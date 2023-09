Review del cepillo eléctrico Oclean X Pro Digital

En pocas palabras Pros Buen precio

Base de carga 2 en 1

Vibración potente (limpieza sónica)

Duración de la batería de 30 días Contras Cuesta acostumbrarse si usas cepillos eléctricos giratorios

Sin detección de presión Nuestro veredicto El X Pro Digital es un cepillo sónico inteligente con una app dedicada que te ayudará a saber si te limpias los dientes correctamente o no. Su limpieza sónica emite vibraciones que limpian tu boca de una forma diferente de la que lo hace un cepillo eléctrico giratorio. Si tienes claro que quieres un cepillo sónico y no quieres gastar más de 100 €, el X Pro Digital de Oclean es una muy buena opción.

Oclean es una marca de cepillos eléctricos que he tenido la oportunidad de conocer recientemente. Con solo echar un vistazo a su web puedes ver todo el interés y cuidado que Oclean invierte en ofrecer un amplio catálogo de productos para el cuidado dental.

Verás que cuenta con precios bastante económicos y también con precios más caros para los modelos más premium. En este caso, he podido probar el modelo Oclean X Pro Digital, un nuevo dispositivo del que destaca la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento personalizado de la limpieza de tus dientes gracias a su aplicación y su pantalla.

Suena bien, pero ¿resulta práctico?, ¿realmente sirve este modo inteligente en el día a día? Y, seguramente la pregunta que te estés haciendo, ¿es capaz de competir con la marca estrella de cepillos eléctricos Oral-B?

Te cuento a continuación mi experiencia con el X Pro Digital para ayudarte a tomar una decisión de compra acertada.

Sara Piquer Martí

Diseño y calidad de construcción

Estéticamente, pocas pegas podemos sacarle al X Pro Digital. Es un cepillo bonito en un tono azulado-grisaceo (plateado, según la web de Oclean) que quedará bien en cualquier baño. Su diseño es elegante y sí que desprende una sensación premium, como cuando coges en la mano un dispositivo caro. Además de ser bonito, es también resistente (algo importante), ya que ofrece una clasificación IPX7 de resistencia al agua.

En el centro del cuerpo del cepillo verás la pequeña pantalla que te ofrecerá la información del cepillado. Es una pantalla a color en la que verás las áreas de tu boca que estás dejando sin cepillar y, también, recibirás una puntuación del 1 al 100 en función de la calidad del cepillado que has llevado a cabo. (Hablaré del rendimiento de esta función más a fondo en el siguiente apartado).

La pantalla, como en otros modelos de Oclean, como el X Pro Elite, es táctil. ¿Necesita un cepillo eléctrico una pantalla táctil? Puede llamar la atención, pero sinceramente pienso que con el botón de apagado y encendido y, tal vez otro para regular la intensidad, es más que suficiente. Aun así, es un añadido atractivo que no está de más, al que acabarás acostumbrándote enseguida.

Sara Piquer Martí

El cepillo viene con dos cabezales, uno de tamaño normal (el que seguramente, como yo, usarás en tu día a día) y otro de tamaño más pequeño, para encías más sensibles y para poder llegar mejor a zonas de la boca más difíciles.

Algo que me gustó bastante es que Oclean ha diseñado una base de carga que puede usarse tanto sobre una superficie plana (como la típica base de carga de cualquier cepillo eléctrico), pero también ofrece la posibilidad de pegarlo a la pared para que puedas sujetar el cepillo verticalmente si prefieres esta opción. La caja incluye también el cable USB-C de carga, así que no tendrás que comprarlo por separado.

Sara Piquer Martí

Experiencia de uso: limpieza sónica

Lo cierto es que Oclean ha pensado en varias funciones inteligentes que hacen que este cepillo eléctrico sea bastante interesante y se diferencie de otros modelos del mercado.

Para poder usar las funciones inteligentes, tendrás que instalar la aplicación en tu móvil (está disponible para iPhone y para Android) y, después, poner el cepillo en marcha. Hablo más en detalle sobre la app y los distintos modos de cepillado en el apartado siguiente.

La app también ofrece un modo de recompensas interactivas, ofreciéndote puntuaciones y animándote a ser constante y llevar a cabo esa limpieza a fondo tan necesaria de nuestros dientes. Personalmente, esto es algo que me hizo gracia al principio, pero de lo que me olvidé a los pocos días. Pienso que puede tener un uso más interesante si el que va a usar el cepillo es un niño o niña, alguien que necesite motivación o ganar constancia en el tema del cepillado.

Sara Piquer Martí

Una función que me ha gustado bastante, es el hecho de que el cepillo te avisa para que cambies de zona cada 30 segundos. Esto facilita que estés el tiempo necesario en cada zona y es algo que mi anterior cepillo de Oral B (era un modelo muy básico), no hacía.

Por otro lado, algo que no hace y que sí he echado en falta, es la función de avisarte cuando estás ejerciendo demasiada presión. No hay sensor capaz de detectarlo, así que no puedes saber si la presión que estás ejerciendo es la correcta o no.

Un punto a tener en cuenta es el hecho de que estás ante un cepillo de dientes sónico. Es decir, el cabezal no es giratorio. Debo confesar que al principio pensaba que no funcionaba correctamente por el hecho de estar ante un cabezal que solo vibra, pero no gira. Todo cobró sentido cuando entendí que el tipo de tecnología que este cepillo utiliza es diferente.

Sara Piquer Martí

Un cepillo sónico hace uso de una vibración muy rápida (84.000 movimientos por minuto, en el caso de X Pro), lo que produce un zumbido que es el causante de unas microburbujas de agua, saliva y pasta de dientes. Son esas microburbujas las que llegarán a los distintos recovecos de tu boca para hacer la limpieza pertinente. Ten en cuenta que no será necesario que ejerzas demasiada presión, a diferencia de un cepillo eléctrico clásico.

De forma resumida: los cepillos sónicos “barren” las bacterias que intentas limpiar con su tecnología sónica, sin que tengas que ejercer presión, solo a través de esa vibración que emiten. Mientras que los cepillos giratorios usan esos movimientos de rotación característicos para eliminar de forma “manual” las bacterias.

Explico todo esto porque para mi fue clave entender que no era necesario ejercer demasiada presión y que, efectivamente, mi boca se estaba limpiando a pesar de que el cabezal no girara en mis dientes. De hecho, diría que mi experiencia con el cepillo mejoró cuando tuve en mis manos esta información.

Respecto a la batería, Oclean afirma que dura hasta 30 días. Lo cierto es que coloco el cepillo en su base de carga cada vez que termino de usarlo (creo que este es el uso más común que se le da). Así que el tema de la batería no es algo que me preocupe. Al fin y al cabo, está siempre cargado gracias a que lo dejo siempre en su base de carga al terminar de utilizarlo. No obstante, la batería del cepillo es muy buena, no tendrás que preocuparte de cargarlo con demasiada frecuencia, algo que suma puntos a favor de este cepillo.

Sara Piquer Martí

La aplicación: Asistente dental digital

Oclean tiene una aplicación dedicada a sus cepillos eléctricos que hacen que sean dispositivos inteligentes. Una vez hayas emparejado el cepillo con la app, podrás empezar a navegar por ella. Verás que te pide datos como tu género, fecha de nacimiento, además del “tipo de dientes que tienes actualmente”. Te pregunta por hábitos como fumar, tomar café o vino y también sobre el grado de blanqueamiento de tus dientes. Oclean afirma que con el programa correcto y con tus hábitos cotidianos podrás blanquear tus dientes rápidamente. En este caso, pienso que hay que coger esta información con pinzas: el cepillado puede ayudar a mantener el color natural de tus dientes, pero difícilmente puede lograr una sonrisa blanco radiactivo si no la tienes ya.

Sara Piquer Martí

La función más esencial es la de los distintos modos de cepillado: ‘Sunrise Soothing’, ‘Sunset Clearout’, ‘Exclusive modes’. Según los hábitos que hayas indicado, la propia app te recomendará el modo adecuado para ti. En mi caso fue “limpieza suave SPA”, adecuado para personas con dientes hipersensibles. Dentro de los “modos exclusivos” hay programas como el estándar regular, el de blanqueamiento de media potencia, blanqueamiento potente, limpieza sensible o limpieza para el cuidado de las encías. Si soy sincera, la diferencia principal que he detectado entre distintos programas es el tiempo de cepillado. Seguramente también regule la velocidad de vibración, aunque es algo que no he podido percibir.

Sara Piquer Martí

Los modos de cepillado pueden elegirse con la app, pero también a través de la pantalla táctil del mismo cepillo eléctrico.

En mi caso, el tiempo de cepillado que me sugiere Oclean es de 4 minutos. Si utilizas la función inteligente, podrás ir viendo el tiempo restante que te queda. La verdad que esta herramienta es útil para saber cuánto tiempo de cepillado te falta. Además, en la pantalla puedes ver las partes de tu boca que no has limpiado lo suficiente. Después de cada cepillado, Oclean te da una nota, siendo 100 la máxima puntuación (nunca he llegado a alcanzar los 100 puntos, así que debo mejorar).

El asistente bucal de Oclean me explica amablemente a través de la app que mi limpieza es inadecuada. Los motivos principales: “la negligencia parcial de áreas”. Además, me advierte de que esto puede causar problemas de salud como “gingivitis”.

Sara Piquer Martí

En la aplicación puede encontrarse información que resulta útil: los días que has usado el cabezal o la batería que le queda al cepillo, entre otras cosas. Lo cierto es que, con el paso de los días, es la única información que acabo consultando en la aplicación.

Si doy mi opinión sobre el tema del cepillado inteligente: al principio llama la atención y lo usas, pero con el paso de los días, te acabas olvidando de su función inteligente y, simplemente, te cepillas los dientes y ya. Tal y como comentaba párrafos arriba, pienso que es una herramienta útil para adquirir hábitos de limpieza correctos o para aprender a cepillarte los dientes correctamente, algo que, a mi edad, ya se hacer (aunque el asistente de Oclean solo me de 83 puntos de nota).

Por último, comentar que la aplicación ofrece una interfaz sencilla y fácil de utilizar. Es difícil sacarle alguna pega, está bien diseñada y te acostumbrarás a ella enseguida, es muy intuitiva.

Precio y disponibilidad

El Oclean X Pro puede comprarse en Oclean España por 79,90 €. Teniendo en cuenta el precio de nuestra selección de mejores cepillos eléctricos inteligentes, el X Pro es un modelo muy barato para la calidad y todas las funciones que ofrece.

El cepillo está también disponible en Amazon España, por 74,34 €, es decir, un poco más barato que en la web de Oclean. Tienes también una opción, un poco más cara, por 110,42 €. Es más cara porque viene con un estuche de viaje para transportar el cepillo.

Oral B, la marca estrella, tiene un cepillo sónico por 42 €, en caso de que quieras gastar todavía menos. Sin embargo, este modelo ofece menos funciones de las que ofrece el X Pro de Oclean. Por ejemplo, no tiene pantalla ni funciones inteligentes. Si lo deseas, tenemos también una guía con los mejores cepillos eléctricos de Oral B (cepillos giratorios, eso sí).

Sara Piquer Martí

¿Deberías comprar el cepillo de dientes Oclean X Pro Digital?

El Oclean X Pro Digital es un buen cepillo eléctrico sónico. Tiene puntos muy a su favor: como un diseño de calidad, sus funciones inteligentes y, sobre todo, su buena relación calidad-precio.

Las funciones inteligentes te gustarán si quieres adquirir un buen hábito de cepillado o, tal vez, si quieres enseñar a alguien más joven a cepillarse los dientes de forma correcta. El X Pro Digital se vende precisamente como un cepillo inteligente, que funciona en conjunto a su app dedicada, sin embargo, puede que toda la inteligencia que ofrece solo llame tu atención durante los primeros días.

Si no eres constante y acabas olvidándote del asistente digital de cepillado, acabarás teniendo en tus manos un cepillo elegante, con una batería increíble y con una buena potencia de cepillado que dejará tu boca limpia de bacterias. Eso sí, si estás acostumbrado o acostumbrada a los cepillos eléctricos giratorios, puede que te cueste un poco acostumbrarte a la limpieza sónica.

Así que, como conclusión, el X Pro Digital es un cepillo que recomiendo para principiantes y para aquellos y aquellas que no quieran tener que gastar demasiado dinero en un cepillo sónico de calidad. La relación calidad-precio que ofrece Oclean es muy buena.

Especificaciones técnicas