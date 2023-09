Review del Honor 90 Lite: Un móvil barato muy competitivo

En pocas palabras Puntuación Pros Relación calidad-precio

Buen lente principal de 100 MP

Duración de la batería

Procesador gama Dimensity de MediaTek Contras Calidad de sonido

Sin calificación IP

Tasa de refresco 90 Hz Nuestro veredicto Honor ha sabido ofrecernos un móvil a muy buen precio con especificaciones algo mejor que básicas para aquellos y aquellas que buscan un dispositivo con un buen rendimiento para cumplir con las tareas básicas. Tiene puntos a su favor, como un muy buen procesador o un buen lente principal, pero también algunas carencias que podrían hacerte considerar también otras opciones. Aun así, el 90 Lite, es una excelente opción de compra, aunque tiene competencia.

Aunque no todo el mundo habrá escuchado hablar de Honor, es una muy buena marca que sabe diseñar y fabricar dispositivos móviles de una gran calidad. Su familia Honor Magic nos ofrece smartphones de gama más alta, pero si quieres un móvil de gama media (que cueste, por lo menos, la mitad de lo que cuesta un gama alta), tienes que fijarte en su gama Honor 90, la última familia de móviles presentada por la compañía.

Pudimos probar ya el hermano mayor de esta familia, el Honor 90, que a pesar de su excelente pantalla, no se llevó nuestras cinco estrellas, pero sí que obtuvo una puntuación muy decente. Ahora, probamos el modelo Honor 90 Lite, la versión más económica de la familia, que recorta en especificaciones para poder ofrecerte un competente precio de 299 €.

¿Merece la pena el Honor 90 Lite? Lo he podido probar durante semanas para responder a esa pregunta.

Diseño y calidad de construcción

Diseño atractivo y ligero

Sin certificación IP

Si eres de los que le dan importancia a la estética del móvil, me atrevo a decir que el 90 Lite es un teléfono bonito. Y sí, se que el “bonito/feo” puede ser una descripción demasiado simple, pero lo que quiero decir es que cumple con el estándar de estética que podríamos esperar en un móvil en 2023. Bordes redondeados, lados metalizados y una parte trasera mate, en la que destacan las cámaras sobresalientes en dos formas circulares que se entrecruzan entre sí.

Si tuviera que sacarle a una pega, podría ser que se nota demasiado que esa cubierta trasera no es de materiales más premium como vemos en móviles de gama alta. El móvil está hecho con materiales de vidrio, pero la tapa trasera da una sensación algo más plástica de lo que nos gustaría, lo que no quiere decir que sea fea. Además, es muy probable que uses una funda que tape la cubierta, así que, ¿importa realmente? Y, como punto positivo, las huellas de tus dedos no se marcan con tanta facilidad en este tipo de acabado, algo a lo que no estoy acostumbrada.

Sara Piquer Martí

Para esta review he podido probar el modelo más clásico, en negro o Midnight black, como lo ha bautizado Honor. Está también disponible en otros dos colores, mucho más originales, en Cyan Lake (azul turquesa) y Titanium Silver (blanco con toques plateados).

Ahora bien, cuando hablamos de diseño, no nos referimos solo a su apariencia. Hablamos también de su peso, sus dimensiones, de si es cómodo de usar y, sobre todo, de su resistencia. Pues bien, el móvil pesa 179 gramos. Por compararlo con móviles famosos, el iPhone 14 pesa 173 gramos y el Samsung S23, 168. Entra dentro de la media de peso de móviles anunciados este 2023, podríamos decir.

Al usar este 90 Lite durante días, tuve una continua sensación de ligereza (seguramente también porque estoy acostumbrada a los 203 gramos de mi iPhone 14 Plus, al fin y al cabo, dependerá de con qué móvil lo compares). Debo admitir también que lo he utilizado sin funda, que también resta en peso.

Sara Piquer Martí

Es un móvil cómodo de utilizar, mis manos son bastante pequeñas y este modelo se adapta genial a ellas. Da gusto deslizar por su pantalla (aunque es LCD, no te hagas ilusiones). Simplemente, la experiencia de uso “físico”, por así decirlo, es bastante grata. Sin pegas.

