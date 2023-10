En résumé Note de l’expert Les Plus Des performances de premier plan

Chargement de 120 W

Indice de protection IP68

Cinq ans de mises à jour de sécurité Les Moins Logiciel MIUI frustrant

Autonomie moyenne

Design arrière polarisant Notre verdict D’un point de vue hardware, le Xiaomi 13T Pro est un véritable fleuron. Cependant, le logiciel et l’autonomie doivent encore être améliorés, ce qui signifie qu’il y a de meilleurs choix ailleurs.

Xiaomi est l’un des fabricants de smartphones les plus populaires, mais avez-vous vraiment besoin de l’un de ses fleurons ?

Aussi saisissants que soient les Xiaomi 13 et 13 Pro, ils sont également très chers. Vous ne nécessiterez peut-être même pas de toutes leurs fonctionnalités haut de gamme, c’est pourquoi il est utile d’envisager certains modèles moins chers de la société chinoise.

Bien que le Xiaomi 13T Pro soit nettement plus abordable, la plupart de ses caractéristiques techniques ne le laissent pas supposer. Le processeur MediaTak Dimensity 9200+ installé ici est suffisamment puissant pour rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 2, et il n’y a pas de réelles faiblesses d’un point de vue hardware.

Cependant, après avoir utilisé le Xiaomi 13T Pro comme téléphone principal pendant une semaine, quelques défauts familiers sont apparus. Voici notre analyse complète.

Design

Design haut de gamme mais polarisant

Durable mais léger

Conformité à la norme IP68

Le Xiaomi 13T Pro ressemble beaucoup au 13 Pro qui l’a précédé. Bien que ce soit normalement une bonne chose, nous n’arrivons toujours pas à adhérer à son look.

Pour être clair, il s’agit uniquement d’un commentaire sur la version noire que nous avons testée, il est peu probable que ce soit si mauvais sur les versions Bleu ou Vert.

Toutefois, le dos en céramique est incroyablement réfléchissant, à tel point qu’il pourrait facilement servir de miroir. Nous ne savons pas ce qu’il en est pour vous, en revanche nous préférions ne pas se voir à chaque fois que le dos du téléphone nous fait face.

Anyron Copeman / Foundry

Il a également tendance à accumuler les traces de doigts et autres saletés, qui sont bien plus visibles que sur un dos non réfléchissant. Une partie de ces salissures s’infiltre même dans les rainures du module de l’appareil photo arrière, qui n’est pas aussi grand que celui du Xiaomi 13 Pro, mais qui reste assez désagréable, quel que soit le modèle que l’on choisit.

Le problème est moindre si vous appliquez l’étui en silicone fourni. Cependant, il donne au téléphone un aspect bon marché et n’a aucun effet sur le problème du miroir. Nous recommanderions plutôt d’opter pour un étui totalement opaque bien que cela aille à l’encontre de l’intérêt d’un design en céramique.

Ce qui est vraiment dommage car la céramique est un excellent choix pour l’arrière à bien d’autres égards. Elle a un aspect et un toucher très haut de gamme, tout en étant à la fois moins fragile et davantage légère que le verre.

Nous avons été très impressionné par la solidité du 13T Pro, qui n’a pas souffert des quelques chutes sur une table. L’écran est équipé du verre Gorilla Glass 5, qui a été testé pour résister à une chute de 1,2 m sur une surface dure et rugueuse.

Nous ne savons pas ce qu’il en est pour vous, en revanche nous préférions ne pas se voir à chaque fois que le dos du téléphone nous fait face

L’appareil est également conforme à la norme IP68, ce qui signifie qu’il est entièrement protégé contre la poussière et qu’il peut survivre jusqu’à 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes. Nous ne doutons pas qu’il gardera le même aspect pendant de nombreuses années.

Tous les modèles pèsent 206 g, à l’exception du Blue, qui est encore plus aérien (200 g). C’est très respectable pour un smartphone doté d’un grand écran de 6,67 pouces. Nous aurions juste aimé que Xiaomi tente quelque chose de différent d’un point de vue esthétique.

Le remplacement du cadre en plastique du 12T Pro par de l’aluminium est une bonne chose. Les boutons d’alimentation et de volume se trouvent dans une position naturelle sur le côté et sont d’un “clic” satisfaisant.

Le plateau situé au bas de l’appareil prend en charge jusqu’à deux cartes SIM, mais pas de carte microSD pour étendre le stockage de l’appareil. Il est rejoint par l’habituel port USB-C, bien qu’il ne soit pas surprenant de voir l’absence de prise audio.

Anyron Copeman / Foundry

Écran et haut-parleurs

Excellent écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces

Taux de rafraîchissement dynamique de 144 Hz

Deux haut-parleurs impressionnants

L’écran du 13T Pro ne fait l’objet d’aucun compromis. Il s’agit toujours d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, qui reste l’un des meilleurs écrans sur smartphone.

Comme beaucoup d’OLED, vous pouvez vous attendre à des couleurs riches et vibrantes et à des noirs profonds. La résolution de 2712×1220 n’est pas la plus élevée, mais elle garantit un excellent niveau de clarté et de détails. Cependant, bien que le format 20:9 soit assez typique des smartphones modernes, l’utilisation à une seule main est pratiquement hors de question.

Anyron Copeman / Foundry

Mais il y a une amélioration notable par rapport au 12T Pro : un taux de rafraîchissement de 144 Hz, supérieur au Xiaomi 13 Ultra haut de gamme, et seulement battu par les smartphones dédiés au jeu.

Remarquerez-vous une différence par rapport à un taux de rafraîchissement de 120 Hz ? Certainement pas. Toutefois, c’est en partie dû à l’option de taux de rafraîchissement dynamique appliquée par défaut.

La technologie LTPO permet à l’écran de passer automatiquement de 30, 60, 90, 120 et 144 Hz en fonction de ce que vous faites, ce qui permet d’économiser la batterie. Il est possible de choisir entre une fréquence fixe de 60 ou 144 Hz, mais la version dynamique aide à obtenir le meilleur des deux mondes.

L’écran du 13T Pro ne fait l’objet d’aucun compromis

Nous avons aussi enregistré une luminosité maximale étonnante de 500 nits. Cela veut dire que l’utilisation du 13T Pro à l’extérieur ne pose aucun problème, même par temps ensoleillé.

À l’intérieur de l’écran, il y a un capteur optique d’empreintes digitales. Bien qu’il soit simple à installer, nous l’avons trouvé assez capricieux, avec une zone cible si petite qu’il est parfois difficile d’obtenir le bon angle.

Anyron Copeman / Foundry

L’usage du capteur selfie pour le déverrouillage du visage est beaucoup plus aisé et permet de déverrouiller le Xiaomi rapidement. Toutefois, il convient de souligner que ce système est loin d’être aussi sûr que Face ID d’Apple.

Le 13T est équipé de haut-parleurs en haut et en bas pour une double configuration stéréo. Il est agréable de voir que l’on ne se fie pas à l’écouteur, habituellement un peu faible, pour l’audio, vous obtenez une musique impressionnante et des voix claires.

La plupart des détails sont conservés à des volumes plus hauts, bien que les basses constituent une faiblesse évidente par rapport aux smartphones les plus performants du marché. Il s’agit généralement de téléphones gaming.

Caractéristiques et performances

Puce MediaTek Dimensity 9200

Excellentes performances générales

Stockage interne de 256 Go à 1 To

La plupart des Android intègrent des puces Qualcomm, avec le Snapdragon 8 Gen 2 sur la majorité des appareils phares. Le fait que Xiaomi ait opté pour MediaTek sur le 13T Pro peut sembler une dévalorisation, mais ce n’est pas le cas.

La Dimensity 9200+ est la puce la plus puissante de MediaTek à ce jour, et est considérée comme équivalente au Snapdragon 8 Gen 2. Avec 12 Go de RAM sur le modèle testé (16 Go sont aussi disponibles), les performances sont vraiment excellentes.

Nous avons utilisé le 13T Pro comme téléphone principal pendant une semaine, au cours de laquelle nous avons fréquemment navigué sur le web, composé des messages et des emails et surfé sur les réseaux sociaux. Il n’y a eu aucune hésitation ni aucun ralentissement (même en passant rapidement de l’un à l’autre), ce qui indique qu’il est capable de bien plus.

Anyron Copeman / Foundry

Et c’est ce qui s’est passé. Bien qu’il ne soit certainement pas conçu pour le jeu, le 13T Pro peut confortablement gérer certains des jeux très exigeants du Google Play Store. Nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer à Asphalt 9 : Legends et Call of Duty : Mobile, tous deux fluides et sans décalage. Cet écran à haute fréquence de rafraîchissement fait certainement la différence, même si aucun des deux ne peut aller jusqu’à 144 Hz.

Bien que le Xiaomi 13T Pro chauffe légèrement au toucher lorsque vous jouez, cela ne devient un problème que si vous prévoyez de jouer pendant au moins une heure, auquel cas un smartphone gamer est un meilleur choix. Toutefois, même pour des tâches telles que l’édition de photos/vidéos ou le multitâche en écran partagé, le 13T Pro est tout à fait compétent.

Cependant, le score Geekbench 6 ci-dessous ne reflète certainement pas cela, tandis que nos tests GFXBench habituels ne fonctionneraient pas sur le 13T Pro.

