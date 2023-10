NordVPN et Surfshark sont deux des plus grands noms d’un marché de plus en plus actif.

Avec les violations de données qui font régulièrement la une des journaux et les politiciens naïfs qui pensent qu’il est possible d’installer des portes dérobées sur des services cryptés tout en les gardant “cryptés”, la nécessité de protéger votre vie privée en ligne avec un VPN n’a jamais été aussi évidente.

Alors, lequel de ces deux services devriez-vous choisir ? Il est difficile de répondre à cette question, mais nous vous expliquons ici tout ce que vous devez savoir.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que les deux sociétés ont annoncé leur fusion en février 2022, si bien que vous pourriez penser qu’elles ne font plus qu’une, ce qui n’est pas le cas. En fait, il est incorrect de parler de fusion : Nord Security (la société mère de NordVPN) a acquis Surfshark, de sorte que les deux VPN appartiennent à la même entreprise. Ce n’est pas inhabituel car beaucoup d’autres VPN sont également détenus par quelques entreprises seulement.

Par ailleurs, le fait que Nord ou Surfshark soit le meilleur pour vous dépendra grandement de vos besoins, de vos préférences et de votre budget.

Alors que nous testons régulièrement des VPN et que nous rassemblons les meilleurs services VPN, nous nous concentrons ici sur deux grands noms et les comparons.

Lisez la suite pour savoir si votre loyauté devrait aller au Nord ou si vous devriez plutôt surfer avec le Shark.

Dominik Tomaszewski / Foundry

NordVPN vs Surfshark : quelle version gratuite est la meilleure ?

Gagnant : aucun

Ni NordVPN ni Surfshark n’offrent de version gratuite. Ils ne proposent même pas d’offre de type “essayez avant d’acheter”, mais vous pouvez vous inscrire à ces deux services VPN pour un mois et, avant la fin des 30 jours, annuler et vous faire rembourser.

NordVPN vs Surfshark : quel est le plus rapide ?

Gagnant : NordVPN

Lors de nos tests les plus récents (février 2023 pour NordVPN et janvier 2023 pour Surfshark), nous avons constaté que les vitesses de téléchargement de Surfshark étaient les plus élevées des deux. Cela ne veut pas dire que les connexions de NordVPN sont lentes, loin de là, mais elles n’étaient pas aussi rapides en aval que celles de Surfshark.

En amont, cependant, c’est une autre histoire ; NordVPN était beaucoup plus rapide à cet égard, et donc, en moyenne, il bat Surfshark.

Vous trouverez ci-dessous les résultats réels (en mégabits par seconde) enregistrés en utilisant un service FTTP synchrone de 1Gbps, lors de la connexion aux serveurs de San Francisco, New York, Londres et Tokyo :

Vitesses de téléchargement de NordVPN Vitesses de téléchargement de Surfshark Vitesses de téléchargement vers l’amont de NordVPN Vitesses de téléchargement vers l’amont de Surfshark San Francisco 802.79 831.84 945.45 947.32 New York 597.88 722.21 840.02 100.99 Londres 544.84 629.79 848.05 303.06 Tokyo 567.01 661.74 861.60 332.40

Bien sûr, si votre connexion haut débit est plus lente que ces chiffres, la comparaison n’a pas lieu d’être : aucun des deux ne ralentira votre connexion et, franchement, ils font tous deux partie des services VPN grand public les plus rapides qui existent.

NordVPN vs Surfshark : quel est le meilleur pour débloquer les services de streaming ?

Gagnant : NordVPN

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les services de streaming sont bien conscients que certains de leurs clients aiment utiliser des VPN pour accéder à des contenus géographiquement restreints. Ainsi, ce n’est pas parce que votre VPN vous permet de regarder, disons, BBC iPlayer pendant un mois, que vous pourrez toujours le faire.