Respecto a la resistencia y durabilidad: la resistencia al agua no entra dentro de sus especificaciones. Sabemos que no es un gama alta de todas formas, aunque también sabemos que esa resistencia al agua se empieza a convertir en un básico de cualquier nuevo móvil.

Pantalla y audio

Pantalla LCD LTPS de 6,7 pulgadas

Mala calidad de sonido: solo un altavoz

La pantalla, a pesar de no ser AMOLED, se ve bien. Estamos ante un panel LCD LTPS de 6,7 pulgadas y una resolución FHD+. Tenemos que recordar que estamos ante un móvil de 299 €, hubiera sido muy chocante encontrar una pantalla AMOLED (aunque me hubiera encantado). La pantalla tiene además una tasa de refresco de 90 Hz y una relación del 93 %. Los 90 Hz nos empiezan a saber a poco a finales de 2023.

No destaca tanto como la pantalla de su hermano mayor, el Honor 90 (549 €), que sí que es AMOLED y además ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y condición curva, pero aún así es una pantalla que, aunque no destaque por nada espcial, cumple bien con su función.

Si los tecnicismos te abruman, debes saber que LTPS es una tecnología mejorada que se aplica a las pantallas de muchos nuevos móviles. Antes era más común en móviles de bajo coste hablar de pantallas LCD IPS, pero ahora, la tecnología LTPS ofrece algunas mejoras que hacen que ese panel LCD sea mejor.

No será tan buena como una pantalla AMOLED (en este tipo de pantalla los LED se activan por separado, lo que produce colores más saturados, son también mucho más caras, eso sí), pero aún así, ofrece la calidad necesaria para un móvil de gama media-baja.

La tecnología LTPS que integra la pantalla promete ofrecer algunas mejoras frente a un panel IPS, como el hecho de que muestra un contraste y tonos negros mejorados, una reacción más rápida y un consumo de energía (sobre todo cuando se muestran negros), mejorado. Además, permite el diseño de un panel más fino, lo que deja más espacio a otros elementos importantes como la batería (de la que hablo después).

Saliendo de tecnicismos: la pantalla se ve bien. De hecho, se ve bastante bien para ser un móvil económico (teniendo en cuenta siempre que no es una AMOLED). Colores vibrantes, nítidos, una velocidad de respuesta decente (tampoco sobresaliente a sus 90Hz) y una saturación adecuada de todos los tonos.

He podido probar el móvil en Inglaterra (aunque pude verlo por primera vez en París, en su lanzamiento oficial). Con esto quiero decir que puedo afirmar que la pantalla sí que se ve bien en exteriores, pero teniendo en cuenta que el sol no brilla tan fuerte aquí como lo hace en un verano español. Me hubiera gustado poder probar también el móvil en un día de playa, en esos entornos de tanta luz que son los que realmente puede poner a prueba el brillo de la pantalla, en los que hasta los móviles con mejores pantallas sufren.

Sara Piquer Martí

En ‘Ajustes’ puedes configurar la tonalidad de la pantalla, con modos también en oscuro y claro según tus preferencias. Cuenta también con una función ‘Modo lectura y sueño’ en la que puedes elegir ‘visualización nocturna circadiana’. De este modo, el móvil adapta la tonalidad de su pantalla a tus ritmos circadianos para que proteja tu vista cuando se va acercando la hora de dormir. Esta función no es nada novedoso, la habrás visto ya en muchos móviles, pero viene bien saber que está. Personalmente, me gusta tener activada esta opción y en el 90 Lite funciona muy bien.

Sara Piquer Martí

En el campo del sonido es donde nos encontramos uno de los fallos del móvil. Puede que no sea la funcionalidad más indispensable en un smartphone, pero si la calidad de los altavoces es importante para ti, este no es tu móvil. Viene con un solo altavoz. El sonido se distorsiona si lo tienes al máximo, se escucha metalizado y no de forma tan brillante y nítida como nos gustaría. Obviamente, si solo vas a escuchar el móvil con auriculares, seguramente esto no afecte demasiado a tu decisión de compra.

