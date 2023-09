En résumé Note de l’expert Les Plus USB-C

Plus léger

Améliorations de l’appareil photo

Bouton d’action Les Moins Même autonomie que son prédécesseur

Prix Notre verdict L’iPhone 15 Pro Max apporte quelques améliorations sûres et prévisibles par rapport à son prédécesseur. Il est, par défaut, le meilleur iPhone que vous puissiez acheter, bien qu’aucune de ses fonctionnalités ne mérite qu’on s’y attarde vraiment. Il s’agit d’une bonne mise à jour pour les téléphones de plus de trois ans, mais si le votre actuel est plus récent alors vous pourriez encore attendre l’année prochaine…

Prix lors du test

1,199

L’iPhone le plus récent et le plus cher d’Apple est aussi meilleur que celui de l’année dernière en raison de sa légèreté, sa rapidité, son appareil photo et sa praticité.

Et pourtant, il déçoit un peu. Après plusieurs jours d’utilisation et une batterie de tests, on a le sentiment de s’ennuyer. Toutes les améliorations sont les bienvenues, mais elles semblent manquer d’inspiration. C’est comme si Apple était à court d’idées, ou que l’iPhone était trop important pour prendre des risques, ou que tous les efforts de l’entreprise avaient été consacrés à Apple Vision Pro.

L’argument en sa faveur est qu’il est relativement respectueux de la confidentialité et qu’il fonctionne parfaitement avec tous les autres produits et services Apple. Toutefois, on peut dire la même chose du reste de sa gamme et de ses récents prédécesseurs, alors pourquoi choisir celui-ci ?

Design

Cadre en titane plus léger

Bouton d’action

USB-C

La première chose que vous remarquerez en prenant en main l’iPhone 15 Pro Max (ou le Pro), c’est à quel point il paraît léger. En effet, si le passage de l’acier inoxydable au titane pour le cadre extérieur n’a permis de réduire le poids que d’environ 10 %, il provient des bords extérieurs, ce qui donne l’impression de légèreté.

Pour autant, d’autres smartphones haut de gamme de cette taille, à l’instar des Pixel 7 Pro et Galaxy S23+ par exemple, font le même poids. Cet alignement de la part de la firme de Cupertino est bienvenu, mais ce n’est pas révolutionnaire, ni même un avantage concurrentiel.

Vous ne constaterez pas non plus que le cadre en titane (lié à l’aluminium) offre une meilleure durabilité. Il n’est pas plus résistant aux rayures, plus difficile à bosseler ou à déformer, ni vraiment moins sujet aux traces de doigts, bien que sa couleur naturelle semble bien les dissimuler. Sinon, la finition brossée et mate des côtés est assez agréable par rapport à l’acier inoxydable brillant, et les coins sont un peu plus lisses, ce qui rend le téléphone plus simple à tenir.

En ce qui concerne les couleurs, elles sont toutes un peu ennuyeuses, même si cela n’est pas rare sur les modèles Pro. L’or a disparu, remplacé par une couleur titane naturel qui est finalement… grise… mais qui n’en reste pas moins jolie et sophistiquée. Le noir et le blanc sont toujours disponibles, mais ce dernier n’est pas aussi étincelant que les itérations précédentes. La couleur spéciale de cette année est le titane bleu, une nuance foncée classe mais conservatrice.

L’abandon par Apple du port Lightning au profit de l’USB-C a fait couler beaucoup d’encre. Apple ne nous offre pas une recharge plus rapide que celle de l’iPhone 14 Pro Max, mais cette nouvelle connectique est bien plus pratique pour utiliser le même câble pour recharger votre iPhone, votre MacBook et probablement la plupart de vos autres appareils numériques.

Sur les modèles Pro, ce port prend en charge les vitesses de transfert USB3, pratique pour transférer de nombreuses vidéos. Vous pouvez brancher un disque externe et enregistrer des vidéos directement sur celui-ci, c’est nécessaire pour enregistrer au format 4K/60 ProRaw (l’enregistrement sur le stockage interne ne dépasse pas 30 images par seconde). Vous pouvez même connecter un écran externe directement sur votre iPhone et obtenir un miroir à très faible latence, parfait pour le jeu.

Nous avons branché notre adaptateur USB-C vers Ethernet et nous avons pu nous connecter sans WiFi. Les interfaces audio USB fonctionnent également, à condition d’être suffisamment alimentées.

Le port USB-C de l’iPhone 15 Pro (en haut) ressemble au port Lightning (en bas), mais offre une plus grande flexibilité. Jason Cross / Foundry

Tout cela est très pratique, mais il est frustrant qu’Apple n’ait fait ce saut que lorsqu’elle y a été contrainte par la réglementation européenne (à laquelle elle s’est opposée). Le passage à l’USB-C est sans équivoque une amélioration, qu’Apple aurait pu facilement réaliser il y a bien des années. Il s’agit d’une technologie qui n’a rien d’avant-gardiste et qui fait partie de la norme des téléphones Android depuis très longtemps.

Autre nouveauté appréciable, le commutateur de mise en sourdine a été remplacé par ce qu’Apple appelle le bouton d’action. Maintenez-le enfoncé pendant une seconde pour couper ou rétablir le son, avec un motif de vibration haptique distinct qui permet de passer d’un mode à l’autre sans avoir à regarder. Il peut aussi être personnalisé pour effectuer différentes actions comme : définir un mode de mise au point, lancer l’application Appareil photo (et servir d’obturateur), allumer la lampe torche, enregistrer un mémo vocal, ouvrir la loupe, activer une fonction d’accessibilité ou lancer un raccourci.

Le remplacement du commutateur de mise en sourdine par un bouton d’action était attendu depuis longtemps. Jason Cross / Foundry

Cette dernière offre une flexibilité presque infinie, notamment lancer n’importe quelle application instantanément ou même effectuer certaines actions sur celle-ci.

Même si ce n’est pas une innovation créative, OnePlus et Samsung s’y étaient déjà essayés par le passé, mais c’est bien exécuté. Cependant, nous avons remarqué une bizarrerie : le menu des réglages permettant d’ajuster le bouton d’action semble étrangement déplacé, stylistiquement complètement différent de tout autre paramètre, mais il est heureusement simple à comprendre. Mieux encore, comme les fonctions du bouton sont définies par le logiciel, ses capacités peuvent (et doivent) être améliorées dans les prochaines mises à jour du logiciel iOS.

Le menu du bouton d’action ne ressemble en rien aux autres réglage. Foundry

Écran et haut-parleurs

ProMotion 120 Hz

2000 nits de luminosité maximale

Rien n’a changé depuis l’année dernière

À l’extérieur, les autres modèles d’iPhone 15 Pro ressemblent beaucoup à ceux de l’année dernière. Il n’y a pas de différence dans la taille ou les capacités de l’écran, bien que ses bords soient légèrement rétrécis rendant le corps du téléphone un tout petit peu plus petit.

Il offre toujours une grande précision des couleurs et une excellente qualité HDR, atteignant 1 000 nits pour la plage dynamique standard, 1 600 nits pour les zones les plus lumineuses des contenus HDR, et jusqu’à 2 000 nits pour une courte durée en plein soleil à l’extérieur.

Le son des haut-parleurs est similaire, tout comme la qualité du microphone. Apple a procédé à quelques ajustements internes afin de rendre les composants moins coûteux à réparer.

Appareils photo

Zoom 5x et 120 mm amusant

Nouveau capteur par défaut de 24 Mp offre de meilleurs détails

Toujours un peu trop traité

Nouvelles options vidéo intéressantes mais restrictives

Mettons les choses au clair, la plupart des appareils photo de l’iPhone 15 Pro Max sont identiques à ceux de l’iPhone 14 Pro Max. Le capteur principal de 48 Mp, l’ultra grand-angle et le capteur à selfie restent inchangés. Le téléobjectif est doté d’un nouveau capteur et d’une lentille périscopique pour un zoom optique 5x, soit l’équivalent de 120 mm. Cette fonction n’est disponible que sur 15 Pro Max.

Ce niveau de zoom est intéressant et rattrape les téléphones Android haut de gamme utilisant déjà cette technologie. Il permet d’obtenir des photos nettement nettes que sur l’iPhone 15 Pro standard ou les anciennes itérations.

Il ne s’agit pas d’un super-zoom pour prendre de superbes photos d’objets très éloignés ou minuscules…

C’est du côté du logiciel que la photographie sur les nouveaux iPhone 15 Pro devient intéressante. Apple a activé une nouvelle taille d’image par défaut de 2 Mp avec un nouveau traitement d’image, qui fonctionne en mode HEIF ou JPEG. Les photos de 48 Mp peuvent désormais être enregistrées en HEIF Max au lieu de ProRaw, ce qui signifie un peu moins de contrôle pour le post-traitement, mais les images occupent environ 15 fois moins d’espace de stockage.

The difference between 3x optical zoom (left) and the new 5x zoom exclusive to the Pro Max model (right) is significant.

De plus, vous disposez désormais de trois options différentes pour le plan large standard. Le zoom 1x par défaut équivaut à 22 mm, mais en appuyant sur le bouton “1x” dans l’application de l’appareil photo, vous pouvez basculer entre des prises de vue de 28 mm et de 35 mm. Ces nouveaux réglages produisent toujours des images de 2 Mp, mais utilisent différents ensembles de pixels du capteur d’image à travers certaines parties du pipeline de traitement de l’image.

Il s’agit d’une forme de zoom numérique, mais qui offre des résultats plus clairs et nets que ceux auxquels vous êtes habitué.

Une nouvelle astuce pratique : lorsque vous prenez une photo d’un sujet, l’iPhone 15 le reconnaît et enregistre automatiquement les informations de la carte de profondeur avec l’image. Ensuite, même si vous n’étiez pas en mode Portrait, vous pouvez l’activer après coup dans l’app Photos, en ajustant la profondeur de champ et en sélectionnant le point focal.

Avec un zoom optique 5x, un zoom numérique 10x donne des résultats tout à fait exploitables. Jason Cross / Foundry

La prise de vue vidéo bénéficie de deux nouvelles astuces utiles. Si vous souhaitez filmer en ProRaw en 4K et 60 images par seconde, c’est possible, à condition de brancher un disque externe et d’enregistrer directement dessus (ces fichiers sont si volumineux que vous voudrez de toute façon le faire). Pour ce faire, vous aurez besoin d’un câble compatible USB-3 ; celui qui est fourni dans la boîte n’est prévu que pour des vitesses USB2.

On retrouve aussi la possibilité de prendre des photos au format Log color. Il s’agit d’une véritable fonction “Pro”, une gamme de couleurs aplaties qui nécessite un post-traitement. Apple fournit des LUT (tables de conversion) pour convertir ces vidéos ProRaw encodées en Log en HDR, mais l’idée est qu’elles contiennent une plus large gamme de données pour vous donner un bien meilleur contrôle lors de l’étalonnage des couleurs des vidéos en post-production.

Pour les utilisateurs d’Adobe Premiere et de Final Cut Pro, c’est exceptionnel mais il y a deux inconvénients. Tout d’abord, la lecture sur votre iPhone ne bénéficie d’aucune sorte de LUT, vous ne verrez donc que l’espace colorimétrique aplati. Deuxièmement, l’option d’espace colorimétrique logarithmique n’est disponible que lors de la prise en ProRaw, ce qui prend énormément de place.

Dans l’ensemble, il n’y a rien à redire sur l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max. Le traitement d’image d’Apple est encore un peu agressif et peut donner à vos images un aspect un peu trop lissé et saturé, mais le passage à 24 Mp permet d’obtenir des détails nets sans trop accentuer de la netteté.

Autonomie

Excellente autonomie similaire à celle de l’iPhone 14 Pro Max

La recharge inversée en USB-C peut être pratique

On ne sait pas si le processeur A17 Pro de l’iPhone 15 Pro Max consomme moins d’énergie que l’A16 Bionic, mais l’ensemble du système téléphonique offre à peu près la même autonomie que l’iPhone 14 Pro Max. Lors de nos tests, où nous avons effectué les Geekbench 4 avec une luminosité d’écran fixe de 200 nits, l’iPhone 15 Pro Max a tenu 13 heures et 2 minutes, soit quelques pourcents de plus que le modèle 2022.

Cela reste fantastique, surtout pour un téléphone doté d’un écran 120 Hz. Les caractéristiques officielles d’Apple indiquent exactement la même autonomie que celle de l’iPhone 14 Pro Max, et c’est probablement ce que vous allez constater lors d’une utilisation quotidienne.

Malgré le passage à l’USB-C, la charge n’a pas changé, Apple indique que l’on atteint toujours environ 50 % en 35 minutes, ce qui est assez juste.

En revanche, il apporte une amélioration bienvenue : la possibilité de charger d’autres appareils prenant en charge l’USB-C, même si ce n’est qu’à un taux de 4,5 watts. Cela inclut des accessoires comme les AirPods ou l’Apple Watch, et même d’autres téléphones, y compris Android.

Performances

Amélioration d’environ 10 % des performances du processeur

Amélioration d’environ 20 % des performances du GPU

La puce peut chauffer et ralentir

L’A17 Pro est le cœur battant des modèles iPhone 15 Pro, contre l’A16 Bionic pour les itérations Standard et Plus. Le changement de nom est intéressant et probablement délibéré : nous ne serions pas surpris que les futurs produits soient équipés d’une puce A17 non Pro.

Il s’agit d’une puce plus grande et complexe, mais qui comporte toujours six cœurs de processeur : deux de performance et quatre d’efficacité. Le SoC est relié à 8 Go de mémoire vive, contre 6 Go pour les iPhones Pro 2022. Nous avons mesuré une accélération des performances d’environ 10 à 12 %.

Le GPU est un tout nouveau modèle à six cœurs, contre 5 cœurs pour l’A16. Apple affirme qu’il est 20 % plus rapide, mais c’est ce que l’on attendrait de 20 % de cœurs en plus. Ils sont d’une conception entièrement nouvelle et prennent en charge l’accélération matérielle du ray tracing et les mesh shaders, des caractéristiques courantes dans les puces graphiques des PC depuis des années et que l’on retrouve dans les dernières puces des smartphones Android.

Dans le test GeekBench 6 GPU compute, qui mesure l’utilisation du GPU pour des tâches de calcul générales plutôt que pour le rendu graphique, nous avons constaté une augmentation très proche des 20 % annoncés. Dans le test graphique haut de gamme 3DMark Wild Life Extreme, il s’agit là encore d’un gain de 20 %.

La nouveauté de cette année est le 3DMark Solar Bay, qui exécute un test très haut de gamme utilisant le ray tracing avec trois niveaux de qualité différents. Ici, le téléphone est 50 à 60 % plus rapide que l’iPhone 14 Pro Max.

Apple présente l’iPhone 15 Pro comme capable de faire tourner des jeux de qualité console, comme en témoigne le portage de Resident Evil : Village qu’elle dit être équivalent aux versions Xbox et PlayStation. Eh bien… non. C’est le jeu complet, oui, mais avec une réduction notable de la résolution et de la fidélité graphique globale.

Cela reste un exploit impressionnant, mais vous devez vous défaire de l’idée que l’A17 Pro transforme votre iPhone en console de poche. Ce n’est vrai que si l’on remonte aux anciennes génération.

Lorsque cette nouvelle architecture sera intégrée aux processeurs de la série M, elle aidera vraiment les Mac à rattraper l’ensemble des fonctionnalités que les joueurs Windows considèrent comme allant de soi, et pourrait également les aider à récupérer leur retard de performances.

Une petite parenthèse sur la thermique. Certains ont remarqué que les iPhone 15 Pro et Pro Max surchauffent beaucoup lorsqu’ils exécutent des jeux haut de gamme. Nous avons vraiment ressenti la chaleur lorsque nous avons utilisé le téléphone pendant qu’il était en charge, à tel point qu’il devenait parfois inconfortable à tenir.

Les performances thermiques de l’iPhone 15 Pro sont similaires à celles de l’iPhone 14 Pro. Foundry

Y a-t-il un étranglement thermique qui diminue les performances de l’A17 Pro lors de l’exécution de charges de travail lourdes et prolongées ? Oui, mais là encore, c’était déjà le cas avec les puces précédentes. Voici les résultats du test de stress 3DMark Wild Life Extreme, qui consiste à faire tourner en boucle le test de référence haut de gamme pendant 20 minutes. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Pro perdent tous deux environ un tiers de leurs performances très rapidement (après le premier passage), avant de se stabiliser.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur MacWorld

Faut-il acheter l’iPhone 15 Pro Max ?

À presque tous les égards, l’iPhone 15 Pro Max est meilleur que son prédécesseur. Il est un peu plus léger, rapide, pratique, il possède un appareil photo davantage performant et offre la même autonomie. Et pourtant, les améliorations sont plutôt ennuyeuses. L’USB-C est enfin là et si ce n’était pas avec des années de retard, cela pourrait être excitant. Le cadre en titane ne fait que rapprocher Apple du poids de ses concurrents. Le zoom optique 5x est amusant et parfois utile, mais il ne change pas la donne.

Quant à la prise de vue vidéo dans l’espace colorimétrique Log, c’est une fonctionnalité professionnelle géniale mais paralysée par l’obligation de filmer en ProRes et l’absence d’application LUT en lecture.

La meilleure nouveauté est le bouton Action, qui devrait être présent sur tous les iPhone et pas seulement sur les modèles à plus de 1 000 €, mais qui ne permet qu’un ou deux tapotements.

C’est peut-être là où en sont les smartphones aujourd’hui : les modestes améliorations annuelles sont appréciées, mais elles ne constituent pas une raison suffisante pour passer à la vitesse supérieure. Comme pour les ordinateurs portables et de bureau, la technologie a atteint un plateau. Soit vous faites quelque chose de gadget qui ne durera pas, soit vous continuez à apporter de petites corrections d’une année sur l’autre, en espérant que les utilisateurs s’accrochent à leur ancien appareil pendant trois ou quatre ans avant d’envisager d’en acheter un nouveau.

Alors, faut-il acheter l’iPhone 15 Pro Max ? Si vous voulez le meilleur grand iPhone, alors oui. Une fois l’euphorie de la nouveauté dissipée, vous ne remarquerez probablement pas une grande différence au quotidien.

En résumé, si votre iPhone a trois ans ou plus, il s’agit d’une belle mise à jour. S’il est plus récent, vous pouvez attendre encore un an.