autocollants sur le châssis.

Le GPU RTX et le processeur agressif signifient que le Surface Laptop Studio 2 dispose d’un système d’aération latéral comme les autres ordinateurs de sa catégorie, ce qui le différencie des appareils tels que le Surface Laptop de Microsoft. Comme nous le notons dans nos tests de performance, généralement Microsoft configure ses nouveaux Surface par défaut au Mode d’alimentation le plus bas. En utilisation normale, ce PC portable est essentiellement dépourvu de ventilateur et très silencieux. En revanche, dans les jeux, ce dernier s’accélère rapidement et devient bruyant, quel que soit le réglage. Nous avons testé à la fois son réglage par défaut et en mode performance, cela peut faire une grande différence !

Le Studio 2 comprend un chargeur Surface de 127W (avec un port de charge USB-A), bien que vous puissiez alimenter l’ordinateur via un chargeur USB-C standard de 100W. Il fournit suffisamment d’énergie sans solliciter la batterie pendant les tâches intensives.

Le Surface Laptop Studio 2, posé (presque) à plat en mode Studio, pour l’écriture. Un nouvel emplacement microSDXC se trouve à côté de la prise casque et du connecteur Surface pour la charge Mark Hachman / IDG

Le stylet Surface Slim Pen 2 (le même que celui de la version précédente) peut être rangé magnétiquement dans une petite encoche située sous la partie inférieure. Le stylet est toujours vendu séparément, malheureusement. L’ordinateur portable le saisit de manière absolument sûre, si bien qu’il est resté en place lors de nombreux déplacements. Ne craignez pas qu’il tombe accidentellement, car sa prise est presque trop serrée. Il se connecte au Studio 2 via une connexion Bluetooth.

Ecran et ports

Microsoft a toujours suivi son propre rythme en ce qui concerne la conception de ses châssis, et ses écrans l’ont également fait sortir des sentiers battus.

La plupart des PC portables intègrent l’un des trois écrans suivants : un conventionnel de 1080p (1920×1080), une alternative de 1200p ou un écran 4K (3840×2160). Microsoft inclut un écran multitouch PixelSense Flow 10 points de 2400×1600 dans le Surface Laptop Studio 2, qui se situe quelque part entre les deux. Il utilise toujours un rapport d’aspect 3:2, un élément essentiel des appareils Surface, ce qui veut dire que vous verrez généralement des vidéos letterboxed. Au total, l’écran offre environ 201 pixels par pouce, soit 65 % des 306 pixels par pouce que fournirait un écran 4K comparable.

Nous avons mesuré que le Surface Laptop Studio 2 avait une luminosité maximale de 483 nits, soit à l’identique de la 1ère génération. L’écran est certifié DisplayHDR 400, le strict minimum pour les capacités HDR, avec prise en charge de Dolby Vision IQ.

Le nouveau port USB-A du Surface Laptop Studio 2 se trouve à côté des deux ports Thunderbolt 4 existants. L’écran est en mode scène, incliné vers l’avant Mark Hachman / IDG

Microsoft a également été l’un des premiers à régler ses écrans pour la création de contenu avec les profils de couleur “sRGB” et “Vivid” qui règlent l’affichage un peu comme les différents modes de couleur d’un téléviseur. Malheureusement, de nombreux concurrents de Microsoft font désormais pareil. Le fabricant figure aussi parmi les premiers à commercialiser un écran standard de 120Hz, qui alterne entre 60Hz et 120Hz en fonction de l’application. Là encore, il s’agit d’une caractéristique présente chez les concurrents, y compris le Samsung Galaxy Book3.

La gamme de couleurs du Surface Laptop Studio 2 dans ses deux modes de couleurs.

Tout cela veut dire qu’un certain nombre de fonctionnalités haut de gamme de Microsoft deviennent des enjeux de taille dans cette nouvelle catégorie d’ordinateurs portables. Cela réduit le prix que Microsoft vous demande de payer pour le Surface Laptop Studio 2.

Lorsque le Surface Laptop Studio a débarqué en octobre 2021, Thunderbolt était encore une nouveauté. Aujourd’hui, il est devenu incontournable et les stations d’accueil Thunderbolt, voire certains écrans USB-C. Deux ports Thunderbolt 4 sont installés et nous supposons que Thunderbolt 5 sera intégré dans les modèles 2024/25.

Il est plutôt intéressant que Microsoft ait décidé de rompre ses lignes épurées avec le port USB-A à 5 Gbps, qui fait penser à une Surface d’autrefois. Le port microSDXC est une concession aux photographes mobiles, mais c’est un ajout bienvenu.

Les ports Thunderbolt délivrent 9,3W, ce qui est suffisant pour charger un smartphone. Le port USB-A ne délivre que 2,4W, ce qui n’est utile que pour les claviers et souris USB.

Le Surface Slim Pen 2 (en option) est placé sous le Surface Laptop Studio 2, dans un logement dédié qui permet également de recharger le stylet Mark Hachman / IDG

Un bon clavier et un pavé tactile haptique

Les claviers Surface de Microsoft ont toujours été parmi les meilleurs de l’industrie, bien que leur qualité ait légèrement diminué au cours des dernières générations. Celui du Surface Laptop Studio 2 a l’air de s’être légèrement perfectionné. L’ancien donne l’impression d’être plus élastique sur toute la longueur de l’appui sur la touche, ce qui lui confère une sensation plus caoutchouteuse.

Microsoft semble aussi avoir utilisé un revêtement différent pour la surface de la base du clavier, avec un petit changement correspondant aux couleurs des touches. Le clavier a aussi subi deux modifications, en effet le bouton pour couper le micro a été remplacé par la commande de rétroéclairage, qui supplante désormais la touche Media “Play”. Il existe trois niveaux de rétroéclairage, mais celui-ci est désactivé par défaut.

Nous continuerons de nous plaindre de la diminution perpétuelle de la course des touches. Chez les anciens appareils Surface, comme le Surface Book, elle était bien supérieure à 1 mm. Les touches du Surface Laptop Studio sont élastiques et résistantes, et leur course de 1,3 mm est en quelque sorte plus agréable que celle du Surface Laptop. Leur hauteur et largeur restent inchangées. Les claviers Surface sont parmi les meilleurs que l’on puisse acheter, mais ils ne sont plus aussi bons qu’avant.

Notez les modifications apportées aux touches de fonction du Surface Laptop Studio 2 Mark Hachman / IDG

Nous sommes toujours impressionnés par la taille massive du pavé tactile haptique, héritée de la première génération de Surface. L’haptique simule le “clic” d’un pavé tactile, sans qu’il soit présent. Les gestes ont fonctionné comme prévu.

L’audio reste excellent

Comme mentionné précédemment, le Surface Laptop Studio 2 a quatre haut-parleurs omnisoniques, améliorés par Dolby Atmos. Comme l’ont démontré d’autres appareils Surface, Microsoft accorde bien ses haut-parleurs, et le Surface Laptop Studio 2 est l’un des rares PC portables que vous prendrez plaisir à écouter en tant qu’appareil audio. Nous avons écouté quelques pistes pour tester les aigus et les graves, et la qualité audio est très bonne, même au volume maximum. Sur les pistes en direct, nous sommes parvenus à distinguer des instruments et des accords spécifiques.

Notre seul reproche est que le Dolby Atmos n’a pas l’air de faire de différence, qu’il soit activé ou désactivé.

Les appels passés avec Teams ou Zoom ont été très bien perçus par nos interlocuteurs. En outre, n’oubliez pas que Microsoft se sert également l’IA pour filtrer les bruits de fond. Vous aurez toutefois plus de chance avec un micro ou un casque dédié.

La webcam a été perfectionnée

Dans quelle mesure le Surface Laptop Studio 2 parvient-il à ” choisir ” entre le sujet (moi) et l’arrière-plan ? Pas trop mal Mark Hachman / IDG

Le Surface Laptop Studio 2 a une webcam 1080p (2 304×1 296) qui réussit très bien à vous isoler (le sujet) et à vous présenter. Pour cet article, nous avons testé la webcam dans un autre lieu. Elle fait disparaître l’arrière-plan pour se concentrer sur le sujet. C’est le bon choix.

Ce n’est pas pour rien que les meilleures webcams dépassent désormais le 1080p. Enfin, les webcams intégrées s’améliorent !

Vous n’aurez pas à vous plaindre de la webcam du Surface Laptop Studio 2 ou du micro qui lui est associé, car ils sont tous deux excellents.

La webcam avec un éclairage d’intérieur. L’option Eye Contact est activée, mais elle ne semble pas fonctionner correctement ici Mark Hachman / IDG

La webcam est aussi (pour l’instant) le seul endroit où l’on peut voir les effets d’IA de Microsoft, également connus sous le nom de Windows Studio Effects. Aucun n’est vraiment unique. Elle peut s’appuyer sur le NPU pour vous séparer de l’arrière-plan, ce que pratiquement toutes les applications de vidéoconférence font déjà, en utilisant plutôt le processeur du portable. Le cadrage automatique vous centre dans l’écran. Le contact visuel donne l’impression que vous vous concentrez sur la webcam et sur votre interlocuteur, même si ce n’est pas le cas.

Microsoft utilise en effet la puce d’IA Movidius NPU d’Intel pour exécuter ces fonctions ; l’activation simultanée des trois fonctions Windows Studio Effects a exploité environ 40 % de la puissance de calcul disponible du NPU.

Personne ne s’en souciera, mais ici (avec Windows Studio Effects activé), le NPU du Studio 2 est utilisé Mark Hachman / IDG

La webcam du Surface Laptop Studio 2 inclut Windows Hello et, semble-t-il, une version mise à jour qui s’adapte mieux aux barbes par exemple.

Expérience d’écriture

Vous n’êtes pas obligé d’acheter le Surface Slim Pen 2, mais si vous le faites, vous pouvez le ranger dans le compartiment dédié intégré.

Il est intéressant de noter que Microsoft vend séparément le Slim Pen 2, mais a accepté la compatibilité avec le Surface Laptop Studio d’origine. Lorsque nous l’avons retiré de l’ancien appareil et que nous l’avons fixé sur le nouveau, l’appairage s’est fait automatiquement, sans aucune assistance. Nous étions connectés aux deux machines.

Selon Microsoft, la société n’a apporté aucune modification au stylet ou au tracé sur le Surface Laptop Studio 2.

Encrage avec le stylo Surface Slim Pen 2 sur le Studio 2. En général, il n’y a pas de problème pour tracer lentement des lignes droites à l’horizontale et à la verticale. En revanche, sur la diagonale, il arrive que le stylet se mette à trembler. Certaines des lignes semblent jointes, car nous avons testé ma capacité à effacer puis à relier les lignes existantes Mark Hachman / IDG

Sur le Studio 2, nous nous sommes servis de Paint pour tracer une série de lignes. Le tracé est à peu près identique à celui du premier modèle, le placement de l’encre est bien ciblé, mais il y a un peu d’ondulation lors du tracé lent des lignes diagonales.

Performances

Le Surface Laptop Studio a contribué au lancement de Windows 11. Son successeur introduit la mise à jour de septembre 2023 de Windows 11 22H2, qui est presque identique à Windows 11 23H2, alias mise à jour de Windows 11 2023.

Il n’y a pas moyen d’y échapper. Le Surface Laptop Studio a donné l’impression d’être lent, en particulier lors du lancement de nouvelles applications ou de la navigation dans le système d’exploitation, comme l’Explorateur de fichiers. Le démarrage des apps a pris plus de temps qu’il n’aurait dû. Toutefois, comme le confirment nos chiffres de performances, les composants plus rapides à l’intérieur font absolument la différence lors de l’exécution des apps. Il est possible qu’un bug précoce dans le système d’exploitation 23H2 lui-même ou dans le firmware de la Surface rende la navigation plus paresseuse qu’elle ne le devrait.

Notre premier avis sur les nouvelles fonctionnalités de l’IA n’est pas non plus positif. Le Copilote Windows est mou, point barre, et il lui faut plusieurs secondes pour générer une réponse. Bien que cela n’ait rien à voir avec le PC portable lui-même (puisque Copilot se connecte au cloud), ce n’est tout simplement pas une bonne expérience. Et sans connexion Internet, Copilot ne fonctionnera pas du tout, précisons qu’il se connecte à un serveur, pas à la puce Movidius à l’intérieur de votre PC.

N’utilisez pas Windows Copilot sans connexion Internet Mark Hachman / IDG

Comme indiqué ci-dessus, nous avons testé le Surface Laptop Studio 2 à la fois dans son réglage de performance par défaut, le plus bas des trois réglages proposés par Windows 11 et avons ensuite refait le test avec le réglage le plus élevée et cela a fait une différence !

Sommes-nous en train de donner un avantage injuste à Microsoft ? Peut-être, car les autres PC portables sont généralement configurés avec le réglage intermédiaire, ce qui laisse une marge de manœuvre. D’un autre côté, on pourrait dire qu’il y a beaucoup de puissance inexploitée sous le capot du Surface Laptop Studio 2.

Nous avons choisi de comparer le Surface Laptop Studio 2 à plusieurs autres ordinateurs portables de classe “créateur” qui utilisent un GPU AMD ou Intel récent associé à un GPU discret bas de gamme. Dans la mesure du possible, nous avons choisi la version 14 pouces. Nous avons essayé quelques jeux pour vous donner une idée de la performance du Studio après quelques heures de travail. Gardez toutefois à l’esprit que peu d’appareils concurrents sont optimisés pour l’écriture sur écran. Ils ne présentent pas non plus le même design de châssis. Microsoft espère que ces mises en garde vous inciteront à payer le prix fort pour le Surface Laptop Studio 2.

Nous comparons le Surface Laptop 2 au Samsung Galaxy Book3 Ultra, ainsi qu’à un trio d’appareils Lenovo : le Lenovo Slim Pro 7, le Lenovo Slim Pro 9i et le Lenovo Legion 5 Pro. Nous incluons également le Dell XPS 15 (2023), le MSI Prestige Studio, l’Acer Swift X 16 et le PC portable gaming Razer Blade 14.

Nous examinons les ordinateurs portables à l’aide de plusieurs outils. Le premier, PCMark 10, applique des tests réels allant de la vidéoconférence au démarrage d’applications, en passant par le travail de CAO et les jeux légers, et génère un score final. Ces examens sollicitent généralement le processeur, mais certains d’entre eux requièrent aussi le GPU. Historiquement, le Surface Laptop Studio se situe entre le milieu et le tiers inférieur de ces tests.

Le Studio 2 paraît relativement pauvre en performances bureautiques, comparativement… jusqu’à ce que vous activiez le mode alimentation Mark Hachman / IDG

L’activation du mode d’alimentation améliore considérablement les performances des feuilles de calcul et de la création de contenu dans le test PCMark, ce qui hausse également le score. C’est le test qui présente le plus grand chamboulement lorsque le mode est poussé au maximum. C’est spectaculaire !

Le benchmark Cinebench demande au processeur de faire usage de tous ses cœurs pour effectuer le rendu de la scène aussi rapidement que possible. Un second test (non illustré) utilise un seul thread pour effectuer la même tâche. Nous exploitons le test R15, mais aussi le R20 (4 317 multi/456 mono-thread) et le R23 (11 095).

Mark Hachman / IDG

Le R23 propose une exécution unique et un test en boucle qui passe par plusieurs itérations. L’essentiel est de savoir si le PC portable se comporte bien en cas de charge prolongée : va-t-il se restreindre au fil du temps pour éviter la surchauffe ? Dans ce cas, oui. En effet, les performances ont chuté de 9 % au bout de 10 minutes.

L’histoire est nettement plus mitigée en ce qui concerne les performances graphiques en 3D. Ici, les performances de base du Surface Laptop Studio 2Nen avec le benchmark 3DMark N “Time SpyN” sont plutôt bonnes.

L’histoire ici, c’est le saut de génération en génération du Surface Laptop Studio 2 en matière de performances 3D, et il est massif Mark Hachman / IDG

Mais si nous répétons le même test en boucle, les taux de rafraîchissement moyens ont chuté d’un taux soutenu d’environ 54 images par seconde à environ 42 i/s. Cela montre que l’appareil ralentit pour éviter une surchauffe préjudiciable.

Handbrake est une application de conversion vidéo open-source qui permet de convertir un film hollywoodien en un format et un débit plus petits, un test pratique qui a quelque peu diminué à l’ère des téléchargements Netflix sur votre PC. Cependant, il mesure également les performances soutenues, car l’ordinateur portable ralentira à nouveau l’ensemble de la tâche pour ne pas surchauffer.

Encore une fois, le Surface Laptop Studio 2 n’a pas l’air bien chaud par rapport à la concurrence, jusqu’à ce que l’on augmente les performances Mark Hachman / IDG

Ce résultat est un peu décevant si l’on considère que deux des meilleurs PC portables de cette liste (le Razer Blade 14 et le Lenovo Legion 5 Pro) sont des ordinateurs gaming.

Performances graphiques

L’un des aspects les plus intéressants de cette niche d’ordinateurs est qu’elle offre le meilleur de tous les mondes c’est-à-dire suffisamment de puissance pour permettre des jeux décents sans le prix ou l’esthétique criard d’un appareil gaming.

Certains de nos tests pour le jeu et la création de contenu intègrent désormais quelques jeux pertinents pour mesurer les capacités en “light gaming”, un terme qui évolue évidemment avec le temps, à mesure que certains jeux vieillissent et que les performances de l’ordinateur portable augmentent. Ici, nous avons comparé un échantillon plus restreint de nos PC portables de test à l’aide de deux jeux : Shadow of the Tomb Raider et Metro : Exodus.

Bien que 76 fps soit un taux de rafraîchissement tout à fait jouable, nous nous attendions à un peu mieux Mark Hachman / IDG

Ces jeux démontrent deux choses : d’une part, que le Surface Laptop Studio 2 peut effectivement être exploité pour jouer et, d’autre part, qu’il peut rivaliser avec ses concurrents.

Cependant, ne vous réjouissez pas trop vite. Dans Metro : Exodus, par exemple, les 37 i/s peuvent être un peu plus saccadées que vous ne le souhaiteriez.

Les joueurs considèrent généralement qu’une fréquence de 60 images par seconde est “jouable”, mais vous pouvez obtenir des fréquences d’images plus accrues avec des paramètres de qualité d’image inférieurs Mark Hachman / IDG

Enfin, il y a l’autonomie. Nous passons en boucle un film 4K open-source jusqu’à épuisement de la batterie, avec la luminosité de l’écran réglée à un niveau constant.

Par défaut, le Surface Laptop Studio 2 ajuste la luminosité de l’écran et modifie le contenu pour améliorer l’autonomie. Nous avons ajusté ces options pour créer un scénario dans lequel nous avons désactivé le capteur de luminosité pour assurer la répétabilité, mais avons laissé les options de contenu inchangées. Nous avons aussi gardé le mode Meilleure efficacité énergétique. L’autonomie de la batterie varie en fonction de divers facteurs, notamment la luminosité de l’écran, le fait que l’ordinateur portable soit connecté ou non, l’activité qu’il effectue, etc.

Historiquement, l’autonomie a été un véritable point fort du Surface Laptop Studio. C’est encore le cas avec son successeur Studio 2, où elle tombe à 712 minutes, soit un peu moins de 12 heures. Par défaut, elle était de 892 minutes et de seulement 528 minutes avec la puissance maximale.

L’autonomie du Surface Laptop Studio 2 reste admirable, même si elle n’est plus aussi bonne qu’auparavant Mark Hachman / IDG

Même si le Surface Laptop Studio 2 a la même capacité de batterie que son prédécesseur, il est possible que le processeur et le GPU consomment plus d’énergie qu’auparavant.

Surface Laptop Studio 2 : faut-il l’acheter ?

Pour savoir si le Microsoft Surface Laptop Studio 2 est fait pour vous, il faut répondre à deux questions essentielles : le nom Surface mérite-t-il d’être valorisé ? Et le design du Surface Laptop Studio 2, à savoir son écran qui bascule à l’avant, justifie-t-il cette majoration ? N’oubliez pas qu’un certain nombre d’appareils rivaux peuvent nécessiter l’achat d’une tablette séparée pour l’écriture, si c’est important pour vous.

On pourrait arguer qu’il n’y a aucune raison de payer 2 000 euros pour le Surface Laptop Studio 2 d’entrée de gamme, qui dispose de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage SSD et d’une carte graphique intégrée. Même avec son design unique, c’est beaucoup.

Le véritable joker, ce sont les performances. En lui-même, le Surface Laptop Studio 2 n’a tout simplement pas la puissance nécessaire pour rivaliser avec ses concurrents moins chers. En revanche, avec le passage à Performances élevées, il est sensationnel.

Le Surface Laptop Studio 2 est donc un PC portable à la configuration presque unique, doté d’une écriture sur écran et d’un son de qualité supérieurs, et dont les performances exigent que vous modifiiez un paramètre Windows souvent négligé pour obtenir les meilleurs résultats. De plus, il dispose de 64 Go de mémoire vive. Tout cela vaut-il 4 000 € ? Nous persistons à dire que non, pas pour beaucoup.

Alors, nous ne recommanderions pas au lecteur moyen d’acheter le Microsoft Surface Laptop Studio 2 que nous avons examiné, même à ceux qui travaillent dans le domaine de la création de contenu. Toutefois, nous saluons le design, les performances améliorées et les nombreuses autres fonctionnalités du Studio 2023. Magasinez intelligemment, cherchez les soldes, et le Surface Laptop Studio 2, produit phare de Microsoft, sera d’autant plus convaincant.

Adaptation du test original publié sur notre site sœur PCWorld