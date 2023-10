Les meilleurs accessoires Thermomix (2023)

Le Thermomix de Vorwerk est un best-seller absolu : le modèle actuel (TM6) porte certes une étiquette de prix tout à fait sûre avec 1 399 €, mais malgré cela, le robot culinaire allemand continue de se vendre à merveille, et ce dans le monde entier.

Les derniers modèles sont numérisés et disposent de fonctions avancées comme le hachage, le centre de cuisson interactif ou des fonctions de minuterie. Mais comme tout bon gadget qui se respecte, vous pouvez encore tirer des performances de cet astucieux assistant de cuisine si vous lui offrez les bons accessoires.

MixFino extracteur de jus

Pour extraire le jus de fruits ou de légumes, les propriétaires de Thermomix n’ont pas besoin de recourir à la violence. C’est possible avec l’extracteur de jus MixFino, un gadget qui utilise la vapeur pour extraire le jus. Le matériau à extraire est chauffé à la vapeur d’eau jusqu’à ce que le jus soit libéré.

Non seulement c’est rapide et simple, mais le jus obtenu est ainsi immédiatement stérile (pasteurisé) et peut être facilement traité ou stocké.

KochFix supports à œufs

Ce support parfaitement adapté transforme le Thermomix en cuiseur à œufs parfait et s’adapte aux appareils TM5, TM6 et TM31. Il permet de placer jusqu’à six œufs sur un support pratique dans le Thermomix et de les refroidir directement dans le support après le temps de cuisson souhaité, sans se brûler les doigts.

Cet ustensile convient également pour le service car on peut ainsi poser les œufs du petit-déjeuner directement sur la table pour les retirer facilement. Le support flexible peut contenir des œufs de poule de toutes les tailles courantes, il est sans BPA et peut aller au lave-vaisselle.

Calotti spatule tournante

Cette spatule tournante de qualité alimentaire et résistante à la chaleur s’adapte aux modèles TM6, TM5 et TM31. Cet outil en plastique dur renforcé de fibres de verre est sans BPA et s’adapte parfaitement entre la paroi de la casserole et le couteau.

Les soupes, le pesto et à peu près tous les produits liquides Thermomix peuvent ainsi être retirés ou divisés en portions rapidement et facilement. Même les restes récalcitrants sont évacués du bol de mixage de manière fiable. La spatule est disponible en trois couleurs différentes.

Essoreuse à salade MixFino

Tout le monde le sait : ce n’est qu’avec une bonne vinaigrette que la salade devient un délice. Mais si l’on ne veut pas la diluer, il faut d’abord bien égoutter la salade après l’avoir lavée ou la mettre dans une essoreuse à salade.

Un petit tour de manège permet de débarrasser les légumes de l’eau qui y adhère et de les préparer pour leur rendez-vous avec une bonne vinaigrette. Cette essoreuse s’adapte au TM5 ou au TM6 et convient également à la cuisson des pommes de terre ou des pâtes. L’insert passe au lave-vaisselle et est livré avec un petit guide sur la salade (e-book).

Râpe à spätzle Mixle

Pour des spätzle (sorte de pâtes) faits maison, équipez-vous de cet accessoire pratique et économique pour le Thermomix. Le récipient à pâte (compatible avec TM6, TM5, TM31) se place simplement sur le couvercle du bol du mixeur et se remplit.

Il suffit ensuite de presser la pâte par le haut à l’aide d’une spatule flexible à travers le tamis intégré. Une poignée protège des brûlures lorsqu’on la tient, l’appareil est facile à nettoyer et s’intègre impeccablement au design. La râpe à spätzle est sans BPA et est produite en Allemagne.

Extracteur de pâte AIEVE

L’une des plus grandes forces du Thermomix est sa polyvalence, il permet également de préparer la pâte de manière optimale sans grand effort. Mais cela devient souvent problématique par la suite lorsque le bol du mixeur est collé à la pâte, puisqu’il faut gratter péniblement pour l’enlever.

Ce gadget vous donnera un coup de main pour décoller la pâte, de mettre en mouvement manuellement les lames du mélangeur à l’intérieur. Après quelques tours, la pâte s’écrase impeccablement hors du Thermomix et il ne reste plus qu’à s’occuper des petits restes. Les ailes larges facilitent l’utilisation et le minuscule appareil peut ensuite être rangé sans problème, dans un tiroir par exemple.

Plateau coulissant

Avec cette planche coulissante, cet accessoire de cuisine procure deux choses à la fois : une bonne stabilité sur une planche en acrylique solide et la possibilité de se déplacer dans la cuisine sur de petites roulettes.

Pour cela, il suffit de remplacer les deux pieds arrière de la planche coulissante par les roulettes fournies, le Thermomix peut alors être déplacé rapidement et en toute sécurité sur le plan de travail, il reste ensuite fixe et sûr. Une amélioration absolue du confort.

Film de protection en verre trempé pour TM6

Avec la numérisation du Thermomix, l’utilisation est devenue plus simple et plus efficace, et Vorwerk a également doté ses aides culinaires de nombreuses nouvelles fonctions. Seul inconvénient de la technique moderne : elle s’accompagne d’un écran qui est exposé à de nombreux dangers dans une cuisine.

On peut parfois le heurter avec le bol de mixage, et les doigts sales laissent souvent des traces sur l’écran. C’est pourquoi ce film transparent s’avère rapidement utile pour protéger l’appareil des rayures et des salissures. Il est parfaitement adapté au TM6, s’applique rapidement et se nettoie facilement.

Couvre-lame STERNEKOCH

Avec un couvre-lame, vous pouvez veiller à ce que les aliments soient protégés des lames de l’appareil lorsque vous cuisinez avec le Thermomix. La transmission de la chaleur est ainsi optimisée et les aliments avec des morceaux comme la viande ou les légumes restent intacts.

En même temps, la géométrie du couvercle aide les liquides contenus à bien circuler et à cuire uniformément. Le couvercle du couteau est sans BPA, résistant à la chaleur jusqu’à 160 degrés et se nettoie facilement au lave-vaisselle.

Couvercle en silicone Wundermix

Ce couvercle en silicone flexible (d’un diamètre de 20 cm) permet de recouvrir fermement et hermétiquement les aliments dans le bol du mixeur. Vous évitez ainsi les déchets habituels en aluminium ou en film plastique, et d’autre part, le couvercle est très confortable à manipuler. Il suffit de quelques manipulations pour que la pièce soit parfaitement fixée, et elle est aussi parfaitement adaptée au transport.

Comme on évite ainsi le couvercle d’origine un peu encombrant, le bol de mixage se range beaucoup mieux dans le réfrigérateur. Le couvercle de qualité alimentaire peut ensuite être aisément nettoyé au lave-vaisselle.

Moule à vapeur mixcover

Ce moule à vapeur est parfaitement adapté aux dimensions du fond de cuisson Varoma, de cette manière le contenu du moule Varoma ne goutte plus sur les aliments en dessous lors de la cuisson à la vapeur. De petites poignées aident à la manipulation et protègent des brûlures. Il faut toutefois faire attention à la vapeur qui s’échappe lors de l’utilisation.

Le moule anti-adhésif convient également pour le four (par exemple pour gratiner) et supporte jusqu’à 230 degrés. Il est donc également adapté au lave-vaisselle. Un ebook de recettes est offert.

