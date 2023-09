En résumé Note de l’expert Les Plus Très réparable

Design transparent et amusant

Garantie cinq ans

Huit ans d’assistance logicielle

Mode bureau Les Moins Épais

Sous-alimenté Notre verdict Le Fairphone 5 n’est pas un smartphone exceptionnel, mais l’entreprise a raison de remettre en question l’éthique de l’industrie et de produire un appareil équitable et réparable. L’assistance logicielle promise jusqu’en 2033, voire au-delà, est la preuve que les autres fabricants font preuve de gaspillage.

Le Fairphone 5 n’est pas censé être un smartphone puissant et riche en caractéristiques techniques, c’est pourquoi il ne l’est pas. Il n’est pas non plus supposé proposer des capteurs photos meilleurs que ceux de l’iPhone 14 Pro ou du Google Pixel 7. Et, pour ce qui est de son design, il a encore moins la prétention de vouloir vous épater.

Au lieu de cela, la marque a entrepris de fabriquer un smartphone qui bénéficiera de huit ans de support logiciel, voire 10.

Elle sait que tous ses composants ne dureront pas aussi longtemps, mais les rend donc réparables ou remplaçables par l’utilisateur avec des pièces clés qu’elle promet de garder pendant plusieurs années.

Il nous a été impossible de tester ces promesses maintenant, et la longévité du Fairphone 5 dépendra aussi de celle Fairphone. Mais elle a fait ses preuves jusqu’à présent, et son dernier smartphone est plutôt impressionnant, tout en remettant en question l’éthique environnementale des concurrents dont les composants ne durent que deux ou trois ans.

Elle affirme également qu’elle s’approvisionne de manière impartiale et qu’elle traite équitablement les travailleurs à chaque étape de la chaîne, jusqu’à ses propres usines.

Design

Modèle transparent et amusant

Réparabilité modulaire simple

Construction solide mais massive

Le Fairphone 5 ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais avec quelques changements.

Son design est sobre, avec un corps épais de 9,6 mm et des bords et coins incurvés. Notre échantillon est l’excellente version transparente qui vous permet de voir à travers sa plaque la batterie amovible et le design modulaire bien pensé.

Il existe également des modèles plus sobres, opaques, noirs ou bleus. Vous pouvez même acheter les trois et les intervertir comme on le faisait avec Nokia en 2002.

L’appareil est assez lourd (212 g) et ne répond qu’à la norme IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau, ce qui signifie qu’il vaut mieux éviter de le mouiller. C’est compréhensible quand on sait qu’il est conçu pour être démonté et remonté par son propriétaire.

Henry Burrell / Foundry

Le téléphone est vendu dans un emballage recyclable, mais sans câble de recharge, ni adaptateur ou tournevis. Ces derniers peuvent être achetés séparément.

La batterie se retire toute seule, mais sinon il y a de minuscules vis qui doivent être retirées pour changer des pièces telles que l’écran, les caméras, l’écouteur, le port USB-C et le haut-parleur, tous disponibles à l’achat directement auprès de Fairphone.

Nous avons défait le Fairphone 5 avec facilité, sans difficulté à tout remonter. C’est beaucoup plus facile que le Nokia G22, qui nécessite de démonter la moitié du téléphone avant d’atteindre la batterie mais aussi de détacher des câbles.

Avant tout, il bénéficie d’une garantie de cinq ans et il est à la hauteur de sa réputation.

Écran et haut-parleurs

6,4 pouces pOLED

Verre Gorilla 5

Écran et haut-parleurs remplaçables

C’est le premier Fairphone doté d’un écran OLED. Il est lumineux et net avec une résolution de 1224 x 2770, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90Hz pour un rendu plus fluide des applications et du texte défilant.

Il est décent, mais ce n’est pas la meilleure qualité disponible à ce prix.

Henry Burrell / Foundry

Malgré cela, nous avons été ravi de trouver une tonne d’options personnalisables dans les paramètres, notamment trois modes de couleur et un personnalisé, un filtre de lumière bleue et un mode de lecture qui donne à l’affichage une brillance semblable à celle du papier.

Il est étiqueté ” NXTVISION “, ce qui confirme la théorie selon laquelle le Fairphone 5 est fabriqué par TCL. Il s’agit d’une technologie conçue pour réduire la fatigue oculaire et que l’on retrouve dans ses 40 nouveaux téléphones Nxtpaper.

Nous avons trouvé ennuyeux que le coin supérieur gauche de l’écran soit si proche de l’heure, mais sinon le téléphone a un grand écran lumineux et remplaçable. Rien de rédhibitoire.

Fairphone

Performances

La puce est le point faible du téléphone

Performances lentes et irrégulières

Stockage généreux de 256 Go

Le Fairphone 5 utilise le Qualcomm Snapdragon QCM6490, ce n’est pas un processeur couramment utilisé dans les smartphones.

Fairphone explique que la décision de le choisir est “unique”, et qu’on la trouve plus couramment dans le matériel d’entreprise car elle serait mieux adaptée pour recevoir des mises à jour logicielles pendant huit ans. Elle prend également en charge la 5G.

Le problème, c’est que les performances actuelles ne sont pas très bonnes. Il est souvent lent et saccadé, et son utilisation est pénible, même pour une utilisation basique.

Nous avons demandé à Fairphone s’il pensait que le téléphone tiendrait la distance. Un porte-parole nous a répondu par courriel qu’il était convaincu qu’il pourrait être utilisé pendant “au moins 8 ans”. Ils ont souligné le fait que le Fairphone 2, lancé en 2015, a reçu plus de sept ans de mises à jour.

En moyenne, les smartphones sont jetés après seulement deux ou trois ans. Ainsi, même si les gens gardent le Fairphone 5 pendant cinq ou six ans, ce serait déjà un grand pas en avant en matière de durabilité”, ont-ils déclaré.

Comparaison des performances du Fairphone 5

Le Fairphone 5 dispose d’une double carte SIM (une physique et une eSIM), du NFC, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2 LE. Pas de prise casque en vue.

Appareil photo et vidéo

Appareil photo principal de 50 Mp avec OIS

50 Mp ultra-large

Capteur selfie de 50 Mp

Les appareils photo sont bons mais n’ont rien d’exceptionnel. Fairphone a notamment utilisé trois capteurs de 50 Mp pour les capteurs principaux, ultra grand-angle et selfie, bien qu’il s’agisse de matériels différents.

Henry Burrell / Foundry

L’objectif principal utilise le Sony IMX800 et produit des photos nettes et agréables sous un bon éclairage avec une sortie standard de 12,5 Mp. La stabilisation optique de l’image (OIS) est aussi la bienvenue.

C’est un très bon appareil photo, même si, à ce prix, il n’offre pas la qualité de détail et de traitement du Pixel 7, ou même du Pixel 7a, moins cher. Il est également possible de prendre des photos en 50 Mp, mais la stabilisation est moins bonne.

Les photos en ultra grand-angle sont acceptables, mais elles perdent beaucoup en cas de faible luminosité.

La fonction selfie est parfaitement adaptée aux photos de groupe et aux appels vidéo, mais elle nous a donné l’impression d’être un peu délavé et gris.

Autonomie et charge

Batterie remplaçable de 4 200 mAh

Chargement lent de 30 W

Pas de câble ni de chargeur inclus

Le fait d’avoir une batterie remplaçable dans le Fairphone 5 nous ramène au bon vieux temps du Nokia 3310, ou même des téléphones de 2015 comme le LG G4 qui avaient des batteries que l’on pouvait retirer du téléphone sans aucun outil.

La marque vend des batteries de rechange pour 35,95 €, ce qui vous permet d’en avoir une supplémentaire et de la garder chargée en cas de remplacement d’urgence.

Henry Burrell / Foundry

Malheureusement, l’autonomie n’est pas extraordinaire, elle a tenu une journée entière avec une utilisation modérée à intensive, mais il est à bout de souffle à l’heure du coucher. Pour un téléphone aussi peu puissant, nous aurions espéré mieux, mais 4 200 mAh, c’est moins que les 5 000 mAh de plus en plus courants dans les téléphones Android de milieu de gamme. Un compromis pour la réparabilité que l’on peut être prêt à faire.

Sans compter que le téléphone s’est chargé avec une lenteur déconcertante avec notre chargeur USB-C de 30 W, n’atteignant que 29 % au bout d’une demi-heure.

Logiciels et fonctionnalités

Huit ans de mises à jour

Look Android épuré

Mode bureau

Fairphone promet cinq mises à jour de la plateforme Android et au moins huit ans de sécurité. C’est à peu près le même nombre de mises à jour du système d’exploitation qu’Apple propose pour la plupart de ses iPhones, et un support de sécurité plus long que celui de tout autre fabricant de smartphones.

Il s’agit d’un véritable facteur de différenciation et il est louable que Fairphone y parvienne. Lors de son lancement, l’entreprise a même déclaré qu’elle espérait étendre ces huit années à dix. Si le Fairphone 5 reçoit son dernier correctif de sécurité en 2031, ce serait déjà très impressionnant.

Henry Burrell / Foundry

Nous hésitons sur l’utilité d’une telle longévité car le matériel est déjà un peu grinçant d’après nous. Android fonctionnera-t-il encore de manière acceptable sur ce téléphone dans une décennie ?

Il a une apparence et une convivialité propres à Android, sans aucun bloatware. Il utilise les apps Google pour tout, et il y a une application Fairphone où vous pouvez vous connecter à votre compte et accéder à votre garantie et à d’autres fonctionnalités.

Il y a aussi un mode bureau que vous pouvez activer dans les paramètres, il suffit de brancher le téléphone à un écran USB-C avec un clavier et une souris pour utiliser une configuration complète de type Windows.

Prix et disponibilité

Le Fairphone 5 coûte 699 € directement chez Fairphone et a été mis en vente le 14 septembre 2023.

C’est un bon prix si l’on considère qu’il est annoncé pour durer au moins huit ans, mais sur le marché des smartphones, il est plus coûteux que des téléphones plus performants. Le Google Pixel 7a, par exemple, coûte 509 € et présente de meilleures performances et caméras.

Mais comparer le Fairphone 5 à d’autres téléphones passe à côté de l’essentiel. Vous l’achetez pour soutenir une cause et rejeter la nécessité de remplacer votre téléphone tous les deux ans.

Conclusion

Si vous pouvez mettre de côté le fait que le Fairphone 5 est un appareil moyen au regard de ses concurrents, alors vous avez fait la moitié du chemin. C’est un produit qui prouve que les autres fabricants devraient offrir une assistance logicielle plus longue et vous encourager activement à ne pas effectuer de mise à jour.

Apple peut affirmer que l’iPhone 14 est plus réparable que les itérations plus anciennes, mais c’est risible par rapport à la véritable réparabilité du Fairphone 5.

Notre réserve concerne le processeur sous-puissant, et nous ne sommes pas convaincu que le téléphone fonctionne bien dans quatre ou cinq ans, et encore moins dans huit ou dix ans.

Tout bien considéré, il s’agit d’un téléphone solide que vous devriez acheter parce que vous croyez en la cause, et non parce que vous voulez le téléphone le plus puissant. En ce sens, le Fairphone 5 est une grande réussite.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur Tech Advisor UK