Cámaras

Lente principal de 100 MP

Las otras lentes no son tan buenas

El campo de las cámaras, suele ser un punto importante a la hora de elegir un nuevo móvil. Cuando alguien me pregunta qué móvil le recomiendo, normalmente, suelo escuchar casi siempre un mismo requisito: “que haga buenas fotos”.

Obviamente, en este caso, tenemos que medir la calidad de sus cámaras teniendo en cuenta sus 299 euros de precio. Spoiler: No, no hace fotos tan buenas como un Google Pixel o un iPhone Pro. Pero tampoco cuesta un riñón y medio.

Sara Piquer Martí

Si estás acostumbrado/a a usar móviles más caros, te darás cuenta de que las cámaras no destacan en especial. Aún así, debo decir que en condiciones óptimas de luz, el móvil no hace malas fotos (con la lente principal). El modo noche emborrona demasiado las imágenes y, como decía, si la luz no es excelente, vemos al móvil sufrir un poco por hacer fotos decentes.

Echemos un vistazo a sus especificaciones: como lente principal tenemos 100 MP con una apertura f/1,9. Es la lente que querrás usar la mayor parte del tiempo. Viene acompañada de un ultra gran angular de 5MP, un macro de 2 MP y uno de profundidad. La lente principal hace buenas fotos, podéis ver en los ejemplos las fotos de la ciudad de París o de Londres hechas en un día luminoso: son buenas fotos, con colores brillantes, nitidez y colores realistas.

Sin embargo, si te fijas en las fotos de las plantas en exteriores hechas en un día nublado, ves que el cielo está sobresaturado y hay bastante ruido en la imagen. Sucede lo mismo con las fotos de noche, el ruido aparece.

Por otro lado, debo destacar el macro que, a pesar de sus 2 MP, consigue sacar unas fotos de una calidad bastante buena, teniendo en cuenta las especificaciones. Puedes comprobarlo en las fotos de ensalada de pepino, tomate y ajo tan rica que me comí, o en la de las flores que compré para decorar mi salón.

Respecto al zoom, el 90 Lite también tiene que luchar bastante. En los ejemplos se puede ver también como las imágenes realizadas con el zoom a mitad y al máximo no consiguen brillar, se emborronan y pierden demasiada nitidez. No obstante, rara vez querrás utilizar tanto zoom, a no ser que te dediques a la fotografía (y en ese caso te recomendaría otro móvil).

Las fotos con modo retrato, aquellas en las que el sujeto se separa del fondo quedando éste borroso, cumplen con su función. De hecho, en la galería de fotos, en la imagen de la planta con la barandilla de la escalera de fondo, puede verse una de las mejores fotos que he hecho con el móvil (según mi opinión, vaya).

La cámara selfie nos ofrece 16 MP. No está mal (pero podría ser mejor). Una vez más, se nota que no ofrece tanta nitidez como el selfie que te haces con un iPhone último modelo, pero una vez más hay que recordar el precio de este móvil. Cumple con su función, saca detalles, pero si aumentas la foto una vez hecha te das cuenta de que no es tan nítida. Aún así, no hace malos selfies.

Si vas a hacer un selfie, puedes elegir el modo retrato. La aplicación de la cámara te ofrece la posibilidad de elegir si difuminar o no el fondo de ese selfie (algo que me ha gustado bastante) y también, el clásico filtro belleza que vemos normalmente en muchos Androids, una opción que prefiero no utilizar por ofrecer resultados bastante poco naturales. En la cámara selfie, el efecto bokeh del modo retrato no funciona con tanta precisión como me gustaría, llegando a emborronar partes del pelo o la ropa del sujeto que debería quedar separado del fondo.

Como resumen: genial por la lente principal de 100 MP, pero no estaría mal que Honor le echara un vistazo también al resto de lentes para que hubiera una mejor proporción en la calidad de todas ellas.

Autonomía de batería y carga

Carga rápida de 35 W

Batería de 4500 mAh

57 % de carga en 30 minutos

Como gran parte de los nuevos móviles que se presentan hoy en día, el Honor 90 Lite no ofrece un cargador en su caja. Sí que viene con un cable USB-C, pero no con la cabeza del cargador. Tendrás que comprar una por tu cuenta que tenga una potencia de 35W si quieres aprovechar la carga rápida que sí ofrece el 90 Lite.