Avec cette mise en garde à l’esprit, voici comment NordVPN et Surfshark se sont comportés lorsque nous les avons utilisés pour essayer de débloquer un certain nombre de services de streaming récemment :

NordVPN Surfshark Netflix US Oui Oui Disney+ Oui Oui BBC iPlayer Oui Oui ITVX (anciennement ITV Hub) Oui Oui

Les deux services sont également “débloqués” Amazon Prime. Cependant, les comptes Prime sont liés au pays de votre compte de facturation, ce qui signifie que vous pouvez toujours regarder des vidéos Prime à partir de votre compte national lorsque vous êtes à l’étranger.

Encore une fois, NordVPN et Surfshark sont tous deux de bons choix pour regarder des contenus verrouillés par région. Si vous avez besoin d’accéder à des services moins populaires, NordVPN est votre meilleur choix.

NordVPN vs Surfshark : combien de serveurs chaque service VPN possède-t-il ?

Gagnant : Ex-aequo

NordVPN possède des serveurs dans 60 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Japon, Hong Kong, Taïwan et bien d’autres.

Nord VPN a plus de 5 800 serveurs au total (en septembre 2023), mais notez que certains d’entre eux sont des serveurs “virtuels”, en d’autres termes, ils ne sont pas physiquement dans les pays qu’ils prétendent être.

Surfshark a plus de 3 200 serveurs dans 100 pays, y compris le Royaume-Uni, l’Irlande, les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, Hong Kong et Taïwan, et certains que NordVPN n’a pas actuellement, par exemple, l’Arménie, le Nigeria et l’Arabie saoudite.

NordVPN vs Surfshark : les téléchargements P2P sont-ils pris en charge ?

Gagnant : Egalité

NordVPN et Surfshark VPN supportent tous les deux les téléchargements P2P.

Sachez que tous les serveurs ne le prennent pas en charge. NordVPN maintient une liste sur son site qui vous indique clairement où le trafic P2P est pris en charge ou non. Surfshark n’a pas de liste de ce type, mais c’est en grande partie parce qu’il n’a pas besoin de le faire. Lorsque nous avons parlé à Justas Pukys, chef de produit VPN chez Surfshark, il a confirmé que tous les serveurs de Surfshark sont compatibles avec le P2P.

NordVPN vs Surfshark : quel est le meilleur pour la vie privée ?

Gagnant : NordVPN

NordVPN et Surfshark sont tous deux excellents du point de vue de la protection de la vie privée, mais nous devons dire que NordVPN remporte la palme.

Commençons par dire que NordVPN et Surfshark utilisent tous deux des serveurs en RAM uniquement. C’est mieux que d’enregistrer les fichiers sur des disques durs (ou SSD) car cela signifie que les chances que les données des utilisateurs soient stockées sur les serveurs de l’un ou l’autre fournisseur sont pratiquement nulles. De par leur conception, les contenus des serveurs RAM-only sont effacés à chaque redémarrage, ou en cas de coupure de courant.

Puis, NordVPN et Surfshark utilisent le protocole WireGuard. Celui-ci présente un certain nombre d’avantages inhérents à la sécurité, à savoir qu’il est moins susceptible d’interrompre les connexions que d’autres protocoles, et que le passage d’une connexion cellulaire (c’est-à-dire 5G) à une Wi-Fi se fait en toute transparence. Les deux fournisseurs ont également créé leurs propres versions personnalisées de WireGuard, qui contournent toutes deux intelligemment le problème du protocole nécessitant l’utilisation d’adresses IP statiques.

NordVPN a plus d’informations sur son NordLynx et son système de double NAT fonctionne ici, tandis que Surfshark VPN explique ici comment il attribue des IP dynamiques aux utilisateurs lorsque WireGuard est activé.

Les deux VPN acceptent le paiement en crypto-monnaie, et désactivent le trafic IPv6 par défaut.

Peut-être plus important encore, ils ont une politique claire de “pas de journaux”, déclarant qu’ils ne conservent aucune donnée sur les journaux de connexion des clients.

Il est important de noter que les deux ont été audités de manière indépendante pour vérifier qu’ils ne stockent vraiment rien. NordVPN a été audité par PricewaterhouseCoopers en 2018 et 2020, et par Deloitte en 2023. Surfshark a également été contrôlé par Deloitte en 2023. À chaque fois, il a été constaté que les déclarations d’absence d’enregistrement des deux fournisseurs résistaient à un examen minutieux.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de classer NordVPN ou Surfshark en fonction de leur respect de la vie privée, il s’agit vraiment de couper les cheveux en quatre.

