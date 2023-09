En résumé Note de l’expert Les Plus Prix

Le Silvercrest Monsieur Cuisine Smart est principalement distribué par Lidl et est probablement le concurrent le plus important et connu de l’actuel Vorwerk Thermomix TM6.

Non seulement il lui ressemble beaucoup, y compris les éléments de commande, les moniteurs, la structure et la taille, bien qu’un peu plus imposant, mais son utilisation et sa manipulation sont en partie presque identiques.

Fonctions similaires, mais nettement moins chères que le Thermomix TM6

Les fonctions du Monsieur Cuisine Smart sont très proches de celles du Thermomix TM6 :

Balance

Pétrir

Cuisson manuelle

Cuisson à la vapeur

Rotir

Faire bouillir les oeufs

Sous-vide

Slow cooking

Fermenter

Turbo

Faire chauffer de l’eau

Réduire en purée

Smoothie

Cuire du riz

Pré rincer

Il propose une grande quantité de recettes pour cuisiner de manière guidée. Le Silvercrest Monsieur Cuisine Smart coûte 449 € chez Lidl France et 549 € en Belgique alors que Vorwerk demande en revanche la coquette somme de 1399 € pour son Thermomix TM6.

Comme le modèle Lidl est très demandé, le fabricant a du mal à suivre la production. C’est pourquoi les personnes intéressées devraient garder un œil sur la boutique en ligne de Lidl et sauter sur l’occasion lorsque Monsieur Cuisine Smart est disponible.

Conseil d’achat: lors de l’achat, veillez à choisir le modèle actuel datant de 2022 ou plus récent pour profiter de toutes les dernières fonctions. Assurez-vous aussi que Monsieur Cuisine Connect soit le prédécesseur du modèle actuel Monsieur Cuisine Smart.

Un écran plus clair, mais moins de recettes que le Thermomix

Silvercrest Monsieur Cuisine Connect (donc l’ancien modèle) s’est fait connaître surtout par sa vente chez Lidl. Après que Vorwerk ait poursuivi avec succès le groupe Schwarz (Lidl et Kaufland) en 2022, parce que Lidl avait utilisé des fonctions brevetées telles que celle de chauffage du Thermomix pour son modèle concurrent, Lidl a du le modifier de telle sorte que la vente soit à nouveau autorisée.

L’écran du Silvercrest Monsieur Cuisine Smart fait 8 pouces contre 6,9 pouces pour son concurrent.

De l’avis de nombreux consommateurs, l’écran Silvercrest semble beaucoup plus clair, coloré et moderne que celui de Thermomix. Monsieur Cuisine peut cuisiner, mélanger, couper, cuire, rôtir, peser et propose une cuisine guidée, et il peut être connecté à Internet par WLAN.

Le nombre de recettes ne cesse d’augmenter, il y a plus de 3 370 (officielles) à réaliser actuellement. Avec Thermomix, il y a en revanche plus de 90 000, ce qui en fait sa plus grande force. Mais il est également possible de reproduire celles de Thermomix avec Monsieur Cuisine. Comme il en existe de nombreuses sur Internet et gratuites.

Chez Thermomix, toute une équipe travaille sur de nouveaux plats à proposer, alors que chez Monsieur Cuisine, ils sont généralement “open source”, c’est-à-dire créées par des utilisateurs. C’est pourquoi le goût des plats n’est pas toujours de grande qualité.

Thomas Joos

L’abonnement Cookidoo qui va avec coûte 48 € chez Thermomix et est en fait presque indispensable pour utiliser pleinement le robot. Il n’est certes pas obligatoire, mais sans lui, il manque de nombreuses fonctions, l’accès en ligne aux recettes et bien d’autres choses qui le distingue des autres.

Cuisine plus professionnelle chez Thermomix, mais Monsieur Cuisine suffit généralement

Monsieur Cuisine a plus 1 050 watts et atteint une température de 130 degrés pour la cuisson et le rôtissage. En revanche, le Thermomix TM6 peut atteindre 160 degrés avec 1 000 watts seulement, il a donc besoin de moins d’énergie pour des températures plus élevées. Ces dernières permettent toutefois d’obtenir de meilleurs arômes de grillage.

Le moteur du Monsieur Cuisine tourne à 5 500 tours/minute avec environ 1 000 watts. Le TM6, quant à lui, n’a besoin que de 500 watts pour atteindre jusqu’à 10.700 (!) tours par minute. Le Vorwerk peut donc hacher deux fois plus. Les ingrédients durs sont ainsi bien mieux broyés.

Le bol du Monsieur Cuisine a une capacité de 4,5 litres, contre 2,2 litres pour le TM6. Toutefois, il ne faut pas remplir plus de 3 litres, l’échelle dans le bol allant jusqu’à cette marque. Les pinces électriques automatiques du Vorwerk facilitent l’utilisation du couvercle et la fixation de la casserole par rapport au Silvercrest.

L’utilisation via l’écran tactile est très similaire, mais la structure et l’apparence des menus du nouveau modèle Silvercrest sont beaucoup plus modernes, malgré un logiciel qui se bloque souvent. La marque travaille constamment sur la proposition de mises à jour.

Mise en service de Monsieur Cuisine et contenu de la livraison

La mise en service du Monsieur Cuisine Smart est très simple. Dans son carton, vous trouverez un bol mixeur en acier inoxydable, un récipient de cuisson, un couvercle avec l’ouverture de remplissage, un accessoire pour remuer, une spatule, deux accessoires de cuisson à la vapeur (profond et plat) avec couvercle ainsi qu’un mode d’emploi. Un gobelet gradué de 100 ml est également inclus, il sert de couvercle pour l’ouverture de remplissage.

Si vous fouettez de la crème ou effectuez d’autres actions qui provoquent des éclaboussures par l’ouverture, Silvercrest et Lidl recommandent aux utilisateurs de placer le récipient de cuisson sur le couvercle. Cela permet notamment à la vapeur de passer, mais empêche le liquide de gicler.

Allumez le robot à l’aide du bouton situé sur le côté droit et choisissez d’abord la langue dans laquelle vous souhaitez qu’il fonctionne.

Après quoi, il vous reste à sélectionner le pays dans lequel vous allez mettre Monsieur Cuisine en service. Pour cela, la connexion à un réseau WLAN est nécessaire, tout comme pour le Thermomix. Un assistant vous guide tout au long de la configuration.

Vous pouvez bien sûr aussi utiliser Monsieur Cuisine sans WLAN, ce n’est toutefois pas recommandé en raison des limites qui vous seront imposées. L’appareil reçoit des mises à jour et de nouvelles recettes via cette connexion en ligne.

Thomas Joos

Pour pouvoir en profiter pleinement, avoir un compte gratuit chez Lidl est obligatoire. Vous devez le créer au préalable, mais vous pouvez aussi le faire pendant la configuration de Monsieur Cuisine. Si vous utilisez le compte sur votre smartphone avec l’application Lidl, vous avez accès aux actions de réduction et aux coupons.

Pour le reste, il est déjà prêt à l’emploi.

Utiliser l’application Monsieur Cusine via votre smartphone

Tout comme Thermomix, Monsieur Cuisine dispose d’une application smartphone gratuite, compatible Android et iOS, sur laquelle vous pouvez gérer vos recettes. Celles que vous associez à votre compte sont bien également directement disponibles sur votre robot.

Lors de la première installation, associez-le à l’app en scannant le code QR préalablement créer via le menu en haut à droite et en sélectionnant Paramètres, puis Connexions et Connecter appareil.

Thomas Joos

Une fois réussie, vous pouvez gérer facilement vos recettes dans l’app et les utiliser sur l’appareil de cuisine. Comme pour l’application Cookidoo du Thermomix, vous pouvez également créer une liste de courses avec l’application Monsieur Cuisine.