Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A14 : lequel choisir ?

Dans ce comparatif, nous nous intéressons au Samsung Galaxy A54 et Galaxy A14, le plus cher et le moins cher des représentants de la dernière gamme A.

De la qualité de l’écran aux performances en passant par les capacités de l’appareil photo, nous décortiquons les caractéristiques et les nuances de chaque téléphone pour vous aider à déterminer lequel mérite une place dans votre poche.

Quelles différences entre le Galaxy A54 et le Galaxy A14 ?

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

En commençant par le design, le Galaxy A54 et le Galaxy A14 partagent une similarité notable, avec trois anneaux d’appareil photo distincts et une palette de couleurs pastel douces. En outre, les deux téléphones sont construits avec un cadre en plastique, mais seul le A54 est doté d’un indice IP67, indiquant sa résistance à la poussière et à l’eau. Le A14 opte également pour le plastique pour son couvercle arrière, tandis que le A54 fait un pas de plus avec l’utilisation du verre Gorilla Glass 5 de qualité supérieure.

Les tailles d’écran de ces deux téléphones sont assez similaires, bien que le A14 soit légèrement plus grand. Il arbore un écran LCD de 6,6 pouces, tandis que le A54 dispose d’un Super AMOLED de 6,4 pouces, légèrement plus petit. Sur le papier, ils sont assez semblables, mais en réalité, vous remarquerez des différences significatives dans la qualité de l’affichage et les angles de vision.

L’A54 se distingue par davantage de luminosité et une expérience visuelle globalement meilleure. En outre, le cadre supérieur et inférieur de l’A14 est élargi par rapport à celui de l’A54. Toutefois, il convient de noter que l’écran de l’A14 est plus performant que prévu pour un téléphone moins cher lorsqu’il s’agit de regarder Netflix ou des vidéos YouTube.

Les lecteurs d’empreintes digitales changent également. Celui du A14 est plus lent et situé sur le bouton d’alimentation, tandis que celui du A54 excelle montre une certaine vélocité et est intégré à l’écran.

Galaxy A14 Hannah Cowton / Foundry

En ce qui concerne le logiciel, les deux smartphones fonctionnent sous Android 13 avec One UI 5 de Samsung. En outre, le A54 offre quatre ans de mises à jour logicielles majeures, tandis que le A14 n’en propose que deux.

Du côté des performances, le A54 surpasse largement le A14. Il a obtenu un score de 2852 dans notre test multicœur Geekbench 5, soit environ le double du A14 et ses 1321. Bien que vous ne perceviez pas le doublement des performances dans la vie courante, l’A14 peut sembler un peu plus léthargique dans le chargement.

Si vous donnez la priorité à la puissance de traitement, le A54 est le meilleur choix. Il charge les jeux rapidement, avec de meilleurs graphismes et des taux de rafraîchissement élevés. Bien que l’A14 puisse prendre en charge les jeux les plus courants, l’expérience n’est pas aussi fluide.

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Pour ce qui est de l’autonomie, les deux itérations fonctionnent admirablement bien, pouvant facilement tenir une journée entière avec 4 à 5 heures de temps d’écran. Néanmoins, le A54 offre une grande autonomie et une charge plus rapide. En utilisant notre propre adaptateur (Samsung n’en fournit pas), le A54 s’est rechargé à 16 % en 15 minutes et a atteint 31 % en 30 minutes. En revanche, le A14 n’atteint que 21 % en une demi-heure.

L’A14 est équipé d’une prise casque, une caractéristique que l’on ne retrouve pas sur l’A54. Cependant, la plupart des gens utilisent désormais des écouteurs sans fil, ce qui n’est donc pas forcément un facteur important. En outre, les haut-parleurs stéréo sont bien plus puissants sur le A54, car le A14 n’en a qu’un seul en bas de l’écran.

Galaxy A14 Hannah Cowton / Foundry

Ils disposent tous les deux d’un triple appareil photo à l’arrière, avec un objectif primaire commun de 50 Mp. Cependant, le A54 embarque un objectif ultra grand-angle de 12 Mp et un macro de 5 Mp. Le A14 est, lui, à la traîne avec seulement des objectifs macro et de profondeur de 2 Mp.

Concernant les capteurs à l’avant, on observe un autre contraste important. L’A14 intègre un appareil photo de type goutte d’eau de 13 Mp, tandis que l’A54 opte pour un objectif de type trou de 32 Mp. En conséquence, vous pouvez vous attendre à une qualité de photo supérieure de la part du A54, avec son format 4K à 30 images par seconde, alors que le A14 est limité à 1080p.

Prix et disponibilité

Vous pouvez acheter le Galaxy A54 directement auprès de Samsung au prix de 429 €, au moment où nous écrivons ces lignes, pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est possible d’ajouter une carte microSD jusqu’à 1 To.

Il est également disponible dans de nombreux magasins, dont Amazon, Boulanger et Fnac.

Le Samsung Galaxy A14 est disponible au prix de 179 € chez Samsung, Amazon, Boulanger et Fnac. Si vous êtes intéressé par la version 5G, son prix est actuellement de 249 € sur le site de la marque.

Consultez notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers pour plus de choix.

Il existe quelques différences essentielles entre les modèles 4G et 5G. Tout d’abord, la version 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur de 2 Mp. En outre, la version 5G intègre une puce MediaTek Dimensity 700, un peu plus robuste, qui offre des performances supérieures. En outre, le taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le modèle 5G contribue à une expérience visuelle plus fluide.

Galaxy A14 Hannah Cowton / Foundry

Conclusion

Certains points sont plus proches qu’on ne le pense entre ces deux téléphones abordables, mais il n’y a aucun doute sur l’identité du vainqueur. Le A54 est le meilleur à tous points de vue, mais le A14 pourrait être juste assez bon pour certains utilisateurs surtout qu’il est beaucoup moins cher.

Bien que les performances, l’écran, l’autonomie et les capacités photo et vidéo soient plus avancées sur le A54, l’A14 offre un bon rapport qualité/prix et n’a pas de gros défauts.

Il offre toujours l’expérience d’un Samsung sans le prix élevé, si vous êtes d’accord avec les compromis.

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Fiches techniques

Samsung Galaxy A54

Android 13 avec One UI 5.1

6,4 pouces AMOLED, 2340 x 1080, 120Hz, 19.5:9 ratio

Puce Exynos 1380

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage (extensible via microSD)

Appareils photo : Objectif principal 50 Mp f/1.8 OIS 12 Mp f/2.2 ultra-large 5 Mp f/2.4 macro Capteur selfie 32 Mp f/2.2

Double carte SIM/microSD

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5000mAh

Chargement filaire de 25 W

USB-C

158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202 g

Samsung Galaxy A14

Android 13 avec One UI 5.1

Écran LCD de 6 pouces, 1920 x 1080, 60Hz

Puce Mediatek MT6769 Helio G80

4 Go de RAM

64 Go de stockage (extensible via microSDXC)

Appareils photo : Objectif principal 50 Mp f/1.8 5 Mp f/2.2 ultra-large 2 Mp f/2.4 macro Capteur selfie 13 Mp f/2.0

Double carte SIM (emplacement microSDXC séparé)

Haut-parleur orienté vers le bas

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 5

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Batterie 5000mAh

Chargement filaire de 15 W

USB-C

167,7 x 78,0 x 9,1 mm

201 g

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise