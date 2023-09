En résumé Note de l’expert Les Plus Impression photo de qualité supérieure jusqu’au format A3

6 réservoirs d’encre

Impression de bannières, CD/DVD et même cartes d’identité

Réserve d’encre importante, faible coût à la page Les Moins Investissement élevé dans l’appareil Notre verdict Cette Epston peut se targuer d’être une imprimante photo A3 capable de produire des impressions extrêmement convaincantes. Ses réservoirs d’encre, allant jusqu’à 6 couleurs, mais aussi les faibles coûts d’impression par photo plaident facilement en sa faveur de l’imprimante, à condition que vous ayez le budget.

Prix lors du test

Not available in the US

Les imprimantes photo à six encres intègrent du cyan et magenta, en plus des noir, bleu, rouge et jaune. Jusqu’à présent, il n’existait pas d’imprimante à réservoir correspondante. Epson change cela avec l’Ecotank ET-18100.

Mieux encore, elle peut imprimer jusqu’au format A3+, avec des dimensions de 329 x 483 mm, dépassant ainsi le format A3 de 297 x 420 mm. Les professionnels utilisent cette surface supplémentaire pour les repères, mais tout amateur de photographie l’appréciera également, d’autant plus que l’ET-18100 est capable de l’exploiter au maximum grâce à l’impression sans marge.

Les encres à colorants pour des détails élevés

Grâce à elles, l’imprimante photo testée produit des transitions de couleurs très fines avec beaucoup plus de nuances que ce qui est possible avec un dispositif quadrichromique. Les variantes claires de rouge et de bleu aident par exemple à obtenir des tons chair très naturels ou des surfaces bleues comme le ciel ou l’eau sur le papier, le tout avec un niveau de détail élevé. Même les couleurs pastel gagnent visiblement en netteté.

Comme la marque utilise de l’encre noire, les textes sont anthracite foncé. Malgré cela, les lettres sont faciles à lire, même si le contraste est inférieur à celle pigmentée.

Points forts pour l’impression de photos et les formats

Les résultats sont convaincants pour les photos de tous types, surtout si vous utilisez un papier spécial et qualitatif.

De plus, l’imprimante est très flexible en ce qui concerne les formats, elle traite aussi bien les cartes postales de 10 x 15 cm que les formats A4, A3 et A3+, et peut même produire des bannières d’une longueur maximale de deux mètres.

L’ET-18100 est imposante, ne serait-ce que pour le traitement du format A3+. Toutefois, vous pouvez adapter le bac à papier et le chargeur arrière, qui est conçu pour un maximum de 100 feuilles de papier normal, au format d’impression correspondant à vos besoins et économiser ainsi un peu de place.

Outre le papier, l’imprimante traite aussi des CD/DVD imprimables, le porte-original se trouvant sous le bac à papier et inséré au-dessus pour l’impression. Petit plus, il convient également pour les cartes d’identité, ce qui est très rare.

Équipement et vitesse d’impression

L’équipement d’interface est plutôt classique avec USB 2.0 ainsi que n-Wi-Fi et Wi-Fi Direct. L’impression recto-verso ne fonctionne que manuellement. Mais dans ce cas, ce n’est pas un problème, étant donné que l’on se concentre sur celle de photos.

Pour ce qui est de la vitesse en A4, nous avons mesuré, via le PC et l’application mobile Smart Panel, qu’elle a duré deux bonnes minutes et demie pour une photo de cette taille, sans marge et en haute résolution. Pour ce qui est du format A3, on attend 5 min 23, et une bonne minute de plus en version A3+.

Compte tenu de la couverture élevée, vous pouvez vraiment gagner du temps avec la résolution standard sans avoir à craindre une trop grande perte de qualité.

Faible coût de l’encre

Les réserves d’encre peuvent être facilement remplies directement à l’avant de l’imprimante. Epson

Avec une imprimante photo à cartouches, il faut se réapprovisionner en encre assez rapidement. L’ET-18100, en revanche, est équipée d’un jeu de bouteilles original d’une contenance de 70 millilitres par couleur. En remplissant le système de conduites, vous n’atteignez certes pas l’autonomie habituelle, mais vous disposez tout de même d’environ 1500 photos 10×15 avant de devoir en racheter. Ensuite, les encres sont prévues pour environ 5700 photos en noir et blanc et 7200 photos en couleur.

Le prix de la bouteille étant actuellement d’environ 11 € l’unité, la photo de carte postale coûte au total 2,8 centimes. Si vous comptez grossièrement quatre photos 10×15 pour une photo A4, le prix est de 11,2 centimes. La quantité d’encre utilisée pour une photo A3 est à peu près le double, soit 22,4 centimes. Aucune imprimante photo à cartouche ne fait cela.

Le coût de l’encre reste très faible, même si vous devez remplacer la cartouche d’entretien.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur PC Welt