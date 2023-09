Les nouveaux iPhone d’Apple seront officiellement mis en vente le 22 septembre, et si vous n’avez pas encore précommandé le vôtre, vous aurez probablement du mal à vous en procurer un le jour J.

La date de livraison a presque immédiatement changé pour le mois d’octobre et au-delà lorsqu’ils ont été présenté et mis en ligne la semaine dernière, et maintenant que les premières critiques arrivent, les utilisateurs pourraient se ruer dessus encore plus vite…

iPhone 15 Pro et Pro Max : design

Chez The Verge, Allison Johnson écrit que le nouvel alliage de titane apporte une différence notable et que l’iPhone 15 Pro Max donne vraiment l’impression d’être un téléphone normal et non un presse-papier surdimensionné. Elle note également que son design légèrement incurvé rend les téléphones un peu plus confortables en main.

Patrick Holland, de CNET, déclare que le Pro semble moins encombrant que les séries 12, 13 et 14 à bords droits et note que les boutons sont un peu plus élastiques que ceux des précédents modèles en acier inoxydable.

Pour ce qui est de Joanna Stern, du Wall Street Journal, elle estime qu’ils sont nettement plus légers que leurs prédécesseurs, ce qui se ressent instantanément.

iPhone 15 Pro et Pro Max : USB-C

Le nouveau port des iPhone a également eu un impact sur tous les évaluateurs, Johnson le qualifiant de merveilleux et de “sacrément génial”. Joanna Stern a, elle, déclaré qu’elle avait du mal à faire la transition en raison de l’abondance de câbles Lightning devant être remplacés.

Matthew Panzarino de TechCrunch est d’accord, affirmant que les premiers utilisateurs vont constamment essayer de glisser un câble Lightning dans leur emplacement USB-C, au moins le temps que les appareils plus anciens se frayent un chemin à travers le pipeline familial et se retrouvent sur le marché de l’occasion ou dans un programme de recyclage.

iPhone 15 Pro et Pro Max : bouton d’action

L’iPhone 15 Pro abandonne le commutateur de mise en sourdine au profit d’un bouton d’action, que les critiques ont unanimement salué. Panzarino estime qu’il s’agit là d’une très bonne amélioration qui pourrait changer le flux de travail de nombreuses personnes. Holland, de CNET, l’a également apprécié, mais se demande si Apple va l’ouvrir à plusieurs pressions et appuis pour déclencher différents préréglages.

iPhone 15 Pro et Pro Max : appareil photo

Le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max a suscité le plus d’attention dans les premières critiques, et à juste titre. Holland l’a comparé au Pixel 7 Pro et au Galaxy S23 Ultra et a trouvé que le résultat sur l’iPhone est le meilleur des trois, même dans des conditions difficiles.

Johnson a été moins impressionné, qualifiant les résultats de “corrects” et soulignant que les niveaux de bruit commencent à augmenter rapidement, même sous un éclairage modéré.

Panzarino a été le plus subjugué, il parle de l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max comme une “bête” avec une gestion des couleurs nettement meilleure et plus subtile par rapport à l’iPhone 14 Pro Max. Il a également adoré le téléobjectif, qui est pour lui probablement le meilleur appareil photo jamais conçu par Apple.

Macworld, notre site soeur, publiera bientôt son propre test de l’iPhone 15 Pro, que nous traduirons pour vous.