He cronometrado el tiempo que el móvil tardaba en cargar en 15 minutos y en 30 para comprobar cómo de rápida es la carga que Honor promete. En el caso de los 15 minutos, el móvil ha podido cargar un 29 % de su batería y en 30 minutos, cargó hasta el 57 %, lo que no está nada mal.

Por compararlo con otro modelo de gama similar (aunque más barato todavía, 199 €), el Xiaomi Redmi Note 12 5G ofrece tiempos similares de carga (54 % en 30 minutos y 30 % en 15). Hay modelos Xiaomi como el Xiaomi Redmi Note 12 Pro (261 €) que llegan a cargar hasta el 79 % en 30 minutos. Es cierto también que Xiaomi ofrece unas cargas ultra rápidas (sus móviles de gama alta se cargan al 100 % en 30 minutos.

Sara Piquer Martí

No obstante, los tiempos que ofrece el Honor 90 Lite, me parecen aceptables, se encuentran dentro de la media de lo que podríamos esperar de un móvil a su precio. Además, 57 % en media hora es más que batería suficiente para que el móvil aguante bastante tiempo.

¿Cuánto es bastante tiempo? Según las pruebas, fueron 14 horas y 20 minutos. El móvil es capaz de aguantar todo el día en funcionamiento, incluso utilizando la cámara y navegando. Esto es gracias a su batería de 4.500 mAh.

Rendimiento

8 GB de RAM y 256 de almacenamiento

Chip MediaTek Dimensity 6020 5G

Ahora bien, ¿funciona bien el móvil? Es un dispositivo de gama media que cumple con creces con las funciones de… un móvil de gama media: el rendimiento es bueno y fluido, con una respuesta rápida, no se cuelga ni atasca en ningún momento.

Si miramos las especificaciones técnicas, el 90 Lite cobra vida gracias a un chip MediaTek Dimensity 6020 5G. Esto es un punto muy a favor de Honor ya que la versión Dimensity de los procesadores MediaTek es de las mejores (aunque este modelo 6020 5G sea de gama media). Es un buen procesador. No obstante, ten en cuenta (una vez más) que no es un móvil de gama alta. Que estas especificaciones son buenas para un gama media, pero que pueden sufrir un poco si quieres llevar a cabo tareas que requieran más exigencias gráficas como, por ejemplo, jugar a juegos pesados.

Sara Piquer Martí

Su RAM de 8 GB y la memoria de 256 son muy buenas medidas que, acompañadas de una GPU Mali-G57, harán que el móvil tenga un buen rendimiento. Honor usa una función que no es nueva, pero que nos gusta: la posibilidad de ampliar RAM “cogiendo” GB de la memoria ROM. Es una función bautizada como Honor RAM Turbo que, como decimos, no es nueva, pero también es cierto que es más común verla en smartphones más caros.

En la gráfica siguiente puedes ver las pruebas de benchmark donde medimos el rendimiento del Honor 90 Lite y lo comparamos con otros modelos. Como puede verse, los resultados con nuestro móvil favorito dentro de la gama de ‘móviles baratos’, el Samsung Galaxy A14 (137,42 €), ofrece resultados muy similares a pesar de que cuesta bastante menos dinero. Eso sí, la carga no es tan rápida y sí, es cierto que el rendimiento es un poquito peor.

Lo he querido también comparar con su hermano mayor, el Honor 90 (399 €), que cuesta 100 euros más y tiene especificaciones mejores. Podíamos esperar que su rendimiento fuera mejor (es obvio), pero… ¿mucho más mejor como para gastar 100 euros más? Sí que vemos que en las pruebas gráficas el modelo más caro es mucho mejor. Eso sí, empeora en duración de batería, aunque gana en su 70 % de carga en 30 minutos, frente al 57 % del Lite. Si te gusta jugar a juegos de forma regular, te recomiendo invertir 100 euros más.

