En résumé Note de l’expert Les Plus Abordable

Excellents appareils photo

Des performances solides

Chargement rapide Les Moins Autonomie moyenne

Pas de charge sans fil

MIUI n’est pas pour tout le monde Notre verdict Avec le 13T, Xiaomi a réussi à redéfinir et à ramener ses performances de haut niveau et ses capacités photo avancées à un prix moyen. Cependant, son autonomie moyenne et interface MIUI entachent un peu l’expérience.

Chaque année, Xiaomi sort un certain nombre de modèles de smartphones différents, et leur système de dénomination peut être un peu déroutant. Bien que cette pratique se soit heureusement quelque peu calmée, certains se demandent encore ce qui différencie le Xiaomi 13T du Xiaomi 13 ou même du Xiaomi 12T.

Le principal attrait de cette nouvelle série est d’être une alternative abordable aux Xiaomi 13 et 13 Pro, tout en offrant des caractéristiques presque haut de gamme, sans trop vous faire dépenser.

Alors, si dans la réalité tout n’est pas parfait, il y a tout de même de très bonnes surprises. Voici comment le Xiaomi 13T se comporte au quotidien.

Design

Le Xiaomi 13T est disponible en bleu, vert et noir et à première vue, il ressemble beaucoup au Xiaomi 13.

Son plus gros inconvénient est certainement son dos en verre, du moins sur sa version noire. Nous ne parlons pas du matériau lui-même, mais de sa réflexion et de la façon dont il recueille facilement les marques.

Artur Tomala / Foundry

Malheureusement, après quelques secondes de prise en main, le Xiaomi 13T est passé d’un beau cygne à un vilain petit canard. Dès que nous l’avons sorti de la boîte, nous avons mis l’étui en silicone fourni, plutôt ringard, mais pour être honnête, cela n’a rien changé et tout le charme du design a finalement encore plus disparu.

Mis à part son esthétique, la coque est assez robuste. Le dos en verre susmentionné a résisté à quelques chocs accidentels contre le bord d’un bureau, les bords en aluminium font leur travail et le Gorilla Glass 5 de l’écran est toujours en très bon état après une semaine.

Artur Tomala / Foundry

Un autre bon point est son indice IP68, qui signifie une protection complète contre la poussière et la capacité de résister à une immersion dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1,5 m pendant un maximum de 30 minutes.

Les boutons d’alimentation et de volume sont placés assez naturellement, sur le côté droit, ils sont facile à atteindre. La lunette inférieure abrite le port USB-C, le plateau de la carte SIM (pour deux cartes SIM uniquement, pas de microSD), et les trous des haut-parleurs.

Écran et haut-parleurs

Pour ce qui est de l’écran, il s’agit d’un superbe panneau AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2712 × 1220 pixels. Si nous ne sommes pas fan des smartphones de grande taille, nous devons vous avertir qu’utiliser le Xiaomi 13T d’une seule main n’est pas tâche la plus facile. Néanmoins, cet affichage offre une excellente expérience lors du visionnage de vidéos, avec une très bonne reproduction des couleurs et des noirs profonds.

Nous avons aussi apprécié son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui est très utile pour la navigation sur les réseaux sociaux, la lecture des actualités et le jeu. Par défaut, il varie dynamiquement de 60 à 144 Hz, mais vous pouvez également le régler sur des valeurs fixes. L’option maximale donne certainement une meilleure sensation, mais malheureusement elle augmente aussi la consommation d’énergie.

Artur Tomala / Foundry

Le capteur optique du lecteur d’empreintes digitales est dissimulé dans l’écran. Bien qu’il fonctionne bien, il est assez petit (du moins la zone affichée à l’écran). Nous avons parfois eu du mal à placer notre doigt avec précision sur le capteur pour pouvoir déverrouiller le téléphone. Toutefois, la reconnaissance faciale, utilisée par la caméra selfie à trou, est souvent venue à notre secours. En fin de compte, les deux méthodes de déverrouillage et de vérification marchent bien et rapidement, tout comme le processus d’installation.

Le haut-parleur, placé sur le cadre inférieur, fonctionne en tandem avec le second, situé sur le dessus, ce qui donne une double configuration stéréo. Ils ne produisent pas un son exceptionnel, avec une distorsion supplémentaire au volume maximum, mais ils sont aussi bons que possible pour les conversations.

Performances

On pourrait dire qu’un téléphone phare mérite une puce de grande envergure, et la présence du Dimensity 8200-Ultra dans le Xiaomi 13T peut donc être un peu surprenante. Alors que le Xiaomi 13 intègre le Snapdragon 8 Gen 2, le Xiaomi 13T a reçu l’équivalent du Snapdragon 8 Gen 1 dans le Dimensity 9000

Le MediaTek a été associé à 8 ou 12 Go de RAM, et l’ensemble propose d’excellentes performances au quotidien.

En commençant par des appels et des messages occasionnels, en passant par la navigation sur Internet et même en jouant à League of Legends : Wild Rift – le Xiaomi 13T n’a montré aucun décalage ou ralentissement de performance.

Il est vrai que le gaming n’est pas son objectif principal, mais il le gère bien.

