En résumé Note de l’expert Les Plus Connexion Wi-Fi

Possibilité de régler l’image sonore dans l’application (uniquement en cas de connexion Wi-Fi)

Petite taille, bon son

AirPlay, Alexa MRM, Spotify Connect et Chromecast intégrés Les Moins Temps de charge long

Ne peut pas être couplé avec d’autres enceintes Bluetooth

Pas de prise en charge de Spotify et Apple Music dans l’application

Prix Notre verdict La Charge 5, mise à jour, est un mélange des genres. Le son est bon et le wifi intégré est bien sûr un grand pas en avant. La connexion est plus stable, la portée est meilleure et l’enceinte peut être utilisé en tant qu’appareil de lecture supplémentaire dans une configuration Google Home ou Amazon Alexa. En tant qu’enceinte Bluetooth portable, cependant, elle a fait un pas en arrière car la possibilité de s’appairer avec d’autres appareils JBL compatibles a disparu.

JBL dispose d’un nombre impressionnant de modèles sur le segment des enceintes Bluetooth portables, de la plus petite Go 3 à la géante Partybox 310. Aujourd’hui, le fabricant franchit pleinement le pas et ajoute la possibilité de connecter quelques modèles au réseau sans fil de la maison. Les premiers modèles sont la Charge 5 et la Boombox 3, pour lesquels la mention “Wi-Fi” a été ajoutée au nom du modèle. Nous ne savons pas si les versions un peu moins chères avec seulement le Bluetooth continueront à être proposées, mais à ce jour, elles peuvent toujours être commandées sur le site du fabricant.

Nous avons reçu l’une des deux nouvelles enceintes, la Charge 5 Wi-Fi qui coûte une peu moins de 250 € ; et de l’extérieur, les nouvelles sont peu nombreuses. Seul le logo redessiné sur les éléments latéraux laisse penser qu’il s’agit d’un nouveau modèle ou plutôt d’une mise à jour.

Le design, les dimensions et le poids sont pratiquement identiques, mais le panneau de commande s’est enrichi d’un nouveau bouton “Moment” en forme de cœur, qui a remplacé le bouton Party Boost utilisé sur son prédécesseur pour connecter plusieurs enceintes compatibles. Les autres boutons sont les mêmes qu’auparavant : un pour la lecture/pause (qui sert également à passer à la piste suivante ou précédente par deux ou trois pressions rapides) et le contrôle du volume.

Andreas Bergsman

Enfin, la Charge 5 peut être connecté par Wi-Fi

Le fait que la Charge 5 Wi-Fi puisse également être connectée à votre réseau domestique sans fil est une nouvelle très attendue par beaucoup d’entre nous. Le Bluetooth, comme nous le savons tous, a quelques limites, notamment au niveau de la portée limitée, ainsi que le fait que la lecture est interrompue pendant les appels entrants et sortants.

L’installation est simple, mais il ne s’agit pas de l’application traditionnelle (JBL Portable) mais de celle utilisée pour les barres de son du fabricant : JBL One. L’app scanne le réseau et trouve rapidement l’appareil, à la suite de quoi vous pouvez activer toutes sortes de fonctions comme Chromecast ou Amazon Alexa MRM, pour implémenter la Charge 5 en tant qu’enceinte multiroom dans votre éventuelle configuration Google Home ou Amazon Alexa.

L’enceinte n’a donc pas de fonction de commande vocale active, mais elle est compatible avec l’un ou l’autre des systèmes susmentionnés.

L’application propose un égaliseur progressif permettant d’ajuster l’image sonore et de personnaliser ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le bouton “Moment” de l’enceinte. Toutefois, pour que cette dernière fonctionne, vous devez d’abord vous connecter à l’un des services musicaux pris en charge : Amazon Music, Napster, Tidal, TuneIn, Iheartradio, Qobus ou Calm Radio. Puis, vous pouvez sélectionner une liste de lecture ou votre station de radio préférée, le volume souhaité et l’heure d’arrêt souhaitée. Une fois la configuration enregistrée, elle est activée lorsque vous appuyez sur le bouton.

Spotify et Apple Music manquent à l’appel…

Le problème avec la fonction Moment est que ni Spotify ni Apple Music ne sont disponibles, ce qui rend les choses difficiles. Pour être honnête, ce n’est pas la faute de JBL car ni Apple Music (à l’exception de Sonos) ni Spotify (depuis janvier 2022) ne permettent l’intégration avec des applications tierces, mais quoi qu’il en soit, payer pour un autre service de musique pour une fonctionnalité complète n’est pas vraiment une option.

Heureusement, le Charge 5 Wi-Fi prend en charge Airplay et Spotify Connect, mais il aurait été intéressant de pouvoir utiliser également le bouton Moment.

Andreas Bergsman

Un autre “problème” du Charge 5 Wi-Fi est la suppression de la fonction Party Boost qui était auparavant très pratique. Lorsque vous êtes hors de portée de votre réseau sans fil et que vous comptez sur une connexion Bluetooth, il n’est plus possible de connecter deux enceintes JBL compatibles ou plus, de jouer de la musique à l’unisson, ou de créer une véritable paire stéréo.

Selon JBL, ce problème pourra éventuellement être résolu à l’avenir, à la fois dans les modèles Wi-Fi actuels et futurs.

Pour ce qui est de l’audio cependant, il n’y a rien à redire, l’équipement et la puissance de sortie sont les mêmes qu’auparavant avec un haut-parleur de basses, deux radiateurs passifs avec des amplificateurs associés de 30 W, et un tweeter alimenté par un amplificateur séparé de 10 W.

La Charge 5 Wi-fi émet un son d’une qualité indéniable, avec une grande présence et beaucoup de punch dans les basses. La fonction d’auto-ajustement, qui utilise deux microphones intégrés pour détecter et adapter le son à l’environnement, a certainement un rôle à jouer, mais pour être honnête, nous n’avons pas remarqué une grande différence de performance sonore en alternant le nouveau haut-parleur avec son prédécesseur.

Test original paru sur notre site sœur suédois M3

Fiche technique