En pocas palabras Puntuación Pros Diseño atractivo

Dos tamaños para adaptarse a diferentes muñecas

Impresionante seguimiento manual

Duración de la batería decente Contras Mala experiencia con las aplicaciones

Sin software compatible con Google

Sin pago sin contacto en el Reino Unido Nuestro veredicto El Huawei Watch GT 4 es uno de los relojes inteligentes más atractivos que he utilizado, y también ofrece un sólido seguimiento de la condición física y una buena duración de la batería. Sin embargo, al igual que otros productos de Huawei, se ve defraudado por su software.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

Para la última iteración de la línea Watch GT, Huawei ha lanzado dos tamaños: uno más grande de 46 mm para muñecas grandes, y otro de 41 mm para usuarios más pequeños como yo. Este es el wearable que he estado probando, y aparte de una menor duración de la batería y capacidades GPS no tan impresionantes, este reloj tiene todas las mismas características que su hermano mayor.

Ambos dispositivos ponen el estilo en primer plano, con esferas redondas clásicas y una gama de correas entre las que elegir. Si estás pensando en adquirir el Huawei Watch GT 4, esto es lo que necesitas saber.

Diseño y fabricación

Modelos de 46 y 41 mm

Opciones de correa de caucho, cuero y metal

Resistencia al agua 5ATM

Lo admito, el Huawei Watch GT 4 tiene mi diseño favorito de todos los smartwatches que he probado hasta ahora. En lugar de ser otro clon del Apple Watch, tiene una esfera redonda “flotante” que podría confundirse fácilmente con un reloj premium estándar.

Si se opta por la versión de 46 mm, el diseño es más similar al de los anteriores relojes GT, con asas conectadas y un aspecto más robusto y masculino en general. En cambio, el de 41 mm es más delicado y femenino.

Hannah Cowton / Foundry

Hay tres opciones de correa para el dispositivo de 41 mm: milanesa de oro claro, acero inoxidable plateado y cuero blanco. Probé esta última, que es cómoda de llevar durante largos periodos de tiempo y no deja marcas de sudor tan fácilmente como las correas de silicona. Además, complementa a la perfección la caja de acero inoxidable dorado.

Mi unidad pesa sólo 37 gramos sin la correa, lo que significa que puedo llevarla durante largos periodos (incluso durante la noche) sin que me resulte pesada o incómoda. Este ha sido un problema constante con otros wearables de Huawei como el Watch 4 Pro y el Watch Buds, así que me alegro de ver que la marca china atiende a los usuarios con marcos más pequeños.

El dispositivo tiene una resistencia al agua de 5ATM. Lo usé sin problemas mientras nadaba en la piscina, aunque la pantalla no respondía tan bien antes de secarse por completo.

…el Huawei Watch GT 4 tiene mi diseño favorito de todos los smartwatches que he probado hasta ahora”

Pantalla y audio

Pantalla AMOLED

Altavoz y micrófono incluidos

La pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas de la versión de 41 mm es 0,1 pulgadas más pequeña que la de su hermano mayor, pero sigue siendo grande, brillante y llamativa. Tiene una resolución de 466 x 466 y 352ppi (en la versión de 46 mm es de 326ppi).

En las pruebas, pude ver fácilmente el reloj bajo la luz del sol. Puedes activar que la pantalla se ilumine cuando levantes la muñeca. Esta función también funciona al nadar si quieres echar un vistazo rápido a tu frecuencia cardiaca o a la distancia recorrida.

Al igual que otros dispositivos Huawei, los deslizamientos y los toques son rápidos y sensibles. Durante las pruebas no se produjo ningún lag ni tartamudeo.

Hannah Cowton / Foundry

El Watch GT 4 tiene un micrófono y un altavoz integrados en el dispositivo. Puede reproducir música, aunque no creo que mucha gente haga uso de esta función. Lo más probable es que lo utilices para hacer llamadas, y por suerte el micrófono es agradable y claro. En zonas tranquilas, pude oír a mi compañero sin problemas, pero en entornos más concurridos, no recomendaría usarlo.

Los registros de voz después de cada entrenamiento se activan automáticamente, así que si estás en una clase de yoga zen te recomiendo desactivar esta opción. Si está activado, el Watch GT 4 también tiene un entrenador de voz durante las carreras que proporciona consejos a lo largo de la carrera. A mí me resulta molesto y me gustaría que no viniera activado de serie.

Software y funciones

Sistema operativo Harmony

Sin ranura eSIM

El Huawei Watch GT 4 funciona con la última versión de Harmony OS, el software propio de Huawei y no Wear OS de Google. Puedes descargar la aplicación en teléfonos iOS y Android, aunque tendrás que hacerlo directamente a través de la web de Huawei en lugar de Google Play Store o Apple App Store.

Huawei ha realizado algunos ajustes en la pantalla de inicio, habilitando tarjetas personalizadas que permiten acceder rápidamente a las funciones con un solo deslizamiento, en lugar de desplazarse por la cuadrícula principal o la lista, dependiendo de la disposición que prefieras.

Como no funciona con Wear OS, no podrás acceder a ciertas aplicaciones como Spotify o Google Maps. La versión propia de Huawei, Petal Maps, ha mejorado con los años, al igual que la navegación durante algunos entrenamientos.

Hannah Cowton / Foundry

Hay varias apps de uso diario, como un cronómetro, un calendario, una alarma y más. Hay ajustes para activar las notificaciones de las aplicaciones (SMS y Google Calendar están activadas por defecto), pero mi teléfono, un Xiaomi 13, restringió la adición de notificaciones adicionales de WhatsApp. He utilizado wearables Huawei anteriores sin este problema, así que algo puede haber cambiado con la aplicación o con mi teléfono.

Este wearable no tiene ranura eSIM, por lo que necesitarás tu teléfono para navegar y recibir llamadas. Incluye soporte Bluetooth y NFC, pero si estás en el Reino Unido no podrás utilizarlo ya que Huawei Wallet todavía no es compatible con tarjetas de crédito/débito en este país.

Fitness y seguimiento

Más de 100 entrenamientos diferentes

Nuevos modos para la respiración durante el sueño y el recuento de calorías

Continúan los problemas con la aplicación Huawei Health

Al igual que otros smartwatches de Huawei, el Watch GT 4 admite más de 100 modos de entrenamiento diferentes. Estos incluyen las opciones estándar como caminar, correr, ciclismo y natación, a opciones más oscuras como pilates, esgrima y plaza de baile (también conocido como baile cuadrado en China – He aprendido algo hoy).

El Watch GT 4 ofrece un desglose exhaustivo de los entrenamientos. Todas las sesiones tienen secciones para las zonas de frecuencia cardiaca y las calorías quemadas, mientras que algunos deportes tienen datos más detallados, como mi velocidad media y el desnivel durante el ciclismo. Los registros de natación también registran con precisión mis vueltas y brazadas de natación correctamente, algo con lo que rivales como Amazfit han tenido problemas.

…la aplicación Huawei Health no es ni mucho menos la mejor aplicación de seguimiento de fitness que existe”

Una vez más, Huawei ofrece carreras en este dispositivo, con diferentes ritmos y longitudes para adaptarse a tu nivel de dificultad. A mí, que detesto correr, la opción para principiantes me pareció una forma estupenda de iniciarme en el deporte… aunque actualmente no tengo planes de continuar hasta mi próximo análisis del wearable.

La frecuencia cardíaca, los niveles de SpO2 (oxígeno en sangre) y la monitorización de la temperatura de la piel parecían estar en línea con los resultados que he obtenido en otros dispositivos. Sin embargo, activé la monitorización continua del estrés y tuve que someterme a un cuestionario muy extraño e inapropiado en la aplicación de Huawei (proporcionado por el Instituto de Psicología de la Academia China de Ciencias) para “calibrar mis niveles de estrés”.

Tener opciones de acuerdo/desacuerdo en afirmaciones como “A veces siento que no sirvo para nada” podría ser desencadenante para algunos usuarios, especialmente si no se advierte de que se mostrará un lenguaje tan intenso como este. Huawei debería considerar la posibilidad de abordar esta característica y copiarla.

Hannah Cowton / Foundry

El seguimiento del sueño estaba en línea con las horas que dormía, y ahora hay una nueva característica para la conciencia de la respiración del sueño, que debería detectar cualquier síntoma de apnea del sueño. El sensor de temperatura de la piel también se puede utilizar para el seguimiento del ciclo menstrual.

Sólo probé los entrenamientos automáticos durante los paseos, y el reloj tardó en activarse: llevaba unos 15 minutos paseando cuando se puso en marcha. Esperemos que esto se solucione con una actualización de software.

Una de las principales novedades de Harmony OS 4 es la sección de registro de alimentos. Funciona de forma similar a aplicaciones como MyFitnessPal, en las que se añade manualmente el número de calorías consumidas en el desayuno, la comida y la cena. También se puede añadir el nombre de la comida, el número de raciones y el peso.

Hay una opción para hacer fotos, pero no he podido subir ni tomar ninguna imagen con esta función. Aparte de eso, el seguimiento de los alimentos es demasiado engorroso para mí, pero puede ser útil para cualquier persona a la que le guste el seguimiento y el registro granular.

Hannah Cowton / Foundry

Como te habrás dado cuenta, la aplicación Huawei Health no es ni mucho menos la mejor aplicación de seguimiento del estado físico que existe. Hay algunos errores (que pueden deberse a que no está disponible a través de las tiendas de aplicaciones), y hay un montón de anuncios que ocupan espacio. Algunas funciones del reloj también están enterradas en los ajustes, lo que puede resultar confuso para los nuevos usuarios.

Es una pena, ya que los registros de seguimiento de la forma física y la salud (cuestionario extraño aparte) son completos y detallados. Hay opciones mucho más fáciles y sencillas. Por supuesto, también puedes sincronizar tus datos con aplicaciones como Strava y Adidas, pero para ello necesitarás la aplicación Huawei Health.

Duración de la batería y carga

Un reloj más grande ofrece una mayor duración de la batería

Carga razonablemente rápida

Si estás dudando entre los dos tamaños del Watch GT 4, entonces la duración de la batería puede ser un factor decisivo. Naturalmente, el de 46 mm tiene espacio para una batería más grande, lo que significa que tiene una duración típica de ocho días, que puede ampliarse hasta 14 si se usa de forma conservadora.

El 41 mm se queda a la mitad de estas cifras, con cuatro días para un uso típico y siete días de un tirón.

Estas cifras siguen siendo bastante buenas teniendo en cuenta las funciones de seguimiento disponibles en este reloj. Fui capaz de utilizarlo para realizar el seguimiento de una clase de entrenamiento de una hora de duración, incluso cuando cayó por debajo del 10%, poniéndolo un paso por delante de otros dispositivos como el Pixel Watch, que está clasificado para un día.

En cuanto a la carga, tardó poco más de una hora y media en cargarse.

Hannah Cowton / Foundry

Precio y disponibilidad

Ambos tamaños del Huawei GT 4 se venden por un precio base de 229 euros – esto es para la versión de silicona negra del modelo de 46 mm, o la versión de cuero blanco de 42 mm. En el extremo superior, el reloj le costará hasta 349 £ para la versión de acero inoxidable de plata y oro.

Puedes comprar ambos relojes directamente a Huawei o en Amazon.

Si no planeas utilizar tu smartwatch con una eSIM, entonces este reloj es mucho mejor que el Watch 4 Pro, que analicé a principios de este año. Si no, otras opciones a tener en cuenta son el Apple Watch SE y el Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Puedes encontrar más opciones en nuestra tabla de los mejores smartwatches.

Hannah Cowton / Foundry

¿Deberías comprar el Huawei Watch GT 4?

El Huawei Watch GT 4 (41mm probado aquí) tiene uno de los mejores diseños de cualquier wearable en el mercado hasta el momento. Es ligero, duradero y la duración de la batería también es excelente en comparación con algunos rivales. El seguimiento manual también es sólido en este reloj.

Sin embargo, este es otro dispositivo que se ve obstaculizado por la experiencia de la aplicación que lo acompaña, que limita algunas características y hace que no sea tan fácil de usar como otros que he probado. La falta de pagos sin contacto y asistentes de voz significa que no alcanza el nivel de algunos rivales de precios similares.

Si estas cosas no te molestan, es un smartwatch muy atractivo. Personalmente, prefiero la versión más delgada de 41 mm, y la recomendaría si tienes una complexión pequeña. Si prefieres un aspecto más robusto y quieres un extra de duración de la batería, opta por la versión de 46 mm.

Especificaciones