Artur Tomala / Foundry

Lors du test Geekbench 6, le Xiaomi 13T a obtenu 3794 points en multi-cœur et 1119 points en mono-cœur. Sans surprise, ce score est nettement inférieur à celui du Xiaomi 13, sans parler du Xiaomi 13 Pro, mais il est surprenant de voir à quel point il est proche de celui du Xiaomi 12T et ses 3740 points. Comme vous pouvez le constater, le successeur du Dimensity 8100-Ultra n’a amélioré ce score que de façon marginale, même s’il s’agit toujours d’une avancée.

Pour ce qui est du stockage interne, le Xiaomi 13T n’offre que 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Pour la plupart des utilisateurs, cependant, cela ne devrait pas être un problème, surtout à l’ère du stockage dans le Coud. En ce qui concerne la connectivité, outre la prise en charge anticipée de la 5G et de la NFC, on retrouve des normes Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 les plus récentes.

Appareils photo et vidéo

La configuration de l’appareil photo du Xiaomi 13T est assez impressionnante, avec une gamme polyvalente d’options pour capturer des photos et des vidéos de haute qualité.

L’appareil photo principal de 50 Mp permet de profiter d’une quantité importante de lumière. Il en résulte des images nettes et détaillées, même dans des conditions de faible luminosité, ce qui en fait un outil idéal pour capturer des détails complexes.

Artur Tomala / Foundry

Le téléobjectif, également doté d’un capteur de 50 Mp, permet de zoomer sur des sujets plus éloignés et ainsi vous en rapprocher sans compromettre la qualité de l’image, tout en préservant la clarté et la netteté.

L’appareil photo ultra grand-angle de 12 Mp a un champ de vision plus large, pour capturer des paysages étendus, des photos de groupe ou des clichés créatifs en grand angle. Bien que cela semble excellent sur le papier, la qualité diminue considérablement lorsque l’on passe d’un capteur à l’autre.

L’objectif frontal de 20 Mp est parfait pour les selfies et appels vidéo. Elle donne beaucoup de détails et avec le mode portrait on obtient un niveau satisfaisant de flou d’arrière-plan.

Du côté des capacités vidéo, vous avez la possibilité d’enregistrer dans des résolutions allant jusqu’à 4K à 30 images par seconde. Toutefois, le choix par défaut de 1080p à 30 images par seconde devrait suffire à la majorité des utilisateurs.

Logiciels et fonctionnalités

Le Xiaomi 13T fonctionne sous Android 13 avec la surcouche MIUI 14 de Xiaomi.

Les anciens utilisateurs d’iPhone se sentiront à l’aise ici, car le menu des réglages rapides et le panneau de notification ont été séparés et sont accessibles en balayant les côtés droit et gauche de l’écran, respectivement. En revanche, si vous êtes déjà sur Android, alors vous risquez d’être un peu choqué.

Artur Tomala / Foundry

Malheureusement, plus on avance plus il y a d’applications préinstallées, qu’il est cependant possible de désinstaller. Le problème s’est toutefois posé lorsque nous avons voulu nous débarrasser d’applications de Xiaomi dont nous n’avions pas besoin, comme Themes, et que nous avons dû nous résoudre à ce qu’elles restent bloquées sur le téléphone.

Le Xiaomi 13T bénéficiera de quatre ans de mises à jour Android et de cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui mérite d’être salué.

Autonomie et recharge

Le Xiaomi 13T embarque une grande batterie de 5 000 mAh, identique à celle du Xiaomi 13T Pro.

Si elle est restée la même que sur les Xiaomi 12T et 12T Pro, le temps nécessaire pour la vider complètement s’est malheureusement allongé. Avec une luminosité de 200 nits, le Xiaomi 13T tient huit heures et sept minutes au test de batterie de PCMark.

Artur Tomala / Foundry

En fin de compte, le Xiaomi 13T offre une journée complète d’utilisation mixte. Avec le chargeur 67W fourni, vous pouvez espérer une charge complète en moins d’une demi-heure. Si vous avez juste besoin d’une charge rapide, il a atteint 60 % à partir de zéro en seulement 15 minutes. Notez toutefois que l’option de charge sans fil me manque.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi 13T est proposé à partir de 649,99 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous pouvez vous le procurer sur le site web de Xiaomi France.

Compte tenu du prix, le Samsung Galaxy A54 et le Google Pixel 7a apparaissent comme les concurrents les plus proches du Xiaomi 13T, qui méritent d’être pris en considération.

Artur Tomala / Foundry

Conclusion

Le Xiaomi 13T, bien que similaire au Xiaomi 12T et Xiaomi 13, excelle encore sur un certain nombre de points qui font qu’il mérite d’être considéré.

Le Dimensity 8200-Ultra offre d’excellentes performances et l’écran OLED de 6,67 pouces est un régal visuel, surtout lorsqu’il est associé à un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Quant à son impressionnant appareil photo principal de 50 Mp, ainsi que les trois autres objectifs du 13T, sont à la hauteur de la tâche.

Bien qu’il soit vite marqué par des empreintes digitales, son design épuré, associé à la charge rapide 67W, ajoute également à son attrait. Gardez à l’esprit que ces vitesses de charge se font au détriment de l’autonomie et même d’une journée d’utilisation incomplète. La surcouche MIUI 14 au-dessus d’Android 13 laisse beaucoup à désirer, même si certains l’apprécieront certainement.

Compte tenu du prix, je suis en mesure de pardonner au Xiaomi 13T quelques inconvénients mineurs et c’est une option solide s’il répond à vos attentes.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