Le fait que Nord-VPN soit situé au Panama, où il n’y a pas de lois obligatoires sur la conservation des données, et que Surfshark VPN soit basé aux Pays-Bas, qui fait partie de l’alliance dite des “9 Yeux”, penche légèrement en faveur de NordVPN.

Dans la pratique, cependant, cela n’a pas autant d’importance que vous le pensez. Comme l’a démontré l’audit de Deloitte, aucun journal de connexion n’est conservé, et les personnes vraiment soucieuses de leur vie privée ont la possibilité de payer en bitcoins, pour encore plus de discrétion.

Vous pouvez lire plus en détail ce que Surfshark a à dire sur le fait d’être basé dans un pays des 9 yeux, mais voici la partie la plus importante : “Le gouvernement peut toujours demander des logs à un VPN établi là-bas [aux Pays-Bas]. Que devrait faire un fournisseur ? Eh bien, un fournisseur VPN ayant une politique d’absence de logs n’aurait rien à donner. Et si l’État décidait de saisir physiquement les serveurs, il se heurterait au problème de l’impossibilité pour la police locale de perquisitionner un serveur situé dans un autre pays.”

Dominik Tomaszewski / Foundry

Prix des VPN NordVPN vs Surfshark : lequel est le moins cher ?

Gagnant : Surfshark

Surfshark est moins cher dans l’ensemble et présente un meilleur rapport qualité-prix car il offre une protection VPN pour un nombre infini d’appareils, alors que NordVPN n’en autorise que six.

Comme tous les services VPN, vous pouvez faire de grosses économies en payant d’avance pour un an ou deux.

Prix de départ en France

NordVPN Surfshark Abonnement mensuel 12,99 € 15,45 € Abonnement d’1 an 59,48 € 47,88 € Abonnement de 2 ans 86,13 € 59,76 €

NordVPN de 2 ans comprend quatre mois supplémentaires en ce moment, ce qui fait 28 mois de couverture pour le prix de 24.

Sachez que le prix de NordVPN augmente considérablement une fois que les tarifs de lancement sont terminés.

De plus, NordVPN indique en petits caractères que si vous optez pour un abonnement de deux ans, il sera automatiquement renouvelé sur une base d’un an une fois qu’il prendra fin, et vous serez facturé au “prix de renouvellement alors applicable”, ce qui signifie que si les tarifs annuels de NordVPN augmentent entre-temps (ce qui est presque certain), c’est ce à quoi vous serez automatiquement abonné lorsque le contrat prendra fin.

Votre meilleure chance est d’annuler ou de renouveler votre contrat avant que cela ne se produise. Si vous voulez faire des économies.

C’est la même chose avec Surfshark puisqu’une fois votre contrat de 2 ans terminé, vous êtes facturé le même montant, mais c’est pour un abonnement d’un an, ce qui fait une augmentation de 100 % du prix.

Comme avec NordVPN, la meilleure chose à faire est de résilier avant que votre abonnement de 2 ans à Surfshark VPN ne prenne fin.

Conclusion

Ces deux VPN ont un excellent rapport qualité-prix. Ils offrent d’excellentes vitesses, prennent au sérieux la protection de la vie privée des utilisateurs et peuvent présenter des politiques d’absence de logs ayant fait l’objet d’un audit indépendant.

Alors, lequel est le meilleur ? Pour la plupart des utilisateurs, nous devrions dire NordVPN, car il offre des vitesses globales plus rapides et débloque davantage de services de streaming, ce qui sera une considération clé pour les acheteurs.

Les utilisateurs intensifs préfèreront peut-être Surfshark VPN, car il n’y a pas de limite au nombre d’appareils connectés en simultané. Six appareils, ce que vous obtenez avec NordVPN, seront probablement suffisants pour la plupart des ménages, mais ceux qui ont plus d’appareils qu’ils ne peuvent en compter peuvent se sentir limités par cela.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise