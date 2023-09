L’iPhone 12 a constitué un véritable bond en avant dans le catalogue des smartphones chez Apple. Il a introduit diverses fonctionnalités auxquelles la gamme iPhone est toujours attachée aujourd’hui. C’est également la génération qui est revenue aux bords carrés et plats, encore présents sur l’iPhone 15 récemment sorti.

Trois ans se sont écoulés depuis la sortie de l’iPhone 12, et si vous en avez acheté un au moment du lancement, il est peut-être un peu fatigué aujourd’hui . Que vous envisagiez une mise à niveau en raison de problèmes d’autonomie, d’un ralentissement des performances, ou parce que vous êtes inquiet en raison de son retrait du marché pour cause d’ondes trop puissantes, le bon moment est venu de vous tourner vers le nouvel iPhone 15.

Cependant, cela vaut-il vraiment la peine de dépenser tout cet argent pour le nouvel iPhone 15 ? On entend souvent dire qu’Apple ralentit l’innovation, en particulier pour les smartphones d’entrée de gamme. Qu’est-ce qui a changé par rapport à l’iPhone 12 ?

Nous nous sommes chargés de comparer l’iPhone 12 et l’iPhone 15, en examinant leurs caractéristiques techniques, performances et fonctionnalités.

iPhone 12 vs iPhone 15 : design

Commençons par le design. L’iPhone 12 a été le premier (depuis longtemps) à retrouver des côtés plats. Le concept de base reste le même avec l’iPhone 15, mais il y a eu quelques ajustements en cours de route.

Tout d’abord, le changement le plus visible est l’écran. L’iPhone 12 étant doté d’une encoche, qui fait désormais partie du passé. L’iPhone 15 l’a enfin abandonné et introduit le Dynamic Island, qui n’existait auparavant que sur les modèles iPhone 14 Pro.

Vous remarquerez également une différence dans la qualité de l’affichage, si ce n’est dans la taille. Les deux téléphones arborent un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, mais le 15 devient beaucoup plus lumineux, atteignant désormais 2000 nits, contre 1200 nits pour le 12.

IPhone 15 jaune (avec Dynamic Island, comme sur le téléphone de droite) Jason Snell

Il y a bien sûr d’autres dissemblances. Même si la bosse de l’appareil photo contient le même nombre de lentilles (deux), celle de l’iPhone 15 est plus grande et d’une autre forme. Au dos, vous remarquerez également un verre mat, dont l’aspect et le toucher sont très différents du verre brillant de l’iPhone 12.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Un autre changement important, tant au niveau du design que des fonctionnalités, est le passage à l’USB-C. Le port Lightning étant enfin une vieille histoire, le passage à l’iPhone 15 signifie également l’abandon d’un connecteur propriétaire. Malheureusement, cela ne signifie pas pour autant des vitesses de transfert de données modernes. L’iPhone 15 est limité aux vitesses de l’USB 2.0, ce qui correspond au Lightning.

La plupart des gens n’utilisent pas de câble pour transférer des données vers ou depuis leur iPhone et s’en servent pour le recharger, ce n’est donc pas vraiment un problème.

iPhone 12 vs iPhone 15 : performances

Un écart de trois ans devrait se traduire par un bond en avant du côté des performances, mais il y a un détail clé qui fait qu’il est moins important qu’on ne le pense.

Apple a décidé que les iPhone standard devaient être équipés d’une puce vieille de plusieurs générations. Par conséquent, alors que l’iPhone 12 est équipé d’un A14 Bionic, l’iPhone 15 a un A16, soit seulement deux générations d’écart.

Foundry

L’iPhone 15 est toujours nettement plus rapide que son vénérable prédécesseur, surtout en ce qui concerne le GPU. Il est donc plus à même de gérer les applications et les jeux les plus récents, ainsi que les futures mises à jour du système d’exploitation.

À cet égard, il est également important de rappeler que l’iPhone 15 bénéficiera de mises à jour logicielles pendant beaucoup plus longtemps. L’iPhone 12 est sorti avec iOS 14, et peut accueillir iOS 17. Cela signifie qu’il sera toujours pris en charge, mais qu’il ne lui restera probablement que 2 à 3 ans de mises à jour. L’iPhone 15, quant à lui, devrait en bénéficier pendant environ 5 ans.

iPhone 12 vs iPhone 15 : appareils photo

Chaque année, les systèmes d’appareil photo sont l’une des caractéristiques les plus discutées des nouveaux smartphones, et pas seulement des iPhone. Lors de sa sortie, l’iPhone 12 était l’une des références en matière de photographie, mais la technologie a progressé rapidement depuis.

L’iPhone 15 jaune. Jason Snell

L’iPhone 12 embarque deux appareils photo, un capteur principal de 12 Mp et un ultra grand-angle de 12 Mp. Ils restent d’excellents objectifs et vous conviendront parfaitement au quotidien. Cependant, l’iPhone 15 monte d’un cran. Il a hérité de l’objectif principal de la gamme iPhone 14 Pro, et profite donc d’un capteur principal de 48 Mp, secondé par un ultra grand-angle de 12 Mp.

Associé aux nouvelles astuces logicielles employées par la firme, les photos de jour comme de nuit sont plus lumineuses, nettes et offrent davantage de détails. Le capteur de 48 Mp promet aussi un meilleur zoom numérique.

iPhone 12 vs iPhone 15 : autonomie

L’un des défauts de la famille iPhone 12 était son autonomie. Elle n’était peut-être pas terrible, mais il n’y avait pas de quoi s’extasier. Cependant, avec l’iPhone 13, les choses se sont nettement améliorées, et l’iPhone 15 promet jusqu’à 20 heures de lecture vidéo. C’est la combinaison d’une batterie plus grande et d’un processeur beaucoup plus économe en énergie.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En revanche, il y a un aspect sur lequel Apple est toujours à la traîne par rapport à la concurrence : le chargement. Les iPhone 12 et 15 ne prennent en charge que des vitesses de charge de 20 W et une sans fil de 15 W via une connexion MagSafe. Il n’y a donc pas d’amélioration ici, malgré trois ans pour faire quelque chose.

iPhone 12 vs iPhone 15 : caractéristiques techniques

Nous avons déjà mentionné trois caractéristiques clés que l’iPhone 15 améliore : son écran (avec Dynamic Island), son appareil photo principal et l’USB-C. Cependant, il y a quelques autres domaines dans lesquels le nouveau téléphone constituera une mise à niveau significative.

Tout d’abord, l’iPhone 15 offre de bien meilleures options de connectivité. Il introduit le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, contre le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sur l’iPhone 12. De plus, il a aussi une puce 5G plus récente, qui garantit une meilleure portée.

Apple

Autre amélioration cruciale : l’iPhone 15 offre beaucoup plus d’espace de stockage que son modèle de base. L’iPhone 12 a été le dernier modèle d’Apple (hormis la gamme SE) à démarrer avec 64 Go de stockage, tandis que l’iPhone 15 dans la configuration la moins chère dispose de 128 Go. Avec ses photos à plus haute résolution, c’est un changement bienvenu qui permet de ne pas manquer immédiatement d’espace.

L’iPhone 15 a quelques autres atouts dans sa manche en matière de photo. Le plus remarquable est sans doute la fonction portrait de nouvelle génération. Il s’agit d’une façon de prendre des photos qui peuvent être ajustée après coup, sans qu’il soit nécessaire d’activer le mode au préalable.

iPhone 12 vs iPhone 15 : quel est le meilleur iPhone ?

Sur le papier, et pendant trois ans on voyait l’iPhone 12 comme un excellent smartphone. Aujourd’hui, dans la tourmente, il semblerait qu’après des tests DAS le niveau d’ondes émis par l’iPhone 12 soit trop élevé. Un problème qui pourrait visiblement être réglé avec une mise à jour, mais rien n’est sûr.

En dehors de cela, il a déjà trois ans, ce qui l’expose forcément à quelques ralentissements. Quant au nouvel iPhone 15, il présente des avantages non négligeables : un appareil photo performant, un processeur plus puissant, une meilleure connectivité et une autonomie beaucoup plus longue. Il offre également un certain confort, port USB-C, Dynamic Island et une assistance logicielle qui dure dans le temps.

Pour autant, si votre fidèle iPhone 12 vous convient encore, le nouvel iPhone 15 n’a rien de révolutionnaire ou de novateur qui le rende indispensable.

En effet, le rythme de l’innovation ralentit, cette dernière génération a hérité des fonctionnalités de l’iPhone 14 et, pour ce qui est du rapport qualité-prix, il vous offre plus que l’iPhone 12 il y a trois ans.

Si vous ne possédez ni l’un ni l’autre et que vous essayez de choisir, leur différence la plus évidente est le prix. Néanmoins, l’iPhone 12 a aujourd’hui été retiré du marché français, le trouver est donc compromis. Pourquoi ne pas plutôt vous tourner vers un iPhone 13 ou 14 dans ce cas ?

En fin de compte, si l’argent n’était pas un problème, alors l’iPhone 15 remporte la bataille.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor en langue anglaise