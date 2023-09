En résumé Note de l’expert Les Plus Rapide

Écran et son de qualité

Polyvalente

Étanche Les Moins Sélection d’applications et performances inférieures à celles de l’iPad

Pas de chargeur inclus

Prix Notre verdict La Galaxy Tab S9 est le modèle Standard des trois itérations de la gamme Tab S9. Elle est proposée dans un format confortable de 11 pouces, sans compromettre les performances. Son écran permet de profiter pleinement du streaming et du gaming, et sa batterie dure dans le temps. Et, bien que son prix semble toutefois élevé pour une tablette, si vous préférez Android au système d’exploitation de l’iPad, alors c’est un produit à découvrir.

L’été dernier, les mobiles pliables ont accaparé toute l’attention lors de la présentation des nouveautés de Samsung, pourtant la société a également lancé une nouvelle famille de tablettes sous les noms de Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus (ou S9+) et Galaxy Tab S9 Ultra. Toutes les trois sont somptueuses et dotées des meilleures fonctionnalités, ce qui les différencie est principalement leurs tailles.

Côté Android, il n’y a vraiment que Samsung qui défie l’iPad Pro d’Apple. Nous avons testé ici la Tab S9 et ses 11 pouces qui existe en deux configurations de mémoire et avec ou sans modem 5G. L’itération la moins chère dispose de 8 Go de mémoire et de 128 Go de stockage, à 899 €. Si vous choisissez un espace plus important, vous obtiendrez alors aussi davantage de SSD et ROM (256 Go / 12 Go) et son prix montera alors à 1 049 €. Un coût qui risque d’en refroidir plus d’un.

De jolies performances

La Tab S9 est équipée d’un Snapdragon 8 gen 2, dans la même version que les smartphones Galaxy S23. C’est de loin le plus rapide de sa catégorie parmi les tablettes Android, même si Apple garde l’avantage ici avec sa propre puce M2.

La gamme d’applications adaptées aux grands écrans est inférieure, et il y a un manque particulier d’apps professionnelles pour la productivité et la création. C’est sur ce point que le système d’exploitation iPadOS est le plus performant.

Les applications ici sont noyées avec celles non personnalisées et qui fonctionnent mieux sur les clés USB du Google Play Store. L’interface propre à Samsung, One UI, est généralement très bien adaptée à l’affichage de la S9 et la consommation de médias, la prise de notes à l’aide du stylo S et la navigation sur le web sont autant de tâches qu’elle gère bien.

La Tab S9 dispose d’une mémoire et d’un espace de stockage véloces, ce qui facilite la gestion des apps et sites web riches en contenu multimédia. Elle présente aussi de bonnes capacités multitâches sans compromettre l’expérience.

Un écran impressionnant

Samsung marque des points pour l’écran de cette tablette, qui est un magnifique AMOLED de 2560 x 1600 pixels. Il a une fréquence d’image dynamique de 120 Hz et propose une lecture tactile rapide (prise en charge du stylet S).

L’écran de la Samsung Galaxy Tab S9 est un plaisir à utiliser, avec de belles couleurs et un contraste élevé. Ida Blix / Foundry

Il dispose d’une large gamme de couleurs, une grande précision des couleurs et, grâce à l’OLED, d’un contraste élevé, idéal pour la retouche d’images, les images HDR dans les films sans compter que les jeux sont détaillées et immersifs. Samsung a ajouté la prise en charge de HDR10+ et une bonne luminosité. Vous pouvez facilement utiliser la tablette au soleil.

La Galaxy Tab S9 peut être utilisée à l’extérieur. Ida Blix / Foundry

L’écran est recouvert de verre Gorilla Glass, et bien qu’il donne un léger reflet arc-en-ciel à la surface à des angles de vue rapprochés, ce n’est pas quelque chose qui dérange. La Tab S9 est aussi totalement étanche grâce à sa classification IP68, ce qui est appréciable. Ni son prédécesseur ni ses concurrents n’offrent de telles caractéristiques.

Samsung a rendu cette tablette et le stylet qui l’accompagne étanches. Ida Blix / Foundry

Un bon son

La Tab S9 est équipée de quatre haut-parleurs AKG qui produisent un très bon son, que ce soit à l’horizontale ou à la verticale. Les films bénéficient d’une pression adéquate et d’un effet Surround. La musique est également dynamique, nette et détaillée.

On profite d’une prise en charge du Dolby Atmos, avec un mode spécial pour les jeux.

Design

La tablette, d’une épaisseur de 5,9 millimètres, est fabriquée en aluminium solide, avec des angles droits, qui rendent la prise en main difficiles, et des boutons clairs. Les modèles qui l’intègrent disposent d’un emplacement pour la carte SIM (le modèle Wi-Fi n’a de place que pour les cartes micro-SD). Des trous sont prévus pour les haut-parleurs sur les petits côtés et l’ensemble du design semble rigide et robuste.

Il n’est pas très confortable à tenir, mais son design est similaire à celui de beaucoup d’autres appareils. Ida Blix / Foundry

On a l’impression que l’élégance du design l’a emporté sur le confort. Toutefois, cela ne m’empêche pas d’utiliser la tablette au quotidien car elle a la bonne taille pour être emportée partout.

Pour le jeu, la S9 est légèrement plus agréable que les modèles Plus et Ultra car son écran est un peu plus petit. Attention, car les titres à forte intensité graphique peuvent faire chauffer le châssis après une session trop longue.

Le refroidissement est efficace, mais il est recommandé d’opter pour une manette sans fil et un étui avec un support. Ce dernier peut être une bonne chose, car cela donne à votre tablette une allure d’ordinateur portable avec un bon clavier. Il est facile de passer à l’interface Dex de Samsung, semblable à Windows, avec contrôle du curseur de la souris et fenêtres flottantes.

Avec la souris et le clavier, la Tab S9 ressemble beaucoup plus à un Chromebook. Ida Blix / Foundry

Dex vous permet d’accéder à certains utilitaires comme les applications Office et les navigateurs web.

Écran partagé et stylet connecté

Samsung continue d’affiner sa prise en charge du multitâche et vous pouvez avoir jusqu’à trois applications dans des fenêtres divisées et encore plus en free-floating. Cela devient vite compliqué, mais la présence d’une barre de menu en bas de l’écran accélère la navigation.

Utilisation de plusieurs applications en même temps. Ida Blix / Foundry

Le stylo S est très joli et dispose d’une connexion Bluetooth avec la tablette. Il peut être fixé magnétiquement à l’arrière de la tablette et ainsi se recharger et cela peu importe le sens dans lequel vous l’avez fixé, contrairement à son prédécesseur. Le stylet a le même indice de protection IP que la tablette.

La tablette surfe avec la 5G ou le Wi-Fi 6e, et elle est rapide et stable dans les deux cas. Samsung n’a pas encore choisi d’offrir le Wi-Fi 7, comme certains concurrents ont commencé à le faire.

Il est possible de se connecter rapidement et commodément avec le lecteur d’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, mais cette dernière ne dispose pas de la biométrie approuvée par l’ID. Le lecteur est un peu mal positionné pour la connexion lorsque la tablette est à l’horizontale, mais c’est mieux en mode paysage.

Autres améliorations

Cette tablette offre des appareils photo modestes de milieu de gamme. Un capteur principal de 13 Mp à l’arrière et un grand angle de 12 Mp à l’avant sont intégrés dans ce modèle standard. Ils sont principalement destinés à la documentation, à la RA et aux appels vidéo plutôt qu’à la photographie.

La batterie est légèrement plus petite dans la Tab S9, avec 8 400 mAh. Si vous optez pour la S9 Plus, vous obtiendrez 10 800 mAh. Vous pouvez l’utiliser toute la journée, du moins si vous ne jouez pas à des titres lourds ou d’applications de productivité dans une large mesure.

Le chargement devrait être possible avec une charge USB allant jusqu’à 45 watts. Vous devrez cependant vous procurer votre propre chargeur, car il n’est pas fourni. Il faut environ 1,5 heure pour recharger complètement une batterie vide.

Samsung propose quatre mises à jour pour cette tablette, qui devrait donc durer un certain temps, ce qui est une chance à ce prix. Elle dispose d’Android 13, la date d’arrivée d’Android 14 n’étant pas claire, Samsung a généralement besoin d’un peu de temps pour adapter sa propre interface One UI.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur M3 de langue suédoise

Fiche technique

Galaxy Tab S9 5G SM-X710

Qualcomm Snapdragon 8 gen 2 pour Galaxy

1 x 3,36 GHz, 4 x 2,8 GHz, 3 x 2 GHz

Adreno 740

8 Go

128/256 Go, emplacement micro sd

11 pouces AMOLED, 2560×1600 pixels, 120 Hz

13 Mp à l’arrière, 12 Mp grand angle à l’avant

USB 3 Type-C avec sortie vidéo

5G (en option), WiFi 6e, Bluetooth 5.3

Android 13 avec One UI

Stylet S-pen inclus, interface de bureau Dex

IP68

8 400 mAh, jusqu’à 15 heures de streaming vidéo

Chargement jusqu’à 45 W usb, chargeur non inclus

25,4 x 16,6 x 0,59 cm

498 grammes

Performances

Antutu Benchmark 10* : 1 456 416 points

Geekbench 6 : 5 465 points

Geekbench 6 single core : 1 992 points

Geekbench 6 compute : 9 474 points

3dmark Wild Life Unlimited : 14 766 points

3dmark Wild Life Extreme : 3 901 points

Stockage, lecture : 1 460,01 Mo/s

Stockage, écriture : 1 090,03 Mo/s