Les benchmarks du Xiaomi 13T Pro

Par rapport au 12T Pro, Xiaomi est davantage généreux en matière de stockage interne. Le 13T Pro de base est maintenant de 256 Go, tandis qu’il y a aussi une nouvelle déclinaison de 1 To. Néanmoins, nous pensons que 512 Go sont suffisants pour la majorité des utilisateurs, même sans l’option d’extension microSD.

Le 13T Pro est également prodigieux au niveau de la connectivité. Outre la prise en charge attendue de la 5G et du NFC, vous bénéficiez des toutes dernières normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Vous ne remarquerez certainement pas de différence, mais c’est une bonne chose.

Appareils photo et vidéo

Impressionnants capteurs principal de 50 Mp et selfie de 20 Mp

Téléobjectif décent de 50 Mp

Pas le meilleur ultra grand-angle de 12 Mp

Comme son prédécesseur, le Xiaomi 13T Pro possède trois capteurs à l’arrière. Néanmoins, il y a beaucoup de changements par rapport à 2022.

Tout d’abord, le principal de 200 Mp qui faisait la Une des journaux a été remplacé par un de 50 Mp ordinaire.

Anyron Copeman / Foundry

Le mode par défaut reposait sur le processus appelé pixel binning, sur le 12T Pro, pour combiner 4 pixels en un seul et produire une image de 12,5 Mp, ce qui reste le cas sur le 13T Pro. Et tous ces mégapixels supplémentaires n’ont pas apporté d’améliorations notables à la qualité des photos, à moins de vouloir zoomer beaucoup.

Ce nouveau système d’appareil photo est davantage polyvalent. Le capteur principal est toujours capable de réaliser de superbes clichés sous un bon éclairage, avec une plage dynamique saisissante et une bonne gestion de l’exposition. Il est spécialement doué pour les photos de paysage et nous avons particulièrement apprécié la façon dont l’objectif principal a saisi des ciels spectaculaires dans nos tests photos.

Bien sûr, vous serez peut-être tenté par l’objectif ultra grand-angle pour ces photos. Le principal est maintenant de 12 Mp, bien qu’il y ait toujours une baisse importante de la qualité lorsque l’on passe à ce dernier. Par rapport au principal, les images sont nettement plus douces et manquent de détails.

Nous avons particulièrement apprécié la façon dont l’objectif principal a saisi des ciels spectaculaires dans nos tests photos

Cependant, la plus grande avancée est le téléobjectif 50 Mp. Il s’agit d’une nouveauté sur le 13T Pro, qui permet d’améliorer considérablement les prises de vue avec zoom. Le zoom optique ne va que jusqu’à 2x, mais la qualité reste très correcte jusqu’à 5x. Nous ne recommanderions pas d’approcher le maximum de 20x, bien que le texte à distance soit encore lisible.

Lorsque vous vous servez des trois objectifs, vous avez le choix entre “Leica Vibrant” et “Leica Authentic”. Ce dernier mode résulte en des photos plus vraies que nature avec des couleurs généralement réalistes. En revanche, le “Vibrant” fait du bon travail en donnant aux images un aspect saturé et contrasté, ce qui évite souvent d’avoir à les retoucher si l’on aime ce type d’aspect.

Le selfie de 20 Mp ne vous donne pas le choix, mais il est très impressionnant. Vous pouvez vous attendre à des selfies détaillés et bien exposés, avec un mode portrait offrant un flou d’arrière-plan décent. Ce dernier est aussi disponible sur l’objectif arrière principal, bien qu’il ait parfois du mal à détecter les contours.

Le mode nuit est lui aussi logiciel, néanmoins il parvient à éclaircir les images en basse lumière sans sacrifier les détails.

En ce qui concerne la vidéo, vous pouvez filmer en 8K à 24 i/s, en revanche la résolution par défaut de 1080p à 30 i/s est satisfaisante. Les images sont suffisamment détaillées, tandis que la stabilisation optique de l’image (OIS) de l’objectif principal aide à conserver une certaine stabilité lors des déplacements.

Logiciels et applications

MIUI 14 par rapport à Android 13

Toujours frustrant

Cinq ans de mises à jour de sécurité

Le 13T Pro fonctionne sous Android 13, toutefois avec l’interface MIUI 14 de Xiaomi. Bien qu’il conserve toutes les applications Google et les fonctionnalités de base telles que le flux Discover, MIUI a une apparence et une sensation très différentes de celles des Pixel ou Samsung.

En fait, il s’apparente davantage à l’iOS d’Apple. Comme sur l’iPhone, i faut un glissement vers le bas sur la droite de l’écran pour accéder rapidement à une série de paramètres courants. Sur le côté gauche, vous trouverez vos notifications.

