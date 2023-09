Review del Garmin Forerunner 265: El mejor reloj para correr

En pocas palabras Puntuación Pros Excelente pantalla táctil brillante

Gran seguimiento GPS

Contrastrucción ligera

Funciones de seguimiento avanzadas Contras Precioso

Sin software de mapas Nuestro veredicto A pesar de su elevado precio, el Garmin Forerunner 265 es uno de los mejores relojes para correr que puedes comprar. Ofrece excelentes funciones de seguimiento y entrenamiento, una preciosa pantalla OLED brillante y una batería que dura varios días.

Precio en el momento de escribir esta review

$449.99

Garmin es la marca de relojes que ha sabido situarse en lo más alto del sector de los smartwatches para correr, por encima de rivales como Polar, Suunto o incluso Apple. El Forerunner 265 consolida su posición: es un reloj para runners superlativo que domina tanto las funciones básicas como las más avanzadas de seguimiento de actividad.

Sin embargo, es un poco (bastante) caro y carece de algunas funciones muy útiles, sobre todo teniendo en cuenta su precio, como por ejemplo la cartografía. Sin embargo, en conjunto, es probablemente el mejor reloj para correr que se puede comprar por menos de 500 euros.

Diseño y calidad construcción

Ligero

Pantalla táctil AMOLED

clasificación 5ATM

He analizado el Forerunner 265 de 46 mm, que es bastante similar en diseño al Forerunner 255. También hay un modelo más pequeño de 42 mm.

La principal diferencia es que la serie 255 tenía una pantalla de memoria en píxeles (MIP) legible pero más básica, no táctil, mientras que los relojes 265 tienen pantallas AMOLED táctiles. Esta es en parte la razón por la que el 265 cuesta 449,99 €, bastante más que el 255 de 349,99 €, que tiene especificaciones y características muy similares.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Comparaciones aparte, el Foreunner 265 es un reloj sencillo pero bastante ligero. Incluso la versión de 46 mm no es gigantesca, y me pareció cómodo de llevar durante todo el día y la noche para realizar un seguimiento de los entrenamientos y el sueño. En ese sentido, es mejor que el voluminoso Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Prefiero la correa de silicona y la hebilla tradicional que el pasador y la hebilla popularizados por el Apple Watch, además las correas son estándar de liberación rápida de 22 mm (18 mm para el 265S) para que puedas cambiarlas por correas Garmin o de otro tipo.

Aunque la pantalla táctil es fantástica y vibrante, el reloj también cuenta con los cinco botones físicos habituales de Garmin. Me gusta el botón que sobresale en la parte superior derecha, con la palabra “RUN” grabada en grandes letras blancas. Ponte en marcha”, implora el reloj.

Me resultó cómodo de llevar durante todo el día y la noche para controlar los entrenamientos y el sueño”

La pantalla es llamativa y brillante, y se ve muy bien en color. Es mucho más sensible que la lenta del Polar Ignite 3.

La parte inferior alberga los sensores de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre, junto al puerto de carga propietario. El reloj tiene una resistencia al agua de 5ATM hasta 50 m de profundidad.

La visibilidad a la luz del día es excelente para una pantalla OLED Henry Burrell / Foundry

Seguimiento de la salud y la forma física

Diseñado para correr, montar en bicicleta y nadar

Sensores de frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre

GPS muy preciso

Algunos relojes de fitness se extienden demasiado con el seguimiento o, peor aún, pretenden que pueden realizar un seguimiento de entrenamientos específicos de nicho como esgrima, bádminton o tiro con arco. En realidad, es solo una forma de categorizar tus entrenamientos, pero los relojes se limitan a realizar un seguimiento de métricas básicas como la frecuencia cardiaca.

Garmin no te lía con todo eso. El Forerunner 265 se llama así porque es ante todo un reloj para correr, y en eso es el mejor de su clase, pero tiene modos específicos para HIIT (entrenamiento a intervalos de alta intensidad), yoga y pilates.

Empezar un entrenamiento es tan fácil como pulsar el botón RUN y elegir carrera, carrera en pista, cinta de correr o caminata (por defecto). Basándose en tu uso reciente y en tus objetivos de forma física, el reloj te sugerirá un entrenamiento personalizado, como correr 5,5 km en 30 minutos.

Puedes omitir la sugerencia, pero es parte de la razón por la que el 265 es tan bueno: es endiabladamente sencillo pero proporciona un entrenamiento claro y útil sin necesidad de suscribirse a un software. Fitbit, Apple, Whoop y otros esconden funciones tras un muro de pago. Garmin no.

El seguimiento por GPS me pareció muy preciso, y el seguimiento de los mapas se ciñó a los caminos y carreteras de forma más constante que el Apple Watch Series 8, el Samsung Galaxy Watch 6 Classic y el Polar Ignite 3. Incluso puedes elegir colorear la ruta según diferentes métricas como tu ritmo, frecuencia cardiaca y elevación. Es granular y me encanta.

Dominik Tomaszewski / Foundry

También hay un montón de funciones de software interesantes. La instantánea de salud es una prueba de dos minutos que captura tu frecuencia cardiaca media, el oxígeno en sangre, la respiración, el índice de estrés y la variabilidad de la frecuencia cardiaca.

El informe matutino también es útil: ponte el reloj por la noche y, cuando te despiertes, lo primero que te dirá es cómo has dormido, tu calendario del día, el tiempo, un entrenamiento sugerido y, opcionalmente, un seguimiento del ciclo, entre otras métricas. Es un añadido muy bien pensado.

Una vez que lo lleves durante varios días seguidos, la excelente aplicación Garmin Connect te dará una puntuación de preparación para el entrenamiento que te ayudará a decidir si salir a la carretera o ponerte en marcha.

El Forerunner 265 se llama así porque es, ante todo, un reloj para correr, y en eso es el mejor de su clase”

Esto se extiende de forma similar a los resultados de condición de rendimiento en tu muñeca a mitad de carrera, que analizan tu ritmo y frecuencia cardiaca y te permiten saber cuánto debes esforzarte. Refuerza la idea de que el reloj puede ser un entrenador, no solo un recopilador de datos. Sin embargo, es una pena que a este precio no disponga de software de mapas, por lo que no puedes ver dónde has estado.

Hay un montón de esferas de reloj precargadas, y puedes descargar más desde la tienda Garmin Connect IQ. También mantuve encendida la pantalla siempre activa, y se muestra una cantidad decente de información dependiendo de la esfera del reloj que elijas.

He probado muchos relojes de fitness y seguimiento, pero el Forerunner 265 es mi favorito por la forma en que recopila los datos y me los presenta más tarde de forma útil.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Características y software del smartwatch

Notificaciones

Música para escuchar sin conexión

Opté por desactivar la mayoría de las funciones de smartwatch del 265 y utilizarlo únicamente como reloj de fitness, pero las notificaciones del teléfono están ahí si las quieres. El 265 es totalmente compatible con iPhone y Android, solo tienes que descargarte la aplicación Garmin Connect.

Para mí, lo más útil es poder descargar canciones de Spotify en la memoria de 8 GB del reloj para escucharlas a través de auriculares Bluetooth. Esto significa que puedes dejar el teléfono en casa y seguir escuchando música para entrenar.

He probado muchos relojes de fitness y seguimiento, pero el Forerunner 265 es mi favorito de todos”

Es bastante confuso de configurar, pero una vez completado, funcionó bien. También es compatible con Deezer y Amazon Music, pero los fans de Apple Music y YouTube Music no tienen suerte.

Garmin Pay está integrado para que puedas hacer pagos móviles a través de NFC. Eso sí, tendrás que consultar la lista completa de bancos compatibles en el sitio web de Garmin.

Dominik Tomaszewski / Foundry

El software es el mismo que el de otros relojes Garmin, pero tiene un aspecto más bonito gracias a la brillante pantalla AMOLED. Puedes desplazarte fácilmente por métricas como la preparación para el entrenamiento, la frecuencia cardiaca, las notificaciones, el tiempo y los controles de música con botones o de forma táctil.

Responde muy bien y no he encontrado ningún tipo de lag. Esto es raro en cualquier smartwatch, por no hablar del software personalizado para relojes de fitness. Estoy impresionado. Hace que la consulta de datos sea mucho más accesible, divertida y útil.

Garmin estima la duración de la batería en 13 días en modo smartwatch“

Duración de la batería y carga

Hasta 13 días de duración de la batería

20 horas de uso constante del GPS

Se carga mediante un cable USB-C

Garmin valora la duración de la batería en 13 días en modo smartwatch completo, que es el que utilicé la mayor parte del tiempo. Sin embargo, sólo alcanzarías esta cifra si estuvieras descansando en la playa.

Con el GPS activado, la duración de la batería es de unos cinco días de uso constante, una cifra muy superior a la del Apple Watch Ultra, pero muy inferior a la del Garmin Instinct 2 Solar. Si estás planeando un maratón o un triatlón, también estarás bien, con hasta 20 horas de uso constante del GPS.

Curiosamente, el modelo más pequeño, el 265S, que no he probado, tiene una autonomía de 15 días y 24 horas, respectivamente, porque la pantalla AMOLED del modelo más grande consume más energía. Normalmente, pantallas más grandes también significan baterías más grandes y, por tanto, mayor duración de la batería, pero no en este caso.

Si quieres las mismas características con una mejor duración de la batería, busca un Garmin Forerunner 255 sin pantalla AMOLED.

Hay un cable USB-C en la caja con el cargador propietario de Garmin en el otro extremo, y la carga tarda un par de horas desde muerto. No hay carga inalámbrica Qi.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

El Garmin Forerunner 265 cuesta 449,99 € por la versión más grande de 46 mm. Es el mismo precio que el Forerunner 265S de 42 mm, que tiene las mismas características.

Puedes comprar ambos directamente en Garmin España.

Es mucho más caro que los Forerunner 255 y 255S (ambos de 349,99 €), que tienen la mayoría de las mismas funciones pero una pantalla MIP en lugar de OLED. Si no necesitas pantalla táctil, ahorrarás mucho dinero.

Veredicto

El Garmin Forerunner 265 es un poco caro, pero es mi reloj favorito para correr. Toma las mejores y más esenciales características de los mejores dispositivos de seguimiento de Garmin y las destila en un reloj fácil de usar pero avanzado que dura varios días con una carga y es cómodo de llevar 24/7.

La nueva pantalla AMOLED, más brillante, es en parte la razón por la que cuesta más, y la duración de la batería no es tan buena como la de los modelos anteriores, pero a menos que estés en una expedición de dos semanas y puedas permitírtelo, la compensación merece la pena. La pantalla grande, brillante y siempre encendida es un placer para la vista y añade controles táctiles junto a los botones ya conocidos.

Si a eso le añades la reproducción de música offline, el seguimiento GPS de primer nivel y la excelente aplicación Connect de Garmin (que no requiere suscripción pero que te puede entrenar para crear una rutina de carrera), tienes uno de los mejores relojes para correr del mercado.