Por otro lado, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro (223,99 €), es un móvil más barato que el Honor 90 Lite y, aún así, ha ofrecido resultados de rendimiento mucho mejores, tal y como podéis ver en el gráfico. El Xiaomi M4 Pro (224 €) es también una opción más barata que ha ofrecido resultados similares a los del 90 Lite.

Por último, hemos querido compararlo con nuestro móvil gama media favorito, el Google Pixel 7a. Ha destacado en la comparativa de las benchmarkts, pero hay que tener en cuenta que es un móvil también más caro (509 €). Si tienes el dinero y quieres un mejor rendimiento, el Pixel 7a puede ser una buena opción.

Software y actualizaciones

El Honor 90 Lite viene con Android 13, con la capa Magic UI 7.1 que, debo decir, sigue siendo muy parecida a la de Huwei (no nos olvidemos de que en su día fueron marcas hermanas). Obviamente, Honor tiene total compatibildiad con los servicios de Google, algo muy importante a tener en cuenta.

Viene con un buen conjunto de apps instaladas de fábrica aplicaciones bastante peculiares, como juegos desconocidos que poco sentido tienen como app instalada de fábrica. Viene también con algunas propias de Honor, en la sección de MyHonor y otras que, personalmente encuentro útiles, como TikTok o Netflix. Diría que es una interfaz que puede gustar bastante por su colorido y simplicidad a pares iguales. No obstante, podrás desinstalar cualquiera de estas aplicaciones sin problema.

Las aplicaciones propias sustituyen a las de Google aunque, si lo deseas, podrás instalarlas tú mismo/a (es lo que yo he acabado haciendo, ya que estoy muy acostumbrada a la suite de Google).

Sara Piquer Martí

Honor ha incluido “Honor Share”, una herramienta que te permite compartir archivos con otros dispositivos que admitan Honor Share. Obviamente, no podrás usar esta función entre el Honor y un iPhone (aún así, ilusa, lo intenté).

El launcher es bastante sencillo, algo que me gusta. No hay una página extra con todas las apps que tengas que deslizar para acceder a ella. Simplemente, todas las apps que instales aparecerán en la única pantalla de inicio.

Respecto a las actualizaciones de software, sabemos que Honor confirmó para el Honor 90 hasta tres años de actualizaciones en seguridad, pero que solo confirmó dos años para actualizaciones Android. Pensamos que, ya que los móviles fueron anunciados en pack, es probable que esto se aplique también al Honor 90 Lite. Teniendo en cuenta que no nos queda mucho para poder instalar Android 14, dos actualizaciones más no me parecen suficientes.

Precio y disponibilidad

El Honor 90 Lite puede comprarse a un solo precio con una única opción de configuración: 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento por 299 €. Está disponible en la web oficial de Honor España. Si nos lees desde México, la familia Honor 90 todavía no está disponible en el país.

Por precios similares tienes también otras opciones que puedes considerar. El Xiaomi Redmi Note 12 Pro, (231,60 €), ofrece una pantalla curva OLED de 120Hz y una batería ligeramente mejor.

Si quieres consultar más opciones, puedes echarle un vistazo también a nuestra guía de mejores móviles de gama media. Y si quieres opciones todavía más baratas, tenemos también nuestra selección con los mejores móviles baratos.

Sara Piquer Martí

¿Deberías comprar el Honor 90 Lite?

Si buscas un móvil de gama media, capaz de cumplir con su cometido, el Honor 90 Lite es una buena opción. Cualquier usuario o usuaria media encontrará saciadas sus necesidades con este terminal. Tiene un buen rendimiento, gracias a su buen procesador, nos encanta la sistema operativo UI 7,5 gracias a su versitilidad e intuitividad y la cámara principal con 100 MP hace fotos buenas.

Obviamente, como casi cualquier móvil a este precio de 299 €, tiene sus luces y sus sombras. Entre sus sombras nos encontramos con una tasa de refresco mejorable, una pantalla bastante simple y un audio que resta en calidad.

Lo cierto es que el 90 Lite ha sabido posicionarse bien con esta opción de gama media para usuarios poco exigentes que quieran pagar menos y a la vez obtener un buen rendimiento.

Lista de especificaciones