Anyron Copeman / Foundry

En séparant les deux, on a l’impression que tout est moins encombré. Nous aimerions pouvoir en dire autant du reste de MIUI.

Malheureusement, Xiaomi a décidé de préinstaller des dizaines d’applications dont vous ne voudrez peut-être pas, comme Amazon, Facebook, Spotify, LinkedIn, Netflix et Booking.com. Bien que frustrant, vous pouvez au moins les désinstaller facilement.

Ce qui n’est pas le cas pour de nombreuses applications propres à Xiaomi, telles que Cleaner, Themes et Security. Le mieux que l’on puisse faire est de les cacher et d’essayer d’oublier leur présence.

Avec une palette de couleurs criard et un menu Paramètres confus, les applications supplémentaires sont la plus grande frustration de MIUI. Cependant, le logiciel n’est pas nécessairement le point de rupture qu’il était auparavant.

Avec une palette de couleurs criard et un menu Paramètres confus, les applications supplémentaires sont la plus grande frustration de MIUI

Le 13T Pro bénéficiera de 4 ans de mises à jour de la version Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Vous pourrez donc continuer à profiter de ce Xiaomi en toute sécurité jusqu’en 2028, ce qui est épatant.

Autonomie et charge

Batterie de 5000 mAh

Autonomie médiocre

Chargement ultrarapide de 120W

Xiaomi a équipé le 13T Pro d’une batterie de 5 000 mAh. C’est une capacité décente mais peu remarquable de nos jours, et on peut en dire autant de l’autonomie.

Pour être clair, attendez-vous à une utilisation d’au moins une journée avec une charge complète. Néanmoins, si nous nous fions à notre expérience, les alertes de batterie faible apparaîtront vers la fin d’une journée davantage exigeante.

Anyron Copeman / Foundry

Il est facile de blâmer le taux de rafraîchissement de 144 Hz ou la puce Dimensity 9200+, mais l’autonomie n’était pas non plus particulièrement étonnante sur le Xiaomi 12T Pro équipé d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Peut-être que la cellule devrait simplement être plus grande sur un appareil de cette taille et puissant, toutefois cela augmenterait le poids.

Une autonomie de 8 heures et 15 minutes au test de batterie PCMark (qui simule un usage réel avec une luminosité de 200 nits) ne devrait pas être une source d’inquiétude, mais il y a beaucoup de smartphones qui ont une meilleure autonomie.

Peu de téléphones de milieu de gamme peuvent rivaliser avec le 13T Pro dans le domaine de la vitesse de charge

Cependant, peu de téléphones de milieu de gamme peuvent rivaliser avec le 13T Pro dans le domaine de la vitesse de charge. Il prend en charge une puissance filaire de 120 W et le chargeur nécessaire est inclus dans la boîte (ce qui n’est pas évident de nos jours). Au démarrage, nous avons enregistré une charge de 59 % en 15 minutes et une charge complète au bout d’une demi-heure.

C’est sensationnel mais il faut noter qu’il n’y a pas de charge sans fil. Cela ne m’a pas manqué, néanmoins certains pourraient le regretter.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13T Pro est proposé à partir de 799,90 € pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle 12/512 Go coûte 899,90 €, tandis que la version 16 Go/1 To est à 899,90 €. La version de 512 Go est à 899,90 € sur Amazon.

Ces trois appareils sont en vente sur le site de Xiaomi France, où une offre de bienvenue comprendra un Redmi Pad SE gratuit pour tout achat de la version de 1 To. Il est en est de même sur Amazon, avec 2 ans de garantie.

C’est un prix très correct, et vous ne payez pas beaucoup plus cher que le Xiaomi 13T de 549 €. Mais il est difficile de le recommander par rapport au Google Pixel 7, tandis que le OnePlus 11 mérite d’être considéré.

En outre, vous trouverez peut-être qu’un smartphone de milieu de gamme vous conviendra.

Faut-il acheter le Xiaomi 13T Pro ?

Contrairement à de nombreux smatphones, le Xiaomi 13T Pro est une mise à niveau significative par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau processeur phare MediaTek offre des performances de premier ordre, notamment avec un écran OLED 144 Hz très fluide.

Le remplacement de la macro par le téléobjectif rend les appareils photo bien plus polyvalents et équilibrés, et vous bénéficiez désormais d’un indice IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Malgré la superbe charge rapide de 120 W, l’autonomie est un peu décevante. Vous devrez vous accommoder des bizarreries de MIUI, même si l’engagement de Xiaomi en matière de mises à jour est phénoménal.

Le Xiaomi 13T Pro possède sans doute le meilleur hardware de tous les téléphones de ce prix, mais cela ne veut pas dire que c’est celui qu’il vous faut.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

