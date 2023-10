En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente sensation de frappe

OnePlus fabrique depuis longtemps de solides téléphones Android mais, aujourd’hui, c’est à d’autres produits que la marque s’essaie, notamment en collaborant avec d’autres entreprises.

Le Keyboard 81 Pro est la première création née de cette nouvelle initiative. Il s’agit d’un clavier mécanique OnePlus, mais conçu en partenariat avec Keychron, connue pour ses modèles mécaniques.

Nous l’avons testé et avons été surpris par sa qualité de fabrication et l’expérience de frappe fluide et silencieuse qui en résulte. Si l’absence de rétroéclairage et son poids lourds ne sont pas des éléments rédhibitoires pour vous, alors le 81 Pro devrait constituer un très bon choix.

Design

Corps en aluminium lourd

Matériau des touches plaisant

Béquille utile

Lumières RVB, pas de rétroéclairage

Il existe deux versions du 81 Pro (ainsi nommé pour son agencement de 81 touches), chacune avec des capuchons gris et des commutateurs linéaires silencieux différents et développés avec Keychron. Nous avons testé la version la plus chère appelée Summer Breeze, et dont les touches sont principalement fabriquées dans un matériau “marble-mallow”.

La version “Winter Bonfire” arbore des touches en plastique PBT plus foncé, ainsi que des touches tactiles optimisées plus bruyantes (aussi créées en collaboration avec Keychron).

Les amoureux de Keychron noteront que la disposition du clavier ressemble à celle du Q1 Pro, bien que le tout soit complètement différent.

Pour l’essentiel, le OnePlus 81 Pro est un énorme morceau d’aluminium argenté avec des touches bicolores, un cadran transparent en haut à droite, et deux touches rouges dédiées aux fonctions Echap et Entrée.

La béquille réglable située sous le clavier, qui permet d’abaisser ou d’élever la hauteur de frappe, est bien pensée. Dans l’ensemble, le produit est haut de gamme et assemblé intelligemment.

OnePlus veut que son clavier puisse être retourné et relevé lorsqu’on ne s’en sert pas. Des points de contact caoutchoutés l’empêchent même de glisser ou de rayer votre bureau, mais avec ses 1,87 kg (oui, il est aussi lourd que ça), il ne risque pas d’être déplacé.

En effet, il est si lourd que si vous désirez le transporter partout ou l’emmener au bureau, alors il ne vous conviendra pas.

L’éclairage RGB sous chaque touche peut être programmé selon plusieurs modes, d’arc-en-ciel à celui projetant de la lumière vers l’extérieur de chaque touche pendant que vous tapez avant de s’éteindre.

Les effets sont sympas, mais ils épuisent sa batterie de 4 000 mAh. Bien sûr, ce n’est un problème que si vous l’utilisez en Bluetooth, plutôt que de le brancher via son câble tressé USB-C fourni. Il faut cinq heures pour le charger complètement, mais une fois à 100 % et avec les lumières éteintes, nous avons pu en profiter plus d’une semaine, tout en étant en télétravail, en mode sans fil.

Cependant, pour ce prix, on s’attendait à avoir des touches rétroéclairées, ce qui n’est pas le cas. Heureusement, OnePlus propose au moins un clavier compatible Windows ou Mac interchangeable accompagné de tous les outils nécessaires, sans compter qu’il est aisément possible de passer par l’une ou l’autre disposition (il fonctionne également sur Linux, Android et les appareils iOS).

Sensation et expérience de frappe

Actionnement silencieux

Confortable pour les longues sessions

Nécessite un repose-poignet qui n’est pas intégré

Le modèle Summer Breeze a une action très silencieuse que nous aimons beaucoup. Les touches n’émettent qu’un léger bruit sourd, même lors d’une frappe rapide. On ne remarque aussi qu’un petit claquement du plastique, rendant ainsi ce modèle idéal à utiliser dans un endroit fréquenté sans gêner personne.

L’association de ces capuchons et commutateurs silencieux est une belle combinaison, qui s’ajoute à la sensation déjà ultra haut de gamme du produit.

Nous avons trouvé notre meilleur confort en tapant avec la béquille surélevée, entièrement ajustable sous tous les angle. Toutefois, nous avons dû intégrer notre propre repose-poignet, car les tentatives de frappe sans ont rapidement entraîné des douleurs.

Aussi, nous avons fait quelques erreurs de frappe, mais c’est probablement parce que nous sommes habitués au Logitech MX Keys Mini et ses touches pratiquement plates.

Nous avons testé ce OnePlus 81 Pro avec un Mac, et la molette située dans le coin supérieur droit est préréglée pour contrôler le volume lorsqu’elle est tournée et pour activer ou désactiver le son lorsqu’elle est pressée. C’est à la fois intéressant et déroutant.

En plus de la béquille et des touches interchangeables qui ne nécessitent pas de soudure, les touches peuvent être réorganisées à l’aide de l’application VIA. Elle fonctionne sur n’importe quel navigateur basé sur Chrome.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Keyboard 81 Pro coûte 249 € pour la version Winter Bonfire ou 269 € pour la Summer Breeze de notre test. Vous pouvez l’acheter dès maintenant directement chez OnePlus.

Pour des modèles plus abordables, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre comparatif des meilleurs claviers du marché, le Logitech MX Mechanical (à partir de 159,99 €) étant l’alternative la plus évidente.

Conclusion

Si vous disposez d’un bon budget et que vous souhaitez un clavier mécanique haut de gamme avec une excellente sensation de frappe et un son discret, le Keyboard 81 Pro est un bon choix. La collaboration avec Keychron a bien fonctionné pour OnePlus, et la qualité habituelle de l’ancien fabricant brille ici.

L’impressionnante structure en aluminium et les commutateurs de touches sont deux points forts, tandis que les capuchons de touches en marbre-mallow sont doux au toucher et évitent la mauvaise sensation de plastique.

En revanche, il s’agit d’un clavier à poser sur votre bureau sans jamais le déplacer, en raison de son poids de 2 kg. Et pour son prix de 269 €, on regrette que les touches ne soient pas rétroéclairées. De plus, nous avons fini par désactiver les lumières RGB, jolies mais inutiles, car elles sont trop énergivores.

Mais pour un pur plaisir de frappe, c’est un superbe accessoire fonctionnant sur toutes les plateformes modernes et qui est vendu avec tous les accessoires dont vous avez besoin.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise