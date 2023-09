En résumé Note de l’expert Les Plus Excellentes performances d’aspiration

Son système rotatif élimine facilement la saleté et les taches

Nettoyage et séchage automatiques des tampons Les Moins Pas de bac à poussière auto-videur

Station de base volumineuse et encombrante Notre verdict L’Eufy Clean X9 Pro est un superbe aspirateur robot hybride qui accorde autant d’attention à aspirer qu’à passer la serpillière. C’est un nettoyeur polyvalent et efficace qui devrait être le bienvenu dans la plupart des foyers. Nous regrettons qu’il n’ait pas de poubelle à vidange automatique.

Les aspirateurs robots laveurs dépassent souvent l’une de ces tâches au détriment de l’autre. Le X9 Pro d’Eufy est l’un des rares à s’écarter de cette tendance.

Avec une forte aspiration supérieure de 5 500 Pa et une paire de têtes de balai rotatives qui frottent la saleté comme des machines de nettoyage de sols de qualité professionnelle, cet appareil hybride a un véritable double usage. Il présente toutefois un inconvénient de taille : l’absence de bac à vidange automatique.

Design

Disons-le d’emblée : le X9 Pro est un peu encombrant. Sa station d’auto-nettoyage mesure un peu plus de 17 pouces de haut et 16 pouces de large. Cette largeur est principalement destinée à accueillir deux réservoirs d’eau : un de 4,1 litres pour l’eau fraîche et un de 3,6 litres pour l’eau sale. Tous les deux sont facilement accessibles à partir d’un couvercle placé sur la station.

Le nettoyage efficace et complet de l’Eufy X9 Pro serait le bienvenu dans n’importe quelle maison.

Le robot mesure 4,5 pouces de haut. C’est environ un de plus que la plupart des aspirateurs robots que nous avons déjà essayé par le passé, et il pourrait avoir du mal à passer sous les canapés et les lits bas. L’avant de l’Eufy est légèrement plus carré, ce qui lui permet d’atteindre les coins avec sa brosse de bordure.

Une paire de balais rotatifs situés à l’arrière s’occupe du nettoyage humide des sols durs comme le bois et le linoléum. Comme la plupart des robots actuels, le X9 Pro est doté d’un ensemble de technologies qui aident à nettoyer plus efficacement et réduire les collisions, notamment la navigation laser, une caméra intelligente, la cartographie et éviter les obstacles.

Une paire de balais à franges tourne à 180 tours par minute tout en appliquant une pression d’environ 1 kg vers le bas pour décoller et enlever la saleté. Michael Ansaldo/Foundry

L’installation guidée par l’application Eufy Clean est simple, elle a immédiatement reconnu le X9 Pro et nous a invité à suivre quelques étapes pour connecter le robot au Wi-Fi.

Notre première tâche a été de lancer une session de cartographie rapide, au cours de laquelle le robot a patrouillé et scanné toutes les zones accessibles de notre rez-de-chaussée pour créer une carte. Cette opération a duré moins de 10 minutes et a permis d’obtenir une map précise divisant le plan en trois pièces distinctes (salon, cuisine et entrée) et parsemée d’icônes représentant les obstacles qu’il a détectés, tels que des chaussures et des câbles. Vous pouvez aussi modifier le plan, renommer les pièces et ajouter des zones interdites.

L’application offre de nombreuses possibilités de personnalisation, pour passer l’aspirateur et la serpillière séparément ou en tandem, et choisir parmi plusieurs niveaux d’aspiration et d’eau. Vous pouvez notamment configurer les paramètres de nettoyage pour chaque pièce. Elle présente toutes les options de manière claire afin que vous puissiez vous y retrouver même si vous n’avez jamais utilisé d’aspirateur robot auparavant.

Performances

Les fabricants d’aspirateurs robots ont récemment augmenté la puissance d’aspiration. Ses 5 500 Pa d’aspiration représentent environ le double de ce qui était courant auparavant, et les résultats ont été immédiatement visibles lors de nos tests.

Le Eufy X9 Pro a éliminé davantage de saletés, de débris et de poils d’animaux que la plupart des autres aspirateurs robots testés, mais il a également aspiré des stylos et d’autres petits objets. La morale ici est qu’il faut s’assurer de bien désencombrer son sol avant de laisser le X9 Pro en liberté.

La base autonettoyante du X9 Pro abrite des réservoirs pour l’eau propre et l’eau sale. Michael Ansaldo/Foundry

Le robot dispose d’un bac à poussière relativement petit de 410 ml, qui se remplit rapidement si vos sols sont couverts de peluches. La station de base du X9 Pro n’étant pas équipée d’un bac à vidange automatique, le principal inconvénient de sa conception, vous devez être prêt à jeter manuellement le contenu du bac plusieurs fois par nettoyage si vous avez une grande maison.

Ce petit inconvénient est largement compensé par la capacité de nettoyage du X9 Pro. La plupart des robots nettoyeurs bimodes font glisser un chiffon humide sur le sol éliminant la saleté en surface mais n’est pas assez puissant pour les substances collantes et les taches. Le X9 Pro adopte une approche consistant à utiliser deux balais circulaires qui tournent à 180 tours par minute tout en appliquant une pression vers le bas.

Et si vous avez de la moquette ou des tapis dans votre maison ? Par le passé, vous deviez créer une barrière physique ou virtuelle pour empêcher un robot d’accéder à ces surfaces. Cependant, le X9 Pro les détecte et soulève même sa serpillière de 12 millimètres afin qu’ils ne soient pas trempés.

L’application Eufy Clean permet de personnaliser les modes de nettoyage et les paramètres. Michael Ansaldo/Foundry

Une fois le lavage terminé, le robot retourne à sa station de base où ses tampons sont nettoyés avec de l’eau provenant du réservoir, puis séchés avec de l’air pendant quelques heures pour empêcher le développement de bactéries et d’odeurs. Bien que cela vous évite d’avoir à manipuler des têtes de balai sales, pensez à toujours vider et nettoyer le réservoir d’eau sale.

Conclusion

Étant donné que le X9 Pro met l’accent sur la serpillière, c’est une évidence pour les maisons qui ont de nombreuses surfaces avec des sols durs. Mais en réalité, son efficacité en matière de nettoyage général serait la bienvenue dans presque tous les foyers. Cela dit, l’absence de la poubelle à vidange automatique désormais de rigueur sur le X9 Pro est un peu décevante.

Si vous ne pouvez pas vous en passer, jetez un coup d’œil au DreameBot L10s Ultra, notre choix le plus sophistiqué. Le prix catalogue du L10s Ultra est supérieur de quelques centaines d’euro à celui de l’Eufy, mais il est souvent en promotion et fait à peu près tout ce que fait le X9 Pro, avec en plus la vidange automatique.

Adaptation du test original paru sur TechHive

